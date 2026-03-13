Puntos clave Slackbot ya está disponible: como agente de IA personal, Slackbot está integrado en Slack y aprende cómo trabajas para ayudarte a mantener el orden, preparar materiales y mantener la concentración.

como agente de IA personal, Slackbot está integrado en Slack y aprende cómo trabajas para ayudarte a mantener el orden, preparar materiales y mantener la concentración. Inteligencia que incorpora el contexto: Slackbot usa mensajes, archivos, canales y herramientas a los que ya tienes acceso para darte respuestas, información y contenido adaptados a tu rol.

Slackbot usa mensajes, archivos, canales y herramientas a los que ya tienes acceso para darte respuestas, información y contenido adaptados a tu rol. Productividad personalizada para cada equipo: Slackbot desbloquea flujos de trabajo para roles específicos que ayudan a los equipos de ventas, marketing, ingeniería, asistencia y operaciones a avanzar con el trabajo.

Slackbot desbloquea flujos de trabajo para roles específicos que ayudan a los equipos de ventas, marketing, ingeniería, asistencia y operaciones a avanzar con el trabajo. Confianza integrada: la seguridad de nivel empresarial, los permisos claros y los límites estrictos de acceso a los datos garantizan que Slackbot solo use los datos a los que ya puedes acceder.

Todos vivimos esta situación: comienzas tu día con mensajes sin leer esparcidos en varios canales. Sabes con certeza que se tomó alguna decisión, pero ¿dónde? ¿En el canal #proyecto-alfa? ¿En una junta? Quizás la información está enterrada en una presentación del martes pasado.

Las tareas usuales del trabajo, como la búsqueda de información, la realización de resúmenes y la puesta al día, llevan más tiempo que el trabajo real que nos contrataron para hacer. Es necesario contar con un colega de confianza que esté siempre disponible para responder preguntas al instante y que pueda realizar acciones por nosotros.

Hoy, vamos a lanzar Slackbot como agente de IA personal para que cada empleado pueda hacer exactamente eso. Lo que solía ser un ayudante sencillo para administrar notificaciones se transformó en tu agente de IA personal para el trabajo que incorpora el contexto en su funcionamiento.

El Slackbot completamente renovado entiende tu trabajo, predice tus necesidades y se comporta como el compañero inteligente que siempre deseaste. A partir de ahora, puedes dejar de preocuparte por buscar información y comenzar a enfocarte en el trabajo que realmente importa.

Exploremos cómo funciona y cómo se diferencia de todos los copilotos y asistentes que hay hoy en el mercado.

Tu agente de IA personal para el trabajo integrado en Slack

Slackbot es tu agente de IA completamente personalizado para el trabajo. Está construido de forma nativa dentro de Slack para cada empleado y no necesita configuración ni capacitación para su uso. Lo que lo diferencia del montón es simple: Slackbot usa como base tu contexto, que es lo que no tienen las demás herramientas disponibles.

La mayoría de las herramientas de IA se parecen a pasantes que aún no leyeron el manual y necesitan que pases la mitad del día explicándoles lo básico. Slackbot es un compañero de equipo que asiste a las reuniones contigo. Cuando la IA no entiende tus conversaciones, prioridades o cómo se maneja tu empresa, solo crea más trabajo.

El contexto es clave

Debido a que habita dentro de Slack, Slackbot comprende cómo hablan tu equipo y tú y cómo se toman realmente las decisiones. Se informa a partir de tus mensajes y archivos, pero solo ve lo que puedes ver tú porque respeta los permisos ya asignados. Este contexto logra que Slackbot sea más preciso y útil, y acelera tu proceso para comenzar las tareas.

Slackbot no es un simple asistente de IA, sino un colega inteligente y activo que incorpora claridad y velocidad al trabajo que ya sueles hacer dentro de Slack.

«La IA aumentó las expectativas en nuestra vida personal, pero es muy distinto en el trabajo. Para lograr que sea útil en lo laboral, la IA necesita contexto, es decir, una comprensión de tus conversaciones y herramientas, y de cómo se toman realmente las decisiones. Con Slackbot, construimos una experiencia intuitiva y profundamente nativa dentro de Slack que las personas pueden usar para ayudar a avanzar con el trabajo de forma confiable, no solo para responder preguntas». Rob Seaman Director de producto y director general interino, Slack

Cómo funciona

No hay que instalar, aprender ni administrar algo nuevo. Simplemente, debes iniciar una conversación con Slackbot, que ya sabe lo que necesitas y comprende el contexto de lo que solicitas.

