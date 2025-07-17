IA que realmente funciona para você

O que você precisa saber:

O sistema operacional de trabalho de agentes do Slack agora está mais poderoso do que nunca, com recursos de IA e pesquisa nativamente integrados ao seu fluxo de trabalho.

Os novos recursos — incluindo conectores de pesquisa empresarial, assistência à escrita e insights contextuais de mensagens — ajudam as equipes a trabalhar com mais rapidez, manter o alinhamento e se concentrar no que realmente importa.

A IA promete facilitar o trabalho, mas muitas vezes ela acaba adicionando mais etapas: copiar isso, colar aquilo, trocar de guia, esperar por respostas vagas que não são adequadas. Em vez de acelerar o ritmo, muitas ferramentas de IA acabam interrompendo o fluxo.

No Slack, acreditamos que a IA deve ser fluida, funcionando em segundo plano, e não fazendo você trabalhar mais para usá-la. É por isso que criamos mais de uma dúzia de recursos avançados de IA diretamente na experiência do Slack, incluindo a pesquisa de nível empresarial que permite encontrar qualquer coisa instantaneamente nos seus apps conectados.

Hoje, 60% das organizações já usam a IA generativa. Mas a maioria ainda não está se beneficiando das promessas de produtividade. Estamos mudando isso, colocando a IA onde o trabalho realmente acontece — nas mensagens, nos documentos, nas pesquisas —, tudo de forma intuitiva, segura e adaptada à forma como as equipes realmente trabalham.

Continue lendo para descobrir como a IA no Slack está ajudando as equipes a encontrar e fazer o que realmente importa e avançar com mais clareza e agilidade.

Faça o Slack trabalhar de forma mais inteligente para você com esses recursos com tecnologia de IA Disponível agora Pesquisa empresarial

Destaques de canais e resumos de conversas

Anotações de reuniões em círculos feitas por IA

Traduções Em breve* Explicações de mensagens feitas por IA

Itens de ação gerados por IA

Assistência à escrita com IA no canvas

Resumos de perfis gerados por IA

Exibição unificada de arquivos

Encontre tudo com a pesquisa empresarial

Encontrar as informações de que você precisa para trabalhar não deveria ser como procurar uma agulha no palheiro. Ainda assim, funcionários administrativos gastam 41% do tempo com tarefas repetitivas e de baixo valor, como procurar informações ou pedir links já compartilhados.

Com a pesquisa empresarial no Slack, você pode fazer perguntas com suas próprias palavras e obter respostas instantâneas da base de dados de conhecimento coletiva da sua organização. Ela pesquisa em conversas, arquivos (inclusive PDFs e imagens) e dados de apps conectados como Google Drive, Microsoft Teams, Confluence Cloud, entre outros. A pesquisa empresarial transforma informações fragmentadas em insights acionáveis, ajudando você a tomar decisões mais rápidas e embasadas, sem sair do Slack.

Obtenha respostas com base em todas as suas conversas, dados e apps de terceiros, que podem ser encontrados direto na barra de pesquisa com IA.

Como funciona a pesquisa empresarial? A pesquisa empresarial ajuda você a encontrar informações instantaneamente pesquisando na base de dados de conhecimento coletiva da sua organização. Isso inclui: Registros estruturados e documentação: conecte seus sistemas de registro — como Salesforce, Microsoft Teams e Confluence — para acessar históricos de contas, anotações de clientes, documentos internos e as conversas no Slack que mostram como sua equipe chegou a determinadas decisões.

Apresentações, documentos e planilhas: conecte seus repositórios de conteúdo e arquivos, como Google Drive, Microsoft SharePoint, OneDrive e Box, para acessar tanto as entregas finais quanto as conversas no Slack que as definiram. Assim, você entende não só o “o quê”, mas também o “por quê” por trás do trabalho realizado.

Solicitações de pull, problemas, comentários e histórico de compromissos: conecte ferramentas de desenvolvimento como GitHub e Jira para entender como mudanças foram propostas, analisadas e implementadas, junto com as discussões técnicas no Slack que oferecem o contexto essencial.

Tarefas, projetos e comentários: conecte ferramentas de gestão de projetos e tarefas, como Asana e Jira, para visualizar status, cronogramas e detalhes de projetos no nível da tarefa, junto com as conversas no Slack que impulsionam a colaboração entre equipes.

