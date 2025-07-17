여러분을 위해 실제로 일하는 AI

알아두어야 할 사항:

AI와 검색 기능이 이제 업무 흐름에 자연스럽게 통합되면서 Slack의 에이전트 기반 업무용 운영 시스템은 그 어느 때보다 강력해졌습니다.

엔터프라이즈 검색 커넥터, 글쓰기 지원, 맥락 기반 메시지 인사이트 등의 새로운 기능으로 팀이 더 빠르게 움직이고, 방향을 맞추며, 가장 중요한 일에 집중할 수 있습니다.

AI는 업무를 더 쉽게 만들어 줄 것으로 기대되었지만, 오히려 단계를 더 늘리는 경우가 많습니다. 이것저것 복사하고 붙여넣고, 탭을 전환하고, 질문에 딱 맞지 않는 모호한 답변을 기다려야 하죠. 많은 AI 도구들이 업무를 가속화하기보다 오히려 흐름을 방해합니다.

Slack은 AI가 눈에 띄지 않게 자연스럽게 작동해야 하고 사용자가 AI를 사용하기 위해 오히려 더 많은 노력이 들어서는 안 된다고 생각합니다. 그래서 Slack은 강력한 AI 기능 10여 가지뿐만 아니라 연결된 앱 전반에서 필요한 정보를 즉시 찾을 수 있는 엔터프라이즈급 검색까지 Slack 경험 안에 직접 통합했습니다.

오늘날 조직의 60%가 생성형 AI를 활용하고 있지만, 여전히 대부분은 AI가 약속한 생산성을 제대로 실현하지 못하고 있습니다. Slack은 업무가 실제로 이루어지는 지점인 메시지, 문서, 검색에 AI를 직접 통합함으로써 이 문제를 해결하고 있습니다. 모든 기능은 안전하고 직관적으로 설계되었으며 팀의 실제 업무 방식을 고려하여 구축되었습니다.

본 블로그를 읽고 Slack의 AI가 팀이 중요한 일을 찾아서 처리하고 더 명확하고 빠르게 업무를 추진할 수 있도록 돕는 방법을 확인해 보세요.

다음과 같은 AI 기반 기능들로 Slack을 더욱 스마트하게 활용하세요. 지금 바로 이용 가능 엔터프라이즈 검색

채널 한 눈에 정리 및 스레드 요약

허들 AI 회의록

번역 곧 출시 예정* AI 메시지 설명

AI 작업 항목

캔버스 내 AI 글쓰기 지원

AI 프로필 요약

통합 파일 보기

엔터프라이즈 검색으로 모든 것을 찾아보세요

업무를 수행하는 데 필요한 정보를 찾는 것이 마치 건초 더미에서 바늘 찾듯 어려워서는 안 됩니다. 하지만 사무직 근로자들은 정보 검색이나 이전에 공유된 링크 요청과 같은 가치가 낮은 반복 작업에 업무 시간의 41%를 사용하고 있습니다.

Slack의 엔터프라이즈 검색을 사용하면 묻고 싶은 질문을 자신만의 말로 입력해 조직의 집단 지식 기반에서 즉시 답을 찾아낼 수 있습니다. 이 기능은 대화 내용, 파일(심지어 PDF와 이미지에서도), 그리고 Google Drive, Microsoft Teams, Confluence Cloud 등 연결된 애플리케이션의 데이터를 모두 검색합니다. 엔터프라이즈 검색은 흩어져 있는 정보를 실행 가능한 인사이트로 바꾸어 Slack을 떠나지 않고도 더 많은 정보에 기반하여 더 빠르게 의사 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다.

AI 기반 검색창에서 검색 가능한 모든 대화, 데이터, 타사 앱에서 답변을 얻으세요.

엔터프라이즈 검색은 어떻게 작동하나요? 엔터프라이즈 검색은 조직 내 축적된 지식 기반을 종합적으로 검색하여 필요한 정보를 즉시 찾아줍니다. 정보가 검색되는 출처는 다음과 같습니다. 구조화된 기록 및 문서: Salesforce, Microsoft Teams, Confluence와 같은 기록 시스템을 연결하여 계정 이력, 고객 노트, 내부 문서, 그리고 팀이 의사 결정에 이르는 과정을 보여주는 Slack의 대화 내용을 자세히 살펴볼 수 있습니다.

