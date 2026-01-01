重點摘要 我們準備讓 Slack 成為 Salesforce 的對話介面，並為 Agentforce 銷售、IT 與 HR 服務以及 Tableau 推出專為任務打造的全新體驗。現在，團隊可以直接在工作流程中， 透過自然語言與 CRM 資料和代理程式互動 ，以加速生產力與業務成長。

我們還在 Slack 中內建全新的原生 AI 功能，讓全體員工都能擁有 AI 超能力。全新打造的 Slackbot 將成為你的個人化 AI 夥伴，全新 頻道專家 智慧代理則會在各個頻道中，提供即時且持續更新的相關知識。

Slack 現已成為單一代理式作業系統，可讓所有組織的代理程式在這裡運作。透過全新的即時搜尋 API、模型情境協定伺服器功能，以及升級後的開發人員平台，包括 OpenAI、Anthropic、Google、Perplexity、Writer、Dropbox、Notion、Cognition、Vercel、Cursor 等合作夥伴，都能在 Slack 中建置原生智慧代理，同時將企業內的 AI 工具整合在同一處。

現代企業的工作比以往更加分散。團隊經常需要在各自孤立的應用程式中尋找資訊，同時在對話與靜態 CRM 記錄間切換，只為了拼湊出完整脈絡來完成工作。未來的工作模式不在於索引標籤和表單，而是人與 AI 智慧代理可在對話流程中進行協作。

因此，我們在今年的 Dreamforce 大會上正式宣布 Slack 會是你的代理式作業系統，將企業的完整需求整合在單一平台上，讓工作能夠以 AI 的速度推進。這是工作完成方式的根本性轉變，Slack 將化身為單一的對話工作空間，在人、AI 與代理程式間建立順暢協作流程，並結合對話與資料的完整背景資訊，以便讓團隊共同更快速地推動工作進度。

我們邁入了全新的工作演進階段，並在 AI 工具協助下，員工的生產力有望大幅提升，進而推動更快速的業務成長。根據 BCG 研究，員工生產力提升 30% 的公司，總營收成長可達 50%。同時，IDC 預測到 AI 解決方案與相關服務將於 2030 年前在全球創造超過 22 兆美元的累積影響。這一切都顯示出，我們面臨著當代最重大的經濟成長契機之一。

為實現這個願景，我們正著手進行以下行動：

透過將 Salesforce Agentforce 銷售、IT 與 HR 服務，以及 Tableau 直接整合至 Slack 的全新體驗， 讓你的 CRM 變成對話模式

透過全新打造的 Slackbot，以及可提供即時知識的新版 Agentforce 頻道專家智慧代理， 為全體員工配備符合情境的個人化 AI。

透過 即時搜尋 (RTS) API 和 模型情境協定 (MCP) 等伺服器功能，連接你公司的技術堆疊與情境感知代理程式，這些功能還可讓 OpenAI、Anthropic、Google、Perplexity、Writer、Dropbox、Notion、Cognition、Vercel、Cursor 等開發人員直接在 Slack 建置智慧代理程式

Slack 與 Salesforce 攜手為 AI 時代重新構思工作方式，讓人們與智慧代理程式共同協作，以開啟前所未有的生產力和業務成長

「每家公司都在思考：他們的代理程式該在哪裡運作、如何獲取背景資訊，以及如何發揮實際價值？Slack 就是答案。透過讓 Slack 成為 Salesforce 的對話介面，我們準備為全體員工打造出可信賴、統一的 AI 與代理程式空間，徹底改變完成工作的方式。」 Slack 執行長 Denise Dresser

對 Salesforce 客戶 Engine 而言，Slack 是他們的工作指揮中心，他們可在這裡整合溝通、應用程式和營運方面的作業。這家旅遊管理公司的明確願景就是打造出單一的直覺化介面，讓員工、代理程式和助理能夠在同一平台上協作，不需要在不同工具或網站間切換才能完成工作。Engine 營運資深副總裁 Mollie Bodensteiner 表示：「我們追求的是規模化，而不僅僅是速度。Slack 和 Salesforce 為我們提供結構基礎，可讓我們自動化那些拖慢人員效率的工作，同時在企業成長的過程中保有持續創新的彈性。」

