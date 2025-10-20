핵심 요점 저희는 Slack을 Salesforce의 대화형 인터페이스로 전환하여 세일즈용 Agentforce, IT 및 HR 서비스, Tableau용으로 특별히 설계된 새로운 환경을 제공하고 있습니다. 이제 팀은 업무 흐름 속에서 바로 자연어로 CRM 데이터 및 에이전트와 상호 작용 하여 생산성을 빠르게 향상하고 성장 속도를 높일 수 있습니다.

Slack에 내장된 새로운 AI를 도입하여 모든 직원에게 AI의 강력한 기능을 제공하고 있습니다. 완전히 재구축된 Slackbot 이 개인화된 AI 동료 역할을 하며, 새로운 채널 전문가 에이전트가 채널 내에서 언제나 정보를 곧바로 제공해 드립니다.

Slack은 이제 조직의 모든 에이전트를 언제든 사용할 수 있는 단일 에이전트 운영 시스템입니다. 새로운 실시간 검색 API, 모델 콘텍스트 프로토콜 서버 기능 및 개발자용으로 업데이트된 플랫폼을 사용해 OpenAI, Anthropic, Google, Perplexity, Writer, Dropbox, Notion, Cognition, Vercel, Cursor 등의 파트너는 Slack에서 기본적으로 실행되는 지능형 에이전트를 구축하여 엔터프라이즈 AI 도구를 한 곳에 통합하고 있습니다.

오늘날 기업의 업무는 그 어느 때보다 더 분산되어 있습니다. 팀원은 단절된 앱들에서 정보를 찾고, 대화와 정적인 CRM 레코드를 오가며, 단편적인 정보들을 추론하며 업무를 그저 처리하려 애씁니다. 미래의 업무 환경은 탭과 양식에 있는 것이 아니라, 사람과 AI 에이전트가 대화의 흐름 속에서 협업하는 데 있습니다.

이에 따라 오늘 Dreamforce에서 에이전트 OS로서의 Slack을 발표합니다. 여기에서 기업 전체에 필요한 모든 기능을 하나의 통합된 공간으로 가져와 AI의 속도만큼 빠르게 업무를 추진할 수 있습니다. 업무 수행 방식이 근본적으로 변화하는 것으로 즉, 인력, AI, 에이전트가 원활하게 협업하는 단 하나의 대화형 워크스페이스로서 Slack을 혁신하는 것입니다. 대화와 데이터의 전체 배경 정보를 활용해 업무를 더 빠르게 진행할 수 있게 되는 거죠.

업무의 새로운 진화 단계에 접어든 이 시점에 AI 도구들 덕분에 직원 생산성이 급증하고 비즈니스 성장의 속도를 높일 잠재력을 얻게 되었습니다. BCG의 연구에 따르면, 직원 생산성이 30% 향상된다면 회사의 매출은 50% 증가합니다. 한편, IDC의 예측에 따르면, 2030년까지 AI 솔루션과 서비스가 전 세계적으로 22조 달러 이상의 누적 효과를 창출할 것으로 전망됩니다. 이 모든 요소가 어우러져 우리 시대의 아주 큰 경제 성장 기회가 될 것입니다.

이 비전을 실현하기 위해 Slack은 다음과 같은 노력을 기울이고 있습니다.

Salesforce 세일즈용 Agentforce, IT 및 HR 서비스, Tableau를 Slack에 바로 통합하는 새로운 환경을 통해 CRM을 대화형으로 전환

완전히 재구축된 맞춤형 Slackbot 및 즉각적으로 정보를 제공하는 Agentforce의 새로운 채널 전문가 에이전트를 통해 모든 직원에게 맥락이 있는 맞춤형 AI 제공

OpenAI, Anthropic, Google, Perplexity, Writer, Dropbox, Notion, Cognition, Vercel, Cursor 등의 개발 회사들이 Slack 내에서 바로 실행되는 지능형 에이전트를 구축할 수 있도록 실시간 검색(RTS) API 및 모델 콘텍스트 프로토콜(MCP) 서버 기능을 확장하여 회사의 기술 스택을 정보 인식 에이전트와 연결

Slack과 Salesforce는 함께 AI 시대에 맞춰 업무 방식을 재구성해 사람과 에이전트가 나란히 협업하여 전례 없는 생산성과 성장을 실현해 가고 있습니다.

