重點摘要 Slackbot 隆重登場： 內建於 Slack、越用越懂你工作習慣的個人 AI 智慧代理，助你保持井然有序、做好周全準備並專注於要務。

這一幕你一定不陌生：一早未讀訊息散落在各個頻道，明明記得做了決定，可在哪裡呢？是在 #Alpha 專案頻道嗎？還是微型會議裡？或許藏在上週二的簡報裡。

搜尋、總結資訊和追上進度，這些工作外的雜事甚至比本職工作還要耗時。你需要值得信賴、隨時待命的同事來即時回答問題並替你採取行動。

為了達到這個目標，今天我們宣布，Slackbot 已從頭重新改造。過去那個親切的通知小幫手現在已畢業，蛻變為具備情境感知能力的個人工作 AI 智慧代理。

全新 Slackbot 理解你的工作、可預測你的需求，並化身你的理想智慧合作夥伴。即刻起，告別盲目搜尋，將精力放在重要事務上。

讓我們深入瞭解 Slackbot 如何運作，以及它為何有別於目前市場上其他所有 AI 助手和助理。

你的個人工作 AI 智慧代理，就內建於 Slack

Slackbot 是深度個人工作 AI 智慧代理，原生內建於 Slack，每位員工可以直接使用，不用設定或經過培訓。它的不同之處也顯而易見：Slackbot 掌握了情境脈絡，這是其他工具無可比擬的。

大多數 AI 工具就像狀況外的實習生，你得花一半時間來幫他進入狀況。相較之下，Slackbot 就像和你一起開會的團隊成員。如果 AI 不清楚對話內容、優先事項或業務運作方式，只會製造更多麻煩而已。

情境是關鍵

正因內建於 Slack，Slackbot 能理解你和團隊的溝通方式和實際決策流程。它運用你的訊息和檔案提供協助，但只存取你有權存取的資訊，絕不越權。這種情境智慧讓 Slackbot 能夠提供更精準實用的答覆，讓你擺脫盲目搜尋，立即採取行動。

Slackbot 不是普通的 AI 助理，而是主動積極的聰明幫手，為你在 Slack 中的工作帶來清楚脈絡，並加快工作進行的速度。

「AI 拉高了我們對生活的期待，但工作是截然不同的場景。AI 需要情境，必須理解對話、用的工具和實際決策流程，才能真正在工作中發揮效用。透過 Slackbot，我們在 Slack 內打造了一種直觀好用的原生體驗，大家能放心使用，協助推動工作進度，不僅僅是用來回答問題而已。」 產品總監暨代理執行長 Slack Rob Seaman

運作方式

無需安裝、學習和管理任何新工具，只需開始與 Slackbot 對話，它便能理解你的問題及背後的情境。

它運用你的實際工作內容建立個人化簡報、釐清複雜對話、用你的語氣建立內容草稿，並挖出你可能遺漏的洞察資料。此外，還可以幫忙準備會議，協助梳理跨部門協作脈絡，並將零散的資訊化為明確的行動方針，而且所有這一切皆以你有權存取的資訊為基礎。

當你問問題時，Slackbot 會綜合評估與你協作的人員、你常用的頻道、分享的檔案與畫板，以及透過企業搜尋功能連結的系統，還會從近期對話、行事曆以及共用文件和專案決策獲取資訊。Slackbot 會將所有這些資訊整合，以徹底理解你的專案和團隊狀況，然後利用 AI 彙整洞察、產生內容，並用最符合你風格和工作流程的方式整理資訊。

於是，你可以享有直觀好用的個人化服務：這個 AI 智慧代理理解你的職責、偏好和專案情況，也很清楚貴組織的工作流程。

看看 Slackbot 如何實際運作

Slackbot 是你親力親為的夥伴，可以幫你化資訊為行動。以下是它的三項核心能力，展示 Slackbot 如何幫忙加快日常工作速度。

1. 不用補進度，直接做決策

Slackbot 可即時彙整頻道、通話、畫板和已連結工具中的資訊，提供脈絡清晰的洞察。無論是準備客戶通話、在重大決策前推動利害關係人達成共識，還是掌握進展快速的專案，Slackbot 都能直接抓出關鍵主題、風險、機會和必要的後續步驟，將分散的訊息和文件化為有用的決策情報，讓你免於拼湊資訊，直奔決策。

「Slackbot 每天至少幫我省下 90 分鐘。我要求它替明天的會議建立畫板，結果 17 秒內就做完了，比我自己做的還好。它還告訴我後續可以怎麼做，替我省時省錢。」 《野獸遊戲》行銷總監 MrBeast Sinan Deriş

