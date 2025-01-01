核心要点 我们正推动 Slack 成为 Salesforce 的对话界面，并针对 Agentforce 销售、IT 与人力资源服务及 Tableau 构建全新专属使用体验。团队只需直接在工作流程中 通过自然语言调用客户关系管理数据并与代理进行互动 ，即可实现工作效率与业务增长的双重提升。

我们将在 Slack 中集成全新原生 AI 功能，为每位员工赋予“AI 超级能力”。经过焕新升级的 Slackbot 化身你的个性化 AI 助手，而新的 频道专家 代理可从频道内提取信息，全天候实时提供知识支持。

如今，Slack 已成为统一的代理级操作系统，贵组织中的所有代理均可部署于此处。有了全新 Real-Time Search API、模型上下文协议服务器功能，以及面向开发人员的升级版平台，OpenAI、Anthropic、Google、Perplexity、Writer、Dropbox、Notion、Cognition、Vercel 和 Cursor 等合作伙伴正纷纷构建集成于 Slack 的原生智能代理，将企业级 AI 工具整合到同一处。

现代企业面临前所未有的碎片化办公挑战。团队不得不在各自孤立的应用中搜寻信息，在对话与静态的客户关系管理记录之间反复切换，只为四处拼凑零散信息，推进日常工作。未来的办公模式不应该局限于多个标签和表单，而应实现真人与 AI 代理在流畅对话中的协同合作。

正因如此，在今天的 Dreamforce 大会上，我们宣布 Slack 定位为代理级操作系统，将企业所需的一切资源整合到统一平台，以 AI 高效水准推进工作。这标志着工作方式的根本性转变——Slack 将会转型为单一的对话式工作空间，在这里，人员、AI 和代理可实现无缝协作，利用完整的对话上下文信息和数据共同加速工作进程。

我们已步入办公模式变革的新阶段，在 AI 工具的助力下，员工工作效率有望实现飞跃式提升，进而更快地推动业务增长。一项 BCG 研究显示，员工工作效率提升 30%，能为企业带来 50% 的总收入增长。同时，IDC 预测 AI 解决方案与服务到 2030 年将在全球累计产生超 22 万亿美元的经济影响。

为了实现这一愿景，我们将从以下方面入手：

打造对话式客户关系管理 ，直接将 Salesforce Agentforce 销售、IT 与人力资源服务及 Tableau 集成到 Slack 中，为用户带来焕新体验

为每位员工提供个性化的上下文感知型 AI 助手 ，焕新升级的个性化 Slackbot 将化身专属伙伴，来自 Agentforce 的新一代频道专家代理则可提供实时知识支持

将上下文感知型代理引入企业技术栈 ，通过 Real-Time Search (RTS) API 与 模型上下文协议 (MCP) 服务器功能进一步拓展 Slack 平台。支持 OpenAI、Anthropic、Google、Perplexity、Writer、Dropbox、Notion、Cognition、Vercel 和 Cursor 平台，开发人员能够构建可直接在 Slack 中运行的智能代理

Slack 与 Salesforce 将携手重塑 AI 时代下的办公模式，让真人与代理并肩协作，实现前所未有的工作效率提升及业务增长。

“每家企业都在思考代理该部署在何处、如何获取上下文信息，以及如何发挥价值。Slack 正是解决这些问题的关键所在。通过将 Slack 打造为 Salesforce 的对话界面，我们得以为每位员工提供可靠的 AI 与代理统一平台，办公模式也将迎来转变。” Slack 首席执行官 Denise Dresser

对于 Salesforce 客户 Engine 公司而言，Slack 已成为其工作指挥中心，沟通、应用与业务运营皆汇聚此处。这家差旅管理公司致力于打造统一直观的界面，将员工、代理与助手整合到同一处，让员工无需在各类工具或网站间来回切换，即可顺利完成工作。Engine 运营高级副总裁 Mollie Bodensteiner 表示：“我们期望实现规模化发展，而非仅仅追求速度。Slack 与 Salesforce 为我们提供了坚实架构，既能自动化处理拖慢效率的工作流程，又能在业务发展过程中保持灵活性，持续推动创新。”