“모든 회사가 에이전트 구축 위치와 배경 정보 확보 방법, 에이전트의 유용한 활용법을 고민하고 있습니다. 그 해답은 바로 Slack입니다. 저희는 Slack을 Salesforce용 대화형 인터페이스로 전환하여 모든 직원에게 신뢰할 수 있고 통합된 AI 및 에이전트용 환경을 제공하며, 업무 수행 방식을 혁신하고 있습니다.” Slack CEO Denise Dresser

Salesforce의 고객인 Engine에서 Slack은 커뮤니케이션, 애플리케이션, 운영을 통합하는 업무 지휘 본부 역할을 합니다. 여행 관리 회사 Engine에서는 직원, 에이전트, 어시스턴트를 한데 모은 직관적인 단일 인터페이스를 비전으로 삼고 있습니다. 이를 통해 업무를 수행하기 위해 도구나 웹 사이트를 오갈 필요가 없도록 하는 것이죠. 이에 대해 Engine의 운영 담당 수석 부사장인 Mollie Bodensteiner는 다음과 같이 설명했습니다. “저희는 속도뿐 아니라 확장성을 고려해 구축하고 있습니다. Slack과 Salesforce 덕분에 사람들의 업무 속도를 늦추는 작업을 자동화할 수 있는 구조를 갖추고, 성장하면서 계속 혁신할 수 있는 유연성을 확보했습니다.”

Slack에서 재구성되고 있는 Salesforce

Slack이 인력과 데이터, 앱, 에이전트, AI, 워크플로가 한데 모이는 곳이라면, Salesforce는 모든 팀에서 고객 성공을 끌어내는 원동력입니다. Slack을 대화형 인터페이스로 전환해 CRM의 강력한 기능을 업무 흐름에 직접 제공하여 팀이 Salesforce를 활용하는 방식을 재정의하고 있으며, 이를 통해 조직이 대규모로 생산성과 성장을 주도할 수 있도록 지원합니다. 즉, 탭이나 양식, 대시보드가 아닌 대화를 통해 직원이 Salesforce와 상호 작용하는 방식을 재구성하는 것이죠.

이미 Tableau Next와 Salesforce 채널 같은 Salesforce 플랫폼의 일부를 Slack에 도입했습니다. 오늘 Slack에 기본적으로 구축된 차세대 Salesforce 환경을 소개합니다. 이는 Agentforce 기반의 환경으로, 모든 팀이 대화의 정보에 근거하여 더 빠르게 움직이고, 더 현명한 의사 결정을 내리며, 고객에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있습니다.

Slack 내 세일즈용 Agentforce: 영업 팀은 쉽고 빠르게 협업할 수 있을 때 성공할 수 있습니다. 이를 위해서 세일즈용 Agentforce를 구축했습니다. 고객 레코드, 알림, AI 에이전트를 Slack 사이드바에 배치하여 팀 대화 옆에 바로 나란히 표시하는 새로운 Salesforce 환경이죠. 담당자, 관리자, 영업 에이전트가 한 곳에서 함께 고객 데이터를 기반으로 전략을 수립하고 조치를 취할 수 있습니다. 세일즈용 Agentforce를 통해 인사이트를 찾고, 다음에 수행할 작업을 제안 받으며, 레코드를 업데이트할 수도 있습니다. 양식을 작성하거나 버튼을 클릭할 필요도 없이 간단히 질문만 하면 됩니다. 이제 대화를 나누듯 간편하게 파이프라인을 관리하여 번거로운 작업 없이도 거래를 더 빠르게 체결하고 CRM을 최신 상태로 유지할 수 있습니다.

Slack 내 Agentforce IT 서비스: IT 지원을 받는다고 해서 티켓에 대해 아무런 답변을 받지 못해서는 안 되겠죠. Agentforce IT 서비스는 이미 일하고 있는 장소인 Slack에 바로 지원을 제공합니다. 직원은 비밀번호 재설정과 같은 일반적인 요청에 대해 즉각적인 도움을 받을 수 있으며, AI 에이전트가 곧바로 문제를 해결해 드립니다. 문제가 좀 더 복잡한 경우 오류 채널을 자동으로 만들어 적임자 및 모든 관련 정보를 가져옵니다. 이전의 문제를 통해 얻은 최선의 방책을 추천하는 에이전트의 안내에 따라, IT 팀은 문제에 즉시 대응할 수 있습니다. 앱을 전환하지 않고도 더 빠르고 스마트한 지원을 받는 것이죠.

