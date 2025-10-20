Principais aprendizados Estamos transformando o Slack na interface conversacional do Salesforce, com novas experiências criadas especificamente para os serviços de vendas, TI e RH do Agentforce e para o Tableau. Agora, as equipes podem interagir com os dados de CRM e com os agentes por meio de linguagem natural , diretamente no fluxo de trabalho, acelerando a produtividade e o crescimento.

Estamos introduzindo uma nova IA nativa, integrada ao Slack, para oferecer a todos os funcionários os superpoderes da IA. Um Slackbot totalmente reformulado atua como um companheiro de IA personalizado, enquanto o novo Especialista do canal fornece conhecimento instantâneo e sempre disponível com base nos canais.

O Slack é agora o único sistema operacional onde todos os agentes da sua organização têm uma base central. Com os novos recursos da API de pesquisa em tempo real e do servidor do Protocolo de Contexto de Modelo, além de uma plataforma atualizada para desenvolvedores, parceiros como OpenAI, Anthropic, Google, Perplexity, Writer, Dropbox, Notion, Cognition, Vercel, Cursor e outros estão criando agentes inteligentes que residem nativamente no Slack, unificando as ferramentas de IA corporativas em um só lugar.

O trabalho corporativo moderno está mais fragmentado do que nunca. As equipes buscam informações em apps isolados, alternando entre conversas e registros estáticos de CRM enquanto tentam conectar os pontos para realizar as tarefas. O futuro do trabalho não está em abas e formulários, mas em pessoas e agentes de IA trabalhando juntos no fluxo da conversa.

É por isso que, hoje, no Dreamforce, estamos anunciando o Slack como seu sistema operacional com agentes, reunindo tudo o que sua empresa precisa em um só lugar para impulsionar o trabalho na velocidade da IA. Essa é uma mudança fundamental na forma como o trabalho é realizado, transformando o Slack em um workspace conversacional único, onde pessoas, agentes e a IA colaboram de forma integrada, com todo o contexto da conversa e dos dados, para agilizar o trabalho em conjunto.

Entramos em uma nova fase da evolução do trabalho, em que, graças às ferramentas de IA, a produtividade dos funcionários tem o potencial de disparar e impulsionar um crescimento mais rápido nas empresas. Um estudo da BCG revelou que um ganho de 30% na produtividade dos funcionários se traduziu em um aumento de 50% na receita bruta das empresas. Enquanto isso, previsões da IDC indicam que as soluções e os serviços de IA gerarão um impacto cumulativo global de mais de US$ 22 trilhões até 2030. Tudo isso representa uma das maiores oportunidades de crescimento econômico de nosso tempo.

Para concretizar essa visão, estamos:

Tornando seu CRM conversacional , com novas experiências que levam os serviços de vendas, TI e RH do Agentforce do Salesforce e o Tableau diretamente para o Slack .

. Equipando todos os funcionários com IA personalizada e contextual, por meio de um Slackbot totalmente reconstruído e de um novo agente, o Especialista do canal do Agentforce, que fornece conhecimento instantâneo .

. Conectando a pilha de tecnologia da sua empresa com agentes sensíveis ao contexto, ampliando ainda mais nossa plataforma com uma API de pesquisa em tempo real (RTS) e recursos do servidor do Protocolo de Contexto de Modelo (MCP) que permitem que desenvolvedores como OpenAI, Anthropic, Google, Perplexity, Writer, Dropbox, Notion, Cognition, Vercel, Cursor e outros criem agentes inteligentes que operam diretamente no Slack.

Juntos, o Slack e o Salesforce estão reinventando o trabalho para a era da IA, com pessoas e agentes colaborando lado a lado para alcançar níveis de produtividade e crescimento sem precedentes.

“Todas as empresas se perguntam onde seus agentes vão atuar, como obter contexto e como torná-los realmente úteis. O Slack é a resposta. Transformando o Slack na interface conversacional do Salesforce, oferecemos a todos os funcionários um ambiente confiável e unificado para IA e agentes, revolucionando a forma como o trabalho é realizado.” Denise Dresser CEO, Slack

Para a Engine, cliente da Salesforce, o Slack funciona como o centro de comando do trabalho, reunindo comunicação, apps e operações em um único lugar. A empresa de gerenciamento de viagens busca uma interface única e intuitiva que integre funcionários, agentes e assistentes, eliminando a necessidade de alternar entre diferentes ferramentas ou sites para realizar tarefas. “Estamos trabalhando para crescer, não apenas para ganhar velocidade”, disse Mollie Bodensteiner, Vice-presidente sênior de operações da Engine. “O Slack e o Salesforce nos oferecem a estrutura necessária para automatizar tarefas repetitivas e a flexibilidade para continuar inovando à medida que avançamos.”