Slackbot usa tu trabajo real para crear informes personalizados, simplificar conversaciones complejas, crear borradores de contenido con tu estilo y mostrar información que, de otra manera, podrías no ver. Puede prepararte para reuniones, ayudarte a navegar la complejidad de la información multidisciplinaria y transformar datos dispersos en ideas claras y prácticas, y todo con base en la información a la que ya tienes acceso.

Cuando haces una pregunta, Slackbot analiza a las personas con las que colaboras, los canales en los que participas, los archivos y canvas de uso compartido y los sistemas conectados mediante la búsqueda empresarial. Extrae información de conversaciones recientes, calendarios, documentos compartidos y decisiones de proyectos. Slackbot combina todo eso para conseguir una comprensión completa de tus proyectos y equipo y usa la IA para resumir datos, generar contenido y organizar información de maneras que se adapten a tu estilo y flujos de trabajo.

El resultado es una experiencia que se percibe como intuitiva y personalizada, con un agente de IA que comprende tu rol, tus preferencias, tus proyectos y el flujo del trabajo dentro de tu organización.

Observa a Slackbot en acción

Slackbot es un compañero útil que te ayuda a pasar de la información a la acción. A continuación, enumeraremos las tres capacidades principales que demuestran cómo Slackbot acelera el trabajo diario.

1. Omite la puesta al día y acelera la toma de decisiones

Slackbot puede resumir al instante información de tus canales, llamadas, canvas y herramientas conectadas para brindarte datos clave contextuales. Ya sea que tengas que prepararte para una llamada con un cliente, informar a partes interesadas antes de una decisión importante o evaluar un proyecto que avanza rápidamente, Slackbot encuentra los temas, riesgos, oportunidades y pasos a seguir más importantes que necesitas. Al transformar los mensajes y documentos esparcidos en inteligencia significativa, Slackbot te ayuda a concentrarte en lo que realmente importa en lugar de tener que ordenar la información por tu cuenta.

«Slackbot me ayuda a ahorrar, como mínimo, 90 minutos por día. Le pido que cree un canvas para una reunión de mañana y en 17 segundos logra lo que yo nunca podría. Me indica los pasos a seguir, lo que me ahorra tiempo y dinero». Sinan Director de Marketing de Beast Games, MrBeast

2. Comienza con una ventaja en cada borrador

Se acabaron las páginas en blanco. Slackbot crea borradores sin esfuerzo con tu estilo de comunicación, lo que transforma información sin procesar en resultados ordenados. Puede crear correos electrónicos para clientes, temas de conversación para reuniones, informes, resúmenes para publicaciones de blog, guías de incorporación, síntesis y más, con información que extrae directamente de tus canales y archivos. Slackbot entiende tu rol y el estilo de tu equipo, por lo que produce contenido con un tono natural y que se adapta a tu marca. En lugar de comenzar con una página en blanco, comienzas con un borrador bien estructurado que se adapta a tus necesidades y que está listo para perfeccionarse y compartirse.

«Slackbot es un colega brillante que siempre tiene su estado en verde/disponible y colabora conmigo en Slack. En lugar de distraerme por tener que cambiar entre múltiples aplicaciones y ventanas, puedo hacerle preguntas a Slackbot, y hacer que realice una investigación y cree contenido sin tener que salir de Slack, que es el lugar donde trabajo todo el día. Transformó mi eficacia durante mis días laborales. No es necesario cambiar de contexto, lo que elimina obstáculos». Christine McHone Líder de TMT de Empresas Globales, Slalom

3. Analiza archivos

Ya no es necesario leer una presentación de 40 páginas a las 16:45 del viernes para entender el estado de un proyecto. Slackbot puede analizar archivos en profundidad al instante, desde transcripciones hasta hojas de cálculo, PDF y documentos extensos. Puedes pedirle a Slackbot que extraiga información de grabaciones de llamadas de ventas, resuma informes complejos, identifique tendencias en los comentarios de clientes o encuentre puntos de datos específicos dentro de archivos grandes. Slackbot compara el contenido de los archivos con tus otras conversaciones de Slack y sistemas conectados para darte respuestas más completas y contextuales. Así, pasas menos tiempo en la búsqueda y más en las decisiones, las acciones y las entregas.

