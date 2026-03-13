Principais aprendizados O Slackbot já está disponível: como agente de IA pessoal, o Slackbot está integrado ao Slack e aprende a forma como você trabalha, ajudando você a manter a organização, a preparação e o foco.

como agente de IA pessoal, o Slackbot está integrado ao Slack e aprende a forma como você trabalha, ajudando você a manter a organização, a preparação e o foco. Inteligência contextual: o Slackbot usa as mensagens, os arquivos, os canais e as ferramentas aos quais você já tem acesso para fornecer respostas, informações e conteúdo personalizados para sua função.

o Slackbot usa as mensagens, os arquivos, os canais e as ferramentas aos quais você já tem acesso para fornecer respostas, informações e conteúdo personalizados para sua função. Produtividade personalizada para cada equipe: o Slackbot oferece fluxos de trabalho específicos para cada função, ajudando as equipes de vendas, marketing, engenharia, serviços e operações a agilizar o trabalho.

o Slackbot oferece fluxos de trabalho específicos para cada função, ajudando as equipes de vendas, marketing, engenharia, serviços e operações a agilizar o trabalho. Baseado na confiança: segurança de nível empresarial, permissões transparentes e limites rigorosos de dados garantem que o Slackbot utilize apenas o que você já pode ver.

Todos nós já passamos por isso: você começa o dia com mensagens não lidas espalhadas por vários canais. Você sabe que uma decisão foi tomada, mas onde? Foi no canal #projeto-alfa? Em um círculo? Talvez esteja escondida em uma apresentação de slides da última terça-feira.

As “tarefas secundárias” (pesquisar, resumir e ficar por dentro de tudo) levam mais tempo do que as tarefas para as quais fomos contratados. Você precisa de um colega confiável e sempre disponível, que responda às perguntas instantaneamente e aja em seu nome.

Visando viabilizar isso para todos os funcionários, hoje lançamos o Slackbot como agente de IA pessoal. O que antes era um simpático ajudante de notificações está se tornando seu agente de IA pessoal e contextual para o trabalho.

O novo Slackbot compreende seu trabalho, antecipa suas necessidades e atua como o parceiro inteligente que você sempre quis. De agora em diante, você pode parar de procurar informações e passar a se concentrar no trabalho que realmente importa.

Vamos explorar como ele funciona e por que é diferente de todos os copilotos e assistentes disponíveis atualmente no mercado.

Seu agente de IA pessoal para o trabalho, integrado ao Slack

O Slackbot é seu agente de IA pessoal para o trabalho, integrado nativamente ao Slack para todos os funcionários, sem necessidade de configuração ou treinamento. O que o torna diferente é simples: o Slackbot começa com seu contexto, e esse contexto é o que falta nas outras ferramentas disponíveis no mercado.

A maioria das ferramentas de IA é como estagiários que ainda não leram o resumo, e você precisa gastar metade do seu tempo colocando-os por dentro de tudo. O Slackbot é o colega de equipe que esteve na reunião com você. Quando a IA não entende suas conversas, prioridades ou como sua empresa funciona, ela acaba gerando mais trabalho.

O contexto é a chave

Como vive dentro do Slack, o Slackbot entende como você e sua equipe se comunicam e como as decisões são realmente tomadas. Ele se baseia nas suas mensagens e nos seus arquivos, mas vê apenas o que você pode ver, sempre respeitando as permissões já estabelecidas. Esse contexto torna o Slackbot mais preciso e útil, permitindo que você passe da “busca” para a “ação” instantaneamente.

O Slackbot não é apenas mais um assistente de IA. Ele é um parceiro inteligente e ativo que traz clareza e dinamismo ao trabalho que você já realiza no Slack.

“A IA aumentou as expectativas em nossas vidas pessoais, mas o trabalho é fundamentalmente diferente. Para ser realmente útil no trabalho, a IA precisa de contexto: compreender conversas, ferramentas e como as decisões são tomadas na prática. Com o Slackbot, criamos uma experiência intuitiva e profundamente nativa dentro do Slack, na qual as pessoas podem confiar para avançar no trabalho, e não apenas para responder a perguntas.” Rob Seaman Diretor executivo de produtos e CEO interino, Slack

Como funciona

Não há nada para instalar, nada para aprender e nada novo para gerenciar. Basta começar uma conversa com o Slackbot, e ele entenderá o que você está perguntando e o contexto por trás disso.