“À medida que nossa empresa crescia, o conhecimento institucional se tornava difícil de acessar, espalhado por diversas fontes. A pesquisa empresarial do Slack se tornou meu ponto de partida para entender melhor nossa empresa. Quando você faz perguntas de forma conversacional, o Slack não só fornece respostas confiáveis, como também cria um contexto útil que enriquece ainda mais as informações de que eu preciso.” Paul Kagoo Gerente-geral de empresas e B2B, reMarkable

Antecipe o trabalho com fluxos automatizados e assistência à escrita

Imagine isto: uma rápida sessão de planejamento no Slack acabou de terminar. As ideias fluíram, as decisões foram tomadas e os próximos passos foram definidos. Mas, quando a liderança pede uma atualização do projeto, o progresso para na hora. Ninguém tem tempo para vasculhar mensagens, extrair detalhes ou compartilhar as informações.

Em breve*, a assistência à escrita com IA estará integrada ao canvas. Em qualquer conversa no Slack, a IA pode instantaneamente resumir os pontos principais, extrair itens de ação e gerar um rascunho inicial.

A IA também pode reescrever o conteúdo para o tom desejado, do formal ao informal. Você pode reestruturar o formato, organizar as principais ideias ou destacar os próximos passos. E, se essa sessão de planejamento acontecer em um círculo, a IA poderá fazer as anotações para você, coletando decisões importantes, próximos passos e uma transcrição completa, para que sua equipe mantenha o foco na reunião e permaneça alinhada depois dela.

No Slack, usamos a assistência à escrita com IA no canvas de diversas maneiras:

Para resumir conversas do Slack a fim de elaborar briefings de projetos

Para gerar e atribuir itens de ação após sessões de brainstorming

Para refinar e transformar anotações originais de reuniões em atualizações estruturadas

Para criar perguntas frequentes ou guias de integração com base em canais, mensagens e documentos existentes

Animação mostrando a assistência à escrita com IA no canvas.

Concentre-se no que importa com resumos, contexto e priorização

Já se deparou com uma sigla desconhecida ou um jargão em uma mensagem do Slack? Esse momento de confusão, de pesquisar ou perguntar, atrasa tudo. Nossa IA está aqui para ajudar.

Em breve*, quando você passar o cursor sobre qualquer mensagem, a IA no Slack fornecerá uma explicação instantânea sobre o conteúdo. Ela se baseia no vocabulário único e no histórico de conversas do seu workspace, oferecendo explicações para nomes de projetos, ferramentas internas ou abreviações específicas da equipe.

Esteja você entrando em uma nova equipe, colaborando entre departamentos ou revendo uma conversa de dias atrás, a IA no Slack ajudará você a entender rapidamente o que está acontecendo, para que possa seguir em frente com confiança.

Animação da IA explicando um contexto importante para os usuários.

Mas clareza não se limita a definições; é preciso ir direto ao ponto. Com os destaques de canais gerados por IA e os resumos de conversas, você fica por dentro de tudo em poucos segundos ao retornar a uma conversa ou entrar em um projeto já em andamento. A colaboração entre fronteiras também fica mais fácil: as traduções da IA permitem que colegas leiam e contribuam no idioma de sua preferência, direto no Slack.

Em breve*, você receberá um contexto útil sobre seus colegas com resumos de perfil gerados por IA que mostram a função e os trabalhos recentes deles, para que você possa alinhar melhor o trabalho ao colaborar com alguém novo. Quando alguém mencionar você em uma mensagem que contenha um acompanhamento, um prazo ou uma solicitação, você receberá um breve item de ação gerado por IA na sua exibição de atividades, destacando o que é esperado, para que você possa priorizar as tarefas e agir mais rápido.

Juntos, esses recursos ajudam as equipes a se concentrar no que realmente importa, mantendo o alinhamento e o ritmo e agindo com rapidez.

