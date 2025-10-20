Puntos clave Estamos convirtiendo Slack en la interfaz de conversación con IA para Salesforce, con nuevas experiencias diseñadas específicamente para Ventas, Servicio de TI y RR. HH. de Agentforce, y Tableau. Ahora, los equipos pueden interactuar con sus datos de CRM y con sus agentes mediante lenguaje natural, directamente en el flujo de trabajo, para acelerar la productividad y el crecimiento.

Estamos incorporando una nueva IA nativa integrada directamente en Slack para darle superpoderes de IA a cada persona de tu equipo. Un Slackbot completamente renovado actúa como tu compañero personal con IA, mientras que el nuevo agente experto en el canal ofrece conocimiento instantáneo y siempre disponible desde tus canales.

Ahora Slack es el único sistema operativo de agentes donde todos los agentes de tu organización tienen su hogar. Con la nueva API de búsqueda en tiempo real, las funcionalidades del servidor de Protocolo de Contexto de Modelo y una plataforma actualizada para desarrolladores, socios como OpenAI, Anthropic, Google, Perplexity, Writer, Dropbox, Notion, Cognition, Vercel, Cursor y otros están creando agentes inteligentes que viven de forma nativa en Slack, lo que unifica todas tus herramientas de IA empresariales en un solo lugar.

El trabajo empresarial moderno está más fragmentado que nunca. Los equipos tienen que buscar información entre aplicaciones aisladas. Cambian constantemente entre las conversaciones y los registros de CRM estáticos mientras intentan conectar los puntos para simplemente poder trabajar. El futuro del trabajo no está en las pestañas ni en los formularios, sino en las personas y los agentes de IA que colaboran juntos dentro del flujo de las conversaciones.

Por eso, en Dreamforce, presentamos hoy Slack como tu sistema operativo de agentes: reúne en un solo lugar todo lo que tu organización necesita para impulsar el trabajo a la velocidad de la IA. Esto marca un cambio fundamental en la forma en que se realiza el trabajo y transforma Slack en un único espacio de trabajo conversacional donde las personas, la IA y los agentes colaboran sin fricciones, con todo el contexto de la conversación y los datos, para avanzar más rápido, juntos.

Entramos en una nueva fase en la evolución del trabajo, donde, gracias a las herramientas de IA, la productividad de las personas empleadas tiene el potencial de dispararse y acelerar el crecimiento empresarial. Un estudio de BCG descubrió que un aumento del 30 % en la productividad de los empleados se tradujo en un incremento del 50 % en los ingresos de las empresas. Mientras tanto, IDC pronostica que las soluciones y los servicios de IA generarán un impacto acumulado global de más de 22 billones de dólares para el año 2030. Todo esto representa una de las mayores oportunidades de crecimiento económico de nuestra época.

Para hacer realidad esta visión, vamos a:

Convertir tu CRM en conversacional , con nuevas experiencias que integran Ventas, Servicios de TI y RR. HH. de Agentforce de Salesforce, y Tableau directamente en Slack.

Dar a cada empleado una IA personalizada y contextual , con un Slackbot completamente renovado y personalizado y un nuevo agente experto en el canal de Agentforce que ofrece conocimiento instantáneo.

Conectar la infraestructura tecnológica de tu empresa con agentes con acceso al contexto al ampliar aún más nuestra plataforma con una API de búsqueda en tiempo real (RTS) y las funcionalidades del servidor del Protocolo de Contexto de Modelo (MCP) , que permiten a desarrolladores como OpenAI, Anthropic, Google, Perplexity, Writer, Dropbox, Notion, Cognition, Vercel, Cursor y otros crear agentes inteligentes que viven directamente dentro de Slack.

Juntos, Slack y Salesforce están reinventando el trabajo para la era de la IA, con personas y agentes colaborando codo a codo para liberar una productividad y un crecimiento sin precedentes.

«Todas las empresas se preguntan dónde vivirán sus agentes, cómo obtendrán contexto y cómo hacerlos realmente útiles. Slack es la respuesta. Al convertir Slack en la interfaz de conversación con IA para Salesforce, le estamos dando a cada persona empleada un hogar confiable y unificado para la IA y los agentes, y transformando la manera en que se realiza el trabajo». Denise Dresser Directora general, Slack

Para Engine, cliente de Salesforce, Slack es el centro de mando del trabajo, donde la comunicación, las aplicaciones y las operaciones se unen. La empresa de gestión de viajes tiene la visión de una interfaz única e intuitiva que reúna a las personas empleadas, agentes y asistentes, para que no haya que cambiar entre herramientas o sitios web para poder trabajar. «Estamos construyendo para escalar, no solo para ganar velocidad», dijo Mollie Bodensteiner, vicepresidenta sénior de Operaciones de Engine. «Slack y Salesforce nos dan la estructura para automatizar el trabajo que frena a las personas y la flexibilidad para seguir innovando a medida que crecemos».