Ele usa seu trabalho real para criar resumos personalizados, esclarecer conversas complexas, redigir conteúdo com seu tom de voz e destacar informações que poderiam passar despercebidas. Ele também pode preparar você para reuniões, ajudar a navegar pela complexidade multifuncional e transformar dados dispersos em resultados claros e acionáveis, tudo isso com base nas informações às quais você já tem acesso.

Quando você faz uma pergunta ao Slackbot, ele considera as pessoas com quem você colabora, os canais dos quais você participa, os arquivos e os canvas que você compartilha e os sistemas conectados por meio da pesquisa empresarial. Ele se baseia em sinais como conversas recentes, calendários, documentos compartilhados e decisões de projetos. O Slackbot combina tudo isso para obter uma compreensão completa dos seus projetos e da sua equipe e, em seguida, usa IA para sintetizar informações, gerar conteúdo e organizar dados de acordo com seu estilo e seus fluxos de trabalho.

O resultado é uma experiência intuitiva e personalizada: um agente de IA que compreende sua função, suas preferências, seus projetos e o fluxo de trabalho em toda a organização.

Veja o Slackbot em ação

O Slackbot é um parceiro prático que ajuda você a transformar informações em ação. Confira três recursos principais que mostram como o Slackbot acelera o trabalho diário.

1. Pule a busca por informações e vá direto para a decisão

O Slackbot pode sintetizar instantaneamente informações de todos os seus canais, chamadas, canvas e ferramentas conectadas para fornecer insights claros e contextuais. Seja para se preparar para uma chamada com um cliente, alinhar partes interessadas antes de uma decisão importante ou compreender um projeto em rápida evolução, o Slackbot destaca os principais temas, riscos, oportunidades e próximas etapas de que você precisa. Ele transforma mensagens e documentos dispersos em informações relevantes, ajudando você a se concentrar no que realmente importa, em vez de ter que reunir todas as informações por conta própria.

“O Slackbot está me fazendo economizar, no mínimo, 90 minutos por dia. Peço para ele criar um canvas para uma reunião que terei amanhã e, em 17 segundos, ele entrega um trabalho melhor do que eu jamais conseguiria fazer. Ele indica as próximas etapas, economizando tempo e dinheiro.” Sinan Chefe de marketing do Beast Games, MrBeast

2. Uma vantagem inicial em cada rascunho

Este é o fim da página em branco. O Slackbot cria rascunhos iniciais sem esforço, no seu tom de voz e estilo, transformando dados brutos em resultados refinados. Ele pode criar e-mails para clientes, roteiros de reuniões, briefings, esboços de blogs, guias de integração, resumos e muito mais, extraindo informações relevantes diretamente dos seus canais e arquivos. Como entende sua função e o tom da sua equipe, o Slackbot produz conteúdo natural e alinhado com a marca. Em vez de começar com uma página em branco, você começa com um rascunho bem estruturado, adaptado às suas necessidades, pronto para ser refinado e compartilhado.

“O Slackbot é meu colega brilhante, com status sempre verde/disponível, trabalhando ao meu lado no Slack. Em vez de alternar entre vários apps e janelas e perder o fio da meada, posso fazer perguntas ao Slackbot e pedir que ele faça pesquisas e crie conteúdo sem sair do Slack, onde trabalho o dia todo. Isso transformou a eficiência com que conduzo meu dia, eliminando a troca de contexto e as dificuldades.” Christine McHone Líder global de TMT corporativo, Slalom

3. Análise de arquivos

Você não precisa mais ler um documento de 40 páginas às 16h45 de uma sexta-feira para entender o status de um projeto. De transcrições e planilhas a PDFs e documentos extensos, o Slackbot pode analisar arquivos de forma profunda e instantânea. Peça ao Slackbot para extrair informações de gravações de chamadas de vendas, resumir relatórios complexos, identificar tendências no feedback dos clientes ou encontrar pontos de dados específicos em arquivos grandes. O Slackbot cruza o conteúdo dos arquivos com suas conversas no Slack e seus sistemas conectados para fornecer respostas mais ricas e contextuais. Assim, você gasta menos tempo pesquisando e mais tempo decidindo, agindo e entregando resultados.

