Points clés Slack devient l’interface de conversation avec Salesforce en proposant de nouvelles expériences innovantes d’Agentforce pour les équipes de vente, informatiques et des RH, et de Tableau. Les équipes peuvent désormais interagir avec leurs données CRM et agents en langage naturel , directement au cœur de leur travail, pour gagner en productivité et booster la croissance.

Nous lançons une nouvelle IA native directement intégrée dans Slack, permettant à chaque collaborateur d’exploiter des fonctionnalités puissantes. Slackbot , dans une version entièrement repensée, agit comme un compagnon IA personnalisé, et le nouvel agent Expert du canal propose des réponses instantanées et précises à toutes vos questions dans vos canaux.

Slack agit désormais comme un système d’exploitation agentique centralisé, et regroupe tous les agents de votre entreprise. Grâce à la nouvelle API de recherche en temps réel, aux nouvelles fonctionnalités de serveur Model Context Protocol, et à une plateforme mise à jour pour les développeurs, les partenaires Slack comme OpenAI, Anthropic, Google, Perplexity, Writer, Dropbox, Notion, Cognition, Vercel, ou encore Cursor , peuvent développer des agents intelligents fonctionnant en natif dans Slack, pour vous permettre de centraliser tous vos outils IA professionnels.

Aujourd’hui, le travail en entreprise est plus fragmenté que jamais. Les équipes recherchent des informations éparpillées dans des applications compartimentées, et doivent jongler entre une multitude de conversations et d’enregistrements pour effectuer leurs tâches. L’avenir du travail ne consistera pas à accumuler les onglets et les formulaires, mais à collaborer de façon fluide avec des agents IA au cœur des conversations.

C’est pourquoi, dans le cadre de Dreamforce, nous présentons aujourd’hui Slack comme le système d’exploitation agentique, qui centralise tous les éléments dont votre entreprise a besoin pour accélérer le travail grâce à l’IA. Cette approche innovante fait de Slack un espace de travail unique et conversationnel, qui rapproche les utilisateurs, l’IA et les agents, pour favoriser une collaboration fluide sur la base de conversations et de données contextualisées, afin de repousser les limites de la productivité.

Nous entrons dans une nouvelle phase d’évolution du travail, dans laquelle les outils IA contribuent à booster la productivité des collaborateurs et à accélérer la croissance. Une étude de BCG révèle qu’un gain de 30 % de productivité des collaborateurs se traduit par une augmentation de 50 % des revenus bruts pour les entreprises. En parallèle, IDC prédit que les solutions et services IA généreront un impact de l’ordre de 22 000 milliards de dollars d’ici 2030. L’IA constitue donc une opportunité de croissance incontournable aujourd’hui.

Pour concrétiser cette vision :

Nous rendons votre CRM conversationnel en proposant de nouvelles expériences qui regroupent Salesforce Agentforce pour la vente, pour l’informatique, pour les RH, et Agentforce Tableau, directement dans Slack

Nous permettons à chaque collaborateur de profiter d’une IA personnalisée et contextualisée , grâce à Slackbot qui a été entièrement repensé, et à l’Expert du canal, le nouvel agent Agentforce qui fournit des informations instantanément

Nous connectons la pile technologique de votre entreprise avec des agents qui intègrent le contexte en ajoutant une API de recherche en temps réel et des fonctionnalités de serveur Model Context Protocol (MCP) , permettant aux développeurs comme OpenAI, Anthropic, Google, Perplexity, Writer, Dropbox, Notion, Cognition, Vercel ou Cursor de concevoir des agents intelligents fonctionnant directement dans Slack

Ensemble, Slack et Salesforce repensent la manière de travailler à l’ère de l’IA, en permettant aux utilisateurs et aux agents de collaborer afin de repousser les limites de la productivité et de la croissance.

