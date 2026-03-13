Punti chiave Slackbot è ora disponibile: come agente di IA personale, Slackbot è integrato su Slack e apprende il tuo modo di lavorare, aiutandoti a rimanere organizzato, preparato e concentrato.

come agente di IA personale, Slackbot è integrato su Slack e apprende il tuo modo di lavorare, aiutandoti a rimanere organizzato, preparato e concentrato. Intelligenza attenta al contesto: Slackbot usa messaggi, file, canali e strumenti a cui hai già accesso per fornire risposte, informazioni dettagliate e contenuti adatti al tuo ruolo.

Slackbot usa messaggi, file, canali e strumenti a cui hai già accesso per fornire risposte, informazioni dettagliate e contenuti adatti al tuo ruolo. Produttività personalizzata per ogni team: Slackbot crea flussi di lavoro specifici per ruolo che aiutano i team che si occupano di vendita, marketing, questioni tecniche, assistenza e operazioni a far avanzare il lavoro.

Slackbot crea flussi di lavoro specifici per ruolo che aiutano i team che si occupano di vendita, marketing, questioni tecniche, assistenza e operazioni a far avanzare il lavoro. Basato sulla fiducia: Slackbot utilizza solo ciò a cui può già accedere grazie a sicurezza di livello aziendale, autorizzazioni trasparenti e limiti rigorosi ai dati.

Ci siamo passati tutti: inizi la giornata con messaggi non letti sparsi fra diversi canali. Sai che è stata presa una decisione, ma dove? Nel canale #progetto-alpha? In un incontro? Forse è sepolta in una presentazione di martedì scorso.

Il “lavoro sul lavoro” (cercare, riassumere e rimettersi in pari) finisce per richiedere più tempo del lavoro per cui siamo stati assunti. Serve un collega fidato, sempre attivo, che risponda subito alle domande e agisca al posto tuo.

Oggi lanciamo Slackbot come agente di IA personale per ogni dipendente proprio per questo scopo. Quello che prima era il tuo simpatico assistente per le notifiche fa ora un salto di livello e diventa il tuo agente di IA personale e attento al contesto per il lavoro.

Il nuovo Slackbot capisce il tuo lavoro, prevede i tuoi bisogni e si comporta come il collega intelligente che hai sempre desiderato. A partire da ora, puoi smettere di dare la caccia alle informazioni e iniziare a concentrarti sul lavoro che conta davvero.

Approfondiamo il suo funzionamento e cosa lo rende diverso da tutti i copilot e assistenti al momento disponibili sul mercato.

Il tuo agente di IA personale per il lavoro integrato su Slack

Slackbot è il tuo agente di IA per il lavoro altamente personale, integrato in modo nativo su Slack per ogni dipendente, senza bisogno di configurazione o formazione. È facile capire cosa lo rende diverso: Slackbot lavora a partire dal tuo contesto. E quel contesto è proprio quello che manca agli altri strumenti.

Molti strumenti IA sono come stagisti che non hanno ancora letto il brief, il che ti costringe a passare metà del tempo ad aggiornarli. Slackbot è il membro del team che ha partecipato alla riunione con te. Quando l’IA non capisce le tue conversazioni, le priorità o come funziona il tuo lavoro, crea solo più lavoro da fare.

Il contesto è fondamentale

Poiché è incorporato in Slack, Slackbot capisce come tu e il tuo team comunicate e come vengono davvero prese le decisioni. Si basa sui vostri messaggi e file, ma vede solo ciò che puoi vedere anche tu, rispettando sempre le autorizzazioni esistenti. Questo contesto rende Slackbot più preciso e utile e ti permette di passare subito dal “cercare” al “fare”.

Slackbot non è solo un altro assistente IA. È un partner attivo e intelligente che porta chiarezza e il giusto slancio al lavoro che svolgi già su Slack.

“L’IA ha alzato le aspettative nella nostra vita personale, ma il lavoro è tutta un’altra cosa. Per essere davvero utile sul lavoro, l’IA ha bisogno di contesto: deve capire le conversazioni, gli strumenti che usi e come vengono davvero prese le decisioni. Con Slackbot abbiamo creato un’esperienza intuitiva e profondamente integrata su Slack di cui le persone possono fidarsi per far progredire il lavoro, non solo per ottenere risposte.” Rob Seaman Chief Product Officer e CEO ad interim, Slack

Come funziona

Non c’è niente da installare, niente da imparare e niente di nuovo da gestire. Devi semplicemente avviare una conversazione con Slackbot: sarà lui a capire cosa gli stai chiedendo e il contesto della tua domanda.

