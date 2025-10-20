Punti chiave Stiamo trasformando Slack nell'interfaccia conversazionale per Salesforce con nuove esperienze progettate appositamente per le vendite, i servizi IT e HR e Tableau di Agentforce. I team possono ora interagire con gli agenti e i dati CRM tramite linguaggio naturale , direttamente nel flusso di lavoro, per accelerare produttività e crescita.

Stiamo introducendo una nuova IA nativa integrata direttamente in Slack per offrire a ogni dipendente veri e propri superpoteri digitali. Uno Slackbot completamente riprogettato agisce come compagno IA personalizzato, mentre il nuovo agente Esperto del canale fornisce informazioni istantanee e sempre aggiornate all’interno dei canali.

Slack è attualmente l'unico sistema operativo agentico che può ospitare tutti gli agenti della tua organizzazione. Con le nuove funzionalità server dell'API di ricerca in tempo reale e del protocollo Model Context e una piattaforma aggiornata per gli sviluppatori, partner come OpenAI, Anthropic, Google, Perplexity, Writer, Dropbox, Notion, Cognition, Vercel, Cursor e altri stanno creando agenti intelligenti che vivono nativamente in Slack, unificando gli strumenti IA aziendali in un unico posto.

Il lavoro nelle aziende moderne è più frammentato che mai. I team cercano informazioni in app isolate, passando da conversazioni a record CRM statici nel tentativo di collegare i punti per portare a termine le attività. Il futuro del lavoro non è nelle schede e nei moduli, ma nelle persone e negli agenti di IA che lavorano insieme nel flusso della conversazione.

Ecco perché oggi, a Dreamforce, annunciamo Slack come sistema operativo agentico, che riunisce tutto ciò di cui l'intera azienda ha bisogno in un unico spazio integrato per gestire il lavoro alla velocità dell'IA. Si tratta di un cambiamento radicale nel modo di lavorare, trasformando Slack in un’unica area di lavoro conversazionale in cui persone, IA e agenti collaborano in modo fluido, con il contesto completo delle conversazioni e dei dati, per far avanzare il lavoro più velocemente, insieme.

Siamo entrati in una nuova fase dell'evoluzione del lavoro, in cui, grazie agli strumenti IA, la produttività dei dipendenti ha il potenziale per crescere vertiginosamente e accelerare lo sviluppo aziendale. Uno studio di BCG ha rilevato che un aumento del 30% della produttività dei dipendenti si traduce in un incremento del 50% del fatturato per le aziende. Nel frattempo, IDC prevede che le soluzioni e i servizi basati sull’IA avranno un impatto cumulativo globale di oltre 22 trilioni di dollari entro il 2030. Tutto questo rappresenta una delle maggiori opportunità di crescita economica del nostro tempo.

Per dare vita a questa visione, stiamo:

Rendendo il tuo CRM conversazionale , con nuove esperienze che integrano vendite, servizi IT e HR e Tableau di Agentforce Salesforce direttamente in Slack

Dotando ogni dipendente di un'IA personalizzata e contestuale con uno Slackbot completamente riprogettato e personalizzato e un nuovo agente Esperto del canale di Agentforce che fornisce informazioni immediate

Collegando lo stack tecnologico della tua azienda con agenti sensibili al contesto, estendendo ulteriormente la nostra piattaforma con un' API di ricerca in tempo reale (RTS) e funzionalità server Model Context Protocol (MCP) che consentono a sviluppatori come OpenAI, Anthropic, Google, Perplexity, Writer, Dropbox, Notion, Cognition, Vercel, Cursor e altri di creare agenti intelligenti che operano direttamente all'interno di Slack

Insieme, Slack e Salesforce stanno reinventando il lavoro per l'era dell'IA, con persone e agenti che collaborano fianco a fianco per sbloccare livelli di produttività e crescita senza precedenti.

“Ogni azienda si chiede dove risiederanno i propri agenti, come otterranno il contesto e come renderli davvero utili. Slack è la risposta. Rendendo Slack l'interfaccia conversazionale per Salesforce, offriamo a ogni dipendente un ambiente affidabile e unificato per l'IA e gli agenti, trasformando il modo di lavorare.” Denise Dresser CEO, Slack

Per Engine, cliente di Salesforce, Slack è il centro operativo per il lavoro, dove convergono comunicazioni, applicazioni e operazioni. L'azienda di gestione viaggi ha una visione chiara: un’unica interfaccia intuitiva che riunisce dipendenti, agenti e assistenti, eliminando la necessità di passare da uno strumento all'altro o da un sito web all'altro per portare a termine le attività. “Stiamo costruendo per la scalabilità, non solo per la velocità”, ha affermato Mollie Bodensteiner, vicepresidente senior delle operazioni di Engine. “Slack e Salesforce ci offrono la struttura per automatizzare il lavoro che rallenta le persone e la flessibilità per continuare a innovare man mano che cresciamo”.

