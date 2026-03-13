Points clés Slackbot est désormais disponible : en tant qu’agent IA personnel, Slackbot est intégré à Slack et apprend comment vous travaillez pour vous aider à rester organisé(e), préparé(e) et concentré(e).

en tant qu’agent IA personnel, Slackbot est intégré à Slack et apprend comment vous travaillez pour vous aider à rester organisé(e), préparé(e) et concentré(e). Intelligence contextuelle : Slackbot utilise les messages, fichiers, canaux et outils auxquels vous avez déjà accès pour fournir des réponses, des insights et du contenu adaptés à votre rôle.

Slackbot utilise les messages, fichiers, canaux et outils auxquels vous avez déjà accès pour fournir des réponses, des insights et du contenu adaptés à votre rôle. Une productivité personnalisée pour chaque équipe : Slackbot débloque des flux de travail spécifiques aux divers rôles, qui aident les équipes de vente, du marketing, de l’ingénierie, du service client et des opérations à faire avancer leurs projets.

Slackbot débloque des flux de travail spécifiques aux divers rôles, qui aident les équipes de vente, du marketing, de l’ingénierie, du service client et des opérations à faire avancer leurs projets. Un outil de confiance : une sécurité de niveau entreprise, des autorisations transparentes et des limites de données strictes garantissent que Slackbot n'utilise que ce qui est déjà visible par vous.

Nous sommes tous passés par là : vous commencez votre journée avec des messages non lus éparpillés dans les canaux. Vous savez qu'une décision a été prise, mais où ? Dans le canal #projet-alpha ? Lors d’un appel d’équipe ? Ou alors peut-être est-elle enfouie dans la présentation de mardi dernier ?

Le « travail du travail » qui consiste à rechercher, résumer, rattraper son retard, prend en définitive plus de temps que les tâches pour lesquelles nous avons été embauché(e)s. Vous avez en réalité besoin d'un collègue de confiance, toujours disponible, qui répond instantanément aux questions et agit en votre nom.

Aujourd'hui, nous lançons Slackbot en tant qu’agent IA personnel de travail pour chaque collaborateur. Celui qui était votre sympathique assistant de notifications devient maintenant votre agent IA personnel de travail, qui agit en fonction du contexte dans lequel il évolue.

Le tout nouveau Slackbot comprend votre travail, anticipe vos besoins et agit comme le partenaire intelligent que vous avez toujours voulu. Dès maintenant, vous pouvez arrêter de passer du temps à rechercher des informations et vous concentrer sur le travail à valeur ajoutée.

Découvrons comment cela fonctionne et pourquoi c'est différent de tous les copilotes et assistants IA présents sur le marché aujourd'hui.

Votre agent IA personnel de travail, intégré dans Slack

Slackbot est votre agent IA (très) personnel de travail. Il est intégré nativement dans Slack pour chaque collaborateur, sans configuration ni formation requise. Ce qui le rend différent est simple : Slackbot part de votre contexte. Et ce contexte, c'est ce qui manque aux autres outils disponibles.

La plupart des outils IA sont comme des stagiaires qui n'ont pas encore été briefés, et que vous devez informer en y passant la moitié de votre temps. En revanche, Slackbot est le collègue qui était en réunion avec vous. Quand l'IA ne comprend pas vos conversations, vos priorités ou le fonctionnement de votre entreprise, elle ne fait que créer plus de travail.

Le contexte est essentiel

Slackbot évolue dans Slack. Ainsi, il comprend comment vous et votre équipe communiquez et comment les décisions se prennent réellement. Il s'appuie sur vos messages et fichiers, mais ne voit que ce que vous-même pouvez voir, respectant toujours les autorisations déjà en place. Ce contexte rend Slackbot plus précis et utile, vous permettant de passer instantanément de la « recherche » à l’« action ».

Slackbot n'est pas juste un simple assistant IA. C'est un partenaire intelligent et disponible qui apporte de la clarté et du dynamisme au travail que vous effectuez dans Slack.

« Les espoirs placés dans l'IA pour améliorer nos vies personnelles sont élevés ; néanmoins, dans le cadre professionnel, c’est très différent. Pour être vraiment utile au travail, l'IA a besoin de contexte : une compréhension de vos conversations, de vos outils et de la façon dont les décisions se prennent réellement. Avec Slackbot, nous avons créé une expérience intuitive et native dans Slack, sur laquelle les gens peuvent compter pour faire avancer leur travail, et pas seulement répondre à des questions. » Rob Seaman Directeur produit et PDG de transition, Slack

Comment ça fonctionne

Vous n’avez rien à installer, rien à apprendre, rien de nouveau à gérer. Vous commencez simplement une conversation avec Slackbot, et il comprend ce que vous demandez ainsi que le contexte de votre question.

