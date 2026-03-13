Principales conclusiones Slackbot ya está disponible: Un agente de IA personal integrado en Slack que se adapta a tu forma de trabajar y te ayuda a organizarte, anticiparte y mantenerte concentrado.

Un agente de IA personal integrado en Slack que se adapta a tu forma de trabajar y te ayuda a organizarte, anticiparte y mantenerte concentrado. Inteligencia basada en el contexto : Slackbot aprovecha los mensajes, archivos, canales y herramientas a los que ya tienes acceso para darte respuestas, información y contenido relevantes según tu función.

: Slackbot aprovecha los mensajes, archivos, canales y herramientas a los que ya tienes acceso para darte respuestas, información y contenido relevantes según tu función. Productividad a medida para todos los equipos: Slackbot pone en marcha flujos de trabajo adaptados a cada función para que los equipos de ventas, marketing, ingeniería, asistencia y operaciones lleven a cabo su trabajo con mayor agilidad.

Slackbot pone en marcha flujos de trabajo adaptados a cada función para que los equipos de ventas, marketing, ingeniería, asistencia y operaciones lleven a cabo su trabajo con mayor agilidad. La confianza como base: Seguridad de nivel empresarial, permisos claros y límites estrictos de datos para garantizar que Slackbot solo acceda a lo que tú ya tienes a la vista.

Una situación que nos resulta familiar a todos: comienzas el día con mensajes sin leer repartidos en varios canales. Sabes que se han tomado algunas decisiones, pero no recuerdas dónde. ¿Era en #project-alpha? ¿En una junta? ¿O en la presentación del martes pasado?

El llamado “trabajo del trabajo”, es decir, buscar información, resumirla y ponerse al día, acaba robando tiempo a aquello para lo que te contrataron. Por eso necesitas un compañero fiable, siempre activo, que responda al momento y actúe por ti.

Hoy lanzamos el nuevo agente de IA personal, Slackbot para tus equipos. Lo que antes solo era un asistente de notificaciones ha evolucionado para convertirse en tu agente de IA personal para el trabajo diario, con conocimiento del contexto.

El nuevo Slackbot entiende tu trabajo, se anticipa a lo que necesitas y actúa como el compañero inteligente que siempre has querido tener. Desde ahora, puedes dejar de buscar información y centrarte en el trabajo que de verdad importa.

Veamos cómo funciona y por qué se diferencia de todos los copilotos y asistentes que hay hoy en el mercado.

Tu agente de IA personal para el trabajo, integrado en Slack

Slackbot es el agente de IA personal para el trabajo, que está integrado de forma nativa en Slack para todos los empleados, sin necesidad de configuración ni formación. Su diferencia es sencilla: Slackbot empieza por tu contexto. Y ese contexto es algo que la mayoría de las demás herramientas no tiene.

La mayoría de las herramientas de IA se parecen a becarios que aún no conocen el proyecto y a los que tienes que poner al día constantemente. Slackbot es el compañero que ha estado contigo en la reunión. Cuando la IA no entiende tus conversaciones, tus prioridades o cómo funciona tu negocio, acaba generando más trabajo.

El contexto marca la diferencia

Al estar integrado en Slack, Slackbot entiende cómo se comunica tu equipo y cómo se toman las decisiones en la práctica. Se nutre de tus mensajes y archivos, pero solo accede a lo que tú puedes ver y respeta en todo momento los permisos definidos. Este contexto hace que Slackbot sea más preciso y realmente útil, para que, en lugar de perder tiempo buscando información, puedas ponerte a trabajar de inmediato.

Slackbot no es un asistente de IA más. Es un aliado inteligente y activo que aporta claridad y ritmo al trabajo que ya desarrollas en Slack.

“La IA ha marcado un antes y un después en nuestra vida personal, pero el trabajo es un terreno diferente. Para aportar un valor real, la IA necesita contexto: comprender tus conversaciones, tus herramientas y la forma en que se toman las decisiones. Con Slackbot, hemos desarrollado una experiencia intuitiva, totalmente integrada en Slack, en la que las personas pueden confiar para impulsar su trabajo, no solo para responder preguntas”. Rob Seaman Director de producto y director general interino, Slack

Funcionamiento

No hay nada que instalar, nada que aprender y nada nuevo que gestionar. Basta con empezar a hablar con Slackbot: entiende lo que necesitas y el contexto que lo rodea.