Stiamo reinventando Salesforce in Slack

Se Slack è il luogo in cui persone, dati, app, agenti, IA e workflow si incontrano, Salesforce è il motore che guida il successo dei clienti in ogni team. Stiamo ridefinendo il modo in cui i team interagiscono con Salesforce, trasformando Slack nell’interfaccia conversazionale che porta la potenza del CRM direttamente nel flusso di lavoro, aiutando le organizzazioni a incrementare produttività e crescita su larga scala. Questo significa ripensare il modo in cui i dipendenti interagiscono con Salesforce: non tramite schede, moduli o dashboard, ma attraverso la conversazione.

Abbiamo già integrato alcuni componenti della piattaforma Salesforce, come Tableau Next e i canali Salesforce, in Slack. Oggi presentiamo una nuova generazione di esperienze Salesforce, sviluppate in modo nativo in Slack. Sono alimentate da Agentforce e radicate nel contesto delle conversazioni, per aiutare ogni team a muoversi più velocemente, prendere decisioni più intelligenti e offrire un servizio migliore ai clienti.

Agentforce Sales in Slack: i team di vendita prosperano quando possono collaborare in modo rapido e semplice. Abbiamo creato Agentforce Sales proprio per questo: una nuova esperienza Salesforce che integra i record dei clienti, le notifiche e gli agenti di IA nella barra laterale di Slack, proprio accanto alle conversazioni del team. Rappresentanti, manager e agenti commerciali possono elaborare strategie e agire sui dati dei clienti insieme, in un unico spazio. Agentforce Sales può trovare informazioni dettagliate, suggerire le prossime azioni e persino aggiornare i record per te. Ti basta porre una semplice domanda, senza bisogno di moduli o passaggi. Gestire la tua pipeline ora è semplice come avere una conversazione, aiutandoti a concludere le trattative più velocemente e a mantenere aggiornato il CRM, senza lavoro manuale superfluo.

Agentforce IT Service in Slack: ottenere assistenza IT non dovrebbe significare inviare un ticket nel vuoto. Agentforce IT Service porta il supporto direttamente in Slack, dove già lavori. I dipendenti possono ricevere assistenza immediata per richieste comuni, come la reimpostazione della password, con agenti di IA che risolvono il problema sul momento. Per problemi più complessi, viene creato automaticamente un canale dedicato all’incidente, coinvolgendo le persone giuste e tutto il contesto pertinente. Il team IT può intervenire immediatamente sul problema, guidato da agenti che imparano dagli incidenti passati e consigliano la soluzione migliore. Un supporto più rapido e intelligente, senza dover cambiare app.

Agentforce HR Service in Slack: ora puoi ottenere risposte rapide alle domande sulle risorse umane senza uscire da Slack. Dall'onboarding ai benefit, gli agenti di IA sono pronti ad aiutarti con le richieste di routine. Puoi chiedere informazioni sulle policy aziendali, presentare richieste di ferie o controllare le attività di onboarding, il tutto senza uscire da Slack. E quando una domanda richiede un intervento umano, l'agente la passa al team HR con tutto il contesto, in modo che possa intervenire e offrire supporto immediato.

Agentforce Tableau in Slack: vai dritto al punto con dashboard interattive e analisi agentiche, proprio dove stai già lavorando.

Trovare risposte mentre si lavora non dovrebbe essere una caccia al tesoro. Ecco perché stiamo introducendo Esperto del canale di Agentforce, un agente sempre attivo e integrato nei canali in grado di rispondere alle domande frequenti e fornire informazioni rilevanti. Puoi chiedere chiarimenti su un processo, una policy o un flusso operativo interno e l’Esperto del canale fornirà una risposta immediata basata sulle informazioni aziendali. Invece di aspettare la risposta di un collega o di dover rovistare tra i documenti, ottieni informazioni affidabili su richiesta. Questo consente agli esperti del team di concentrarsi su attività più strategiche anziché ripetere la stessa risposta mille volte e rende ogni conversazione in Slack non solo collaborativa, ma anche intelligente.

Al centro di tutto c'è il contesto, il vero punto di forza di Slack. Poiché le esperienze basate su Agentforce sono integrate nelle conversazioni del tuo team, capiscono chi sei, su cosa stai lavorando e cosa conta di più. Questo passaggio da flussi di lavoro statici a esperienze dinamiche e conversazionali permette a persone e agenti di collaborare in tempo reale con tutto il contesto di cui hanno bisogno. Con Slack come porta d'ingresso a Salesforce, ogni conversazione diventa un’occasione per concludere trattative più velocemente, offrire supporto più intelligente e dare vita a nuove idee.