슬라이드 데크, 문서 및 스프레드시트: Google Drive, Microsoft SharePoint, OneDrive, Box 등 콘텐츠와 파일 저장소를 연결하여 최종 결과물뿐만 아니라 업무 과정에서 오간 Slack 대화도 함께 확인할 수 있어 과거에 작업한 '내용'뿐만 아니라 '이유'에 대해서도 이해할 수 있습니다.

풀 요청(Pull Request), 문제, 코멘트 및 커밋 이력: GitHub 및 Jira와 같은 개발자 도구를 연결하여 변경 사항이 어떻게 제안되고 검토되며 해결되었는지 살펴볼 수 있습니다. 또한 중요한 기술적 맥락을 제공하는 Slack 내 논의 내용도 확인할 수 있습니다.

작업, 프로젝트 및 코멘트: Asana 및 Jira와 같은 프로젝트 및 작업 관리 도구를 연결하여 프로젝트 진행 상황, 일정, 작업 단위 세부 정보를 확인할 수 있습니다. 또한 부서 간 협업을 주도하는 Slack 대화 내용도 살펴볼 수 있습니다.

“회사 규모가 커지면서 조직 내 지식이 여러 곳에 흩어져 있어 쉽게 찾기 어려웠습니다. 그런데 이제는 Slack의 엔터프라이즈 검색이 저희 비즈니스에 대해 배우는 가장 선호하는 도구가 되었습니다. 대화하듯 질문하면 Slack이 신뢰할 만한 답변뿐만 아니라 유용한 맥락이 담긴 정보까지 함께 제공해 주니까요.” reMarkable 엔터프라이즈 및 B2B 부문 GM Paul Kagoo

자동화된 워크플로와 글쓰기 지원 기능으로 업무를 더 빠르게 처리하세요

한 번 상상해 보세요. Slack에서 숨가쁘게 진행된 기획 회의가 막 끝났습니다. 아이디어가 쏟아지고, 의사가 결정되고, 다음 단계까지 정리되었죠. 그런데 갑자기 경영진이 프로젝트 진행 상황을 요청하면 일의 흐름이 서서히 멈춰 버립니다. 아무도 메시지를 일일이 뒤져서 세부 내용을 뽑아내고 정리해 공유할 시간이 없습니다.

곧 출시될 예정*인 AI 글쓰기 지원 기능이 캔버스에 탑재됩니다. Slack의 어떤 대화에서든 AI가 즉시 핵심 내용을 요약하고 작업 항목을 추출하며 초안을 작성해 줍니다.

또한 AI는 격식 있는 어조부터 친근한 어조까지 원하는 어조에 맞게 내용을 다시 써줄 수도 있습니다. 그러면 사용자는 형식을 재구성하거나, 핵심 아이디어를 정리하고, 다음 단계에 해당하는 내용을 강조할 수 있습니다. 기획 세션이 허들에서 이루어진 경우에도 AI가 주요 결정 사항과 다음 단계, 전체 대화 내용을 기록해 주기 때문에 팀은 회의에 집중할 수 있으며, 회의 후에도 함께 방향을 맞춰 나갈 수 있습니다.

Slack에서는 캔버스의 AI 글쓰기 지원 기능을 다음과 같이 다양한 방식으로 활용하고 있습니다.

Slack 스레드를 요약해 프로젝트 브리프 초안 작성

브레인스토밍 세션 이후 작업 항목 생성 및 할당

정리되지 않은 회의록을 다듬고 형식을 재구성해 체계적인 업데이트로 전환

기존 채널, 메시지 및 문서를 기반으로 FAQ(자주 묻는 질문) 또는 온보딩 가이드 작성

캔버스의 AI 기반 글쓰기 지원 기능을 보여주는 애니메이션

요약, 맥락 정보 및 우선순위로 중요한 일에 집중하세요

Slack 메시지에서 익숙하지 않은 약어나 전문 용어를 접한 적이 있으신가요? 순간적으로 혼란스러워 검색하거나 누군가에게 물어보게 되면 흐름이 끊겨 업무 속도가 느려지죠. 이제 이런 순간에 Slack의 AI가 도움을 드립니다.