我們正在重新構思 Slack 中的 Salesforce

如果 Slack 是是人員、資料、應用程式、代理程式、AI 和工作流程的匯聚之地，那麼 Salesforce 就是推動每個團隊實現客戶成功的引擎。我們準備讓 Slack 成為對話介面，將 CRM 的強大功能直接融入工作流程中，藉此重新定義團隊與 Salesforce 的互動方式，同時協助組織在大規模環境下提升生產力和業務成長，這代表著重新構思員工與 Salesforce 的互動方式，不再依賴索引標籤、表單或儀表板，而是透過對話來完成工作。

我們已將 Salesforce 平台的 Tableau Next 和 Salesforce 頻道等部分功能整合至 Slack。而今天，我們正式推出 Slack 原生內建的新一代 Salesforce 體驗。由 Agentforce 提供技術支援並以對話背景資訊為基礎，可協助每個團隊運作更快速、決策更精準，同時為客戶提供更好的服務。

Slack 中的 Agentforce 銷售： 銷售團隊成長茁壯的關鍵在於能夠快速又順暢地協作，而 Agentforce 銷售正是為此而打造。這是一種全新的 Salesforce 體驗，可將客戶記錄、通知和 AI 智慧代理整合至 Slack 側欄，就在團隊對話的旁邊。銷售代表、主管和銷售代理可在同一處共同擬定策略並根據客戶資料採取行動。Agentforce 銷售能夠為你找出深入分析、建議後續行動，甚至是更新記錄。只需要提出簡單問題，完全不需要填表或在不同程式間切換。如今，管理銷售管道就像進行對話一樣簡單，同時協助你更快成交並讓 CRM 系統保持更新狀態，不再出現消磨時間的工作。

Slack 中的 Agentforce IT 服務： 取得 IT 協助不該意味著將支援單丟進黑洞般的系統中等待。Agentforce IT 服務將支援服務直接帶進 Slack，也就是你日常工作的地方。員工可立即取得重設密碼等常見要求的即時協助，且 AI 智慧代理會在現場處理問題。如果是更複雜的問題，系統會自動建立事件頻道，同時召集相關人員並整合所有相關背景資訊。你的 IT 團隊可立即投入處理、由具有過往事件學習功能的 AI 智慧代理引導，並提供最佳的解決方案建議。這是一種更快速、更聰明的支援方式，完全不需要在應用程式間切換。

Slack 中的 Agentforce HR 服務： 現在，你可以在不離開 Slack 的情況下，快速取得 HR 相關問題的解答。從就職到福利諮詢，AI 智慧代理都能即時協助處理各類例行要求。無須離開 Slack，就能詢問公司政策、提交請假申請，或查看就職任務的進度。如果需要人資介入，AI 智慧代理也會將完整的背景資訊轉交給 HR 團隊，請他們立即接手並提供協助。

Slack 中的 Agentforce Tableau： 透過即時的互動儀表板與代理式管理分析切入重點，直接在工作環境中掌握關鍵資料。

在工作中尋找答案不該像是在尋寶。因此我們推出 Agentforce 頻道專家，這是常駐在頻道中的智慧代理，可即時回覆常見問題集並呈現相關資訊。無論你詢問的是流程、政策或內部工作流程，頻道專家都能根據公司資訊，立即提供解答。不再需要等待團隊成員回覆或翻找文件，你隨時都能取得可信任的即時資訊。這讓團隊中的專家得以著重於更具策略性的工作，而不是重複回答數千次同樣的問題，也讓 Slack 中的每次對話不僅具備協作性，更具智慧性。

這一切的核心是背景資訊，也就是 Slack 最強大的差異化優勢。由於 Agentforce 提供技術支援的體驗直接內建在團隊對話中，以便理解你是誰、正在處理什麼，以及當下最重要的任務。這種從靜態工作流程轉向動態對話體驗的轉變，可讓人們與智慧代理透過所需的完整背景資訊即時進行協作。當 Slack 成為進入 Salesforce 的「前門」時，每一次對話都能成為更快速地成交、更聰明地支援，以及根據新構想採取行動的契機。

