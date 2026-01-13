핵심 사항 드디어 Slackbot 출시: 사용자의 업무 방식을 학습하여, 업무를 정리하고 준비하고 집중하도록 도와주는 Slack에 내장된 퍼스널 AI 에이전트입니다.

우리 모두가 겪어온 상황이죠. 채널 곳곳에 흩어진 읽지 않은 메시지들로 하루를 시작합니다. 어떤 결정이 내려졌다는 사실은 알지만 어디서 이뤄졌는는지는 모르겠다고요? #project-alpha 채널에서였을까요? 허들에서였을까요? 아니면 지난 화요일 슬라이드 발표 자료에 묻혀 있는 걸까요?

검색, 요약, 따라잡기와 같은 "업무를 위한 업무"가 우리가 해야 할 본업보다 더 많은 시간을 차지합니다. 즉시 질문에 답하고 우리 대신 행동하는 신뢰할 수 있고 항상 준비된 동료가 필요합니다.

오늘, 바로 그런 역할을 위해 Slackbot을 처음부터 새롭게 구축했음을 발표합니다. 친근한 동네 알림 도우미였던 것이 이제 상황을 인식하며 개인화된 업무용 AI 에이전트가 되었습니다.

완전히 새로워진 Slackbot은 사용자의 업무를 이해하고, 필요를 예측하며, 사용자가 늘 원했던 지능적인 파트너 역할을 합니다. 지금부터 정보를 찾아 헤맬 필요 없이 중요한 업무에 집중할 수 있습니다.

Slackbot의 작동 방식과 오늘날 시장에 나와 있는 다른 모든 코파일럿, 어시스턴트와의 차이점을 자세히 살펴보겠습니다.

Slack에 내장된 업무용 퍼스널 AI 에이전트

Slackbot은 모든 직원을 위해 Slack에 기본 내장된 업무용 퍼스널 AI 에이전트로, 별도의 설정이나 교육이 필요하지 않습니다. 차별화되는 점은 단순합니다. Slackbot은 사용자의 배경 정보를 기반으로 작동됩니다. 그리고 이러한 맥락이야말로 시중의 다른 도구들에 빠져있는 부분입니다.

대부분의 AI 도구들은 아직 브리핑도 읽지 않은 인턴과 같아서, 절반의 시간을 그들을 따라잡으며 보내야 합니다. Slackbot은 당신과 함께 회의에 참석했던 팀원입니다. AI가 당신의 대화, 우선순위, 또는 비즈니스 운영 방식을 이해하지 못하면, 결국 일만 더 많이 만들어낼 뿐입니다.

배경 정보가 핵심입니다

Slack 내에서 작동하기 때문에, Slackbot은 당신과 팀이 어떻게 소통하고 의사 결정이 실제로 어떻게 이루어지는지 이해합니다. 당신의 메시지와 파일에서 정보를 얻지만, 당신이 확인할 수 있는 것만 보며, 이미 설정된 접근 권한을 늘 존중합니다. 이러한 배경 정보 덕분에 Slackbot은 더욱 정확하고 유용하며, 당신은 "검색"에서 "실행"으로 즉시 전환할 수 있습니다.

Slackbot은 단순한 AI 어시스턴트가 아닙니다. Slack에서 이미 하고 있는 업무에 명확성과 추진력을 가져다주는 지능적이고 대화 가능한 파트너입니다.

“AI는 개인 생활에서 기대치를 높였지만, 업무는 근본적으로 다릅니다. 업무에서 진정으로 유용하려면, AI는 배경 정보가 필요합니다. 즉, 사용자의 대화, 도구, 그리고 의사 결정이 실제로 이루어지는 방식에 대한 이해가 필요합니다. Slackbot을 통해 우리는 Slack 내에서 직관적이고 완전히 네이티브한 경험을 구축했으며, 단순히 질문에 답하는 것이 아니라, 업무 진행을 도와줄 거라 사람들이 신뢰할 수 있습니다.” Slack 최고 제품 책임자 겸 임시 CEO Rob Seaman

작동 방식

설치할 것도, 배울 것도, 새로 관리할 것도 없습니다. Slackbot과 대화를 시작하기만 하면, Slackbot은 당신이 무엇을 묻고 있는지 그리고 그 배경 맥락을 이해합니다.

Slackbot은 사용자의 실제 업무를 활용해 개인 맞춤형 브리핑을 작성하고, 복잡한 대화를 명확하게 정리하며, 사용자의 톤으로 콘텐츠를 작성하고, 놓칠 수 있는 인사이트를 표시해 줍니다. 회의 준비를 도와주고, 부서 간 복잡한 상황을 헤쳐나가도록 도우며, 흩어져 있는 정보를 명확하고 실행 가능한 결과물로 전환해 줍니다. 이 모든 것을 당신이 이미 접근 권한을 가진 정보에 기반해 수행합니다.