메시지 위에 커서를 올리기만 하면 Slack의 AI가 해당 메시지에 대한 즉각적인 설명을 제공하는 기능이 곧 출시될 예정*입니다. 워크스페이스의 고유한 용어와 대화 이력을 바탕으로 프로젝트 이름, 내부 도구 또는 팀 고유의 줄임말에 대한 설명을 제공합니다.

새로운 팀에 온보딩하든, 부서 간에 협업을 하든, 이번 주 초의 스레드를 검토하든, Slack의 AI가 상황을 빠르게 파악할 수 있도록 도와주므로 자신 있게 업무를 처리할 수 있습니다.

중요한 맥락 정보를 사용자에게 설명하는 AI의 애니메이션

하지만 명확함은 단순한 정의에 그치지 않고 핵심을 파악하는 것입니다. AI가 생성하는 채널 한 눈에 정리 및 스레드 요약을 통해 대화에 다시 참여하거나 프로젝트 중간에 합류할 때 단 몇 초 만에 내용을 파악할 수 있습니다. 또한, AI 기반 번역 기능 덕분에 국경을 넘어선 협업도 쉬워졌습니다. 팀원들은 자신이 선호하는 언어로 Slack 내에서 바로 읽고 기여할 수 있습니다.

곧 출시될 예정*인 AI 프로필 요약을 통해 팀원들에 관한 유용한 배경 정보를 얻어 팀원들의 역할과 최근 업무 내용을 파악할 수 있습니다. 따라서 새로운 사람과 협업할 때 더 매끄럽게 동일한 이해 바탕을 이룰 수 있습니다. 또한 후속 조치, 마감일 및 요청이 포함된 메시지에서 자신이 언급된 멘션을 받으면 내 활동 보기에 AI가 생성한 짧은 작업 항목이 표시되어 자신에게 기대되는 사항을 명확히 알 수 있습니다. 이를 통해 우선순위를 정하고 신속히 대응할 수 있습니다.

이러한 기능들을 함께 활용하면 팀이 가장 중요한 일에 집중할 수 있어 원활하게 협업하면서 빠르게 대응하고 업무의 모멘텀을 유지할 수 있습니다.

“직원들은 AI 전문가가 되지 않아도 AI의 이점을 누릴 수 있었습니다. Slack이 다른 점은 필요한 순간에 AI가 자연스럽게 나타나 맥락에 맞는 방식으로 정확히 도움을 준다는 겁니다. 저희에게 더 많은 걸 요구하지 않고, 단지 더 빠르게 일하도록 도와줄 뿐이죠.” Caraway 운영 부문 부사장 Mark Riskowitz

집중력 향상에 도와주는 더 단순하고 간소화된 Slack 인터페이스

사람, 데이터, 앱, 그리고 에이전트가 하나로 모이는 귀사의 조직을 위한 업무용 OS로서, Slack은 사용자의 업무 생활을 더 간편하고 즐겁고 생산적으로 만들겠다는 사명을 실현하는 데 있어 그 어느 때보다 잘 준비되어 있습니다.

이를 위해 Slack은 직관적이고 일관되며 사용자가 집중할 수 있는 경험을 만들기 위해 디자인을 간소화하고 있습니다. Slack 인터페이스의 주요 탐색 요소들을 새롭게 재구성하고 있으며, 그 첫 단계로 새로운 통합 파일 보기 기능을 도입하고 있는 중입니다. 이 기능은 모든 캔버스, 리스트 및 공유 문서를 하나의 정리된 공간에 모아 보여주기 때문에 필요한 콘텐츠를 어느 탭에서 찾아야 할지 더 이상 기억하지 않아도 됩니다.

