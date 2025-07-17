Una IA que de verdad te ayuda

Lo que necesitas saber:

El sistema operativo de trabajo con agentes de Slack es ahora más potente que nunca, con funciones de IA y búsqueda integradas de forma nativa en tu flujo de trabajo.

Las nuevas funciones, como los conectores de búsqueda empresarial, la ayuda para redactar y los análisis contextuales de mensajes, permiten a los equipos trabajar con mayor rapidez, mantenerse coordinados y centrarse en lo realmente importante.

La IA se creó para facilitarnos el trabajo, pero muchas veces solo lo complica. Copia esto, pega aquello, cambia de pestaña, recibe respuestas imprecisas que no acaban de encajar. En lugar de acelerar tu trabajo, muchas herramientas de IA lo interrumpen.

En Slack creemos que la IA debe integrarse de forma invisible y ayudarte sin esfuerzo, no hacerte trabajar más para poder usarla. Por eso hemos integrado más de una docena de potentes funciones de IA directamente en Slack, incluida una búsqueda empresarial que te permite encontrar al instante cualquier cosa en tus aplicaciones conectadas.

Hoy en día, el 60 % de las organizaciones ya usa la IA generativa. Pero la mayoría aún no aprovecha todo su potencial para mejorar la productividad. En Slack estamos cambiando eso: integramos la IA justo en el motor de tu trabajo: en tus mensajes, documentos y búsquedas. Todo diseñado para ser intuitivo, seguro y útil de verdad para los equipos.

Sigue leyendo para descubrir cómo la IA en Slack está ayudando a los equipos a centrarse en lo que importa y avanzar con más claridad y rapidez.

Aprovecha todo el potencial de Slack con estas funciones inteligentes basadas en IA Ya disponible Búsqueda empresarial

Síntesis de canales y resúmenes de hilos

Notas de IA para juntas

Traducciones Próximamente* Explicaciones de mensajes con IA

Acciones de IA

Ayuda para redactar con IA en los canvas

Resúmenes de perfiles con IA

Vista de archivos unificada

Encuéntralo todo con la búsqueda empresarial

Buscar la información que necesitas para trabajar no debería ser como buscar una aguja en un pajar. Aun así, quienes trabajan frente a un ordenador dedican el 41 % de su tiempo a tareas repetitivas y poco útiles, como buscar datos o pedir enlaces que ya se han compartido.

Con la búsqueda empresarial en Slack, puedes hacer preguntas con tus propias palabras y obtener al instante respuestas basadas en el conocimiento compartido de tu organización. Busca en conversaciones, archivos (incluso en PDF e imágenes) y en datos de aplicaciones conectadas como Google Drive, Microsoft Teams, Confluence Cloud y más. La búsqueda empresarial transforma la información dispersa en ideas útiles que te ayudan a decidir más rápido y con más criterio, sin salir de Slack.

Obtén respuestas de todas tus conversaciones, datos y aplicaciones de terceros desde una sola barra de búsqueda con IA.

¿Cómo funciona la búsqueda empresarial? La búsqueda empresarial te permite encontrar al instante la información que necesitas buscando en toda la base de conocimiento compartido de tu organización. Esto incluye lo siguiente: Registros estructurados y documentación: Conecta tus sistemas de registro, como Salesforce, Microsoft Teams y Confluence, para acceder a historiales de cuentas, notas de clientes, documentos internos y conversaciones de Slack que explican cómo se han tomado las decisiones.

Presentaciones, documentos y hojas de cálculo: Conecta tus repositorios de archivos y contenido, como Google Drive, Microsoft SharePoint y OneDrive, o Box, para acceder tanto a las versiones finales como a las conversaciones de Slack que explican el proceso que llevó hasta ellos. Así comprenderás no solo el resultado, sino también las decisiones que lo hicieron posible.

Pull requests, incidencias, comentarios e historiales de commits: Conecta herramientas para desarrolladores como GitHub y Jira para seguir el recorrido completo de los cambios: desde la propuesta hasta su resolución, junto con las conversaciones de Slack que aportan el contexto técnico fundamental.

Tareas, proyectos y comentarios: Conecta herramientas de gestión de proyectos y tareas como Asana y Jira para consultar el estado de los proyectos, los plazos y los detalles de cada tarea, junto a las conversaciones de Slack que facilitan la colaboración entre equipos.