Estamos reinventando o Salesforce no Slack

Se o Slack é o lugar onde pessoas, dados, apps, agentes, IA e fluxos de trabalho se encontram, o Salesforce é o motor que impulsiona o sucesso do cliente em todas as equipes. Estamos redefinindo a forma como as equipes interagem com o Salesforce, tornando o Slack a interface conversacional que leva o poder do CRM diretamente para o fluxo de trabalho, ajudando as organizações a impulsionar a produtividade e o crescimento em escala. Isso significa repensar a interação dos funcionários com o Salesforce, não por meio de abas, formulários ou painéis, mas por meio da conversa.

Já incorporamos partes da plataforma Salesforce, como o Tableau Next e os canais do Salesforce, ao Slack. Hoje, estamos lançando uma nova geração de experiências do Salesforce criadas nativamente no Slack. Essas experiências são alimentadas pelo Agentforce e baseadas no contexto das suas conversas, ajudando todas as equipes a agilizar o trabalho, tomar decisões mais inteligentes e oferecer um melhor atendimento aos clientes.

Agentforce Sales no Slack: as equipes de vendas prosperam quando podem trabalhar juntas de forma rápida e fácil. Criamos o Agentforce Sales exatamente para isso. Trata-se de uma nova experiência do Salesforce que coloca registros de clientes, notificações e agentes de IA diretamente na barra lateral do Slack, ao lado das conversas da equipe. Representantes, gerentes e agentes de vendas podem traçar estratégias e agir com base nos dados dos clientes em um só lugar. O Agentforce Sales pode encontrar insights, sugerir próximos passos e até mesmo atualizar registros para você. Basta fazer uma pergunta simples, sem precisar lidar com formulários ou alternar entre ferramentas. Gerenciar o pipeline se torna tão fácil quanto ter uma conversa, ajudando a fechar negócios mais rápido e mantendo o CRM sempre atualizado.

Agentforce IT Service no Slack: obter ajuda de TI não precisa significar enviar tíquetes para o vazio. O Agentforce IT Service leva o suporte diretamente para o Slack, onde você já trabalha. Os funcionários podem receber ajuda instantânea para solicitações comuns, como redefinição de senha, com agentes de IA resolvendo o problema imediatamente. Para questões mais complexas, um canal de incidentes é criado automaticamente, reunindo as pessoas certas e todo o contexto necessário. Sua equipe de TI pode solucionar o problema imediatamente, guiada por agentes que aprendem com incidentes anteriores e recomendam as melhores ações. É um suporte mais rápido e inteligente, sem necessidade de alternar entre diferentes apps.

Agentforce HR Service no Slack: agora é possível obter respostas rápidas para questões de RH sem sair do Slack. Desde integração até benefícios, os agentes de IA estão prontos para auxiliar em solicitações rotineiras. Você pode perguntar sobre as políticas da empresa, solicitar folgas ou verificar tarefas de integração, tudo sem sair do Slack. Quando uma solicitação exige atenção humana, o agente a encaminha automaticamente para a equipe de RH, fornecendo todo o contexto necessário para que eles possam intervir e oferecer ajuda imediatamente.

Tableau do Agentforce no Slack: acesse painéis interativos em tempo real e análises conduzidas por agentes diretamente no Slack, exatamente onde você já está trabalhando.

Encontrar respostas no trabalho não precisa ser uma caça ao tesouro. Por isso, apresentamos o Especialista do canal do Agentforce, um agente sempre ativo no canal que pode responder a perguntas frequentes e fornecer informações relevantes. Faça uma pergunta sobre um processo, uma política ou um fluxo de trabalho interno, e o Especialista do canal fornecerá uma resposta imediata com base nas informações da sua empresa. Assim, não é necessário esperar pela resposta de um colega ou vasculhar documentos, pois informações confiáveis estão disponíveis sob demanda. Isso libera os especialistas da sua equipe para se concentrarem em trabalhos mais estratégicos, em vez de repetirem respostas constantemente, e transforma todas as conversas no Slack em interações não apenas colaborativas, mas também inteligentes.

No centro de tudo isso está o contexto, o diferencial mais poderoso do Slack. Como as experiências com a tecnologia do Agentforce estão integradas às conversas da sua equipe, elas entendem quem você é, em que está trabalhando e o que é mais importante para você. Essa transição de fluxos de trabalho estáticos para experiências dinâmicas e conversacionais permite que pessoas e agentes trabalhem juntos em tempo real, com todo o contexto necessário. Com o Slack como porta de entrada para o Salesforce, cada conversa se torna um espaço para fechar negócios mais rapidamente, oferecer suporte mais inteligente e agir com base em novas ideias.

