Principales conclusiones Estamos convirtiendo Slack en la interfaz de conversación de Salesforce con nuevas experiencias que diseñamos para Agentforce: ventas, Tableau y los servicios de TI y RR. HH. Los equipos ya pueden interactuar con los agentes y los datos de la CRM usando lenguaje natural (desde el propio flujo de trabajo) para acelerar la productividad y el crecimiento.

Vamos a integrar una nueva IA nativa directamente en Slack para que todo el personal pueda aprovechar sus funciones. Hemos creado a Slackbot desde cero para que sea tu nuevo compañero personalizado de IA, mientras que el nuevo agente Experto en el canal te proporcionará información actualizada al instante en tus canales.

Slack se ha convertido en el único sistema operativo diseñado para integrar todos los agentes de tu organización. Gracias a la nueva API de búsqueda en tiempo real, a las funcionalidades del servidor de protocolo de contexto de modelos y a una plataforma actualizada para desarrolladores, algunos socios como OpenAI, Anthropic, Google, Perplexity, Writer, Dropbox, Notion, Cognition, Vercel y Cursor , entre muchos más, están creando agentes inteligentes que se integran de forma nativa directamente en Slack. De este modo, se unifican todas las herramientas de IA de tu empresa en un solo lugar.

El trabajo de las empresas modernas está más fragmentado que nunca. Los equipos tienen que buscar información en distintas aplicaciones aisladas, moverse entre las conversaciones y los registros estáticos de la CRM y darle sentido a todo para intentar hacer su trabajo. El futuro del trabajo no depende de las pestañas ni los formularios, sino que reside en la colaboración entre humanos y agentes de IA en el flujo de una conversación.

Por este motivo presentamos hoy, en Dreamforce, Slack como un sistema operativo basado en agentes, lo que permitirá unificar todo lo que necesita tu empresa en un solo lugar para terminar las tareas a la velocidad de la IA. De este modo, Slack se transforma en un único espacio de trabajo de conversaciones donde las personas, la IA y los agentes pueden colaborar sin interrupciones, aprovechando todo el contexto de los datos y la conversación para progresar en equipo más rápidamente. Por lo tanto, dicha novedad cambiará considerablemente nuestra forma de trabajar.

Hemos entrado en una nueva etapa en la evolución del trabajo, dado que las herramientas de IA permiten aumentar considerablemente la productividad del personal y agilizar el crecimiento de la empresa. Un estudio del BCG ha revelado que una mejora del 30 % en la productividad de los equipos puede suponer un 50 % más de ingresos brutos en las empresas. Al mismo tiempo, IDC predice que las soluciones y servicios de IA tendrán un impacto acumulativo global de más de 22 billones de dólares en 2030. Todo esto significa que nos encontramos ante una de las oportunidades de crecimiento económico más importantes de nuestros tiempos.

A fin de materializar esta visión, planeamos hacer lo siguiente:

Habilitar las conversaciones en tu CRM e incluir nuevas experiencias que integrarán ventas, Tableau y los servicios de TI y RR. HH. de Salesforce Agentforce directamente en Slack

Facilitar una IA contextual y personalizada a todo el personal , tanto con un Slackbot personalizado creado desde cero como con un nuevo agente de Agentforce, llamado Experto en el canal, que proporcionará información al instante

Conectar las herramientas tecnológicas de tu empresa con agentes que tienen en cuenta el contexto mediante una API de búsqueda en tiempo real (RTS, por sus siglas en inglés) y las funcionalidades del servidor de protocolo de contexto de modelos (MCP, por sus siglas en inglés) , que expandirán nuestra plataforma y permitirán a desarrolladores como OpenAI, Anthropic, Google, Perplexity, Writer, Dropbox, Notion, Cognition, Vercel y Cursor , entre muchos más, crear agentes inteligentes dentro de Slack

Slack y Salesforce se unen con el objetivo de reinventar el trabajo para la era de la IA, de modo que las personas y los agentes puedan colaborar y conseguir una productividad y crecimiento sin precedentes.