Slack 내 Agentforce HR 서비스: 이제 Slack을 떠나지 않고도 HR 관련 질문에 대한 답변을 빠르게 얻을 수 있습니다. 온보딩에서 복리후생에 이르기까지, 일상적인 요청을 AI 에이전트가 도와드릴 준비가 되어 있습니다. Slack을 떠나지 않고도 회사 정책에 관해 문의하거나, 휴가 요청서를 제출하거나, 온보딩 작업을 확인하는 등 모든 작업을 수행할 수 있죠. 또한 인적 지원이 필요한 질문이 있으면 에이전트가 모든 배경 정보와 함께 질문을 HR 팀에 전달해 바로 도와드립니다.

Slack 내 Agentforce Tableau: 이미 작업 중인 바로 그 자리에서 실시간 대화형 대시보드와 에이전트 분석을 활용해 요점을 바로 파악할 수 있습니다.

직장에서 답을 찾는 일이 보물찾기처럼 어려워서는 안 됩니다. 이와 같은 이유로 상시 작동하는 채널 내 에이전트, Agentforce 채널 전문가를 도입하여 자주 묻는 질문에 답변하고 관련된 정보를 표시하도록 만들고 있습니다. 프로세스, 정책 또는 내부 워크플로에 대해 질문하면 채널 전문가가 회사 정보를 기반으로 바로 답변합니다. 팀원의 대답을 기다리거나 문서를 뒤지는 대신 필요할 때 신뢰할 수 있는 정보를 얻을 수 있습니다. 이를 통해 팀의 전문가는 같은 답변을 수없이 반복하지 않고 보다 전략적인 업무에 집중할 수 있으며, Slack 내 모든 대화가 단순한 협업 도구가 아닌 지능적인 도구로 발전합니다.

이 모든 일의 중심에는 Slack의 가장 강력한 차별화 요소인 배경 정보가 있습니다. Agentforce로 구동되는 환경이 팀원의 대화 내에 존재하기 때문에 에이전트는 사용자가 누구인지, 어떤 작업을 진행 중인지, 무엇이 가장 중요한지 이해합니다. 정적인 워크플로에서 동적인 대화형 환경으로의 전환은 사람과 에이전트가 필요한 모든 배경 정보를 활용해 실시간으로 협업할 수 있음을 의미합니다. Slack을 Salesforce에 연결하는 관문으로 삼으면 모든 대화가 거래를 더 빠르게 성사하고, 더 스마트한 지원을 제공하며, 새로운 아이디어를 실행에 옮길 수 있는 장이 됩니다.

개인의 높은 생산성 실현

단순히 훌륭한 아이디어가 있다고 해서 성장하는 것은 아닙니다. 팀이 얼마나 빨리 실행에 옮길 수 있는지에 달려 있죠. 더 빠르게 나아가는 가장 좋은 방법은 업무를 간소화하여 모두가 중요한 일에 집중할 수 있게 하는 것입니다. Slack이 모든 직원에게 AI라는 강력한 힘을 제공하는 이유가 바로 여기에 있습니다. Slack의 대화형 데이터는 AI 도구를 진정으로 유용하게 만들고, 개인 맞춤화하며, 실행 지향적으로 만드는 데 꼭 필요한 배경 정보를 제공합니다. 팀이 즉시 답을 찾고 원활하게 실행할 수 있다면 업무 효율이 향상될 뿐만 아니라 비즈니스도 더 빠르게 성장합니다.

올해 초, Slack은 엔터프라이즈 검색을 출시했습니다. 이를 통해 팀은 여러 앱을 오가지 않고도 Slack에서 바로 정보를 찾을 수 있었죠. 엔터프라이즈 검색에 새로운 맞춤형 API를 곧 출시하게 되면서 훨씬 더 강력한 검색 기능을 제공할 예정입니다. 사용자가 내부 시스템과 온프레미스 소프트웨어 등 회사의 모든 데이터를 안전하게 검색할 수 있게 될 것입니다. 또한 Slack은 Gmail, Outlook, Dropbox, Notion 등 일과 중 매일 사용하는 도구에 바로 사용할 수 있는 새로운 커넥터를 추가하고 있습니다.