Utilizza il tuo vero lavoro per creare briefing personalizzati, chiarire conversazioni complesse, redigere contenuti con la tua voce e far emergere informazioni dettagliate che, altrimenti, potresti perderti. Può prepararti per le riunioni, aiutarti a districarti nella complessità trasversale e trasformare input sparsi in output chiari e azionabili, il tutto rimanendo ancorato alle informazioni a cui hai già accesso.

Quando gli fai una domanda, Slackbot valuta le persone con cui collabori, i canali in cui sei attivo, i file e i canvas che condividi e i sistemi collegati tramite la ricerca aziendale. Prende spunto da segnali come conversazioni recenti, calendari, documenti condivisi e decisioni sui progetti. Slackbot combina tutto questo per avere una visione completa dei tuoi progetti e del tuo team, e poi utilizza l’IA per sintetizzare informazioni dettagliate, generare contenuti e strutturare le informazioni in modi che si adattano al tuo stile e ai tuoi flussi di lavoro.

Il risultato è un’esperienza intuitiva e personale: un agente di IA che capisce il tuo ruolo, le tue preferenze, i tuoi progetti e il flusso di lavoro della tua organizzazione.

Vedi Slackbot all’opera

Slackbot è un pratico partner che ti aiuta a trasformare le informazioni in azioni. Ecco le tre funzionalità che dimostrano come Slackbot rende più veloce il lavoro di tutti i giorni.

1. Salta la fase di aggiornamento, passa subito alla decisione

Slackbot può sintetizzare all’istante le informazioni provenienti da canali, chiamate, canvas e dagli strumenti connessi, fornendo informazioni chiare e contestualizzate. Che tu ti stia preparando a una chiamata con un cliente, a un allineamento con le parti interessate prima di una decisione importante o cercando di capire un progetto in rapido movimento, Slackbot mette in evidenza temi chiave, rischi, opportunità e prossimi passi. Slackbot ti aiuta a concentrarti su ciò che conta trasformando messaggi e documenti sparsi in informazioni utili, così che tu non debba riscostruire da solo il contesto.

“Slackbot mi fa risparmiare almeno 90 minuti al giorno. Gli chiedo di creare un canvas per una riunione di domani e dopo soli 17 secondi il risultato è già migliore di quanto potrei fare io. Mi dice quali sono i prossimi passi, risparmiando tempo e denaro.” Sinan Responsabile marketing di Beast Games, MrBeast

2. Una marcia in più su ogni bozza

Mai più pagine bianche. Slackbot crea bozze iniziali senza sforzo, nel tuo stile e con la tua voce, trasformando input grezzi in contenuti curati. Può scrivere e-mail per i clienti, tracce per le riunioni, briefing, scalette per il blog, guide di onboarding, riassunti e molto altro, attingendo direttamente alle informazioni rilevanti presenti nei tuoi canali e file. Poiché capisce il tuo ruolo e il tono del tuo team, Slackbot produce contenuti naturali e coerenti con il brand. Invece di partire da una pagina vuota, inizi da una bozza ben strutturata, pensata su misura per te, pronta da rifinire e condividere.

“Slackbot è il mio brillante collega il cui stato è sempre verde o disponibile e che lavora direttamente al mio fianco su Slack. Invece rischiare di perdere il filo passando da un’app all’altra e da una finestra all’altra, posso fare domande a Slackbot, chiedergli di fare ricerche e creare contenuti senza mai uscire da Slack, il posto in cui lavoro tutto il giorno. Ha trasformato il modo in cui affronto la mia giornata: niente interruzioni, niente attriti.” Christine McHone Global Enterprise TMT Leader, Slalom

3. Analizza i file

Non devi più leggerti una presentazione di 40 pagine alle 16:45 del venerdì per capire lo stato di un progetto. Dalle trascrizioni ai fogli di calcolo, dai PDF ai documenti lunghi e complessi, Slackbot è in grado di analizzare i file in modo approfondito e istantaneo. Puoi chiedergli di estrarre informazioni dettagliate dalle registrazioni delle chiamate del team di vendita, riassumere report articolati, individuare trend nel feedback dei clienti o trovare dati specifici all’interno dei file di grandi dimensioni. Slackbot incrocia i contenuti dei file con le altre conversazioni su Slack e i sistemi collegati per offrirti risposte più ricche e contestualizzate. In questo modo passi meno tempo a cercare e più tempo a decidere, agire e ottenere risultati.