“Todas las empresas se preguntan dónde se alojarán los agentes, cómo conseguirán el contexto y de qué modo sacarles partido: Slack es la respuesta. Al convertir Slack en una interfaz de conversaciones para Salesforce, proporcionamos a los equipos un lugar unificado y de confianza en el que alojar los agentes y la IA, que transformará la forma de trabajar.” Denise Dresser Directora general, Slack

Para los clientes de Salesforce en Engine, Slack es el centro de control laboral donde convergen la comunicación, las aplicaciones y las operaciones. Esta empresa de gestión de viajes aspiraba a incorporar una sola interfaz intuitiva en la que el personal, los agentes y los asistentes pudieran colaborar, sin necesidad de cambiar de herramienta ni de sitio web para terminar el trabajo. “Invertimos para escalar, no solo para aumentar nuestra velocidad”, afirmó Mollie Bodensteiner, vicepresidenta ejecutiva de operaciones en Engine. “Slack y Salesforce nos proporciona la estructura necesaria para automatizar el trabajo que ralentizaba a nuestros equipos y la flexibilidad para seguir innovando a medida que crezcamos”.

Reinventamos Salesforce en Slack

Si Slack es donde convergen las personas, los datos, las aplicaciones, los agentes, la IA y los flujos de trabajo, Salesforce es el motor que impulsa el éxito de los clientes en todos los equipos. Vamos a redefinir cómo interactúan los equipos con Salesforce convirtiendo Slack en una interfaz de conversaciones, que integrará la potencia de la CRM directamente en el flujo de trabajo para ayudar a las organizaciones a aumentar su productividad y crecimiento a gran escala. Esto implica cambiar la forma en la que los equipos utilizan Salesforce a través de la conversación, en lugar de usar pestañas, formularios o dashboards.

Ya hemos introducido en Slack algunas partes de la plataforma de Salesforce, como Tableau Next y los canales de Salesforce. Hoy presentamos una nueva generación de experiencias de Salesforce integradas de forma nativa en Slack, que utilizarán la tecnología de Agentforce y se basarán en el contexto de tus conversaciones para ayudar a los equipos a progresar a mayor velocidad, tomar decisiones más inteligentes y atender mejor a los clientes.

Ventas de Agentforce en Slack: los equipos de ventas tienen más éxito cuando pueden colaborar de forma rápida y sencilla, que es justo para lo que creamos Agentforce para ventas. Es una nueva experiencia de Salesforce que agrupa los registros de los clientes, las notificaciones y los agentes de IA en la barra lateral de Slack, al lado de las conversaciones de los equipos. Los vendedores, gestores y agentes de ventas pueden elaborar estrategias y tomar medidas en función de los datos de los clientes, todo ello en un solo lugar. Agentforce para ventas puede buscar información, sugerir qué hacer a continuación e incluso actualizar los registros por ti. Solo tienes que hacer una pregunta sencilla, por lo que no necesitarás ni formularios ni cambiar de ventana. Gestionar la canalización es ahora tan fácil como mantener una conversación, lo que te ayudará a cerrar las negociaciones más rápidamente y a actualizar la CRM de manera más sencilla.

Servicios de TI de Agentforce en Slack: buscar ayuda informática no debería consistir en enviar una solicitud al vacío. Los servicios de TI de Agentforce proporcionan soporte directamente en Slack, justo donde trabajas. Así el personal puede conseguir respuestas inmediatas a las solicitudes más habituales, como el restablecimiento de la contraseña, dado que los agentes de IA resolverán el problema de inmediato. Para las dudas más complejas, se creará automáticamente un canal de incidencias con las personas adecuadas y todo el contexto relevante. De este modo, tu equipo de TI puede atender el problema sobre la marcha y recibir orientación de los agentes, que aprenden de las incidencias anteriores y pueden recomendar cuál es la mejor forma de actuar. Este soporte es más rápido, inteligente y no requiere cambiar de aplicación.