Sblocca la produttività individuale

La crescita non dipende solo dalle grandi idee, ma dalla rapidità con cui i team riescono a metterle in pratica. Il modo migliore per procedere più velocemente è semplificare il lavoro, in modo che tutti possano concentrarsi su ciò che conta. Ecco perché stiamo dotando ogni dipendente di superpoteri IA, con i dati conversazionali di Slack che forniscono il contesto essenziale per rendere gli strumenti IA davvero utili, personalizzati e orientati all’azione. Quando i team possono trovare risposte all'istante e agire senza ostacoli, non solo lavorano meglio, ma procedono anche più velocemente, e il business cresce.

All'inizio di quest'anno abbiamo lanciato la ricerca aziendale, per permettere ai team di smettere di saltare da un'app all'altra e iniziare a trovare le informazioni direttamente in Slack. Con una nuova API personalizzata in arrivo per la ricerca aziendale, stiamo rendendo questa funzionalità ancora più potente. Potrai effettuare ricerche in modo sicuro su tutti i dati aziendali, inclusi i sistemi interni e il software on-premise. Stiamo anche aggiungendo nuovi connettori pronti all'uso per gli strumenti che utilizzi quotidianamente, con Gmail, Outlook, Dropbox e Notion in arrivo.

Abbiamo completamente riprogettato Slackbot per trasformarlo nel tuo compagno IA personale, aiutandoti a mantenere la concentrazione e a portare avanti il ​​lavoro. Si collega agli strumenti che già utilizzi, come Google Drive, Salesforce e OneDrive, per fornirti informazioni chiare da tutte le tue conversazioni e file. Hai bisogno di un piano di progetto? Slackbot può crearne uno a partire da un canvas o dalla trascrizione di una riunione, così non dovrai mai partire da zero. Può analizzare report, estrarre elementi da una presentazione e confezionare tutto in un canvas pronto da condividere. Ti aiuta inoltre a rimanere organizzato segnalando le priorità quotidiane e trovando informazioni anche quando ricordi solo pochi dettagli. E questo è solo l'inizio. Pensalo come un assistente sempre disponibile, pronto ad aiutarti a preparare riunioni, tenere traccia dei progetti o affrontare attività complesse in modo conversazionale. Man mano che Slackbot continua a crescere ed evolversi, sarà persino in grado di agire al tuo posto e creare agenti in base alle richieste, il tutto senza bisogno di scrivere codice.

Con Slackbot e Agentforce integrati nel flusso di conversazione, i dipendenti ottengono il meglio di entrambi i mondi: un assistente IA personale che li aiuta a restare organizzati e produttivi e colleghi digitali che gestiscono attività e conoscenze a livello di team su larga scala. È la collaborazione tra persone e agenti, alla velocità dell’IA.

Riunisci l'intera azienda in un unico sistema operativo agentico

Il nostro modo di lavorare sta cambiando. Facciamo affidamento su un numero sempre maggiore di app e strumenti IA per svolgere le nostre attività, ma questo spesso significa passare da un sistema all'altro, perdendo il contesto lungo il percorso. La vera potenza dell'IA non risiede nei diversi strumenti, ma nel modo in cui interagiscono tra loro. Quando app, agenti e dati sono connessi, i team possono muoversi più velocemente, sviluppare le idee degli altri e vedere l'impatto diretto del proprio lavoro.

Slack è il posto migliore per tutti i tuoi strumenti IA perché è lì che i tuoi team già collaborano e lavorano. Quando li colleghi a Slack, gli agenti e le app IA apprendono dal contesto delle conversazioni. Questo significa che possono fornirti risposte più intelligenti e pertinenti e agire direttamente dove stai lavorando. Il contesto è ciò che distingue un agente che può definire un termine da uno che conosce le priorità del tuo team, lo stato dei tuoi progetti e il tuo modo di lavorare. Rende l'IA più utile e il tuo team più produttivo.

Ecco perché, con l'ultimo aggiornamento della piattaforma Slack, stiamo semplificando il lavoro di sviluppatori e partner permettendo loro di creare agenti e app IA direttamente in Slack, creando un unico spazio sicuro per tutti gli strumenti che utilizzi.

Ecco le funzionalità più recenti:

L'API di ricerca in tempo reale (RTS) offre un accesso immediato e sicuro ai dati conversazionali, fornendo agli agenti il contesto necessario per risposte più accurate e pertinenti.

Il server Slack Model Context Protocol (MCP) semplifica il modo in cui LLM, agenti e app IA reperiscono informazioni ed eseguono attività per gli utenti di Slack, facilitando lo sviluppo.

L'AI Developer Toolkit consente di creare agenti e app IA in Slack, incluse tabelle Block Kit predefinite, oggetti di lavoro, procedure consigliate per l’IA e altro ancora.

