真正為你服務的 AI

重要事項：

Slack 的代理級工作作業系統比以往更強大了，其中的 AI 與搜尋功能就原生內嵌在你的工作流程中。

新功能包括企業搜尋連接器、寫作輔助以及情境訊息深入分析等等，幫助團隊行動更迅速且能步調一致，同時專注在最重要的工作上。

AI 本應該讓工作更輕鬆，但它常常增加太多步驟。複製這個、貼上那個、切換索引標籤、等待模稜兩可卻不合宜的答案；你以為許多 AI 工具可以加快你的工作速度，實則拖累你的進度。

在 Slack，我們認為 AI 應順暢無礙並且在後台為你服務，而絕不是讓你覺得用起來很吃力。因此，我們直接在 Slack 體驗中內建十多項強大的 AI 功能，其中包括企業級搜尋功能，讓你在所有已連線應用程式中即時找到所需的內容。

今天，有 60% 的組織都在使用生成式 AI。但是多數的組織卻未能實現他們的生產力承諾。我們正在改變這種情況，直接在工作的地方 (你的訊息、文件、搜尋等等) 置入 AI 功能；而所有設計都注重直觀與安全，並依團隊實際的工作方式建置。

繼續閱讀以瞭解 Slack 的 AI 如何協助團隊發掘並完成重要事項，並且明確又迅速地推動工作進度。

利用這些 AI 支援的功能，讓 Slack 更聰明地為你服務 現已推出 企業搜尋

頻道要點回顧與對話串摘要

微型會議 AI 會議記錄

翻譯 即將推出* AI 訊息詮釋

AI 行動項目

畫板中的 AI 寫作輔助

AI 個人檔案摘要

統一檔案檢視畫面

利用企業搜尋查找一切所需

為了完成工作而找尋各種資訊不應該像在海裡撈針一般。然而，辦公室的上班族卻花了 41% 的時間在低價值的重複性工作上，例如搜尋資訊或是要求先前分享的連結。

有了 Slack 的企業搜尋功能，你就可以依照自己的用語提出問題，並且馬上就能從組織的集體知識庫中取得答案。該功能可搜尋整個對話、檔案 (或是 PDF 和影像) 以及來自諸如 Google 雲端硬碟、Microsoft Teams、Confluence Cloud 等已連線應用程式的資料。企業搜尋能將碎片般的資訊轉化成可付諸行動的見解，讓你不必離開 Slack 一樣能快速做出明智的決策。

只要使用一個 AI 支援的搜尋列，就能搜尋所有對話、資料和第三方應用程式來取得答案。

企業搜尋功能如何運作？ 企業搜尋透過搜尋組織的整個集體知識庫，為你即時找出所需資訊。其中包括： 結構性的記錄與文件： 連接你的記錄系統，例如 Salesforce、Microsoft Teams 以及 Confluence；如此一來，你就能深入帳戶的歷史記錄、客戶註記、內部文件和 Slack 對話，瞭解你的團隊如何做出決策。

投影片、文件和試算表： 將你的內容與檔案儲存庫 (例如 Google 雲端硬碟、Microsoft SharePoint 及 OneDrive、Box) 連接，以便存取兩邊的最終交付項目以及由它們所形成的 Slack 對話，讓你能夠瞭解過去工作的內容與來龍去脈。

提取請求、議題、留言及認可歷程記錄： 連接開發人員工具 (例如 GitHub 和 Jira) 深入瞭解變更如何提出，如何經過審查與解決，同時透過 Slack 討論提供關鍵的技術背景資料。

工作、專案與留言： 連接專案與 Asana 和 Jira 等的工作管理工具，以便瞭解專案狀態、時間軸和工作層級詳細資料，以及促進跨職務溝通協調的 Slack 對話。

「隨著我們公司規模的擴張，取用機構型的知識變得不容易，而且這些知識還散落在多個來源。Slack 企業搜尋現在已是我瞭解業務時優先選用的工具。透過以對話形式提出問題，Slack 除了能夠針對我的提問給出可靠的答覆，還能創造實用的情境資訊。」 reMarkable 企業與 B2B 總經理 Paul Kagoo

使用自動化的工作流程和寫作輔助提前完成工作

想像一下：剛在 Slack 上速速完成了一場規劃會議，大家發想踴躍，決策已經形成，後續步驟也已訂定。但是主管突然要求更新專案…此時進度嘎然而止；沒人有時間篩選訊息、擷取詳細資料或分享資訊。

即將推出*，AI 寫作輔助即將內建在畫板中。AI 可以從任何 Slack 對話中即時產生重點摘要、擷取行動項目並產生初稿。

AI 可以根據想要的語氣 (正式或親切) 重寫內容。你可以重新調整格式、整理重要想法或是醒目顯示後續步驟。而且，如果規劃會議是在微型會議中進行，AI 還可以幫你製作會議記錄，包括擷取重大決策、後續步驟及完整的文字轉出，你的團隊就能夠專注於當下，之後所有人的步調也都能保持一致。

在 Slack，我們運用畫板中的 AI 寫作輔助的方式有許多種：

產生 Slack 對話串以便撰寫專案簡報草稿

腦力激盪會議後，產生並指派行動項目

將原始會議記錄重新潤飾並重定格式，使其成為結構化的更新。

利用現有的頻道、訊息和文件來建立常見問題集或就職指南

動畫展示畫板中的 AI 支援寫作協助。

使用摘要、情境資訊和優先處理對準重要事項

是否曾經在 Slack 訊息中見過不熟悉的縮寫或難懂的專業術語？那一刻的困惑，不論是搜尋還是請教，都會讓工作進度慢下來。現在，我們的 AI 可以助你一臂之力。

即將推出*，只要將滑鼠暫留在任一則訊息上，Slack 的 AI 就能提供對該則訊息的即時詮釋。它會擷取你工作空間的特有詞彙和對話歷程記錄，為你提供專案名稱、內部工具或團隊特定速記法的詮釋。