解鎖個人生產力

成長不僅僅取決於宏大的創意，更關鍵的是團隊能夠將這些想法付諸行動的效率。若要加速前進，最好的方法就是讓工作變得更簡單，這樣每個人就能專注在真正重要的事情上。這正是我們為全體員工賦予 AI 超能力的原因，Slack 的對話資料提供了關鍵的背景資訊，可讓 AI 工具變得真正實用、個人化且能立即採取行動。在你的團隊能夠即時找到答案，並且毫無阻礙地採取行動時，他們不但能提升工作品質，也能更快推動業務成長。

今年稍早，我們推出了企業搜尋功能，可讓團隊不必在不同應用程式間來回切換，而是直接在 Slack 中找到所需資訊。而且，適用於企業搜尋的自訂 API 即將登場，將讓這項功能變得更強大。你將能夠在完整的公司資料間安全地搜尋，包括內部系統與內部部署軟體。我們也將新增現成可用的連接器，支援你每日使用的工具，並且陸續推出與 Gmail、Outlook、Dropbox 和 Notion 相關的服務。

我們將 Slackbot 全面改造成你的個人 AI 夥伴，同時協助你保持專注並推動工作進度。這款工具可連結你日常使用的工具，像是 Google Drive、Salesforce 和 OneDrive，從你的對話與檔案中整合出清晰的深入分析。需要專案計畫嗎？Slackbot 可根據畫板或會議文字轉出記錄自動建立，讓你不必從零開始。它能分析報告、擷取簡報中的行動項目以及將所有內容整理成畫板，方便你隨時分享。Slackbot 還會表記每日重點任務，或在你只記得部分細節時協助找回資訊，讓你能夠保持井然有序。而這只是開始。你可以把它視為一名隨時待命的助理，以協助你準備會議、追蹤專案進度，或者處理複雜的對話任務。隨著 Slackbot 不斷成長與進化，它甚至能夠代你執行動作並根據你的要求建置智慧代理，完全不需要撰寫程式碼。

有了 Slackbot 和 Agentforce 融入對話流程後，員工就能同時享有兩全其美的體驗：既有協助他們保持有序與生產力的個人 AI 助理，也有在大規模範圍內處理全團隊任務與知識的數位團隊成員。這代表著人們與智慧代理攜手，以 AI 的速度前進。

將整個企業整合為一個代理式作業系統

工作的方式正在改變。我們越來越倚賴各種應用程式與 AI 工具來完成任務，但這通常也代表著在多個系統間切換，並在過程中遺失背景資訊。AI 的真正力量不在於各自獨立的工具，而在於它們如何協同運作。當你的應用程式、智慧代理和資料緊密連結時，團隊就能運作得更快速、根據彼此的構想持續建構，並清楚看見自己工作的直接影響。

Slack 是整合所有 AI 工具的最佳場所，因為這正是你的團隊日常協作與工作的地方。在你將 AI 應用程式與智慧代理連接至 Slack 時，它們就能從對話的背景資訊中學習，進而提供更聰明、更相關的答案，並且直接在工作地點採取行動。背景資訊是差異所在，它決定了智慧代理究竟只是「能夠定義術語」，還是「能夠了解團隊的優先事項、專案狀態，以及你偏好的工作方式」。這可讓 AI 變得更實用，你的團隊也能更具生產力。

因此，我們在最新的 Slack 平台更新中，讓開發人員與合作夥伴更輕鬆地在 Slack 內直接建置 AI 應用程式與智慧代理，同時為所有使用的工具打造出單一且安全的整合環境。