Estamos reinventando Salesforce dentro de Slack

Si Slack es donde las personas, los datos, las aplicaciones, los agentes, la IA y los flujos de trabajo se encuentran, entonces Salesforce es el motor que impulsa el éxito del cliente en cada equipo. Estamos redefiniendo la forma en que los equipos interactúan con Salesforce al convertir Slack en la interfaz conversacional con IA que lleva el poder de la CRM directamente al flujo del trabajo, lo que ayuda a las organizaciones a impulsar la productividad y el crecimiento a gran escala. Esto implica repensar cómo los empleados interactúan con Salesforce, no a través de pestañas, formularios o paneles de control, sino mediante conversación.

Ya integramos partes de la plataforma de Salesforce, como Tableau Next y los canales de Salesforce, en Slack. Hoy, estamos presentando una nueva generación de experiencias de Salesforce construidas de manera nativa en Slack. Estas experiencias están impulsadas por Agentforce y se fundamentan en el contexto de tus conversaciones, lo que ayuda a cada equipo a moverse más rápido, tomar decisiones más inteligentes y atender mejor a tus clientes.

Ventas de Agentforce en Slack: los equipos de ventas prosperan cuando pueden trabajar juntos de manera rápida y sencilla. Creamos Ventas de Agentforce para lograr justamente eso. Es una nueva experiencia de Salesforce que coloca los registros de clientes, notificaciones y agentes de IA en la barra lateral de Slack, justo al lado de tus conversaciones de equipo. Los representantes, gerentes y agentes de ventas pueden colaborar y actuar sobre los datos de los clientes en un solo lugar. Ventas de Agentforce puede encontrar información, sugerir qué hacer a continuación e incluso actualizar registros por ti. Solo basta con hacer una pregunta simple. No hay necesidad de usar formularios ni de cambiar entre aplicaciones. Gestionar tu canalización ahora es tan fácil como tener una conversación, lo que te ayuda a negociar más rápido y mantener tu CRM actualizado sin el trabajo adicional.

Servicio de TI de Agentforce en Slack: conseguir ayuda de TI no debería significar enviar un ticket al vacío. El Servicio de TI de Agentforce lleva el soporte directamente a Slack, donde ya trabajas. Los empleados pueden obtener ayuda instantánea para solicitudes comunes, como el restablecimiento de contraseñas, con agentes de IA que resuelven el problema al instante. Para problemas más complejos, se crea automáticamente un canal de incidencias que reúne a las personas adecuadas y todo el contexto relevante. Tu equipo de TI puede abordar el problema de inmediato, guiado por agentes que aprenden de incidencias pasadas y recomiendan la mejor manera de proceder. Es un soporte más rápido y más inteligente, sin necesidad de cambiar de aplicación.

Servicio de RR. HH. de Agentforce en Slack: ahora, puedes obtener respuestas rápidas a preguntas de RR. HH. sin salir de Slack. Desde la incorporación hasta los beneficios, los agentes de IA están listos para ayudarte con solicitudes rutinarias. Puedes preguntar acerca de las políticas de la empresa, enviar solicitudes de tiempo libre o revisar tus tareas de incorporación, todo sin salir de Slack. Y cuando una pregunta necesita un toque humano, el agente la transfiere a tu equipo de RR. HH. con todo el contexto, para que pueda intervenir y ayudarte de inmediato.

Agentforce Tableau en Slack: ve directo al grano con paneles de control interactivos en tiempo real y análisis impulsado por agentes, justo donde ya estás trabajando.

Encontrar respuestas en el trabajo no debería ser como una búsqueda del tesoro. Por eso presentamos el experto en el canal de Agentforce, un agente siempre activo ubicado dentro de los canales y que puede responder preguntas frecuentes y mostrar información relevante. Haz una pregunta acerca de un proceso, una política o un flujo de trabajo interno, y el experto en el canal te da una respuesta inmediata con base en la información de tu empresa. En lugar de esperar a que un compañero responda o de buscar entre documentos, obtienes información confiable a petición. Esto libera a los expertos de tu equipo para que se enfoquen en tareas más estratégicas en lugar de tener que repetir la misma respuesta mil veces, y convierte cada conversación en Slack no solo en una colaboración, sino en una experiencia inteligente.

En el centro de todo está el contexto, el mayor diferenciador de Slack. Como las experiencias impulsadas por Agentforce viven dentro de las conversaciones de tu equipo, entienden quién eres, en qué estás trabajando y qué es lo más importante. Este cambio de flujos de trabajo estáticos a experiencias dinámicas y conversacionales permite que personas y agentes trabajen juntos en tiempo real, con todo el contexto que necesitan. Con Slack como la puerta de entrada a Salesforce, cada conversación se convierte en una oportunidad para cerrar negociaciones más rápido, ofrecer un soporte más inteligente y actuar con base en nuevas ideas.