질문을 하면 Slackbot은 사용자가 협업하는 사람들, 대화 가능한 채널, 공유하는 파일과 캔버스, 그리고 기업 검색을 통해 연계된 시스템들을 평가합니다. 최근 대화, 캘린더, 공유 문서 및 프로젝트 결정과 같은 신호들을 추출합니다. Slackbot은 이 모든 것을 종합하여 사용자의 프로젝트와 팀에 대해 완전히 이해한 다음, AI를 사용해 인사이트를 종합하고, 콘텐츠를 생성하며, 사용자의 스타일과 업무 흐름에 맞는 방식으로 정보를 구조화합니다.

그 결과는 직관적이고 개인화되어 느껴지는 경험입니다. 사용자의 역할, 선호도, 프로젝트, 그리고 조직 전체의 업무 흐름을 이해하는 AI 에이전트인 것이죠.

Slackbot 실제 사용 모습 보기

Slackbot은 정보를 실행으로 전환하도록 도와주는 실무 파트너입니다. 다음은 Slackbot이 일상 업무를 가속화하는 방법을 보여주는 세 가지 핵심 기능입니다.

1. 현황 파악은 생략하고, 바로 의사 결정으로

Slackbot은 채널, 통화, 캔버스 및 연계된 도구의 정보를 즉시 종합하여 명확하고 상황에 맞는 인사이트를 제공할 수 있습니다. 고객과의 통화를 준비하거나, 중요한 결정 전에 이해관계자들의 의견을 조율하거나, 빠르게 진행되는 프로젝트를 파악할 때 Slackbot은 필요한 핵심 테마, 위험, 기회 및 다음 단계를 제시합니다. 흩어진 메시지와 문서를 의미 있는 정보로 변환하여 직접 내용을 정리할 필요 없이 중요한 것에 집중할 수 있도록 도와줍니다.

“Slackbot은 하루에 최소 90분은 절약해 줍니다. 내일 회의용 캔버스를 만들어 달라고 요청하면 17초 만에 제가 할 수 있던 것보다 훨씬 더 나은 결과를 만들어 줍니다. 다음 단계를 알려주어 시간과 비용을 절약해 주죠.” MrBeast Head of Beast Games Marketing Sinan Deriş

2. 모든 초안에 빠르게 착수

빈 페이지의 시대는 끝났습니다. Slackbot은 사용자의 목소리와 스타일로 쉽게 첫 초안을 만들어, 투박한 입력물을 세련된 결과물로 바꿔줍니다. 고객 이메일, 회의 대화 트랙, 브리프, 블로그 개요, 온보딩 가이드, 요약 등을 만들 수 있으며, 채널과 파일에서 직접 관련 정보를 가져옵니다. 사용자의 역할과 팀의 톤을 이해하기 때문에 Slackbot은 자연스럽고 브랜드에 맞는 콘텐츠를 생성합니다. 빈 페이지에서 시작하는 대신, 필요에 맞게 맞춤화된 구조를 튼튼한 초안으로 시작해 다듬고 공유만 하면 되죠.

“Slackbot은 Slack에서 항상 온라인 및 사용 가능한 상태로 바로 제 옆에서 일하는 뛰어난 동료죠. 여러 애플리케이션과 창을 오가며 생각의 흐름을 잃는 대신, Slackbot에게 질문하고 하루 종일 일하는 공간인 Slack을 떠나지 않고도 조사를 수행하고 콘텐츠를 만들도록 할 수 있습니다. 이 덕분에 하루를 훨씬 효율적으로 보낼 수 있게 되었습니다. 업무 맥락 전환도, 마찰도 없이 말이죠.” Slalom 글로벌 엔터프라이즈 TMT 부문 리더 크리스틴 맥혼

3. 파일 분석

더 이상 금요일 오후 4시 45분에 40페이지 분량의 자료를 읽으며 프로젝트 상황을 파악할 필요가 없습니다. 스크립트와 스프레드시트부터 PDF와 장문의 문서까지, Slackbot은 파일을 심층적으로 즉시 분석할 수 있습니다. Slackbot에게 영업 통화 녹음에서 인사이트를 추출하거나, 복잡한 보고서를 요약하거나, 고객 피드백에서 트렌드를 파악하거나, 대용량 파일 내 특정 데이터 포인트를 찾아달라고 요청하세요. Slackbot은 파일 콘텐츠를 다른 Slack 대화 및 연계된 시스템과 상호 참조하여 더욱 풍부하고 맥락에 맞는 답변을 제공합니다. 검색에 쓰는 시간은 줄이고 의사 결정, 실행, 성과 창출에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