“Al crecer la empresa, nos dimos cuenta de que acceder al conocimiento interno era complicado, ya que estaba repartido entre demasiados sitios. La búsqueda empresarial de Slack se ha convertido en mi herramienta favorita para entender cómo funciona nuestro negocio. Puedo hacer preguntas como si hablara con otra persona, y Slack no solo me responde con precisión, sino que me da el contexto que necesito”. Paul Kagoo Director de Empresas y B2B, reMarkable

Anticípate al trabajo con flujos automatizados y ayuda para redactar

Imagina la situación: acaba de terminar una sesión de planificación rápida en Slack. Han surgido ideas, se han tomado decisiones y se han definido los próximos pasos.Entonces, la dirección solicita una actualización del proyecto y el trabajo se frena. No hay tiempo para revisar conversaciones, extraer información clave ni preparar un resumen.

Próximamente*, la ayuda para redactar con IA estará integrada en los canvas. Desde cualquier conversación en Slack, la IA podrá resumir los puntos clave, identificar acciones y generar un primer borrador al instante.

La IA también puede reformular el contenido para adaptarlo al tono que necesites, desde el más formal al más cercano. Puedes reorganizar el formato, estructurar las ideas clave o destacar los próximos pasos. Y si la sesión de planificación se celebra en una junta, la IA puede tomar notas por ti: registra las decisiones más importantes, los siguientes pasos y genera una transcripción completa para que tu equipo se mantenga centrado durante la reunión y coordinado después.

En Slack usamos la ayuda de redacción con IA en canvas para distintos casos:

Para resumir hilos en Slack y redactar borradores de proyectos

Para generar y asignar tareas tras sesiones de propuestas de ideas

Para pulir y reorganizar notas de reuniones en borrador y convertirlas en actualizaciones estructuradas

Para crear preguntas frecuentes o guías de incorporación a partir de canales, mensajes y documentos existentes

Animación que muestra la ayuda para redactar con IA en el canvas.

Concéntrate en lo importante gracias a los resúmenes, el contexto y la organización por prioridades

¿Alguna vez te has topado con una sigla desconocida o jerga técnica en un mensaje de Slack? Ese momento de duda, de buscar o preguntar, lo frena todo. Nuestra IA está aquí para ayudarte.

Próximamente*, al pasar el cursor sobre cualquier mensaje, la IA en Slack te dará una explicación inmediata. Esta función usa el lenguaje propio de tu espacio de trabajo así como el historial de conversaciones, y te ayuda a entender nombres de proyectos, herramientas internas o abreviaturas específicas de tu equipo.

Tanto si acabas de unirte a un nuevo equipo, como si colaboras entre departamentos o revisas un hilo de hace unos días, la IA en Slack te ayuda a entender rápidamente lo que está pasando, para que puedas seguir adelante con confianza.

Animación de la IA explicando el contexto importante a los usuarios.

La claridad no consiste solo en definir términos, sino en ir al grano. Con las síntesis de los canales y los hilos generadas por IA, puedes ponerte al día en segundos cuando vuelves a una conversación o te unes a un proyecto ya iniciado. Además, colaborar entre países es más fácil: las traducciones automáticas con IA permiten que cada persona lea y participe en su idioma, directamente en Slack.

Próximamente*, la IA te ofrecerá resúmenes de perfiles que te darán más información sobre tus compañeros; en ellos, se mostrará su rol y su trabajo reciente, para que sea más fácil colaborar cuando empieces a trabajar con alguien nuevo. Además, si alguien te menciona en un mensaje que incluye un seguimiento, una fecha límite o una solicitud, verás una tarea destacada generada por IA en tu vista de la actividad, con lo que se espera de ti, para que puedas organizarte y actuar sin perder tiempo.

Con todas estas funciones, los equipos pueden centrarse en lo que realmente importa, coordinarse mejor, reaccionar más rápido y no perder el ritmo.