« Chaque entreprise veut savoir où agiront ses agents, comment ils accèderont aux informations contextualisées, et comment les rendre efficaces. La réponse est Slack. En transformant Slack en plateforme conversationnelle pour Salesforce, nous permettons à chaque collaborateur de profiter de fonctionnalités IA et d’agents fiables de manière centralisée, ce qui transforme les méthodes de travail. » Denise Dresser PDG, Slack

Pour Engine, un client Salesforce, Slack centralise la communication, les applications et les opérations. Cette entreprise, spécialisée dans la gestion et l’organisation de déplacements, souhaitait utiliser une interface unique et intuitive, qui rapproche les collaborateurs, les agents et les assistants, afin de ne plus avoir à jongler entre différents outils et sites pour travailler. « Notre objectif est de gagner en rapidité, mais aussi de déployer ces avantages à grande échelle », explique Mollie Bodensteiner, vice-présidente en charge des opérations chez Engine. « Slack et Salesforce nous donnent la structure qui permet d’automatiser les tâches chronophages, et la flexibilité d’innover au fil de notre croissance. »

Nous réinventons Salesforce dans Slack

Si Slack rapproche les personnes, les données, les applications, les agents, l’IA et les flux de travail, Salesforce est le moteur de la réussite de chaque équipe. Nous réinventons la manière dont les utilisateurs interagissent avec Salesforce, en faisant de Slack l’interface conversationnelle qui intègre la puissance des CRM directement au cœur du travail, permettant aux entreprises de booster la productivité et la croissance à grande échelle. Cela implique de repenser la manière dont chaque collaborateur interagit avec Salesforce, non plus via des onglets, des formulaires et des tableaux de bord, mais simplement de manière conversationnelle.

Nous avons déjà intégré dans Slack certaines parties de la plateforme Salesforce, comme Tableau Next et les canaux Salesforce. Aujourd’hui, nous proposons une nouvelle génération d’expériences Salesforce, en natif dans Slack. Elles s’appuient sur Agentforce et sur le contexte de vos conversations, pour aider les équipes à travailler plus rapidement, à prendre des décisions plus éclairées et à optimiser le service aux clients.

Agentforce pour la vente dans Slack : les équipes de vente sont efficaces lorsqu’elles peuvent travailler ensemble, rapidement et facilement. Agentforce pour la vente est conçu spécialement pour cela. Il s’agit d’une nouvelle expérience Salesforce, qui met les enregistrements des clients, les notifications, et les agents IA au cœur des conversations de votre équipe. Les commerciaux et les responsables peuvent utiliser les données des clients pour planifier et prendre des décisions, le tout de manière centralisée. Agentforce pour la vente retrouve les informations utiles, suggère les étapes à suivre et met même à jour les enregistrements. Il vous suffit de poser des questions, vous n’avez pas à jongler entre des formulaires ou différentes applications. Vous pouvez désormais facilement gérer votre pipeline de manière conversationnelle, et accélérer la conclusion de contrats, tout en maintenant votre CRM à jour sans perdre de temps dans les tâches chronophages.

Agentforce pour l’informatique dans Slack : pour obtenir de l’aide, plus besoin de créer un ticket d’assistance en espérant que quelqu’un le traitera. Agentforce pour l’informatique place l’assistance directement au cœur de vos activités dans Slack. Les collaborateurs peuvent obtenir de l’aide instantanément pour des requêtes de base, comme la réinitialisation de mot de passe, grâce à des agents IA qui les traitent immédiatement. Pour les demandes plus complexes, un canal réservé aux incidents est automatiquement créé, et regroupe les intervenants concernés pour des informations pertinentes. L’équipe informatique peut s’attaquer au problème immédiatement, en s’appuyant sur les agents qui tirent parti des incidents précédents et recommandent les étapes à suivre. L’assistance est plus rapide et plus intelligente, et ne nécessite plus de changement de contexte.