Desbloquea la productividad personal

El crecimiento no solo se trata de las grandes ideas, sino también de qué tan rápido pueden actuar tus equipos con base en esas ideas. La mejor manera de moverse más rápido es simplificar el trabajo, para que todos puedan enfocarse en lo que realmente importa. Por eso, estamos dándole superpoderes de IA a cada empleado. Los datos conversacionales de Slack proporcionan el contexto esencial que hace que las herramientas de IA sean realmente útiles, personalizadas y orientadas a la acción. Cuando tus equipos pueden encontrar respuestas al instante y actuar sin obstáculos, no solo trabajan mejor, sino que trabajan, y el negocio crece, más rápido.

A principios de este año lanzamos la búsqueda empresarial, para que los equipos dejaran de cambiar entre aplicaciones y empezaran a encontrar información directamente en Slack. Gracias a una nueva API personalizada que llegará pronto para la búsqueda empresarial, la haremos aún más potente. Podrás buscar de forma segura en todos los datos de tu empresa, incluidos sistemas internos y software local. También estamos agregando nuevos conectores listos para usar con las herramientas que usas todos los días, como Gmail, Outlook, Dropbox y Notion.

Hemos reconstruido por completo Slackbot para que sea tu compañero personal con IA y te ayude a mantener el enfoque y avanzar con el trabajo. Se conecta con las herramientas que ya usas, como Google Drive, Salesforce y OneDrive, para ofrecerte información clara a partir de todas tus conversaciones y archivos. ¿Necesitas un plan de proyecto? Slackbot puede crear uno a partir de un canvas o de una transcripción de reunión para que no tengas que empezar desde cero. Puede analizar reportes, extraer tareas de una presentación y reunir todo en un canvas fácil de compartir. Incluso te ayuda a mantener el orden al destacar tus prioridades diarias y encontrar información aunque solo recuerdes algunos detalles. Y eso es solo el comienzo. Piensa en Slackbot como un asistente que siempre está ahí para ayudarte a prepararte para reuniones, mantener tus proyectos encaminados o resolver tareas complejas mediante conversaciones. A medida que Slackbot siga creciendo y evolucionando, incluso podrá realizar acciones por ti y crear agentes según lo que necesites, todo sin necesidad de escribir código.

Con Slackbot y Agentforce directamente en el flujo de la conversación, los empleados obtienen beneficios en dos frentes: un asistente de IA personal que los mantiene organizados y productivos, y compañeros digitales que se encargan de tareas y conocimientos a nivel de equipo. Esto equivale a personas y agentes moviéndose juntos a la velocidad la IA.

Unifica toda tu empresa en un sistema operativo de agentes

La forma en que trabajamos está cambiando. Dependemos de un número cada vez mayor de aplicaciones y herramientas de IA para hacer las cosas, pero eso muchas veces significa saltar entre sistemas y perder el contexto en el camino. El verdadero poder de la IA no está en herramientas aisladas, sino en cómo todas funcionan juntas. Cuando tus aplicaciones, agentes y datos están conectados, tus equipos pueden moverse más rápido, construir sobre las ideas de los demás y ver el impacto directo de su trabajo.

Slack es el mejor lugar para todas tus herramientas de IA porque es donde tus equipos ya están colaborando y trabajando. Cuando conectas tus aplicaciones y agentes de IA a Slack, estos aprenden del contexto de tus conversaciones. Esto significa que pueden darte respuestas más inteligentes y relevantes, y realizar acciones directamente donde estás trabajando. El contexto es lo que marca la diferencia entre un agente que puede definir un término y uno que conoce las prioridades de tu equipo, el estado de tus proyectos y tu forma de trabajar. Hace que la IA sea más útil y que tu equipo sea más productivo.

Por eso, con la última actualización de la plataforma de Slack, estamos facilitando que los desarrolladores y socios creen sus aplicaciones y agentes de IA directamente en Slack para crear un lugar único y seguro para todas las herramientas que usas.

Estas son las funcionalidades más recientes:

La API de búsqueda en tiempo real (RTS) proporciona acceso instantáneo y seguro a datos conversacionales, lo que brinda contexto a los agentes para respuestas más precisas y relevantes.

El servidor del Protocolo de Contexto de Modelo (MCP) de Slack simplifica cómo los LLM, las aplicaciones de IA y los agentes encuentran información y realizan tareas para los usuarios de Slack, lo que hace que el desarrollo sea más sencillo.