“Nuestros empleados no tuvieron que convertirse en expertos en IA para aprovechar sus ventajas. La diferencia con Slack es que la IA aparece cuando la necesitas y aporta lo que realmente te hace falta en cada contexto. No nos exige más: simplemente nos ayuda a avanzar más rápido”. Mark Riskowitz Vicepresidente de operaciones, Caraway

Una interfaz de Slack más clara y optimizada para ayudarte a concentrarte

Slack, como sistema operativo de trabajo de tu organización, reúne a personas, datos, aplicaciones y agentes en un mismo lugar. Slack está mejor preparado que nunca para cumplir su misión: simplificar el trabajo, hacerlo más cómodo y ayudarte a ser más productivo.

Para lograrlo, Slack ha simplificado su diseño con una interfaz más intuitiva, uniforme y centrada. Estamos rediseñando partes importantes de la navegación en la interfaz, empezando por la nueva vista de archivos unificada, que centraliza todos tus canvas, listas y documentos compartidos en un único lugar organizado. Así encontrarás lo que necesitas sin tener que pensar por dónde empezar.

Cuando la colaboración se amplía, también crece la necesidad de mantener el contenido bien estructurado y al alcance de todos. Al centralizarlo, Slack ayuda a tu equipo a reducir los obstáculos y mantener el ritmo de trabajo. Es un paso más hacia un sistema operativo de trabajo potente y, al mismo tiempo, sorprendentemente sencillo.

Diseñado para generar confianza, preparado para crecer

Para integrar la IA en Slack, empezamos a diseñar desde el primer día centrándonos en la confianza, la seguridad y la escalabilidad a nivel empresarial. Partimos de lo esencial: mantener los estándares de seguridad y cumplimiento en los que confían nuestros clientes, y proteger sus datos como información sagrada.

A partir de esa base, desarrollamos un conjunto de principios clave específicamente pensados para la IA generativa en Slack:

Los datos del cliente no se usan para entrenar modelos de IA generativa.

La IA en Slack solo muestra datos a los que el usuario ya tiene permiso de acceso.

Todas las funciones de IA en Slack cumplen con los estándares de seguridad y cumplimiento empresarial de Slack.

La IA en Slack está integrada en nuestra infraestructura de confianza y hereda todas las protecciones y controles de nuestra plataforma principal. Esto incluye compatibilidad con FedRAMP, gestión de claves de cifrado, residencia internacional de datos, prevención de pérdida de datos y la capa de confianza de Einstein, lo que garantiza que la IA en Slack cumple los más altos estándares de seguridad, privacidad y cumplimiento.

La IA en Slack permite a tus equipos avanzar más rápido con la tranquilidad de que los datos siguen estando seguros, los flujos de trabajo cumplen con las normativas y la confianza no se ve afectada.

La IA en Slack está allí donde trabajas

La IA en Slack supone un cambio fundamental en la forma de trabajar. Con respuestas rápidas y contenido bien organizado, tu equipo gana en eficiencia y claridad en cada paso.

La IA ya está incluida en todos los planes de pago de Slack, pero para los equipos que quieran ir más allá, cada plan permite acceder a funciones más avanzadas que ayudan a automatizar tareas, tomar decisiones más rápidas y aumentar la productividad en toda la organización.

El plan Pro incluye tus primeras funciones de IA integrada en Slack, como los resúmenes básicos de canales, hilos y juntas, para que te pongas al día fácilmente, sigas coordinado y el trabajo siga avanzando.

¿Ya usas el plan Pro y quieres dar el siguiente paso? El plan Business+ te da acceso a un conjunto más amplio de herramientas con IA, como síntesis, traducciones, generación de flujos de trabajo y búsqueda generada por IA. Estas funciones ayudan a tu equipo a reducir las tareas manuales y mantener la concentración.

¿Quieres llevar la IA a todos los niveles de tu empresa? Enterprise+ te da acceso total e incluye búsqueda empresarial, gestión de tareas optimizada y controles avanzados de seguridad y gobernanza. Está pensado para organizaciones que quieran trabajar con seguridad a gran escala e integrar la IA en cada nivel de su actividad.

Tanto si acabas de empezar como si quieres ir un paso más allá, hay un plan de Slack pensado para tu equipo y que crece contigo.

¿Todo listo para dar el próximo paso?

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*Las funciones marcadas como “próximamente” están previstas para lanzarse a lo largo del año. Las fechas, características y funcionalidades pueden cambiar.