無論你是加入新團隊或是跨部門合作，或者要檢視本週稍早的對話串，Slack 的 AI 都能幫助你快速掌握工作進度，讓你自信地繼續前進。

AI 向使用者說明重要背景資料的動畫。

但是明確性不止於定義，更重要的是抓住重點。有了 AI 生成頻道要點回顧和對話串摘要，在你重回對話或中途加入專案時，都能立刻跟上進度。跨境協作也變得更簡單： AI 支援的翻譯功能讓團隊成員可以直接在 Slack 以他們偏愛的語言閱讀和撰文

即將推出*，你將能獲得與團隊成員有關的實用背景資料，其中包括 AI 個人檔案摘要分享成員的職務與最近的工作，讓你在與新成員合作時能順利地達成共識。當有人在訊息 (包括後續追蹤、截止時間或請求) 中提及你時，你的活動檢視畫面會收到一則簡短的 AI 生成行動項目，其中會醒目提示預期的內容，這樣你就可以排定優先順序，更快採取行動。

這些功能可共同協助團隊將注意力集中在最重要的任務上，彼此可以步調一致、行動迅速，同時維持持續向前的動能。

「我們的員工不必成為 AI 專家也能享受它的好處。Slack 與眾不同之處，就在於當我們需要 AI 時它就來到你身邊，然後根據合理的情境資訊執行工作；它對我們要求不多，卻能幫助我們行動更快速。」 營運副總裁 Caraway Mark Riskowitz

更簡單、更精簡的 Slack 介面有助於全神貫注

作為你組織的工作作業系統，Slack 將人員、資料、應用程式與代理整合在一起，其完美履行任務的表現更勝以往，讓你的工作生活變得更簡單、更愉快、更有生產力。

為此，Slack 正在簡化其設計，確保你有直觀、一致且專注的體驗。我們正重新構想瀏覽 Slack 介面的重要內涵，第一步就是引入全新的統一檔案檢視畫面。它將所有你的畫板、清單和共用的文件全部放在一個組織化的空間，這樣你就不必再記住要從哪一個索引標籤開始尋找所需的內容。

隨著協作規模日益擴大，讓內容保持井然有序、容易存取的需求也隨之增加。Slack 透過集中內容的做法，幫助你的團隊減少摩擦，讓工作順利進行。因此，我們踏出新的一步：建立強大且操作簡便的工作作業系統。

基於信任的設計，為規模而創造

為了在 Slack 建置 AI，我們從一開始就鎖定設計信賴、安全與企業級的規模。我們自始至終即秉持不妥協的原則：堅持安全性以及我們客戶倚賴的合規性標準，並視客戶資料為不容侵佔的保護標的。

從這個基礎出發，我們制定了一套專供 Slack 生成式 AI 使用的指導原則：

不會將客戶資料用於訓練生成式 AI 模型。

Slack 的 AI 只會顯示使用者已取得存取權限的資料。

所有 Slack 的 AI 均符合 Slack 的企業級安全性功能與合規性標準。

Slack 的 AI 建置在我們信賴的基礎架構內，並且延續我們核心平台固有的一切保護與控管機制。這些機制包括支援 FedRAMP、加密金鑰管理、國際資料常駐、防止資料遺失以及 Einstein 信任層，確保 Slack 的 AI 符合資料安全性、隱私權與合規性的最高標準。

有了 Slack 的 AI，你團隊的行動將會更快速，因為你對資料安全性有信心，工作流程總是符合規定，而且你的信賴感不會動搖。

Slack 的 AI 就在你所在之處一展長才。

Slack 的 AI 徹徹底底翻轉工作方式。從秒回覆到不費力的有序資訊，我們正在為你的團隊打造一個更聰明、更有效率的工作環境。

AI 功能現在已納入到每一個付費的 Slack 方案中；對於想要做更多事情的團隊來說，每個方案都提供 AI 進階功能，這些功能可協助將工作自動化、讓決策更快速，並擴大整個組織的生產力。

Pro 方案讓你首先體驗 Slack 的內建 AI 功能，它能製作頻道、對話串與微型會議的基本摘要，讓你輕鬆跟上進度、保持步調一致，讓工作順利進行。

使用 Pro 後還想體驗更多功能？ Business+ 提供廣泛的 AI 工具，包括要點回顧、翻譯、工作流程生成以及 AI 支援的搜尋功能。這些功能可以減少團隊的人工作業，讓成員都能專注在重要的事務上。

需要在公司內擴大使用 AI 嗎？ Enterprise+ 給你完整的 AI 體驗。它涵蓋了企業搜尋、高階工作管理以及企業級安全性與控管。對於希望能大規模的安全操作以及想把 AI 內嵌在每一層團隊工作中的組織而言，這個方案正是為此而生。

無論你是剛開始使用還是準備更深入的運用，我們都有合適的 Slack 方案陪你的團隊一起成長。

準備好邁向下一階段了嗎？

*功能若描述為「即將推出」者屬於預測資訊並且可能全年發佈。這些功能的所有日期、特色與實用性可能改變。