Slackbot aprovecha tu trabajo real para generar resúmenes personalizados, aclarar conversaciones complejas, redactar contenidos con tu estilo y destacar información relevante que podría pasar desapercibida. También te prepara para reuniones, te ayuda a gestionar la colaboración entre equipos y convierte aportaciones dispersas en resultados claros y que puedes usar, siempre dentro del marco de la información a la que ya tienes acceso.

Cuando le preguntas algo, Slackbot tiene en cuenta a las personas con las que colaboras, los canales en los que estás activo, los archivos y canvas que compartes y los sistemas conectados mediante la búsqueda empresarial. Analiza señales como conversaciones recientes, calendarios, documentos compartidos y decisiones de proyecto, y combina todo ello para entender a fondo tus proyectos y tu equipo. Después, utiliza la IA para resumir información, generar el contenido y organizarlo de acuerdo con tu estilo y tus procesos de trabajo.

El resultado es algo intuitivo y personal: un agente de IA que entiende tu rol, tus preferencias, tus proyectos y cómo se desarrolla el trabajo en toda tu organización.

Mira cómo se comporta Slackbot

Slackbot es un socio activo que te ayuda a convertir la información en acción. Estas son tres capacidades clave que muestran cómo Slackbot acelera el trabajo diario.

1. Menos tiempo poniéndote al día, más tiempo decidiendo

Slackbot resume al instante información procedente de tus canales, llamadas, canvas y herramientas conectadas para ofrecerte una visión clara y con contexto. Ya sea para preparar una llamada con un cliente, coordinar a las partes implicadas antes de una decisión relevante o entender un proyecto que evoluciona rápidamente, Slackbot resalta los temas principales, los riesgos, las oportunidades y los siguientes pasos. Al ordenar los mensajes y documentos repartidos y convertirlos en información clara, te ayuda a centrarte en lo que importa sin tener que unir las piezas tú mismo.

“Slackbot me permite ahorrar, como mínimo, 90 minutos al día. Le pido que cree un canvas para una reunión y, en 17 segundos, el resultado supera lo que yo haría. Me indica los siguientes pasos y me ahorra tiempo y dinero”. Sinan Responsable de marketing de Beast Games, MrBeast

2. Ventajas desde el primer borrador

No más páginas en blanco. Slackbot genera borradores iniciales de forma sencilla, respetando tu voz y tu estilo, y transforma información inicial en contenido cuidado. Puede crear correos para clientes, guiones de reuniones, resúmenes, esquemas de artículos, guías de incorporación y mucho más. Para ello, extrae la información relevante directamente de tus canales y archivos. Al comprender tu rol y el tono de tu equipo, el contenido que produce resulta natural y coherente con la marca. Así, en vez de empezar desde cero, partes de un borrador claro y estructurado, listo para mejorar y compartir.

“Slackbot es mi compañero de trabajo ideal: siempre disponible y a mi lado en Slack. En lugar de cambiar entre varias aplicaciones y ventanas y perder el ritmo, le hago preguntas y dejo que investigue y cree contenido sin salir de Slack, donde trabajo durante todo el día. Ha cambiado por completo la forma en que gestiono mi tiempo: sin saltar entre herramientas ni interrupciones”. Christine McHone Líder empresarial global de TMT, Slalom

3. Análisis de archivos

Ya no tienes que leerte una presentación de 40 páginas a las 16:45 de un viernes para saber cómo va un proyecto. Slackbot puede analizar archivos en profundidad y al instante, desde transcripciones y hojas de cálculo hasta PDF y documentos extensos. Puedes pedirle que extraiga información de grabaciones de llamadas de ventas, que resuma informes complejos, que identifique tendencias en los comentarios de los clientes o que localice datos concretos dentro de archivos de gran tamaño. Slackbot cruza el contenido de los archivos con tus conversaciones en Slack y con los sistemas conectados para ofrecer respuestas más completas y con mayor contexto. Así, dedicas menos tiempo a buscar y más a decidir, actuar y obtener resultados.

