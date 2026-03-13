Wichtige Erkenntnisse Der Slackbot ist jetzt verfügbar: Er ist jetzt dein persönlicher KI-Agent, der in Slack integriert ist und lernt, wie du arbeitest – er hilft dir dabei, organisiert, gut vorbereitet und fokussiert zu bleiben.

Er ist jetzt dein persönlicher KI-Agent, der in Slack integriert ist und lernt, wie du arbeitest – er hilft dir dabei, organisiert, gut vorbereitet und fokussiert zu bleiben. Kontextbewusste Intelligenz: Der Slackbot nutzt die Nachrichten, Dateien, Channels und Tools, auf die du bereits Zugriff hast, um Antworten, Erkenntnisse und Inhalte zu liefern, die auf deine Rolle zugeschnitten sind.

Der Slackbot nutzt die Nachrichten, Dateien, Channels und Tools, auf die du bereits Zugriff hast, um Antworten, Erkenntnisse und Inhalte zu liefern, die auf deine Rolle zugeschnitten sind. Personalisierte Produktivität für jedes Team: Der Slackbot ermöglicht rollenspezifische Workflows, die Vertriebs-, Marketing-, Entwicklungs-, Service- und Operations-Teams dabei helfen, ihre Arbeit voranzutreiben.

Der Slackbot ermöglicht rollenspezifische Workflows, die Vertriebs-, Marketing-, Entwicklungs-, Service- und Operations-Teams dabei helfen, ihre Arbeit voranzutreiben. Auf Vertrauen aufgebaut: Sicherheit auf Enterprise-Ebene, transparente Berechtigungen und strenge Datengrenzen stellen sicher, dass der Slackbot nur das verwendet, was du bereits sehen kannst.

Wir kennen es alle: Du startest deinen Tag mit ungelesenen Nachrichten, die über verschiedene Channels verstreut sind. Du weißt, dass eine Entscheidung getroffen wurde, aber wo? War es im #projekt-alpha-Channel? In einem Huddle? Vielleicht ist sie aber auch in der Präsentation vom letzten Dienstag vergraben.

Die „Arbeit rund um die Arbeit” – suchen, zusammenfassen und aufholen – nimmt mehr Zeit in Anspruch als die Arbeitsaufgaben, für die wir eingestellt wurden. Wie wäre es daher mit einer vertrauensvollen, immer verfügbaren Anlaufstelle, die Fragen sofort beantwortet und in deinem Namen handelt?

Heute führen wir den Slackbot als persönlichen KI-Agenten für alle Mitarbeitenden ein, der genau das tut. Dein einstiger Benachrichtigungsassistent wird ab jetzt zu deinem persönlichen, kontextbewussten KI-Agenten für die Arbeit.

Der neue Slackbot versteht deine Arbeit, antizipiert deine Bedürfnisse und fungiert als der intelligente Partner, den du dir immer gewünscht hast. Ab sofort kannst du aufhören, nach Informationen zu suchen, und dich auf deine eigentliche Arbeit konzentrieren.

Erfahre im Folgenden, wie der neue Slackbot funktioniert und warum er sich von allen aktuellen Copilots und Assistenten auf dem Markt unterscheidet.

Dein persönlicher KI-Agent für die Arbeit in Slack

Der Slackbot ist dein persönlicher KI-Agent für die Arbeit, der für jede:n Beschäftigte:n nativ in Slack integriert ist, ohne dass eine Einrichtung oder ein Training erforderlich ist. Sein wichtigstes Unterscheidungsmerkmal? Der Slackbot startet mit deinem Kontext. Und genau dieser Kontext fehlt bei anderen Tools.

Die meisten KI-Tools sind wie Praktikant:innen, die das Briefing noch nicht gelesen haben. Du musst also die Hälfte deiner Zeit damit verbringen, sie auf den neuesten Stand zu bringen. Wenn KI deine Unterhaltungen, Prioritäten oder deine Arbeitsweise nicht versteht, schafft sie nur mehr Arbeit. Der Slackbot ist dagegen das Teammitglied, das mit dir im Meeting war und kennt daher den jeweiligen Kontext.