개인형 AI 동료가 될 수 있도록 Slackbot을 완전히 재구축했으며, 사용자는 집중력을 유지하고 업무를 진행할 수 있습니다. Google Drive, Salesforce, OneDrive처럼 이미 사용 중인 도구에 연결하여 모든 대화와 파일에서 명확한 인사이트를 얻을 수 있습니다. 프로젝트 계획이 필요하신가요? Slackbot은 캔버스나 회의 스크립트를 바탕으로 계획을 작성할 수 있기 때문에 처음부터 시작할 필요가 없습니다. Slackbot은 보고서를 분석하고, 프레젠테이션에서 작업 항목을 가져오며, 모든 내용을 캔버스로 구성하여 쉽게 공유할 수도 있습니다. 매일 우선 항목에 플래그를 지정하고 몇 가지 세부 정보만 기억날 때도 정보를 찾아줌으로써 체계적으로 업무를 정리하도록 도와줍니다. 하지만 여기서 끝이 아닙니다. Slackbot을 회의 준비 시, 프로젝트 진행 시, 또는 복잡한 대화형 작업을 바탕으로 추론 시 언제나 도움 받을 수 있는 어시스턴트로 생각해 보세요. Slackbot은 계속 성장하고 진화하기 때문에 사용자 대신 조치를 취할 뿐만 아니라 코드 없이도 사용자의 요청에 따라 에이전트를 구축할 수 있습니다.

대화 흐름에서 바로 Slackbot과 Agentforce를 사용하면 직원은 체계적이고 생산적으로 일하도록 도와주는 개인형 AI 어시스턴트이자 팀 전체의 작업 및 지식을 대규모로 처리하는 디지털 팀원이라는 장점 두 가지를 모두 누릴 수 있습니다. 이것이 사람과 에이전트가 AI의 속도에 힘입어 빠르게 함께 나아가는 방법입니다.

기업 전체를 하나의 에이전트 OS로 통합

근무 방식이 변화하고 있습니다. 점점 더 많은 앱과 AI 도구를 활용해 업무를 처리하고 있지만, 그 과정에서 여러 시스템을 오가다 보면 맥락을 놓치는 경우가 많습니다. AI의 진정한 힘은 각기 다른 도구에 있는 것이 아니라, 이 모든 도구가 함께 작동하는 방식에 있습니다. 앱, 에이전트, 데이터가 연결되면 팀은 더 빠르게 움직이며 서로의 아이디어를 발판 삼아 업무의 직접적인 영향력을 확인할 수 있습니다.

Slack은 팀이 이미 협업하며 작업 중인 곳이기 때문에 모든 AI 도구를 사용하기에 가장 좋은 공간입니다. AI 앱과 에이전트를 Slack에 연결하면 이들이 대화의 배경 정보를 통해 학습합니다. 즉, 더 스마트하고 관련도 높은 답변을 제공하며 작업 중인 곳에서 바로 업무 조치를 취할 수 있습니다. 배경 정보의 유무에 따라 에이전트가 단순히 단어를 정의하느냐, 혹은 팀의 우선순위나 프로젝트 상태, 선호하는 작업 방식을 이해하느냐에 차이가 생깁니다. 배경 정보가 있다면 AI의 유용성과 팀의 생산성을 높일 수 있죠.

최신 Slack 플랫폼 업데이트를 통해 개발자와 파트너가 Slack에서 바로 AI 앱과 에이전트를 쉽게 구축할 수 있도록 하여 사용 중인 모든 도구의 보안을 지키는 단 하나의 공간을 만든 이유입니다.

제공되는 최신 기능은 다음과 같습니다.

실시간 검색(RTS) API 는 대화형 데이터에 즉각적이고 안전하게 액세스하여 한층 정확하고 관련도 높은 답변에 필요한 정보를 에이전트에 제공합니다.

Slack 모델 콘텍스트 프로토콜(MCP) 서버 는 LLM, AI 앱, 에이전트가 Slack 사용자를 위해 정보를 찾고 작업을 수행하는 방식을 간소화하여 개발 과정이 더욱 수월해집니다.

AI 개발자 도구 키트 를 사용하면 Slack에서 미리 구축된 블록 키트 테이블, 워크 오브젝트, AI 모범 사례 등을 비롯해 AI 앱과 에이전트를 구축할 수 있습니다.

이 플랫폼의 성능을 확인하는 가장 좋은 방법은 이미 구축 중인 AI 앱과 에이전트를 통해 확인하는 것입니다. OpenAI, Anthropic, Google, Perplexity, Writer, Dropbox, Notion, Cognition, Vercel, Cursor 등은 Slack에 기본적으로 내장된 지능형 에이전트를 활용하여 업무 흐름에 직접 인사이트를 제공합니다. 몇 가지 예를 들면 다음과 같습니다.

OpenAI 는 새로운 실시간 검색 API를 통해 Slack 내부에 바로 ChatGPT 를 제공합니다. 팀은 Slack의 실시간 협업 기능과 ChatGPT의 강력한 기능을 결합하여 대화에 대한 인사이트를 얻고, 포스트와 댓글 초안을 작성하며, 더욱 빠르게 필요한 조치를 취할 수 있습니다.