“Slackbot은 저희 팀에게 정말로 혼돈을 길들여주는 존재였습니다. 단순한 업무만을 위한 것이 아니라, 그 어떤 외부 도구보다 저희 비즈니스에 대해 훨씬 더 많은 맥락을 이해하는 가상 어시스턴트를 두는 것과 같죠. Engine SVP of Operations Mollie Bodensteiner

Slackbot + 엔터프라이즈 검색 + 내장형 AI: 새로운 차원의 생산성

Slackbot은 Slack의 더 큰 AI 생태계의 일부로, 엔터프라이즈 검색 및 내장형 AI 기능과 함께 원활하게 작동하여 현대 업무를 위한 통합적인 배경 정보 중심의 환경을 조성합니다. 이는 AI 시대에 사람들이 생각하고 정보를 찾는 방식, 즉 자연어와 질문의 흐름을 따라가는 방식을 그대로 반영하는 대화형 검색 경험을 제공합니다.



Slackbot은 사랑받는 Slack 검색창을 가져와 강력하게 업그레이드했습니다. Slackbot을 통해 검색은 당신의 생각 파트너가 됩니다. 함께 추론하고, 당신의 스타일에 맞춰 적응하며, 심지어 다음 단계까지 실행합니다. Slackbot은 업무와 관련된 모든 배경 정보를 이해하고, 그 정보가 실시간으로 변경되었 때 제공하는 답변, 권장 사항, 다음 단계도 함께 변경됩니다. Slackbot을 통해 우리는 "정보를 찾아주세요"에서 "식별하고, 계획하고, 행동할 수 있도록 도와주세요"로 발전하고 있으며, 모든 것이 이 새로운 채팅 경험을 통해 이루어집니다.

Slackbot은 AI와 검색의 힘을 하나의 대화로 결합합니다. 내장형 AI는 긴 스레드 요약이나 메시지 번역과 같은 "이 순간" 필요 사항을 처리하고, 엔터프라이즈 검색은 앱과 드라이브에 흩어져 있는 파일과 데이터를 찾아줍니다. Slackbot은 이 두 기능을 모두 활용하여 단순히 질문만으로도 업무를 진행할 수 있도록 도와줍니다.

추가된 것이 아니라, 이미 내장된 신뢰와 보안

엔터프라이즈 AI는 신뢰가 우선될 때만 제대로 작동합니다.

Slackbot은 Slack과 동일한 신뢰 기반 위에 구축되었습니다. 이는 Slack AI 가드레일이라는 다층 보안 프레임워크를 통해 보호되어 데이터를 안전하게 보장합니다. 역할, 접근 권한, 액세스 제어를 준수하며, 사용자가 볼 권한이 있는 정보만 제공하고, 정보의 출처를 명확하게 인용하여 표시합니다.

사용자의 상호 작용은 개인적으로 보호되며, 데이터는 역시 Slack의 보안 및 규정 준수 표준에 따라 보호되고 처리됩니다. 실시간 보안 장치가 프롬프트 인젝션, 안전하지 않은 콘텐츠, 피싱 시도와 같은 문제를 감지하고 차단하며, 엄격한 접근 권한 확인을 통해 Slackbot이 사용자가 이미 Slack 내에서 보기 권한이 있는 데이터에만 액세스하도록 합니다.

이는 고객이 기대하는 엔터프라이즈급 신뢰와 보안을 개인적인 대화형 경험을 통해 제공하는 것입니다.

이것은 시작에 불과합니다

시간이 지남에 따라 Slackbot은 더욱 강력해질 것입니다. Agentforce와 기타 타사 에이전트가 조직 전반에 도입되면서, Slackbot은 이 모든 것들과 함께 일할 수 있는 이상적인 방법이 될 것입니다.

Slackbot은 이미 사용자의 상황, 우선순위, 업무 방식을 이해하고 있기 때문에, 가장 먼저 찾는 곳이 될 것입니다. 올바른 에이전트나 도구를 찾을 필요가 없습니다. 그냥 Slackbot에게 물어보면, 뒤에서 시스템과 에이전트 사이의 작업을 조율해 주기 때문에 당신은 중요한 일에 집중할 수 있게 되죠.

완전히 새로워진 Slackbot을 만날 준비가 되셨나요?

Slackbot은 오늘부터 시작하여 1~2월까지 계속되는 단계적 출시를 통해 Business+ 및 Enterprise+ 플랜을 이용하는 고객에게 제공됩니다. 시작하려면 워크스페이스 상단의 검색창 바로 오른쪽에 있는 Slackbot 아이콘을 찾으세요. 그런 다음 간단히 대화를 시작하면 됩니다.

팀에 맞는 플랜을 찾으려면 지금 팀에 연락하세요.