협업이 확대될수록 콘텐츠를 체계적으로 정리하고 쉽게 접근하기 위한 요구도 커집니다. Slack은 콘텐츠를 중앙에서 관리할 수 있도록 하여 팀이 마찰을 줄이고 원활하게 업무를 이어갈 수 있도록 돕습니다. 이는 강력하면서도 놀라울 만큼 간편한 업무용 OS를 만들어 가기 위한 또 하나의 진전입니다.

신뢰를 고려한 설계, 확장성을 위한 구축

Slack의 AI를 구축할 때 처음부터 신뢰와 보안, 그리고 엔터프라이즈급 확장성을 염두에 두고 설계를 시작했습니다. Slack은 고객이 의지하는 보안 및 규정 준수 표준을 철저히 지키고 고객 데이터를 마치 신성불가침의 원칙처럼 보호하는 것을 타협할 수 없는 기본 원칙으로 삼았습니다.

이러한 토대 위에서 Slack의 생성형 AI에 특화된 다음과 같은 일련의 핵심 원칙을 마련했습니다.

고객 데이터는 생성형 AI 모델을 학습하는 데 사용되지 않습니다.

Slack의 AI는 사용자에게 이미 접근 권한이 있는 데이터만 표시합니다.

모든 Slack의 AI 기능은 Slack의 엔터프라이즈급 보안 및 규정 준수 표준을 지킵니다.

Slack의 AI는 신뢰할 수 있는 인프라 내에 구축되어 있으며, 핵심 플랫폼의 모든 보호 및 제어 기능을 그대로 갖추고 있습니다. 여기에는 FedRAMP 지원, 암호화 키 관리, 국제 데이터 저장 위치, 데이터 손실 방지, Einstein 트러스트 레이어가 포함되며, 이러한 기능은 Slack의 AI가 데이터 보안, 개인정보 보호, 규정 준수에서 최고 수준의 기준을 충족하도록 보장합니다.

Slack의 AI를 사용하면 팀은 데이터가 안전하게 보호되고 업무 흐름이 규정을 준수하며 신뢰가 훼손되지 않고 유지된다는 확신 속에 더 빠르게 업무를 처리할 수 있습니다.

사용자가 일하는 바로 그곳에서 일하는 Slack의 AI

Slack의 AI는 업무 수행 방식을 근본적으로 변화시키고 있습니다. 번개처럼 빠른 답변부터 별도의 수고 없이 정리된 정보까지, Slack은 팀을 위한 더 스마트하고 생산적인 환경을 만들어 가고 있습니다.

AI는 이제 모든 유료 Slack 플랜에 포함되어 있지만, 더 많은 기능을 원하는 팀을 위해 고급 AI 기능이 각 플랜별로 제공됩니다. 이러한 고급 AI 기능은 업무를 자동화하고, 더 빠르게 의사 결정을 내리며, 조직 전체에 생산성을 높일 수 있도록 도와줍니다.

Pro 플랜은 Slack에 내장된 AI를 처음으로 경험할 수 있는 출발점입니다. 채널, 스레드, 허들의 기본 요약 기능을 통해 업무를 빠르게 파악하고, 방향을 맞추며, 업무를 원활하게 이어갈 수 있습니다.

Pro 플랜을 사용 중인데, 더 많은 기능이 필요하신가요? Business+ 플랜에서는 한 눈에 정리, 번역, 워크플로 생성, AI 기반 검색 등 더 폭넓은 AI 도구를 제공합니다. 따라서 팀은 이러한 기능을 통해 수동 작업을 줄이고 업무에 대한 집중력을 유지할 수 있습니다.

회사 전체에 AI 기능을 확장하고 싶으신가요? Enterprise+ 는 모든 AI 기능을 활용할 수 있는 환경을 제공합니다. 엔터프라이즈 검색, 고도화된 작업 관리, 그리고 엔터프라이즈급 보안 및 거버넌스 제어 기능이 포함되어 있습니다. 이 플랜은 규모가 커져도 운영상의 보안을 유지하고 AI를 팀의 업무 전반에 통합하고자 하는 조직을 위해 마련되었습니다.

이제 막 시작하려는 경우든, 더 많은 기능을 활용할 준비가 되었든, Slack은 귀사의 팀에 가장 적합하고 함께 성장할 수 있는 플랜을 제공합니다.