“Nossos funcionários não precisaram se tornar especialistas em IA para usufruir dela. O diferencial do Slack é que a IA aparece quando você precisa, fornecendo exatamente o que faz sentido no contexto. Ela não exige mais de nós, só nos ajuda a trabalhar mais rápido.” Mark Riskowitz Vice-presidente de operações, Caraway

Uma interface do Slack mais simples para ajudar você a manter o foco

Como o sistema operacional de trabalho da sua organização, que reúne pessoas, dados, apps e agentes, o Slack está mais preparado do que nunca para cumprir a missão de tornar sua vida profissional mais simples, agradável e produtiva.

Para isso, o Slack está simplificando o design para manter sua experiência intuitiva, consistente e direcionada. Estamos reformulando partes importantes da navegação na interface do Slack, começando com a introdução da nova exibição unificada de arquivos. Ela reúne todos os seus canvas, listas e documentos compartilhados em um único espaço organizado, para que você nunca precise lembrar em qual guia começar a procurar o conteúdo de que precisa.

À medida que a colaboração cresce, aumenta também a necessidade de manter o conteúdo organizado e acessível. Centralizando seu conteúdo, o Slack ajuda sua equipe a reduzir obstáculos e manter o trabalho em andamento. É mais um passo para construir um sistema operacional de trabalho que seja não apenas poderoso, mas também incrivelmente simples.

Projetado para a confiança, desenvolvido para a escalabilidade

Para criar a IA no Slack, começamos desde o primeiro dia priorizando a confiança, a segurança e a escalabilidade em nível empresarial. Estabelecemos como inegociáveis dois princípios: manter os padrões de segurança e conformidade nos quais nossos clientes confiam e tratar os dados dos clientes como invioláveis.

Com essa base, definimos um conjunto de princípios orientadores específicos para a IA generativa no Slack:

Os dados dos clientes não são usados para treinar modelos de IA generativa.

A IA no Slack só exibe dados que o usuário já tem permissão para acessar.

Todos os recursos da IA no Slack seguem os padrões de segurança e conformidade de nível empresarial da plataforma.

A IA no Slack foi criada dentro da nossa infraestrutura confiável, herdando todas as proteções e controles da plataforma principal — incluindo suporte ao FedRAMP, gerenciamento de chaves de criptografia, residência internacional de dados, prevenção contra perda de dados e a Camada de confiança do Einstein — garantindo que a IA no Slack atenda aos mais altos padrões de segurança, privacidade e conformidade de dados.

Com a IA no Slack, suas equipes podem trabalhar mais rápido e com a certeza de que seus dados estão protegidos, seus fluxos de trabalho estão em conformidade e sua confiança permanece intacta.

A IA no Slack funciona onde você trabalha

A IA no Slack representa uma mudança fundamental na forma como o trabalho é realizado. De respostas instantâneas a informações organizadas com facilidade, estamos construindo um ambiente mais inteligente e produtivo para a sua equipe.

A IA agora está incluída em todos os planos pagos do Slack, mas, para equipes que desejam ir além, cada plano desbloqueia recursos avançados de IA, ajudando você a automatizar tarefas, tomar decisões mais rápidas e ampliar a produtividade em toda a organização.

O plano Pro oferece sua primeira experiência com a IA integrada ao Slack, com recursos básicos de resumo de canais, conversas e círculos, tornando mais fácil acompanhar discussões, manter o alinhamento e dar continuidade ao trabalho.

O plano Business+ é ideal para quem já usa o Pro e quer mais. Ele desbloqueia um conjunto mais amplo de ferramentas de IA, incluindo destaques, traduções, geração de fluxos de trabalho e pesquisa com tecnologia de IA. Esses recursos ajudam sua equipe a reduzir o trabalho manual e manter o foco.

Precisa ampliar o uso da IA em toda a empresa? O plano Enterprise+ oferece a experiência completa de IA, incluindo pesquisa empresarial, gerenciamento de tarefas aprimorado e controles de segurança e governança em nível corporativo. Ele foi projetado para organizações que desejam operar com segurança em grande escala, com a IA incorporada em todas as camadas de trabalho das equipes.

Esteja você apenas começando ou com tudo pronto para ir mais longe, existe um plano do Slack feito para atender à sua equipe e crescer junto com você.

Que tal passar para a próxima etapa?

*Os recursos descritos como “em breve” são prospectivos e podem ser lançados ao longo do ano. Todas as datas, elementos e funcionalidades desses recursos estão sujeitos a alterações.