Der Kontext ist entscheidend

Da der Slackbot in Slack integriert ist, versteht er, wie du und dein Team sprechen und wie Entscheidungen getroffen werden. Er wird durch deine Nachrichten und Dateien informiert, sieht aber nur das, was du sehen kannst, und respektiert dabei immer die bereits vorhandenen Berechtigungen. Dieser Kontext macht den Slackbot präziser und hilfreicher, sodass du sofort vom „Suchen” zum „Machen” übergehen kannst.

Der Slackbot ist nicht nur ein weiterer KI-Assistent. Er ist ein intelligenter, aktiver Partner, der Klarheit und Dynamik in deine Arbeit in Slack bringt.

„KI hat die Erwartungen in unserem Privatleben erhöht, aber die Arbeit ist grundlegend anders. Um bei der Arbeit wirklich nützlich zu sein, braucht KI den Kontext: ein Verständnis deiner Unterhaltungen, deiner Tools und wie Entscheidungen getroffen werden. Mit dem Slackbot haben wir eine intuitive, sehr native Erfahrung in Slack entwickelt, die uns Menschen hilft, unsere Arbeit voranzubringen – nicht nur Fragen zu beantworten.” Rob Seaman Chief Product Officer und Interims-CEO, Slack

So funktioniert's

Du musst nichts installieren, nichts lernen und nichts Neues verwalten. Du startest einfach ein Gespräch mit dem Slackbot, und er versteht, was du fragst, sowie den zugehörigen Kontext.

Er nutzt deine tatsächliche Arbeit, um personalisierte Zusammenfassungen zu erstellen, komplexe Unterhaltungen zu klären, Inhalte in deinem Stil zu verfassen und Erkenntnisse aufzudecken, die du sonst vielleicht übersehen hättest. Er kann dich auf Meetings vorbereiten, dir helfen, bereichsübergreifende Komplexität zu bewältigen und verstreuten Input in klare, umsetzbare Ergebnisse zu verwandeln — und all das auf Basis der Informationen, auf die du bereits Zugriff hast.

Wenn du ihm eine Frage stellst, evaluiert der Slackbot die Personen, mit denen du zusammenarbeitest, die Channels, in denen du aktiv bist, die Dateien und Canvases, die du teilst, und die über die Enterprise-Suche vernetzten Systeme. Er zieht außerdem Kontextinformationen aus aktuellen Gesprächen, Kalendern und geteilten Dokumenten und Projektentscheidungen heran. Dann verknüpft der Slackbot all das zu einem vollständigen Verständnis deiner Projekte und deines Teams und nutzt KI, um Erkenntnisse zu bündeln, Inhalte zu generieren und Informationen auf eine Weise zu strukturieren, die deinem Stil und deinen Workflows entspricht.

Das Ergebnis ist eine intuitive und persönliche Nutzungserfahrung: ein KI-Agent, der deine Rolle, deine persönlichen Einstellungen, deine Projekte und den Arbeitsfluss in deiner Organisation versteht.

Erlebe den Slackbot in Aktion

Der Slackbot ist ein praktischer Partner, der dir dabei hilft, Informationen in Handlungen umzuwandeln. Hier sind drei Kernfunktionen, die zeigen, wie der Slackbot deine tägliche Arbeit beschleunigt:

1. Überspringe das Aufholen, und komm direkt zur Entscheidung

Der Slackbot kann sofort Informationen aus deinen Channels, Calls, Canvases und vernetzten Tools zusammenfassen, um dir klare, kontextuelle Einblicke zu liefern. Egal, ob du dich auf einen Call mit Kund:innen vorbereitest, Stakeholder:innen vor einer wichtigen Entscheidung abstimmst oder dich in einem schnell voranschreitenden Projekt zurechtfinden musst – der Slackbot macht die wichtigsten Designs, Risiken, Opportunitys und nächsten Schritte sichtbar. Indem er verstreute Nachrichten und Dokumente in aussagekräftige Erkenntnisse verwandelt, hilft dir der Slackbot dabei, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren, statt alles selbst zusammensuchen zu müssen.