Servicios de RR. HH. de Agentforce en Slack: ahora puedes recibir respuestas rápidas a tus preguntas de RR. HH. sin tener que salir de Slack. No importa si son dudas sobre la incorporación o los beneficios, los agentes de IA están listos para ayudarte con las solicitudes habituales. Podrás preguntar sobre las políticas de la empresa, presentar solicitudes de tiempo libre o comprobar tus tareas de incorporación, todo ello dentro de Slack. Si alguna pregunta requiere intervención humana, el agente la derivará a tu equipo de RR. HH. con todo el contexto necesario, para que puedan atenderla y enviar su respuesta sobre la marcha.

Tableau de Agentforce en Slack: ponte manos a la obra con dashboards interactivos en tiempo real y análisis de datos con agentes justo en tu lugar de trabajo habitual.

Encontrar respuestas en el trabajo no debería ser una tarea difícil, como las búsquedas del tesoro. Por eso presentamos el Experto en el canal de Agentforce, un agente dentro del canal que siempre está disponible para responder preguntas frecuentes y destacar la información importante. Si preguntas sobre un proceso, política o flujo de trabajo interno, el Experto en el canal te responderá al instante según la información de tu empresa. En lugar de rebuscar en los documentos o esperar a que alguien de tu equipo responda, puedes conseguir información fiable bajo demanda. Esto permite al personal experto centrarse en el trabajo más estratégico y evitar responder mil veces a una misma pregunta. De esta forma, todas las conversaciones en Slack van más allá de la colaboración: son inteligentes.

Todo gira en torno al contexto, el factor clave por el que se distingue Slack. Las experiencias con tecnología de Agentforce, al estar integradas en las conversaciones de tu equipo, contienen información sobre quién eres, en qué estás trabajando y qué es lo más importante. Este cambio de flujos de trabajo estáticos a experiencias dinámicas y basadas en la conversación implica que las personas y los agentes puedan trabajar en equipo, en tiempo real y con todo el contexto que necesiten. Dado que Slack actúa como puerta de acceso a Salesforce, todas las conversaciones sirven para cerrar las negociaciones a mayor velocidad, proporcionar un soporte más inteligente y desarrollar las nuevas ideas.

Impulsa la productividad personal

Crecer no solo se trata de conseguir buenas ideas y de que tus equipos las desarrollen con rapidez. La mejor forma de agilizar el trabajo consiste en simplificarlo, lo que permite al personal centrarse en las tareas importantes. Por ello, hemos decidido entregar el poder de la IA a todos los equipos. Gracias a que las herramientas de IA extraen los datos de las conversaciones de Slack, disponen del contexto esencial que asegura un funcionamiento verdaderamente útil, personalizado y orientado a la acción. Cuando los equipos pueden encontrar respuestas en cuestión de segundos y actuar en consecuencia sin interrupciones, no solo trabajan mejor, sino que crecen más rápidamente (como tu empresa).

Este año, hemos lanzado la búsqueda empresarial para que los equipos puedan empezar a buscar información dentro de Slack, sin tener que cambiar de aplicación en el proceso. Con la nueva API personalizada, que estará disponible próximamente para la búsqueda empresarial, vamos a mejorarla todavía más. Podrás buscar de forma segura entre todos los datos de tu empresa, incluidos los sistemas internos y los softwares locales. También vamos a añadir unos nuevos e increíbles conectores para las herramientas que usas a diario y Gmail, Outlook, Dropbox y Notion.