“Slackbot riesce sempre a domare il caos nel nostro team. Non serve solo per attività semplici, ma è come avere un assistente virtuale, con molto più contesto a disposizione sul nostro lavoro di qualsiasi altro strumento esterno.” Mollie Bodensteiner Vicepresidente senior delle operazioni, Engine

Slackbot + ricerca aziendale + IA nativa: un nuovo livello di produttività

Slackbot fa parte del più ampio ecosistema di intelligenza artificiale di Slack e lavora in modo integrato con la ricerca aziendale e le funzionalità IA native per creare un ambiente di lavoro unificato e guidato dal contesto. Offre un’esperienza di ricerca conversazionale che rispecchia il modo in cui le persone pensano e trovano informazioni nell’era dell’IA: attraverso il linguaggio naturale e seguendo il filo delle domande.



Slackbot ha preso l’amata barra di ricerca di Slack e l’ha portata a un livello superiore. Con Slackbot, la ricerca segue passo dopo passo i tuoi pensieri: ragiona con te, si adatta al tuo stile e può persino eseguire i passaggi successivi. Slackbot comprende tutto il contesto del tuo lavoro e, quando quel contesto cambia in tempo reale, si modificano anche le risposte, i suggerimenti e i passaggi successivi che propone. Con Slackbot, passiamo da “Aiutami a trovare le informazioni” ad “Aiutami a capire, pianificare e agire”, il tutto attraverso questa nuova esperienza di chat.

Slackbot trasmette il potere dell’IA e della ricerca in un’unica conversazione. L’IA nativa si prende cura dei tuoi bisogni “immediati”, come ad esempio riassumere una lunga conversazione o tradurre un messaggio, mentre la ricerca aziendale trova file e dati sparsi tra le app e i drive. Slackbot utilizza entrambe per aiutarti a far progredire il lavoro, basta solo che tu lo chieda.

La fiducia e la sicurezza sono integrazioni, non componenti

L’IA aziendale funziona solo quando la fiducia è al primo posto.

Slackbot si basa sugli stessi principi di fiducia di Slack. È protetto da Slack AI Guardrails, un framework di sicurezza multilivello progettato per mantenere i tuoi dati al sicuro. Rispetta ruoli, autorizzazioni e controlli di accesso e mostra solo le informazioni per cui possiedi un’autorizzazione, indicando sempre in modo chiaro le fonti da cui provengono.

Le tue interazioni rimangono accessibili solo a te. I tuoi dati sono protetti e trattati secondo gli standard di sicurezza e conformità di Slack. Le misure di protezione in tempo reale individuano e risolvono problemi come la prompt injection, contenuti poco sicuri o tentativi di phishing. Allo stesso tempo, i rigorosi controlli delle autorizzazioni assicurano che Slackbot possa accedere solo ai dati a cui gli utenti abbiano già accesso su Slack.

Queste sono la fiducia a livello aziendale e la sicurezza che i clienti si aspettano, trasmesse attraverso un’esperienza personale e conversazionale.

Questo è solo l’inizio

Con il tempo, Slackbot diventerà ancora più efficiente. Con l’introduzione di Agentforce e altri agenti terzi nella tua organizzazione, Slackbot diventerà il punto di riferimento ideale per collaborare con tutti loro.

Essendo già in grado di comprendere il tuo contesto, le tue priorità e il tuo modo di lavorare, Slackbot diventerà la prima risorsa a cui ti rivolgerai. Non avrai bisogno di dare la caccia all’agente o allo strumento giusto. Ti basterà chiedere a Slackbot e questo coordinerà il lavoro attraverso diversi sistemi e agenti da dietro le quinte, mentre rimani concentrato su quello che conta.

Pronto per scoprire il nuovo Slackbot?

Slackbot sarà reso disponibile ai clienti Business+ ed Enterprise+ attraverso un piano di distribuzione graduale a partire da oggi che proseguirà nei mesi di gennaio e febbraio. Per iniziare, trova l’icona di Slackbot subito a destra della barra di ricerca nella parte superiore della tua area di lavoro. Poi ti basterà avviare una conversazione.

Scopri tutte le nuove funzionalità di Slackbot e unisciti a noi partecipando a un webinar il 29 gennaio per scoprire come l’agente di IA può cambiare la giornata lavorativa di ogni impiegato. Per trovare il piano giusto per il tuo team, contatta ora le Vendite.