„Der Slackbot spart mir täglich mindestens 90 Minuten. Ich bitte ihn, ein Canvas für ein Meeting am nächsten Tag zu erstellen, und nach 17 Sekunden habe ich ein besseres vor mir, als ich es je selbst hinbekommen könnte. Der Slackbot zeigt mir die nächsten Schritte auf und spart mir damit Zeit und Geld.” Sinan Head of Beast Games Marketing, MrBeast

2. Ein Vorsprung bei jedem Entwurf

Leere Seiten sind passé. Der Slackbot erstellt mühelos erste Entwürfe in deinem Stil und verwandelt Rohfassungen in ausgereifte Ergebnisse. Er kann E-Mails an Kund:innen, Meeting-Gesprächsleitfäden, Briefings, Blog-Gliederungen, Onboarding-Leitfäden, Zusammenfassungen und mehr erstellen – und dabei relevante Informationen direkt aus deinen Channels und Dateien ziehen. Da er deine Rolle und den Ton deines Teams versteht, produziert der Slackbot Inhalte, die natürlich und markenkonform sind. Anstatt mit einer leeren Seite zu starten, beginnst du mit einem gut strukturierten Entwurf, der auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist und sofort verfeinert und geteilt werden kann.

„Der Slackbot ist mein genialer Kollege, dessen Status immer grün/verfügbar ist und der direkt an meiner Seite in Slack arbeitet. Anstatt zwischen mehreren Anwendungen und Fenstern zu wechseln und dabei meinen Gedankengang zu verlieren, kann ich dem Slackbot Fragen stellen und ihn Recherchen durchführen und Inhalte erstellen lassen, ohne jemals Slack zu verlassen. Der Slackbot hat meinen Tag deutlich effizienter gemacht – kein Kontextwechsel, keine Reibungsverluste.” Christine McHone Global Enterprise TMT Leader, Slalom

3. Analysiere Dateien

Du musst nicht mehr länger am Freitag um 16:45 Uhr eine 40-seitige Präsentation lesen, um den Projektstatus zu verstehen. Von Transkripten und Tabellen bis hin zu PDFs und umfangreichen Dokumenten – der Slackbot kann Dateien tiefgreifend und sofort analysieren. Bitte den Slackbot darum, Erkenntnisse aus Vertriebs-Call-Aufzeichnungen zu extrahieren, komplexe Berichte zusammenzufassen, Trends im Kundenfeedback zu identifizieren oder spezifische Datenpunkte in großen Dateien zu finden. Der Slackbot verknüpft Dateiinhalte mit deinen übrigen Slack-Unterhaltungen und vernetzten Systemen, um dir umfassendere, kontextreichere Antworten zu geben. Du verbringst weniger Zeit mit Suchen und mehr Zeit mit Entscheiden, Handeln und dem Abliefern von Ergebnissen.

„Der Slackbot hat das Chaos in unserem Team erfolgreich bezwungen. Er erledigt nicht nur einfache Aufgaben; er ist wie ein virtueller Assistent, mit viel mehr Kontext aus unserem Unternehmen als jedes externe Tool. Mollie Bodensteiner SVP of Operations, Engine

Slackbot + Enterprise-Suche + native KI: Ein neues Produktivitätslevel

Der Slackbot ist Teil von Slacks großem KI-Ökosystem und arbeitet nahtlos mit der Enterprise-Suche und nativen KI-Funktionen zusammen, um eine einheitliche, kontextgesteuerte Umgebung für die moderne Arbeitswelt zu schaffen. Er liefert eine dialogbasierte Sucherfahrung, die widerspiegelt, wie Personen im KI-Zeitalter denken und Informationen finden – durch natürliche Sprache und Fragen.