OpenAI 의 Slack용 Codex 앱을 사용하면 Slack에서 이뤄지는 팀 대화 내에서 바로 기여할 수 있습니다. 팀 채널이나 스레드에서 @ Codex 를 태그해 보세요. 이 앱은 대화에서 관련 정보를 자동으로 수집하고, 적합한 환경을 선택하며, Codex 클라우드에서 완료된 작업과 연결되는 링크와 함께 답변을 제공합니다. 여기에서 변경 사항을 병합하거나, 작업을 진행하거나, IDE 확장을 통해 작업을 로컬 환경으로 가져와서 계속 작업할 수 있습니다.

Anthropic 은 Claude 를 Slack에 통합하여 DM이나 AI 어시스턴트 패널, @멘션을 통해 팀 협업을 지원합니다. 또한 웹 검색, 데이터 출처 연결 및 문서 분석 기능을 제공하여 Slack 워크스페이스 채널과 메시지, 파일을 검색하여 인사이트를 강화합니다.

현재 Gemini Enterprise의 일부인 Google Agentspace 는 AI 에이전트를 규모에 맞게 구축, 관리하고 채택할 수 있는 안전한 단일 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 다양한 생산성 도구에서 데이터와 배경 정보를 통합하여 조직의 지식을 인사이트와 작업으로 전환합니다. Agentspace와 Slack RTS API를 통합하면 원활한 정보 흐름이 형성되어 사용자가 Slack 내부의 Agentspace 에이전트를 통해 또는 실시간 Slack 데이터로 구동되는 Agentspace를 사용해 심층적인 인사이트를 파악할 수 있게 됩니다.

Perplexity Enterprise 는 검색을 투명한 대화형 검색 환경으로 재정의합니다. MCP 서버를 통해 Slack에 연결하여 업무와 관련된 정확한 답변을 위해 팀 대화에서 쿼리에 필요한 정보를 제공합니다.

Dropbox Dash 는 Slack의 RTS API를 사용해 Slack과 Dropbox Dash에서 즉각적인 인사이트를 제공합니다. 이를 통해 모든 권한과 보안은 그대로 유지한 상태에서 콘텐츠에 즉시 액세스할 수 있습니다.

Notion AI Slack 앱을 사용하면 업무의 스레드나 대화, 업데이트에 대해 질문할 수 있습니다. RTS API를 사용해 공개 및 비공개 채널과 DM(적절한 권한을 보유한 경우)에서 콘텐츠를 검색하면 Notion에서 진행하는 작업에 Slack에서 이뤄지고 있는 최신 대화가 반영됩니다.

“Slack에서 업무가 이루어지는 곳에 더 가까이 ChatGPT를 활용할 수 있게 되어 정말 기쁩니다. 이제 직원들은 팀원과 대화하듯 자연스럽게 최첨단 AI를 활용할 수 있습니다. 대화, 파일, 워크플로에 통합된 Slack용 ChatGPT 앱을 사용하면 지식과 인사이트를 언제든지 쉽게 활용해서 함께 업무를 진행하기가 한결 수월합니다.” OpenAI 제품 리드 Hemal Shah

Slack은 모든 에이전트를 Slack에 통합하여 워크플로를 간소화할 뿐만 아니라, 생산성과 효율성을 높일 수 있는 AI의 진정한 잠재력을 실현하고 있습니다.

Slack을 통한 새로운 업무 방식 탐색

혁신적이고, 상징적이며, 성공한 회사는 모든 비즈니스 부문을 Slack으로 운영합니다. 직원이 대부분의 시간을 보내는 곳이므로 대화, 앱, 워크플로를 통합하여 인사이트를 도출하고, 직원들이 매일 최선의 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원하는 자연스런 공간으로 만들고 있죠.

Slack이 미래의 업무 환경을 어떻게 바꾸고 있는지 자세히 알아볼 준비가 되셨나요? 10월 14일 Salesforce+에 참여해 2025년 Dreamforce 기조연설의 실시간 스트리밍을 시청하고 Slack이 업무용 에이전트 OS로서 미래를 어떻게 혁신하고 있는지 직접 들어보세요.

앞서 언급된 정보는 참고용으로만 제공되며 법적 구속력을 수반하지 않습니다. 따라서 본 정보에 근거하여 구매 결정을 내리지 마십시오. 제품의 개발, 출시 시기, 기능은 최종적으로 Slack의 단독 재량에 따르며 이후 변경될 수 있습니다.