«Slackbot se ha dedicado a organizar el caos dentro de nuestro equipo. No solo se ocupa de tareas sencillas; es como tener un asistente virtual con mucho más contexto de nuestra empresa que cualquier otra herramienta externa». Mollie Bodensteiner Vicepresidenta de Operaciones, Engine

Slackbot + búsqueda empresarial + IA nativa = un nuevo nivel de productividad

Slackbot es parte del ecosistema de IA más amplio de Slack, y trabaja sin obstáculos junto a la búsqueda empresarial y las capacidades nativas de IA a fin de crear un entorno unificado y con base en el contexto para el trabajo moderno. Brinda una experiencia de búsqueda conversacional que imita cómo las personas piensan y buscan información en la era de la IA, es decir, mediante lenguaje natural y preguntas con orden humano.



Slackbot tomó la querida barra de búsqueda de Slack y la potenció. Con Slackbot, la búsqueda es tu compañera para pensar ideas. Razona contigo, se adapta a tu estilo y hasta ejecuta tus pasos siguientes. Slackbot entiende todo el contexto de tu trabajo y, cuando ese contexto cambia en tiempo real, también cambian las respuestas, recomendaciones y pasos siguientes que brinda. Con Slackbot, abandonamos la simple búsqueda de información para conseguir que identifique, planifique y actúe con esta nueva experiencia de chat.

Slackbot reúne la potencia de la IA y la búsqueda en una misma conversación. La IA nativa se encarga de las necesidades que tengas en cada momento, como el resumen de un hilo largo o la traducción de un mensaje, mientras que la búsqueda empresarial busca archivos y datos esparcidos por tus aplicaciones y unidades de almacenamiento. Slackbot aprovecha ambas para ayudarte a avanzar con el trabajo a partir de simples indicaciones.

La confianza y la seguridad son integrales, no simples adiciones

La IA empresarial solo funciona cuando se prioriza la confianza.

Slackbot está construido sobre la misma base de confianza que Slack. Está protegido por Restricciones de IA de Slack, un marco de seguridad multicapa diseñado para proteger tus datos. Respeta los roles, permisos y controles de acceso, y solo te muestra información que ya tienes autorización para ver, con citas claras que muestran las fuentes.

Tus interacciones siguen siendo privadas. Tus datos están protegidos y se procesan según lo detallado en los estándares de seguridad y cumplimiento de Slack. Las protecciones en tiempo real detectan y eliminan problemas, como la inyección de indicaciones, el contenido peligroso o los intentos de phishing, a la vez que las comprobaciones estrictas de permisos garantizan que Slackbot tenga acceso solo a los datos que los usuarios autorizaron para su visualización dentro de Slack.

Esto brinda la confianza y seguridad de grado empresarial que los clientes esperan mediante una experiencia personalizada y conversacional.

Y esto es solo el comienzo

Slackbot se volverá cada vez más inteligente. A medida que se incorporen Agentforce y otros agentes de terceros dentro de tu organización, Slackbot se transformará en tu manera ideal de trabajar con todos ellos.

Debido a que ya entiende tu contexto, prioridades y maneras de trabajar, Slackbot será el primero al que acudas cuando necesitas algo. No será necesario que busques el agente o las herramientas indicados; solo tendrás que hablar con Slackbot para que coordine el trabajo entre los sistemas y los agentes tras bambalinas mientras tú te concentras en lo que importa.

¿Ya quieres conocer al Slackbot completamente renovado?

Slackbot estará disponible para los clientes de Business+ y Enterprise+ mediante una implementación por fases que comienza hoy y continuará durante enero y febrero. Para comenzar, busca el ícono de Slackbot a la derecha de la barra de búsqueda en la parte superior de tu espacio de trabajo. Luego, solo debes iniciar una conversación.

Descubre todas las funciones nuevas de Slackbot y acompáñanos en un seminario web el 29 de enero para ver cómo un agente de IA personal puede cambiar el día laboral de todos los empleados. Para encontrar el plan ideal para tu equipo, contacta a Ventas ahora.