我们正在重塑 Slack 中的 Salesforce 体验

如果说 Slack 是人员、数据、应用、代理、AI 及工作流程的交汇平台，Salesforce 便是驱动各团队实现客户成功的核心引擎。我们正重新定义团队与 Salesforce 的交互方式，将 Slack 打造为对话界面，让客户关系管理的核心功能直接融入工作流程，助力企业规模化提升工作效率、推动业务增长。这意味着员工与 Salesforce 交互的方式将发生根本性转变：不再单纯依赖标签、表单或仪表板，而是通过对话实现高效协作。

我们已将 Salesforce 平台的部分功能，例如 Tableau Next 和 Salesforce 频道，接入 Slack。如今，我们正式推出在 Slack 中原生构建的新一代 Salesforce 功能。这些功能由 Agentforce 提供技术支持，并以对话中的上下文信息为基础，助力各个团队提高工作效率、做出更明智的决策，同时为客户提供更优质的服务。

Slack 中的 Agentforce 销售服务： 销售团队的高效工作离不开快速便捷的协同合作，我们打造适用于销售的 Agentforce，正是为了实现这个目标。这种全新 Salesforce 服务能将客户记录、通知信息及 AI 代理直接嵌入 Slack 侧栏，与团队对话无缝融合。销售代表、经理和销售代理都能在同一平台协同制定策略，并基于客户数据采取行动。适用于销售的 Agentforce 可查找见解、推荐后续行动，甚至帮你更新记录。你只需提出简单问题，而不必填写表单或反复切换平台。如今，销售管道管理就像日常对话一样轻松简单，既能帮助你更快达成交易，又能省去繁琐操作，确保客户关系管理信息始终保持同步更新。

Slack 中的 Agentforce IT 服务： 寻求 IT 支持不应变成“提交工单后石沉大海”。Agentforce IT 服务将支持系统直接接入你日常使用的工作平台 Slack。员工发起密码重置等常见需求时，可即时获得帮助，AI 代理会当场解决问题。当遇到更复杂的问题时，系统会自动创建事故处理频道，召集相关人员并拉取所有相关上下文信息。你的 IT 团队可立即介入处理，代理则会参考过往事故案例，推荐最优解决方案。整个过程无需切换应用，即可实现更快速、更智能的支持体验。

Slack 中的 Agentforce 人力资源服务： 如今，你无需离开 Slack，即可快速获取人力资源相关问题的答案。从入职流程到福利政策，AI 代理随时都能协助处理常规咨询。你可以查询公司制度、提出休假申请，或者查看入职任务，所有操作都在 Slack 中完成。如果问题需要人工介入，AI 代理会将问题及完整上下文信息同步转交至人力资源团队，以便他们立即接手并提供帮助。

Slack 中的 Agentforce Tableau： 在日常工作的平台上，通过实时交互式仪表板与代理级分析功能直接获取所需信息。

在工作中寻求答案不应变成大海捞针，这正是我们推出 Agentforce 频道专家的原因。这是一款全天候提供支持的频道内代理，既能回答常见问题，又能调取相关信息。无论是询问流程、制度，还是内部工作流程，频道专家都能基于贵公司的信息库即时给出答案。你无需等待团队成员回复，也不用费力翻找各类文件，即可按需获取可靠信息。这样一来，团队中的专家能够专注更具战略性的工作，而不必再重复回答同一问题；Slack 中的每一次对话也不仅能满足协作需求，更能提供智能支持。

这一切的核心在于上下文信息，这也是 Slack 最关键的差异化优势。由 Agentforce 提供技术支持的各类功能嵌入团队对话中，因此系统能够理解你的工作身份、当前的工作内容，以及最重要的核心需求。从静态工作流程到动态对话式体验的这一转变，使得人员与代理能够利用所需的完整上下文信息实现实时协作。Slack 化作通往 Salesforce 的入口，每一次对话都将成为更快达成交易、提供更智能的支持，以及将新构想转化为实际行动的契机。