Desbloqueie a produtividade pessoal

O crescimento não depende apenas de grandes ideias, ele se mede pela rapidez com que suas equipes conseguem colocá-las em prática. A melhor forma de agir com rapidez é simplificar o trabalho, permitindo que todos se concentrem no que realmente importa. Por isso, estamos oferecendo a cada funcionário superpoderes de IA, com os dados conversacionais do Slack fornecendo o contexto essencial que torna as ferramentas de IA verdadeiramente úteis, personalizadas e orientadas para a ação. Quando suas equipes encontram respostas instantaneamente e agem sem atritos, elas não apenas trabalham melhor, mas também aceleram os resultados — e impulsionam o crescimento da empresa.

No início deste ano, lançamos a pesquisa empresarial, permitindo que as equipes deixem de alternar entre apps e encontrem informações diretamente no Slack. Com uma nova API personalizada para a pesquisa empresarial, que será lançada em breve, estamos tornando a ferramenta ainda mais poderosa. Você poderá pesquisar com segurança em todos os dados da sua empresa, incluindo sistemas internos e software local. Além disso, estamos adicionando novos conectores prontos para uso às ferramentas que você já usa todos os dias, como Gmail, Outlook, Dropbox e Notion.

Nós reconstruímos completamente o Slackbot para ser seu companheiro pessoal de IA, ajudando você a manter o foco e agilizar o trabalho. Ele se conecta às ferramentas que você já usa, como Google Drive, Salesforce e OneDrive, oferecendo insights claros com base em todas as suas conversas e arquivos. Precisa de um plano de projeto? O Slackbot pode criar um diretamente de um canvas ou de uma transcrição de reunião, para que você nunca precise começar do zero. Ele também pode analisar relatórios, extrair itens de ação de uma apresentação e reunir tudo em um canvas para facilitar o compartilhamento. Ele ainda pode ajudar você a manter a organização, sinalizando prioridades diárias e encontrando informações mesmo quando você só se lembra de alguns detalhes. E isso é só o começo. Pense nele como um assistente que está sempre disponível para ajudar você a se preparar para reuniões, manter projetos em dia ou lidar com tarefas complexas e conversacionais. À medida que o Slackbot evoluir, ele será capaz de agir em seu nome e criar agentes conforme suas solicitações, tudo sem a necessidade de código.

Com o Slackbot e o Agentforce integrados ao fluxo da conversa, os funcionários têm o melhor dos dois mundos: um assistente pessoal de IA que os mantém organizados e produtivos e colegas de equipe digitais que lidam com tarefas e conhecimentos em escala para toda a equipe. Ou seja, pessoas e agentes trabalhando juntos na velocidade da IA.

Unifique toda a sua empresa em um único sistema operacional com agentes

A forma como trabalhamos está mudando. Contamos com um número crescente de apps e ferramentas de IA para nos ajudar a realizar tarefas, mas isso muitas vezes significa alternar entre sistemas e perder o contexto ao longo do caminho. O verdadeiro poder da IA não está em ferramentas isoladas, mas em como elas funcionam juntas. Quando seus apps, agentes e dados estão conectados, suas equipes podem agir mais rapidamente, aproveitar ideias e ver o impacto direto do trabalho que realizam.

O Slack é o melhor lugar para todas as suas ferramentas de IA, porque é onde suas equipes já estão colaborando e trabalhando. Quando você conecta seus apps e agentes de IA ao Slack, eles aprendem com o contexto das suas conversas. Isso significa que eles podem fornecer respostas mais inteligentes e relevantes e agir exatamente onde você está trabalhando. O contexto faz toda a diferença: ele separa um agente que apenas define termos de outro que conhece as prioridades da sua equipe, o status dos projetos e a forma como você prefere trabalhar. Essa compreensão torna a IA mais útil e a equipe mais produtiva.

É por isso que, com a última atualização da plataforma do Slack, estamos permitindo que desenvolvedores e parceiros criem seus apps e agentes de IA diretamente no Slack, criando um local único e seguro para todas as ferramentas que você utiliza.

Confira os recursos mais recentes:

A API de pesquisa em tempo real (RTS) proporciona acesso instantâneo e seguro a dados conversacionais, fornecendo aos agentes o contexto necessário para respostas mais precisas e relevantes.

O servidor do Protocolo de Contexto de Modelo (MCP) do Slack simplifica a forma como os LLMs, apps de IA e agentes encontram informações e realizam tarefas para os usuários do Slack, facilitando o desenvolvimento.