Hemos creado Slackbot totalmente desde cero para que se convierta en tu nuevo compañero de IA personal, que te ayudará a progresar y mantener la concentración. Se conecta a las herramientas que ya utilizas, como Google Drive, Salesforce y OneDrive, para ofrecerte información clara de todas tus conversaciones y archivos. ¿Necesitas un plan de proyecto? Slackbot puede crearlo a partir de un canvas o de la transcripción de una reunión, de forma que nunca tengas que partir desde el principio. Puede analizar informes, extraer elementos de acción de una presentación e introducirlo todo en un canvas para compartirlo con facilidad. Incluso puede ayudarte a mantener un orden, por ejemplo, marcándote las prioridades diarias y encontrando la información que necesitas cuando solo recuerdas algunos breves detalles. Y esto solo es el principio. Imagina que cuentas con un asistente que siempre está ahí para ayudarte a preparar una reunión, organizar tus proyectos o analizar tareas complejas basadas en conversaciones. A medida que Slackbot crezca y evolucione, aprenderá a actuar por ti y a crear agentes en función de tus solicitudes, sin necesidad de código.

Al integrar Slackbot y Agentforce directamente en el flujo de conversaciones, el personal puede explotar todas sus ventajas: desde un asistente de IA personal que les ayuda a organizarse y a mantener la productividad, hasta compañeros digitales que gestionan el conocimiento y las tareas de todo el equipo a gran escala. ¿Cuál es el resultado? Personas y agentes trabajando juntos a la velocidad de la IA.

Unifica toda tu empresa en un solo sistema operativo con agentes

La forma en la que trabajamos está cambiando. Cada vez utilizamos más aplicaciones y herramientas de IA para ayudarnos a realizar las tareas, aunque esto suele implicar el uso de diversos sistemas y la pérdida del contexto en el proceso. El verdadero potencial de la IA no reside en herramientas aisladas, sino en la combinación de todas ellas. Si conectas tus aplicaciones, agentes y datos, los equipos podrán progresar con mayor rapidez, desarrollar sus ideas y ver el impacto directo de su trabajo.

Como tus equipos ya trabajan y colaboran en Slack, es el mejor lugar donde reunir todas tus herramientas de IA. Los agentes y las aplicaciones de IA aprenderán del contexto de tus conversaciones cuando las conectes a Slack, lo que significa que podrán actuar justo en tu espacio de trabajo, además de proporcionarte respuestas más inteligentes y relevantes. El contexto marca la diferencia entre un agente que puede definir un término y otro que conoce las prioridades de tu equipo, el estado de tus proyectos y cómo te gusta trabajar. Así la IA es más útil y tu equipo, más productivo.

Por este motivo, con la última actualización de la plataforma de Slack, vamos a ayudar a los desarrolladores y socios para que puedan generar agentes y aplicaciones de IA de forma sencilla directamente desde Slack. Como resultado, crearán un lugar seguro donde gestionar todas las herramientas.

A continuación, te mostramos las funcionalidades más novedosas:

La API de búsqueda en tiempo real (RTS) concede un acceso inmediato y seguro a los datos de las conversaciones, lo que confiere a los agentes el contexto necesario para producir respuestas más precisas y relevantes.

El servidor del protocolo de contexto de modelos (MCP) facilita el desarrollo, ya que simplifica la forma en la que los LLM, las aplicaciones de IA y los agentes encuentran la información y ejecutan las tareas por los usuarios de Slack.

El kit para desarrolladores de IA te permite generar agentes y aplicaciones de IA en Slack e incluye unas tablas prediseñadas del kit de bloques, objetos de trabajo, buenas prácticas de IA, etc.

La mejor forma de observar el potencial de la plataforma es con los agentes y aplicaciones de IA que ya se han integrado. OpenAI, Anthropic, Google, Perplexity, Writer, Dropbox, Notion, Cognition, Vercel y Cursor, entre muchos otros, ya están integrando agentes inteligentes de forma nativa en Slack, por lo que añaden información directamente a tu flujo de trabajo. Aquí tienes varios ejemplos:

OpenAI incorpora a ChatGPT directamente en Slack con la nueva API de búsqueda en tiempo real. Al combinar la colaboración en tiempo real de Slack con las capacidades de ChatGPT, los equipos podrán obtener información sobre conversaciones, redactar borradores de publicaciones y respuestas y tomar las medidas necesarias más rápidamente.