Der Slackbot hat die beliebte Slack-Suchleiste genommen und sie auf ein neues Level gehoben. Mit dem Slackbot wird die Suche zu deinem Denkpartner. Er denkt mit dir mit, passt sich deinem Stil an und führt sogar deine nächsten Schritte aus. Der Slackbot versteht den gesamten Kontext rund um deine Arbeit, und wenn sich dieser Kontext in Echtzeit ändert, ändern sich auch die Antworten, Empfehlungen und nächsten Schritte, die er bereitstellt. Mit dem Slackbot bewegen wir uns von „Hilf mir, Informationen zu finden” zu „Hilf mir identifizieren, planen und handeln” – und zwar alles aus dieser neuen Chat-Erfahrung heraus.

Dein neuer persönlicher Agent für die Arbeit kombiniert den Nutzen von KI und die Suche in einer einzigen Unterhaltung. Native KI kümmert sich um deine Bedürfnisse im Moment, wie das Zusammenfassen eines langen Threads oder das Übersetzen einer Nachricht, und die Enterprise-Suche findet für dich Dateien und Daten, die in deinen Apps und Laufwerken verstreut sind. Der Slackbot nutzt beides, um dir zu helfen, deine Arbeit voranzubringen – allein durch Fragen.

Vertrauen und Sicherheit sind fest integriert

Enterprise-KI funktioniert nur, wenn Vertrauen an erster Stelle steht.

Der Slackbot basiert auf dem gleichen Vertrauensfundament wie Slack selbst. Er ist durch die Slack AI-Prinzipien geschützt, ein mehrschichtiges Sicherheitsrahmenwerk, das entwickelt wurde, um die Sicherheit deiner Daten zu gewährleisten. Er respektiert Rollen, Berechtigungen und Zugangskontrollen und zeigt nur Informationen an, die du sehen darfst, mit klaren Quellenangaben, die zeigen, woher die Informationen stammen.

Deine Interaktionen bleiben privat. Deine Daten sind geschützt und werden in Übereinstimmung mit Slacks Sicherheits- und Compliance-Standards behandelt. Echtzeit-Schutzmaßnahmen erkennen und entschärfen Probleme wie Prompt-Injection, unsichere Inhalte oder Phishing-Versuche, während strenge Berechtigungskontrollen sicherstellen, dass der Slackbot nur auf Daten zugreift, die Benutzer:innen bereits in Slack ansehen dürfen.

So sehen Vertrauen und Sicherheit auf Enterprise-Ebene aus, wie unsere Kund:innen sie erwarten – in Form einer persönlichen, dialogbasierten Nutzungserfahrung.

Und das ist erst der Anfang

Mit der Zeit wird der Slackbot noch mehr Fähigkeiten haben. Wenn Agentforce und andere Drittagenten in deiner Organisation eingeführt werden, wird der Slackbot dein ideales Tool für die Arbeit mit jenen Agenten.

Da er bereits deinen Kontext, deine Prioritäten und deine Arbeitsweise versteht, wird der Slackbot deine erste Anlaufstelle. Du musst nicht nach dem richtigen Agenten oder Tool suchen. Du fragst einfach den Slackbot, und er koordiniert die Arbeit zwischen Systemen und Agenten im Hintergrund, während du dich auf das Wesentliche konzentrierst.

Bereit, den neuen Slackbot kennenzulernen?

Der Slackbot wird für Business+- und Enterprise+-Kund:innen durch eine schrittweise Einführung verfügbar gemacht. Sie beginnt heute und setzt sich bis Januar und Februar fort. Um loszulegen, finde das Slackbot-Symbol rechts oben neben der Suchleiste in deinem Workspace. Und dann beginne einfach ein Gespräch.

Entdecke alle neuen Funktionen vom Slackbot und nimm an unserem Webinar am 29. Januar teil, um zu erfahren, wie ein persönlicher KI-Agent den Arbeitsalltag aller Mitarbeitenden verändern kann. Um den richtigen Plan für dein Team zu finden, wende dich jetzt an den Vertrieb.