El kit de herramientas para desarrolladores de IA te permite crear aplicaciones y agentes de IA en Slack, incluyendo tablas prediseñadas de kit de bloques, objetos de trabajo, prácticas recomendadas de IA y mucho más.

La mejor manera de ver el poder de la plataforma es a través de las aplicaciones y agentes de IA que ya se están construyendo. OpenAI, Anthropic, Google, Perplexity, Writer, Dropbox, Notion, Cognition, Vercel, Cursor y otros están creando agentes inteligentes que viven de forma nativa en Slack, lo que lleva información directamente al flujo de trabajo. Estos son algunos ejemplos:

OpenAI trae a ChatGPT directamente dentro de Slack con la nueva API de búsqueda en tiempo real. Al combinar la colaboración en tiempo real de Slack con el poder de ChatGPT, los equipos podrán obtener información acerca de las conversaciones, redactar publicaciones y respuestas, y actuar más rápido.

La aplicación Codex de OpenAI para Slack te permite empezar a contribuir directamente desde las conversaciones de equipo en Slack: solo tienes que etiquetar a @ Codex en un canal o hilo del equipo. Automáticamente, recopila el contexto relevante de la conversación, elige el entorno adecuado y responde con un enlace a la tarea completada en la nube de Codex. Desde ahí, puedes fusionar sus cambios, seguir trabajando o descargar la tarea a tu entorno local mediante la extensión del IDE para continuar trabajando.

Anthropic integra Claude en Slack para colaboración en equipo a través de mensajes directos, un panel de asistente de IA o @menciones. Ofrece búsqueda web, conexiones a fuentes de datos y análisis de documentos, lo que mejora la información al buscar en canales, mensajes y archivos del espacio de trabajo de Slack.

Google Agentspace , que ahora forma parte de Gemini Enterprise, es una plataforma única y segura para crear, gestionar y adoptar agentes de IA a gran escala. Reúne datos y contexto de todas las herramientas de productividad, lo que transforma el conocimiento de una organización en información y acciones. La integración de Agentspace con la API de búsqueda en tiempo real de Slack crea un flujo de información fluido, lo que permite a los usuarios acceder a esta información profunda a través de agentes de Agentspace dentro de Slack o usando Agentspace alimentado por datos en vivo de Slack.

Perplexity Enterprise redefine la búsqueda como una experiencia conversacional y transparente de descubrimiento. Al conectarse a Slack mediante el servidor del Protocolo de Contexto de Modelo, fundamenta las consultas en las conversaciones del equipo para ofrecer respuestas precisas y relevantes para el trabajo.

Dropbox Dash utiliza nuestra API de búsqueda en tiempo real para entregar información instantánea tanto en Slack como en Dropbox Dash. Esto te da acceso inmediato a tu contenido, lo que mantiene todos los permisos y la seguridad intactos.

La aplicación de Notion AI para Slack te permite hacer preguntas acerca de hilos, conversaciones o actualizaciones de tu trabajo. Al usar la API de búsqueda en tiempo real para buscar contenido en canales públicos y privados, así como en mensajes directos (con los permisos adecuados), tu trabajo en Notion refleja las conversaciones más actuales que están sucediendo en Slack.

«Nos complace acercar ChatGPT aún más a los entornos de trabajo en Slack para que los equipos usen la IA innovadora tan naturalmente como si estuvieran hablando con un miembro del equipo. Con la aplicación de ChatGPT para Slack integrada en conversaciones, archivos y flujos de trabajo, el conocimiento y la información están siempre al alcance de la mano, lo que facilita avanzar con el trabajo en colaboración». Hemal Shah Director de Producto, OpenAI

Al reunir todos tus agentes en Slack, no solo estamos simplificando los flujos de trabajo; estamos desbloqueando el verdadero potencial de la IA para aumentar la productividad y la eficiencia.

Con Slack, descubre una nueva forma de trabajar

Las empresas más innovadoras, exitosas e icónicas usan Slack en todas sus áreas de negocio. Es donde los empleados pasan la mayor parte del tiempo, por lo que es el lugar natural para unificar conversaciones, aplicaciones y flujos de trabajo al mostrar la información y ayudar a las personas a tomar las mejores decisiones todos los días.

¿Todo listo para obtener más información acerca de cómo Slack está dando forma al futuro del trabajo? Acompáñanos en Salesforce+ el 14 de octubre, donde transmitiremos en vivo la presentación de Dreamforce 2025 para escuchar de primera mano cómo estamos transformando el futuro como el sistema operativo de agentes para el trabajo.

La información anterior se proporciona SOLO CON FINES INFORMATIVOS y no constituye ningún compromiso vinculante. No uses esta información para tomar tus decisiones de compra. El desarrollo, lanzamiento y los tiempos de cualquier producto, función o funcionalidad quedan a exclusivo criterio de Slack y están sujetos a cambios.