O kit de ferramentas para desenvolvedores de IA permite criar apps e agentes de IA no Slack, oferecendo tabelas pré-criadas do Block Kit, objetos de trabalho, práticas recomendadas de IA e muito mais.

A melhor forma de perceber o poder da plataforma é por meio dos apps e agentes de IA que já estão sendo criados. OpenAI, Anthropic, Google, Perplexity, Writer, Dropbox, Notion, Cognition, Vercel, Cursor e outros estão oferecendo agentes inteligentes que operam nativamente no Slack, trazendo insights diretamente para o seu fluxo de trabalho. Confira alguns exemplos:

A OpenAI integra o ChatGPT diretamente ao Slack por meio da nova API de pesquisa em tempo real. Combinando a colaboração em tempo real do Slack com o poder do ChatGPT, as equipes podem obter insights sobre conversas, fazer rascunhos de postagens e respostas e agir mais rapidamente.

O app Codex da OpenAI para o Slack permite que você comece a contribuir diretamente de conversas no Slack, basta marcar @ Codex em um canal ou conversa da equipe. Ele reúne automaticamente o contexto relevante da conversa, escolhe o ambiente ideal e responde com um link à tarefa concluída na nuvem do Codex. Lá, você pode mesclar as alterações, continuar trabalhando ou extrair a tarefa para o seu ambiente local pela extensão IDE para continuar trabalhando.

A Anthropic integra o Claude ao Slack, permitindo colaboração em equipe por meio de MDs, painel de assistente de IA ou @menções. Ele oferece pesquisa na web, conexões com fontes de dados e análise de documentos, aprimorando os insights por meio da pesquisa em canais, mensagens e arquivos do workspace Slack.

O Google Agentspace , que agora faz parte da Gemini Enterprise, é uma plataforma única e segura para criar, gerenciar e aderir a agentes de IA em escala. Ela reúne dados e contexto de várias ferramentas de produtividade, transformando o conhecimento de uma organização em insights e ações. A integração do Agentspace com a API de RTS do Slack cria um fluxo contínuo de informações, permitindo que os usuários acessem esses insights mais profundos por meio dos agentes do Agentspace no Slack ou usando o Agentspace alimentado por dados em tempo real do Slack.

A Perplexity Enterprise redefine a pesquisa, transformando-a em uma experiência de descoberta conversacional e transparente. Conectada ao Slack por meio do servidor MCP, ela utiliza as conversas da equipe como base para fornecer respostas precisas e relevantes ao trabalho.

O Dropbox Dash usa nossa API de RTS para fornecer informações instantâneas no Slack e no Dropbox Dash. Isso permite que você acesse seu conteúdo de forma imediata, mantendo todas as permissões e a segurança intactas.

O app Notion AI no Slack permite que você faça perguntas sobre mensagens, conversas ou atualizações do seu trabalho. Usando a API de RTS para pesquisar conteúdo em canais públicos e privados e MDs (com as permissões apropriadas), seu trabalho no Notion reflete as conversas mais recentes que estão acontecendo no Slack.

“Temos o prazer de aproximar ainda mais o ChatGPT do local onde o trabalho acontece no Slack, permitindo que as equipes aproveitem a IA de ponta com a mesma naturalidade de uma conversa com um colega de equipe. Com o app do ChatGPT integrado às conversas, arquivos e fluxos de trabalho no Slack, o conhecimento e os insights estão sempre ao seu alcance, acelerando o andamento do trabalho.” Hemal Shah Líder de produto, OpenAI

Ao reunir todos os seus agentes no Slack, não estamos apenas simplificando os fluxos de trabalho, estamos liberando o verdadeiro potencial da IA para aumentar a produtividade e a eficiência.

Descubra uma nova forma de trabalhar com o Slack

As empresas mais inovadoras, bem-sucedidas e reconhecidas utilizam o Slack em todos os setores. É onde os funcionários passam a maior parte do tempo, tornando-o o local ideal para unificar conversas, apps e fluxos de trabalho, revelando insights e ajudando as pessoas a tomar as melhores decisões todos os dias.

Tudo pronto para descobrir como o Slack está moldando o futuro do trabalho? Junte-se a nós no Salesforce+ em 14 de outubro, com transmissão ao vivo da palestra principal do Dreamforce 2025, e veja em primeira mão como estamos transformando o futuro como o sistema operacional com agentes para o trabalho.

As informações acima têm caráter meramente informativo e não constituem um compromisso obrigatório. Não se baseie nelas para tomar decisões a respeito de suas aquisições. O desenvolvimento, o lançamento e as datas de produtos, recursos ou funcionalidades continuam a critério exclusivo do Slack e estão sujeitos a alterações.