Il modo migliore per comprendere la potenza della piattaforma è attraverso gli agenti e le app IA già in fase di sviluppo. OpenAI, Anthropic, Google, Perplexity, Writer, Dropbox, Notion, Cognition, Vercel, Cursor e altri stanno sviluppando agenti intelligenti che operano in modo nativo in Slack, integrando informazioni dettagliate direttamente nel flusso di lavoro. Ecco alcuni esempi:

OpenAI porta ChatGPT direttamente all'interno di Slack con la nuova API di ricerca in tempo reale. Combinando la collaborazione in tempo reale di Slack con la potenza di ChatGPT, i team potranno ottenere informazioni dettagliate sulle conversazioni, redigere post e risposte e agire più rapidamente.

L'app Codex di OpenAI per Slack ti consente di iniziare a contribuire direttamente dalle conversazioni del team in Slack: basta taggare @ Codex in un canale o conversazione del team. L'app raccoglie automaticamente il contesto rilevante dalla conversazione, sceglie l'ambiente corretto e risponde con un link all'attività completata nel cloud Codex. Da lì, puoi unire le modifiche, continuare a lavorare o trasferire l'attività nel tuo ambiente locale tramite l'estensione IDE per proseguire.

Anthropic integra Claude in Slack per la collaborazione tra team tramite MD, un pannello dell’assistente IA o @tag. Offre funzionalità di ricerca web, connessioni a fonti dati e analisi di documenti, migliorando le informazioni grazie alla capacità di cercare nei canali, nei messaggi e nei file dell'area di lavoro di Slack.

Google Agentspace , ora parte di Gemini Enterprise, è una piattaforma unica e sicura per creare, gestire e adottare agenti di IA su larga scala. Riunisce contesto e dati provenienti da diversi strumenti di produttività, trasformando la conoscenza di un'organizzazione in informazioni e azioni. L'integrazione di Agentspace con l'API RTS di Slack crea un flusso di informazioni fluido, consentendo agli utenti di accedere a queste informazioni più approfondite tramite gli agenti Agentspace all'interno di Slack o utilizzando Agentspace basato sui dati Slack in tempo reale.

Perplexity Enterprise ridefinisce la ricerca come un'esperienza di scoperta trasparente e conversazionale. Connettendosi a Slack tramite il server MCP, basa le query sulle conversazioni del team per fornire risposte accurate e pertinenti al lavoro.

Dropbox Dash utilizza la nostra API RTS per fornire informazioni immediate sia in Slack che in Dropbox Dash. Questo ti consente di accedere immediatamente ai tuoi contenuti mantenendo intatte tutte le autorizzazioni e la sicurezza.

L’app di Slack Notion AI ti consente di porre domande su conversazioni, discussioni o aggiornamenti legati al tuo lavoro. Utilizzando l'API RTS per cercare contenuti in canali pubblici e privati ​​e MD (con le autorizzazioni appropriate), il tuo lavoro su Notion riflette le conversazioni più recenti in corso in Slack.

“Siamo lieti di portare ChatGPT ancora più nel cuore del lavoro in Slack, così i team possono accedere all'IA più avanzata con la stessa naturalezza di una conversazione tra colleghi. Con l'app ChatGPT per Slack integrata in conversazioni, file e workflow, conoscenze e informazioni dettagliate sono sempre a portata di mano, rendendo più semplice far avanzare il lavoro insieme.” Hemal Shah Product Lead, OpenAI

Portando tutti i tuoi agenti in Slack, non stiamo solo semplificando i flussi di lavoro, stiamo anche liberando il vero potenziale dell'IA per aumentare produttività ed efficienza.

Scopri un nuovo modo di lavorare, con Slack

Le aziende più innovative, di successo e iconiche utilizzano Slack in ogni settore del business. È il luogo dove i dipendenti trascorrono la maggior parte del tempo, rendendolo lo spazio naturale per riunire conversazioni, app e workflow, facendo emergere informazioni dettagliate e aiutando le persone a prendere le decisioni migliori ogni giorno.

Vuoi scoprire come Slack sta plasmando il futuro del lavoro? Unisciti a noi su Salesforce+ il 14 ottobre per seguire in diretta lo streaming dell’intervento Dreamforce 2025 e ascoltare in prima persona in che modo stiamo trasformando il futuro come sistema operativo agentico per il lavoro.

Le informazioni precedenti sono intese UNICAMENTE A SCOPO INFORMATIVO e non costituiscono un obbligo vincolante. Non basare le tue decisioni di acquisto su queste informazioni. Lo sviluppo, il lancio e le tempistiche di ogni prodotto, funzione o funzionalità restano a esclusiva discrezione di Slack e sono soggetti a modifiche.