提高个人工作效率

若要实现增长，不仅需要宏大的战略构想，更取决于团队落实这些构想的速度。提升效率的最佳途径是简化工作流程，让每个人都能专注于核心事务。正因如此，我们为每位员工赋予“AI 超级能力”，Slack 的对话数据能提供关键上下文信息，使 AI 工具发挥真正价值、贴合个性化需求，且以行动为导向。当团队能即时找到答案，并毫无阻碍地付诸行动时，不仅工作质量会提升，工作效率与业务增长速度也将随之加快。

今年早些时候，我们推出了企业级搜索功能，助力团队直接在 Slack 中查找信息，而不必在各应用间反复切换。我们还即将发布适用于企业级搜索功能的全新自定义 API，以进一步增强此功能。届时，你将能够安全检索企业内的所有数据，包括内部系统与本地软件的相关信息。此外，我们还将为日常使用的工具新增开箱即用的连接器，Gmail、Outlook、Dropbox 和 Notion 等工具的连接器也将陆续推出。

我们已焕新升级 Slackbot，将其打造成你的专属 AI 助手，帮助你保持专注，高效开展工作。该功能可连接至你已在使用的 Google 云端硬盘、Salesforce 和 OneDrive 等工具，从所有对话与文件中为你提炼清晰的见解。需要项目计划？Slackbot 可基于画板或会议记录自动生成此类计划，为你免去从零开始的苦恼。它还能分析报告、从演示文稿中提取行动事项，并将所有信息整合到画板中，方便共享。此外，Slackbot 会标记每日的优先任务，即使你只记得零星细节，也能帮助你找到所需信息，让工作变得井然有序。这仅仅是个开始。不妨将 Slackbot 视作随时待命的助手——帮助你筹备会议、确保项目按计划推进，或者梳理复杂的对话类任务。随着不断迭代升级，Slackbot 甚至能代表你执行操作，并根据你的需求构建代理，全程无需编写任何代码。

有了随时能在对话过程中使用的 Slackbot 和 Agentforce，员工便能兼享两者的优势：专属 AI 助理可帮他们梳理工作并提高工作效率；数字化协作伙伴则可规模化处理整个团队的任务与知识管理。如此一来，真人与代理便可以 AI 节奏协同工作。

为整个企业接入统一的代理级操作系统

我们的办公模式正不断变革。如今，我们依赖越来越多的应用和 AI 工具来推进工作，但这往往需要在不同系统间反复切换，过程中丢失关键的上下文信息。AI 的真正价值并非体现在零散的工具中，而是在于这些工具如何协同运作。当你的应用、代理与数据互相联通时，团队不仅能更高效地推进工作，根据彼此想法持续创新，还能直观看到自身工作带来的直接成效。

Slack 是整合所有 AI 工具的理想平台，因为这里正是你的团队日常协作与办公的地方。当你将 AI 应用与代理接入 Slack 后，这些工具能从对话中的上下文提取信息。这意味着它们能为你提供更精准、相关性更强的答案，并直接在你的工作场景中执行操作。上下文信息正是两类代理的核心区别：一类只能解释术语，另一类却能熟知贵团队的优先事项、项目进展，以及你的工作习惯。上下文信息会让 AI 工具更具实用价值，也让团队的工作效率大幅提升。

正因如此，在最近的 Slack 平台升级中，我们致力于协助开发人员与合作伙伴更轻松地在 Slack 中直接构建 AI 应用与代理，为你使用的所有工具打造统一且安全的空间。

以下是最新的核心功能：

The Real-Time Search (RTS) API 可让你即时、安全地获取对话数据，为代理提供上下文信息支持，助力其生成更精准、相关性更强的回答。

Slack 模型上下文协议 (MCP) 服务器 可简化 LLM、AI 应用及代理为 Slack 用户查找信息与执行任务的流程，降低开发难度。

AI 开发人员工具包 可协助你在 Slack 中构建 AI 应用与代理，包括预制的 Block Kit 表格、工作对象和 AI 最佳做法指南等资源。

要探索该平台的强大功能，最佳方式便是善用那些已构建的 AI 应用与代理。OpenAI、Anthropic、Google、Perplexity、Writer、Dropbox、Notion、Cognition、Vercel、Cursor 等平台，正纷纷开发能在 Slack 中原生运行的代理，将见解直接融入工作流程。以下是几个示例：