“Slackbot ha sido clave para poner orden en nuestro día a día. No es solo para tareas básicas; es como tener un asistente virtual con un conocimiento de nuestro negocio muy superior al de cualquier herramienta externa”. Mollie Bodensteiner Vicepresidenta sénior de operaciones, Engine

Slackbot + búsqueda empresarial + IA nativa: una nueva forma de productividad

Slackbot es parte del ecosistema de IA de Slack y funciona de manera integrada con la búsqueda empresarial y la IA nativa para ofrecer un entorno único y coherente para el trabajo moderno. Proporciona una búsqueda conversacional que se ajusta a cómo pensamos y buscamos información hoy: usando lenguaje natural y siguiendo la secuencia de las preguntas.



Slackbot ha llevado la conocida barra de búsqueda de Slack a otro nivel. Ahora, buscar es colaborar con un compañero que razona contigo, se adapta a tu forma de trabajar y se encarga de los siguientes pasos. Slackbot entiende todo lo que rodea a tu trabajo y, cuando esa información cambia en tiempo real, también lo hacen las respuestas, las recomendaciones y los siguientes pasos que te ofrece. Con Slackbot, pasamos de “Ayúdame a encontrar información” a “Ayúdame a identificar, planificar y actuar”, directamente desde el chat.

Slackbot une la IA y la búsqueda en una sola conversación. La IA nativa responde a necesidades puntuales, como resumir un hilo extenso o traducir un mensaje, mientras que la búsqueda empresarial localiza archivos y datos repartidos entre tus aplicaciones. Slackbot combina ambas para que el trabajo avance con solo hacer una pregunta.

La confianza y la seguridad están integradas desde el inicio

En la IA empresarial, todo empieza por la confianza.

Slackbot se apoya en la misma base de confianza que Slack. Está protegido por los límites de IA de Slack, un marco de seguridad multicapa diseñado para garantizar la protección de los datos. Respeta los roles, permisos y controles de acceso, y únicamente presenta la información para la que existe autorización, con referencias claras que permiten identificar el origen de la información.

Tus interacciones siguen siendo privadas. Los datos se gestionan de acuerdo con los estándares de seguridad y cumplimiento de Slack. Los mecanismos de protección en tiempo real detectan y bloquean riesgos como el uso malintencionado de solicitudes, el contenido no seguro o los intentos de phishing, mientras que las comprobaciones estrictas de permisos aseguran que Slackbot solo acceda a la información autorizada dentro de Slack.

Así es como Slack ofrece la confianza y la seguridad de nivel empresarial que esperan los clientes, mediante una interacción personal y mediante conversaciones.

Esto no es más que el principio

Con el paso del tiempo, Slackbot seguirá ampliando sus capacidades. A medida que Agentforce y otros agentes de terceros se desplieguen en tu organización, Slackbot se convertirá en tu punto de referencia para trabajar con todos ellos.

Como ya entiende tu contexto, tus prioridades y tu manera de trabajar, Slackbot será el lugar al que acudas primero. No tendrás que buscar el agente o la herramienta en cada momento: bastará con preguntarle a Slackbot, que coordinará el trabajo entre sistemas y agentes en segundo plano mientras tú te centras en lo que importa.

¿Todo listo para conocer el nuevo Slackbot?

Slackbot llegará a los clientes de Business+ y Enterprise+ mediante una implementación por fases que comienza hoy y se extenderá a lo largo de enero y febrero. Para empezar, busca el icono de Slackbot a la derecha de la barra de búsqueda, en la parte superior de tu espacio de trabajo, y empieza a conversar.

Descubre todas las nuevas funciones de Slackbot y únete al webinario del 29 de enero Para saber cómo un agente de IA personal puede cambiar el día a día de tus empleados. Para encontrar el plan adecuado para tu equipo, ponte en contacto con el equipo de Ventas.