La aplicación de OpenAI para Slack, Codex , te permite colaborar directamente desde las conversaciones de los equipos en Slack. Solo tienes que mencionar a @ Codex en un canal del equipo o en un hilo de la conversación. Automáticamente, obtendrá la información relevante de la conversación, seleccionará el entorno adecuado y responderá con un enlace a la tarea completada en la nube de Codex. Desde allí, podrás fusionar sus cambios, seguir trabajando o descargar la tarea en tu entorno local a través de la extensión IDE para continuar con el trabajo.

Anthropic integra Claude en Slack para que los equipos puedan colaborar mediante mensajes directos, @menciones o un panel de asistente de IA. También ofrece la búsqueda en la web, conexiones de fuentes de datos y análisis de documentos, lo que mejora la información al buscar en todos los archivos, mensajes y canales de los espacios de trabajo de Slack.

Google Agentspace , que ahora forma parte de Gemini Enterprise, es una plataforma segura para desarrollar, gestionar y adoptar agentes de IA a escala. Recopila el contexto y los datos de diferentes herramientas de productividad para convertir los datos de las organizaciones en información útil y acciones. La integración de Agentspace con la API de RTS de Slack genera un flujo de información adecuado, que permite a los usuarios acceder a información más detallada a través de los agentes de Agentspace en Slack o usando Agentspace con datos de Slack en tiempo real.

Perplexity Enterprise redefine el proceso de búsqueda y lo transforma en una experiencia de descubrimiento transparente y basada en conversaciones. Al conectarse con Slack mediante el servidor de MCP, ofrece respuestas precisas y pertinentes para el trabajo a partir de la información contenida en las conversaciones de los equipos.

Dropbox Dash usa nuestra API de RTS para ofrecer información en Slack y Dropbox Dash de manera inmediata. Esto te permite acceder al instante a tu contenido respetando tus permisos y tu seguridad.

La aplicación de IA de Notion te permite realizar preguntas sobre hilos, conversaciones o novedades que te hayas perdido. Con la API de RTS, puede buscar contenido en canales abiertos y cerrados, así como en mensajes directos (si se tiene el permiso adecuado) para que tu trabajo en Notion se base en las conversaciones más recientes de Slack.

“Nos complace anunciar la integración de ChatGPT con Slack, el motor de tu trabajo, para que los equipos puedan usar la IA más avanzada como un compañero de equipo más. Con la aplicación de ChatGPT para Slack integrada en tus conversaciones, archivos y flujos de trabajo, la información y los recursos estarán siempre a tu alcance para que tú y tu equipo podáis sacar el trabajo adelante”. Hemal Shah Líder de producto, OpenAI

Al integrar todos tus agentes con ‌Slack, no solo simplificaremos los flujos de trabajo, sino que liberaremos el verdadero potencial de la IA para aumentar la productividad y la eficiencia.

Descubre una nueva forma de trabajar con Slack

Las empresas más innovadoras, exitosas y famosas gestionan todas sus líneas de negocio en Slack. Como los equipos pasan la mayor parte de su tiempo en Slack, es natural que se convierta en el lugar donde unificar las conversaciones, las aplicaciones y los flujos de trabajo, además de que aporta información y ayuda a las personas a tomar las mejores decisiones en su día a día.

¿Quieres obtener más información sobre cómo Slack define el futuro del trabajo? Acompáñanos en Salesforce+ el 14 de octubre, en la presentación en tiempo real de Dreamforce 2025, y descubre de primera mano cómo transformamos el futuro con un sistema operativo laboral basado en agentes.

La información anterior está destinada SOLO A FINES INFORMATIVOS y no representa un compromiso vinculante. No te bases en esta información a la hora de tomar tus decisiones de compra. El desarrollo, el lanzamiento y la duración de cualquier producto, función o funcionalidad siguen estando a la entera discreción de Slack y están sujetos a cambios.