Agentforce pour les RH dans Slack : vous pouvez désormais obtenir des réponses rapides à vos questions aux RH, directement dans Slack. Qu’il s’agisse de questions sur l’intégration des nouvelles recrues ou sur les avantages proposés, les agents IA répondent à toutes les questions habituelles. Vous pouvez poser des questions sur les politiques de l’entreprise, soumettre des demandes de congés, ou suivre les tâches d’intégration, sans quitter Slack. Et si une question nécessite une intervention humaine, l’agent transfère votre demande à l’équipe RH avec toutes les informations nécessaires, pour qu’elle prenne le relais et traite votre demande.

Agentforce Tableau dans Slack : profitez de tableaux de bord en direct et interactifs ainsi que d’analyses agentiques, directement au cœur de votre espace de travail.

Vous n’avez plus besoin de courir après les réponses à vos questions. L’Expert du canal d’Agentforce est un agent toujours disponible, prêt à répondre à vos questions et à retrouver des informations dans les canaux. Vous pouvez poser une question sur un processus, une politique ou un workflow interne, et l’Expert du canal fournit immédiatement une réponse en s’appuyant sur les informations à la disposition de votre entreprise. Au lieu d’attendre qu’un collègue vous réponde ou de fouiller dans une multitude de documents, vous pouvez profiter d’informations fiables, à la demande. Les spécialistes ont ainsi davantage de temps pour se consacrer aux tâches stratégiques, au lieu de devoir sans cesse fournir les mêmes réponses. En plus d’être collaboratives, les conversations deviennent plus intelligentes.

Dans Slack, le contexte est l’élément clé de toutes ces innovations. Les expériences Agentforce étant intégrées dans vos conversations, elles comprennent votre rôle, vos tâches, et les éléments les plus importants. Ce passage de flux de travail statiques à des expériences conversationnelles dynamiques permet aux utilisateurs et aux agents de travailler ensemble en temps réel, avec toutes les informations contextuelles nécessaires. Slack jouant le rôle de point d’accès à Salesforce, chaque conversation permet d’accélérer la conclusion de contrats, de fournir une assistance plus intelligente et de prendre des décisions plus rapidement.

Boostez la productivité de chacun

Avoir de bonnes idées ne garantit pas la croissance de l’entreprise ; pour cela, il faut que les équipes puissent les concrétiser plus rapidement. Il est essentiel de simplifier le travail, pour que chacun puisse se focaliser sur ses tâches stratégiques. C’est pourquoi nous permettons à tous les collaborateurs de tirer pleinement parti de l’IA, et les données dans Slack fournissent le contexte nécessaire pour maximiser l’efficacité des outils IA. Lorsque vos équipes sont en mesure de trouver des réponses et de prendre des décisions immédiatement et de manière fluide, elles travaillent plus efficacement, et vous permettent d’accélérer votre croissance.

Plus tôt cette année, nous avons lancé la recherche d’entreprise, permettant aux équipes de trouver des réponses à leurs questions directement dans Slack, au lieu de devoir passer d’une application à l’autre. Grâce à une nouvelle API personnalisée disponible prochainement, cette fonctionnalité va devenir encore plus puissante. Vous pouvez effectuer des recherches dans toutes les données de votre entreprise, y compris les systèmes internes et les logiciels installés en local. Nous ajoutons également des connecteurs prêts à l’emploi pour les outils que vous utilisez au quotidien, comme Gmail, Outlook, Dropbox ou Notion.

Nous avons entièrement repensé Slackbot pour en faire votre compagnon IA personnel, vous permettant de mieux vous focaliser sur vos tâches. Il se connecte aux outils que vous utilisez, comme Google Drive, Salesforce et OneDrive, pour vous fournir des informations extraites de tous vos fichiers et conversations. Vous avez besoin d’élaborer le planning d’un projet ? Slackbot peut en créer un à partir d’un canevas ou d’une transcription de réunion, pour que vous n’ayez pas à commencer de zéro. Il peut analyser des rapports, récupérer des éléments d’action dans une présentation, et préparer le tout dans un canevas pour que vous puissiez facilement le partager. Il vous aide même à vous organiser en mettant en avant les priorités quotidiennes, et en retrouvant des informations détaillées que vous pourriez avoir manquées. Et ce n’est que le début. Slackbot est un assistant toujours disponible, qui vous aide à préparer des réunions, à garder le cap dans vos projets, ou à gérer et traiter des tâches conversationnelles complexes. Au fil des innovations, Slackbot pourra prendre des décisions en votre nom et concevoir des agents en fonction de vos requêtes, sans avoir besoin de coder.