2. 快速產出每份草稿

從此告別空白頁的焦慮。Slackbot 能用你的語氣和風格輕鬆撰寫初稿，將原始素材轉化為精煉成果。它能直接從頻道和檔案擷取相關資訊，撰寫客戶電子郵件、會議講稿、簡報、部落格大綱、就職指南、摘要等內容。因為知道你的職責和團隊溝通風格，因此 Slackbot 產出的內容不但自然，更符合品牌形象。你不再需要從零開始，可從結構完整、專為你撰寫的初稿出發，稍作修飾即可分享。

「Slackbot 就像隨時待命的厲害同事，時刻在 Slack 中為我提供協助，讓我不再需要在多個應用程式和視窗來回切換，搞到思緒無法集中。只需提問，Slackbot 就能研究並產出內容，完全不用離開我整天工作的平台 Slack。它徹底翻轉了我的工作方式，大幅提升我一天的工作效率。不用切換情境，順暢完成工作。」 全球企業 TMT 主管 Slalom Christine McHone

3. 分析檔案

你再也不用為了掌握專案狀態，在週五下午 4:45 苦讀一份長達 40 頁的簡報。無論是文字轉出記錄、試算表、PDF 還是長篇文件，Slackbot 都能即時深度剖析檔案。你可以要求 Slackbot 從銷售通話錄音中擷取洞察、產生複雜報告的摘要、透過客戶意見回饋發掘趨勢，或是在大型檔案中找出具體資料。Slackbot 能交叉參照檔案內容及其他 Slack 對話和已連結的系統，為你提供更豐富、更具情境脈絡的答覆，這樣你便能將更多時間用於決策、行動和交付，不用費時搜尋。

「Slackbot 幫我們團隊搞定原本一團亂的情況。不只是處理簡單工作，它更像是我們的虛擬助理，比起其他外部工具，更懂我們的業務情境。」 Engine 營運資深副總裁 Mollie Bodensteiner

Slackbot + 企業搜尋 + 原生 AI：生產力更上一層樓

Slackbot 是 Slack 大型 AI 生態系統的一環，與企業搜尋和原生 AI 功能順暢協作，打造統一的現代化情境感知工作環境。它提供的對話式搜尋體驗，模擬了 AI 時代人們思考和尋找資訊的方式：用平常說話的方式提問，讓 AI 順著問題脈絡回答。



Slackbot 全面升級了備受喜愛的 Slack 搜尋列，讓搜尋功能化身你的思考夥伴，與你一同推理、因應風格調整，甚至替你完成後續步驟。Slackbot 全面掌握你的工作情境，當情境即時變動時，也會即時提供最新答覆、建議和後續步驟。這種全新的聊天體驗標誌著我們從傳統的「幫我找資訊」邁入了「幫我發掘、規劃和行動」的新紀元。

Slackbot 將強大的 AI 和搜尋功能整合在一個對話中。原生 AI 負責解決你的即時需求，例如總結長篇對話串或翻譯訊息，企業搜尋則負責尋找散落在應用程式和雲端硬碟中的檔案與資料。Slackbot 結合兩者優勢，只要你提問，就能協助你推動工作進度。

信任與安全是設計根基，絕非事後補強

信任是企業 AI 發揮效用的基石。

Slackbot 建立在與 Slack 相同的信任架構上。它有 Slack AI 安全機制架構層層把關，可確保你的資料安全無虞。它還遵循角色、權限和存取控管機制，只顯示你有權查看的資訊，並明確標示資訊來源。

你與 Slackbot 的互動內容只有你可以查看，資料則依 Slack 的安全性與合規性標準保護和處理。即時防護機制會偵測和化解提示插入漏洞、不安全內容或網路釣魚攻擊等威脅，而嚴格的權限檢查可確保 Slackbot 只能存取使用者有權在 Slack 中查看的資料。

我們將客戶期望的企業級信任與安全，融入對話式個人體驗之中。

這只是剛起步而已

Slackbot 的能力將與時俱進。隨著組織引入 Agentforce 及其他第三方代理，Slackbot 將成為最佳窗口，讓你輕鬆掌控所有 AI 代理。

因為 Slackbot 理解情境、優先事項和工作方式，它將成為你遇到問題時第一個想找的對象。你不用再費心尋找合適的代理或工具，只需提問，Slackbot 就會在後台協調系統和代理處理工作，讓你心無旁騖，專注重要事項。

準備好迎接全新 Slackbot 了嗎？

從今天起到 1 月和 2 月，Slackbot 將逐步開放給 Business+ 和 Enterprise+ 客戶使用。如要開始使用，只需在工作空間頂端的搜尋列右側找到 Slackbot 圖示，然後直接開始對話即可。

瞭解專為實際工作需求打造的個人代理如何改變日常工作，或聯絡銷售團隊找到適合團隊的方案。