以下是全新的功能：

即時搜尋 (RTS) API 提供即時且安全的對話資料存取，為智慧代理帶來背景資訊，以產生更準確、更貼近需求的回應。

Slack 模型情境協定 (MCP) 伺服器 簡化了 LLM、AI 應用程式和智慧代理為 Slack 使用者搜尋資訊與執行任務的方式，讓開發過程變得更加輕鬆。

AI 開發人員工具組 讓你在 Slack 中建置 AI 應用程式和智慧代理，包括預先建置的區塊套件表格、工作物件、AI 最佳實務等多項資源。

體驗這個平台強大威力的最佳方式，就是看看目前在 Slack 開發中的 AI 應用程式和智慧代理。OpenAI、Anthropic、Google、Perplexity、Writer、Dropbox、Notion、Cognition、Vercel、Cursor 等合作夥伴正陸續推出 Slack 原生的智慧代理，將深入分析直接帶入你的工作流程中。以下是部分範例：

OpenAI 透過全新的即時搜尋 API，將 ChatGPT 直接整合至 Slack。結合 Slack 的即時協作能力與 ChatGPT 的強大效能，團隊就能快速地從對話中取得深入分析、草擬貼文與回覆，以及更快速地採取行動。

OpenAI 適用於 Slack 的 Codex 應用程式讓你直接在 Slack 團隊對話中參與開發工作，只要在團隊頻道或對話串中 @ Codex 即可。這款工具會自動從對話中擷取相關背景資訊、選擇正確的執行環境，以及提供完成任務的連結至 Codex 雲端來解答。接著，你可以合併變更、繼續作業，或者透過 IDE 擴充功能將任務下載至本機環境繼續開發。

Anthropic 將 Claude 整合至 Slack，讓團隊能夠透過私訊、AI 助理面板或 @提及進行協作。這款工具具備網頁搜尋、資料來源連結和文件管理分析等功能，同時跨越整個 Slack 工作空間的頻道、訊息和檔案進行搜尋，強化深入分析的內容。

Google Agentspace 現已成為 Gemini Enterprise 的一部分，是單一且安全的平台，可在大規模環境下建置、管理與採用 AI 智慧代理。它整合了生產力工具中的資料和背景資訊，同時將組織的知識轉化為深入分析與實際行動。Agentspace 與 Slack RTS API 整合後，創造了順暢的資訊流程，可讓使用者透過 Slack 內的 Agentspace 智慧代理，或者基於即時 Slack 資料驅動的 Agentspace 介面，直接存取更深層的深入分析。

Perplexity Enterprise 重新定義了搜尋體驗，將其轉變為對話式且透明的探索過程。透過 MCP 伺服器連結至 Slack 時，這款工具就能以團隊對話內容為基礎，提供精準且與工作相關的解答。

Dropbox Dash 利用 RTS API 在 Slack 與 Dropbox Dash 之間交付深入分析，可讓你即時安全地存取所有內容，同時維持權限與安全設定不變。

Notion AI Slack 應用程式讓你就工作相關的討論串、對話或更新提出問題。這款工具使用 RTS API 搜尋公開與私人頻道及私訊 (需具備適當權限) 的內容，確保你在 Notion 中的工作反映出 Slack 上的最新對話。

「我們很高興能夠讓 ChatGPT 在 Slack 的工作一蹴可成，以便讓團隊像與同事對話般，自然地運用尖端的 AI 技術。流暢整合至對話、檔案和工作流程的 Slack 版 ChatGPT 應用程式，讓知識和見解觸手可及，也讓團隊攜手推進工作更加輕鬆。」 產品負責人 OpenAI Hemal Shah

透過將所有智慧代理整合至 Slack，我們不僅簡化了工作流程，更釋放出 AI 提升生產力與效率的真正潛能。

與 Slack 一起探索全新的工作方式

全球最具創新力、最成功、最具代表性的公司，都在各個業務領域中以 Slack 為基礎運作。這是員工花最多時間使用的平台，自然成為了整合對話、應用程式和工作流程的最佳場所，同時呈現深入分析並協助每個人每天都做出更明智的決策。

準備好深入瞭解 Slack 如何塑造工作的未來嗎？10 月 14 日，歡迎在 Salesforce+ 上，收看 2025 年 Dreamforce 主題演講直播，親耳聽聽我們如何讓 Slack 成為工作的代理式作業系統，共同進入智慧協作的新時代。