OpenAI 借助全新的 Real-Time Search API 将 ChatGPT 直接集成到 Slack 中。将 Slack 的实时协作功能与 ChatGPT 的强大功能相结合后，团队不仅能提炼对话中的见解、起草帖子与回复，还能更快地采取行动。

OpenAI 的 Codex 应用适用于 Slack，可助力你直接在 Slack 的团队对话中参与协作，只需在团队频道或消息列中提及 @ Codex 即可。它会自动从对话中收集相关上下文信息，选择适当的运行环境，并生成一个指向 Codex 云端中已完成任务的链接作为回复。通过该链接，你既可以合并已做出的修改、继续推进工作，也能借助 IDE 扩展程序将任务下载到本地环境中继续操作。

Anthropic 将 Claude 集成 到 Slack 中，支持通过私信、AI 助理面板或 @提及进行团队协作。该工具提供网页搜索、数据源连接与文档分析功能，并通过检索 Slack 工作区频道、消息和文件提供更全面的见解。

将 现已归入 Gemini Enterprise 的 Google Agentspace 是一款可规模化构建、管理及应用 AI 代理的统一安全平台。它能整合各类效率工具中的数据和上下文信息，将企业的知识资产转化为实用见解与实际行动。而 Agentspace 通过与 Slack RTS API 的集成构建无缝信息流，用户既可以在 Slack 中通过 Agentspace 代理获取这些更深度的见解，也能借助由 Slack 实时数据驱动的 Agentspace 平台达到此目的。

Perplexity Enterprise 将搜索重新打造为对话式、透明化的探索体验。利用 MCP 服务器实现与 Slack 之间的连接后，它能将用户问询与团队对话场景深度关联，进而提供精准且符合工作需求的回答。

Dropbox Dash 借助 RTS API 在 Slack 与 Dropbox Dash 中提供即时见解。此功能可帮助你直接获取所需内容，同时确保所有权限设置与安全机制完全生效。

Notion AI Slack 应用支持你针对工作中的消息列、聊天内容或工作动态发起提问。该应用借助 RTS API跨公共频道、私人频道及私信检索内容（需获得相应权限），确保你在 Notion 中的工作内容能反映 Slack 平台上最新的沟通情况，保持信息一致性。

“我们很高兴能让 ChatGPT 更深入地融入 Slack 工作场景，确保团队在调用前沿 AI 功能时能像与同事交流一样自然。当 Slack 版 ChatGPT 应用与对话、文件及工作流程整合后，知识资产与见解将始终触手可及，助力团队更轻松地协同推进工作。” OpenAI 产品负责人 Hemal Shah

通过将所有代理集成到 Slack 中，我们不仅是在简化工作流程，更是在释放 AI 的真正潜能，助力提升生产力与效率。

借助 Slack 探索全新办公模式

无论是极具创新能力的企业、最卓越的企业，还是标杆企业，业务线的运转都离不开 Slack。员工的大部分工作时间都在此处度过，这使得 Slack 顺理成章成为整合对话、应用及工作流程的汇集枢纽——既能挖掘见解，又能帮助人员在日常工作中做出更明智的决策。

有兴趣深入了解 Slack 如何塑造未来的办公模式吗？欢迎于 10 月 14 日 登录 Salesforce +，观看 2025 年 Dreamforce 大会主题演讲直播，第一时间了解我们如何通过代理级操作系统塑造未来的办公模式。

以上信息仅供参考，不得作为约束性承诺。请勿依赖这些信息做出购买决定。任何产品、特性或功能的开发、发布和时间安排等，均由 Slack 自行决定，并且可能会出现变更。