Avec Slackbot et Agentforce disponibles directement dans les conversations, les collaborateurs pourront profiter du meilleur des deux mondes : un assistant IA personnel qui les aide à rester organisés et productifs, et des collègues virtuels qui gèrent les tâches et les connaissances à grande échelle. Les utilisateurs humains et les agents peuvent ainsi collaborer efficacement, en tirant parti de la puissance de l’IA.

Unifiez l’ensemble de vos activités au sein d’un système d’exploitation agentique

Nos méthodes de travail sont en train de changer. Nous nous appuyons sur toujours plus d’applications et d’outils IA, ce qui implique de basculer d’une fenêtre à l’autre et entraîne inévitablement une perte d’informations contextuelles. La véritable puissance de l’IA réside dans la capacité à faire travailler ensemble toutes ces applications disparates. Lorsque vos applications, agents et données sont connectés, vos équipes peuvent travailler plus rapidement, mettre en commun leurs idées et optimiser leurs résultats grâce à la collaboration.

Slack est l’emplacement idéal pour tous vos outils IA car c’est là que vos équipes collaborent déjà. Lorsque vous connectez vos applications et agents IA à Slack, vous leur permettez de s’enrichir des informations contextuelles de vos conversations. Vos outils vous donnent ainsi des réponses plus intelligentes et plus pertinentes, et peuvent agir directement au cœur de votre plateforme de travail. Grâce aux informations contextuelles, vos agents pourront comprendre les priorités de vos équipes, l’état de vos projets et votre manière de travailler. Ils maximisent l’utilité de l’IA et aident vos équipes à gagner en productivité.

C’est pourquoi, dans la toute nouvelle mise à jour de Slack, nous permettons aux développeurs et partenaires de concevoir plus facilement leurs applications et agents IA directement dans Slack, afin de créer un environnement unique et sécurisé pour tous vos outils.

Voici un aperçu des nouvelles fonctionnalités :

L’API de recherche en temps réel permet un accès sécurisé et instantané aux données conversationnelles, donnant aux agents les informations contextuelles dont ils ont besoin pour proposer des réponses encore plus précises et pertinentes.

Le serveur Slack Model Context Protocol (MCP) simplifie la manière dont les LLM, les applications IA et les agents trouvent des informations et effectuent des tâches pour les utilisateurs Slack, ce qui simplifie le développement.

Le kit de développeur IA vous permet de concevoir des applications et des agents IA dans Slack, et inclut des tables Block Kit, des objets de travail, des conseils pratiques pour l’IA, et bien plus encore.

Les applications et agents IA préconçus sont le meilleur moyen de découvrir la puissance de la plateforme. OpenAI, Anthropic, Google, Perplexity, Writer, Dropbox, Notion, Cognition, Vercel, Cursor et d’autres partenaires développent des agents intelligents disponibles nativement dans Slack, pour vous permettre d’accéder aux informations utiles directement dans vos tâches. Voici quelques exemples :

OpenAI intègre ChatGPT directement dans Slack grâce à notre nouvelle API. En combinant la collaboration en temps réel dans Slack et la puissance de ChatGPT, les équipes peuvent retrouver des informations dans les conversations, rédiger des articles et des réponses, et agir plus rapidement.