Il utilise votre travail pour créer des briefings personnalisés, clarifier des conversations complexes, rédiger du contenu dans votre style rédactionnel et faire ressortir des informations que vous pourriez autrement manquer. Il peut vous préparer aux réunions, vous aider à gérer la complexité de la transversalité des activités et transformer des éléments épars en résultats clairs et exploitables – tout en s'appuyant sur les informations auxquelles vous avez déjà accès.

Lorsque vous lui posez une question, Slackbot examine les personnes avec lesquelles vous collaborez, les canaux où vous êtes disponible, les fichiers et canevas que vous partagez, et les systèmes connectés via la recherche d'entreprise. Il s'appuie sur des signaux tels que les conversations récentes, les calendriers, les documents partagés et les décisions de projet. Slackbot combine tout cela pour comprendre parfaitement vos projets et votre équipe, puis utilise l'IA pour synthétiser des informations, générer du contenu et structurer les informations d'une manière qui correspond à votre style et vos flux de travail.

Le résultat ? Une expérience intuitive et personnelle grâce à un agent IA qui comprend votre rôle, vos préférences, vos projets et le flux du travail dans votre entreprise.

Voir Slackbot en action

Slackbot est un partenaire efficace qui vous aide à transformer l'information en action. Voici trois fonctionnalités essentielles qui montrent comment Slackbot accélère le travail quotidien.

1. Finies les mises à jour, place à la décision

Slackbot peut instantanément synthétiser les informations de tous vos canaux, appels, canevas et outils connectés pour fournir des insights clairs et contextuels. Que vous vous prépariez pour un appel client, coordonniez les parties prenantes avant une décision importante, ou donniez du sens à un projet qui évolue rapidement, Slackbot fait ressortir les thèmes clés, les risques, les opportunités et les prochaines étapes dont vous avez besoin. En transformant des messages et documents dispersés en données utiles, Slackbot vous aide à vous concentrer sur le travail à valeur ajoutée au lieu de devoir reconstituer le puzzle vous-même.

« Slackbot me fait économiser, au minimum, 90 minutes par jour. Je lui demande de créer un canevas pour une prochaine réunion, et en 17 secondes, il me fournit un document bien meilleur que ce dont je suis capable. Il m'indique les prochaines étapes à suivre, ce qui fait gagner du temps et de l'argent. » Sinan Responsable marketing Beast Games, MrBeast

2. Une longueur d'avance sur chaque brouillon

Finie la page blanche ! Slackbot crée des brouillons de document sans effort, dans votre votre style rédactionnel. Il transforme les données brutes en documents soignés. Il peut pré-rédiger des e-mails clients, des supports de présentation pour une réunion, des briefings, des structures d’article de blog, des guides d'intégration, des résumés, et bien plus encore, en collectant les informations pertinentes directement depuis vos canaux et fichiers. Parce qu'il comprend votre rôle et le style de votre équipe, Slackbot produit du contenu naturel, cohérent avec votre marque. Au lieu de commencer par une page blanche, vous démarrez avec un brouillon bien structuré et adapté à vos besoins, prêt à être affiné et partagé.

« Slackbot est mon collègue intelligent dont le statut est toujours vert/disponible, et qui travaille juste à côté de moi dans Slack. Au lieu de basculer entre plusieurs applications et de perdre le fil de mes idées, je peux poser des questions à Slackbot, lui faire mener des recherches et créer du contenu sans jamais quitter Slack, l'espace où je travaille toute la journée. Cela a nettement amélioré mon efficacité quotidienne : pas de changement de contexte ni de friction. » Christine McHone Leader mondial des TMT pour les entreprises, Slalom

3. Analyse des fichiers

Vous n'avez plus besoin de lire une présentation de 40 pages à 16h45 un vendredi pour comprendre l’état d'avancement d’un projet. Slackbot peut analyser les fichiers en profondeur et instantanément, que ce soient des transcriptions, des feuilles de calcul, des PDF ou des documents longs. Demandez à Slackbot d'extraire des informations à partir d'enregistrements d'appels commerciaux, de résumer des rapports complexes, d'identifier les tendances dans les commentaires clients, ou de trouver des points de données spécifiques dans de gros fichiers. Slackbot effectue des références croisées entre le contenu des fichiers et vos autres conversations Slack et systèmes connectés afin de vous fournir des réponses plus riches et mieux contextualisées. Vous passez moins de temps à rechercher et plus de temps à décider, agir et livrer.