“O Slackbot tem sido um grande facilitador para nossa equipe. Ele vai além de tarefas simples e funciona como um assistente virtual, com um nível de contexto sobre nossa empresa muito superior ao de qualquer ferramenta externa.” Mollie Bodensteiner Vice-presidente sênior de operações, Engine

Slackbot + pesquisa empresarial + IA nativa: um novo nível de produtividade

O Slackbot faz parte do ecossistema de IA mais amplo do Slack, trabalhando perfeitamente ao lado da pesquisa empresarial e dos recursos nativos de IA para criar um ambiente unificado e orientado pelo contexto para o trabalho moderno. Ele oferece uma experiência de pesquisa conversacional que reflete a maneira como as pessoas pensam e encontram informações na era da IA, por meio da linguagem natural e acompanhando o fluxo das perguntas.



O Slackbot aprimorou a adorada barra de pesquisa do Slack. Com ele, a pesquisa se torna uma parceira de pensamento. O Slackbot raciocina com você, se adapta ao seu estilo e até executa as próximas etapas. Ele entende todo o contexto do seu trabalho e, quando esse contexto muda em tempo real, as respostas, as recomendações e as próximas etapas que ele fornece também se ajustam. Com isso, passamos de “Ajude-me a encontrar informações” para “Ajude-me a identificar, planejar e agir”, tudo por meio dessa nova experiência de bate-papo.

O Slackbot reúne o poder da IA e da pesquisa em uma única conversa. A IA nativa atende às suas necessidades imediatas, como resumir uma conversa longa ou traduzir uma mensagem, enquanto a pesquisa empresarial localiza arquivos e dados distribuídos pelos seus apps e drives. O Slackbot combina esses recursos para ajudar você a agilizar o trabalho apenas fazendo uma pergunta.

Confiança e segurança são integradas, e não adicionadas posteriormente

A IA empresarial só funciona quando a confiança vem em primeiro lugar.

O Slackbot foi desenvolvido com a mesma base de confiança do próprio Slack. Ele tem as Proteções da IA do Slack, uma estrutura de segurança multicamadas projetada para manter seus dados seguros. Ele respeita funções, permissões e controles de acesso e exibe apenas informações que você tem autorização para ver, com citações claras que indicam a origem das informações.

Suas interações permanecem privadas. Seus dados são protegidos e tratados de acordo com os padrões de segurança e conformidade do Slack. Proteções em tempo real detectam e neutralizam problemas como injeção de prompt, conteúdo inseguro e tentativas de phishing, enquanto verificações rigorosas de permissão garantem que o Slackbot acesse apenas os dados que os usuários já têm autorização para ver no Slack.

É a confiança e a segurança de nível empresarial que os clientes esperam, proporcionadas por meio de uma experiência pessoal e conversacional.

Isso é só o começo

Com o tempo, o Slackbot se tornará ainda mais capaz. À medida que o Agentforce e outros agentes de terceiros forem introduzidos na sua organização, o Slackbot se consolidará como a forma ideal de trabalhar com todos eles.

Como já compreende seu contexto, suas prioridades e sua maneira de trabalhar, o Slackbot se tornará o primeiro lugar ao qual você recorrerá. Não será necessário procurar o agente ou a ferramenta certos. Bastará perguntar ao Slackbot, e ele coordenará o trabalho entre sistemas e agentes nos bastidores, enquanto você mantém o foco no que é importante.

Tudo pronto para conhecer o novo Slackbot?

O Slackbot estará disponível para clientes Business+ e Enterprise+ por meio de uma implementação gradual, que começa hoje e continua ao longo de janeiro e fevereiro. Para começar, localize o ícone do Slackbot à direita da barra de pesquisa, na parte superior do seu workspace. Em seguida, basta começar uma conversa.

Confira todos os novos recursos do Slackbot e junte-se a nós em um webinar no dia 29 de janeiro para ver como um agente de IA pessoal pode transformar o dia a dia dos funcionários. Para encontrar o plano ideal para sua equipe, entre em contato com a equipe de vendas agora mesmo.