OpenAI intègre Codex dans Slack, une application qui vous permet d’agir directement depuis les conversations Slack, simplement en mentionnant @ Codex dans un canal ou fil de discussion d’équipe. Codex collecte automatiquement toutes les informations pertinentes dans la conversation, choisit le bon environnement, et donne des réponses avec un lien vers la tâche terminée dans le cloud Codex. Vous pouvez ensuite fusionner les modifications, poursuivre le travail ou transférer la tâche vers votre environnement local via l’extension IDE, pour continuer à travailler dessus.

Anthropic intègre Claude dans Slack pour faciliter la collaboration des équipes par message direct, un panneau d’assistant IA ou des @mentions. Il propose des fonctionnalités de recherche Web, des connexions à des sources de données, et des analyses de documents, pour optimiser la qualité des informations en effectuant des recherches dans l’ensemble des canaux, messages et fichiers de l’espace de travail Slack.

Google Agentspace , qui fait aujourd’hui partie de Gemini Enterprise, est une plateforme sécurisée permettant de concevoir, gérer et adopter des agents IA à grande échelle. Elle combine les données et informations contextuelles issues de l’ensemble des outils de productivité, pour les transformer en insights et en actions. L’intégration avec l’API de recherche en temps réel crée un flux d’information fluide, qui permet aux utilisateurs d’accéder à des informations approfondies par le biais des agents dans Slack, ou en utilisant Agentspace qui s’appuie sur les données Slack en temps réel.

Perplexity Enterprise transforme la recherche en une expérience conversationnelle et transparente. En se connectant à Slack via le serveur MCP, cet outil s’appuie sur les conversations d’équipe pour proposer des réponses précises et pertinentes aux requêtes.

Dropbox Dash s’appuie sur l’API de recherche en temps réel pour fournir des insights instantanés dans Slack et Dropbox Dash. Vous pouvez ainsi accéder à votre contenu avec toutes les autorisations et mesures de sécurité adaptées.

L’application Notion AI pour Slack vous permet de poser des questions concernant les fils de discussion, les conversations ou les tâches de travail. En s’appuyant sur l’API de recherche en temps réel pour explorer les contenus dans les canaux publics et privés et les messages directs (avec des autorisations adaptées), vos tâches dans Notion refléteront toujours les conversations dans Slack en temps réel.

« Nous sommes ravis d’intégrer ChatGPT au cœur du travail dans Slack, pour que les collaborateurs puissent tirer parti de l’IA aussi naturellement qu’ils discuteraient avec leurs collègues. L’application ChatGPT pour Slack s’intègre dans les conversations, fichiers et flux de travail, pour que vous disposiez toujours de toutes les informations dont vous avez besoin pour travailler plus rapidement et plus efficacement. » Hemal Shah Chef de produit, OpenAI

En intégrant tous vos agents dans ‌Slack, vous pouvez simplifier vos workflows, mais aussi tirer pleinement parti de l’IA pour booster votre productivité et votre efficacité.

Découvrez une nouvelle manière de travailler grâce à Slack

Les entreprises à la pointe de l’innovation et de la réussite utilisent Slack pour toutes leurs activités. C’est sur cette plateforme que les collaborateurs passent le plus de temps, ce qui en fait l’espace logique où regrouper les conversations, les applications et les workflows des équipes – ce qui permet d’extraire des informations pertinentes pour les aider à prendre des décisions éclairées au quotidien.

Vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont Slack construit l’avenir du travail ? Retrouvez-nous à l’occasion de Salesforce+ le 14 octobre, pour la diffusion en direct de la présentation Dreamforce 2025, qui vous permettra de découvrir comment notre système d’exploitation agentique pose les bases du travail de demain.

Les informations qui précèdent ne sont présentées qu’à TITRE INDICATIF. Elles ne sauraient en aucun cas constituer un engagement de notre part. Merci de ne pas vous baser sur ces informations pour prendre des décisions d’achat. Le développement, la mise à disposition et le calendrier des produits, des fonctions et des fonctionnalités restent à la seule discrétion de Slack et peuvent faire l’objet de modifications.