« Slackbot a été un véritable outil de structuration pour notre équipe. Il ne sert pas uniquement à effectuer des tâches simples ; c'est un véritable assistant virtuel, qui a accès à bien davantage de contexte d’entreprise que n'importe quel outil externe. » Mollie Bodensteiner Vice-présidente senior des opérations, Engine

Slackbot + recherche d'entreprise + IA native = un nouveau niveau de productivité

Slackbot fait partie de l’écosystème IA élargi de Slack. Il fonctionne de manière transparente aux côtés des capacités de recherche d'entreprise et d'IA native pour créer un environnement unifié et contextuel adapté au travail moderne. Il offre une expérience de recherche conversationnelle qui reflète la façon dont les personnes pensent et trouvent des informations à l’ère de l'IA, grâce au langage naturel et en suivant le fil de vos questions.



Slackbot a transformé la barre de recherche de Slack, très appréciée des utilisateurs, en boostant ses capacités. Avec Slackbot, la recherche devient votre partenaire de réflexion. Il raisonne avec vous, s'adapte à votre style et exécute même vos prochaines étapes. Slackbot comprend tout le contexte de votre travail, et lorsque ce contexte change en temps réel, les réponses, recommandations et prochaines étapes qu'il fournit changent également. Avec Slackbot, nous passons de « aide-moi à trouver des informations » à « aide-moi à identifier, planifier et agir », le tout depuis cette nouvelle expérience de discussion.

Slackbot combine la puissance de l'IA et de la recherche dans une seule conversation. L'IA native gère vos besoins immédiats, comme résumer un long fil de discussion ou traduire un message, tandis que la recherche d'entreprise trouve des fichiers et des données dispersés dans vos applications et lecteurs. Slackbot exploite les deux pour vous aider à faire progresser les tâches, simplement en posant des questions.

La confiance et la sécurité sont intégrées et non ajoutées ensuite

L'IA d'entreprise ne fonctionne que lorsque la confiance prime.

Slackbot repose sur les mêmes fondations de confiance que Slack. Il est protégé par les garde-fous de Slack AI, un cadre de sécurité multicouche conçu pour protéger vos données. Il respecte les rôles, les autorisations et les contrôles d'accès, et ne fait remonter que les informations que vous êtes autorisé(e) à voir, avec des citations claires qui indiquent d'où proviennent les informations.

Vos interactions restent privées. Vos données sont protégées et traitées conformément aux normes de sécurité et de conformité de Slack. Des mesures de protection en temps réel détectent et neutralisent les problèmes tels que l'injection de prompts, le contenu dangereux ou les tentatives de hameçonnage, tandis que des vérifications strictes d'autorisations garantissent que Slackbot n'accède qu'aux données que les utilisateurs sont déjà autorisés à consulter dans Slack.

C'est le niveau de confiance et de sécurité attendu par les entreprises, délivré au travers d'une expérience personnelle et conversationnelle.

Ce n'est que le début

Au fil du temps, Slackbot deviendra encore plus performant. Lorsque Agentforce et d'autres agents tiers seront déployés dans votre entreprise, Slackbot deviendra le moyen idéal de travailler avec tous ces agents.

Parce qu'il comprend déjà votre contexte, vos priorités et votre façon de travailler, Slackbot deviendra l'endroit vers lequel vous vous tournerez en premier. Vous n'aurez pas besoin de chercher l'agent ou l'outil approprié. Vous demanderez simplement à Slackbot, et il coordonnera le travail entre les systèmes et les agents en coulisses, pendant que vous resterez concentré sur le travail à valeur ajoutée.

Prêt(e) à découvrir le tout nouveau Slackbot ?

Slackbot sera mis à disposition des clients Business+ et Enterprise+ par le biais d'un déploiement progressif commençant aujourd'hui et se poursuivant en janvier et février. Pour commencer, trouvez l'icône Slackbot juste à droite de la barre de recherche en haut de votre espace de travail. Ensuite, démarrez simplement une conversation.

Découvrez toutes les nouvelles fonctionnalités de Slackbot et participez à une conférence en ligne le 29 janvier pour découvrir comment un agent IA personnel peut changer la journée de travail de chaque collaborateur. Pour trouver le forfait qui convient à votre équipe, contactez notre équipe commerciale dès maintenant.