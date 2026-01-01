核心要点 Slackbot 现已推出： 一个内置在 Slack 中的私人 AI 代理，可以学习你的工作方式、帮助你保持井然有序、准备周全并全神贯注。

我们都有过这样的经历：一天的工作从处理分散在各个频道的未读消息开始。你知道某个决策已经制定，但究竟是在何处？是在 #项目-阿尔法频道里？还是抱团中？又或许是埋没在了上周二的幻灯片里。

搜索、汇总和跟进这类“工作中的工作”所耗费的时间比我们完成本职工作所需的时间还要多。你需要一个值得信任、随时待命的同事，以便能即时回答问题并代表你采取行动。

今天，我们宣布我们已经从头开始重建了 Slackbot，以实现这一功能。这个曾经友好的邻家通知助手，如今已升级为你工作中具有上下文感知能力的私人 AI 代理。

全新的 Slackbot 能理解你的工作、预测你的需求，并成为你梦寐以求的智能合作伙伴。从现在开始，你无需再四处搜寻信息，可以专注于重要的工作。

让我们深入研究它的运作方式，以及它不同于现在市场上所有智能协作助手和助理的原因。

你工作中的私人 AI 代理，内置于 Slack

Slackbot 是为工作打造的深度个性化 AI 代理，原生内置于 Slack，每位员工无需设置或培训即可使用。其独特之处很简单：Slackbot 从你的上下文入手。而基于上下文这一点正是其他工具所欠缺的。

大多数 AI 工具就像还没阅读过项目简报的实习生，你需要花一半的时间为他们跟进信息。而 Slackbot 是与你共同参与会议的团队成员。当 AI 无法理解你的对话、优先级或业务运作方式时，它只会增加你的工作量。

上下文是关键

由于 Slackbot 内置于 Slack，它能理解你和团队的沟通方式以及决策的实际制定过程。它通过你的消息和文件获取信息，但仅能访问你可见的内容，始终遵循现有的权限。这种上下文感知能力使 Slackbot 更准确实用，让你能立即从“搜寻”切换到“行动”。

Slackbot 不仅仅是另一款 AI 助理。它是一个智能、活跃的合作伙伴，可以为你在 Slack 中正在推进的工作带来清晰度和动力。

“AI 提高了我们对个人生活的期望，但工作场景与此截然不同。AI 要在工作中真正发挥作用，需要上下文：了解你的对话、所用工具以及决策的实际制定过程。通过 Slackbot，我们在 Slack 内部打造了直观、深度原生的体验，大家可以信任它来帮助推进工作，而不仅仅是回答问题。” Slack 首席产品官兼临时 CEO Rob Seaman

运作方式

无需安装、学习和管理任何新内容。你只需发起与 Slackbot 的对话，它便能理解你的提问及其背后的上下文。

它能根据你的实际工作建立个性化简报、澄清复杂对话、以你的语言风格起草内容，并提供你可能会错过的见解。它能帮助你为会议做准备、协助处理跨职能的复杂问题，以及将分散的输入转化为清晰可行的输出，这一切都基于你有权限访问的信息。

当你向它提问时，Slackbot 会评估你的协作对象、活跃频道、共享文件与画板，以及通过企业搜索连接的系统。它会从近期对话、日历、共享文档和项目决策等信号中提取信息。Slackbot 将所有信息结合为对项目和团队的全面理解，然后使用 AI 来综合见解、生成内容，并以符合你风格和工作流程的方式构建信息。

最终呈现的是直观且个性化的体验：一个能够理解你的角色、首选项、项目以及整个组织的工作流程的 AI 代理。

看看 Slackbot 的实际操作

Slackbot 是帮助你将信息转化为行动的实践合作伙伴。以下三大核心功能展示了 Slackbot 如何加速日常工作：

1. 跳过信息跟进步骤，直接制定决策

Slackbot 能即时综合来自各个频道、通话、画板及已连接工具的信息，提供清晰且符合上下文的见解。无论是为客户通话做准备、重大决策前协调利益相关者，还是了解快速推进的项目，Slackbot 都能呈现关键主题、风险、业务机会以及你需要的后续步骤。通过将分散的消息和文档转化为有意义的情报，Slackbot 能够帮助你专注于重要业务，无需自己拼凑信息。

“Slackbot 每天至少为我节省了 90 分钟。当我请它为明天的会议建立画板时，它能在 17 秒内完成，并且做得远比我出色。它还能告诉我后续步骤，为我节省了时间和金钱。” 野兽先生 野兽游戏市场营销负责人 Sinan Deriş

2. 每份草稿都占得先机

告别空白页面。Slackbot 能以你的语气和风格轻松生成初稿，将零散的想法转化为打磨成熟的内容。它可以直接从你的频道和文件中提取相关信息，建立客户邮件、会议谈话提纲、简报、博客大纲、入职指南、摘要等内容。由于 Slackbot 理解你的角色和团队的语气，它产出的内容会既自然又符合品牌调性。无需从空白页面开始，你可以直接使用一份结构完善、根据你的需求量身定制，并且随时可进行优化并共享的草稿。

“Slackbot 就是那位随时在线、在 Slack 中与我并肩工作的杰出同事。我不再会因为在多个应用和窗口间切换而导致思路中断，只需在 Slack 中直接向它提问，无需离开 Slack 这个我全天工作的场所，就能让它完成研究和内容创作。这提高了我处理日常事务的效率：无需切换上下文，毫无阻碍。” Slalom 全球企业 TMT 业务负责人 Christine McHone

3. 分析文件

你不再需要在周五下午 4:45 阅读 40 页的幻灯片来了解项目状态。从转录、电子表格到 PDF 和长篇文档，Slackbot 都能即时深度分析文件。让 Slackbot 从销售通话记录中提取见解、汇总复杂报告、识别客户反馈中的趋势，或在大量文件中精准查找数据点。Slackbot 能将文件内容与你的 Slack 对话及关联的系统进行交叉参考，提供更丰富、更符合上下文的回答。这能够减少你的搜索时间，让你专注于决策、行动和交付。

“对于我们团队来说，Slackbot 绝对是混乱驯服者。它不仅适用于简单的任务；这就像拥有了一位虚拟助理，它比任何外部工具都更了解我们业务的上下文。” Engine 运营高级副总裁 Mollie Bodensteiner

Slackbot + 企业搜索 + 原生 AI：工作效率达到全新水平

Slackbot 是 Slack 更庞大的 AI 生态系统的一部分，与企业搜索和原生 AI 功能无缝协作，为现代工作打造统一的、基于上下文的环境。它通过自然语言并遵循问题的流程提供对话式搜索体验，反映出大家在 AI 时代思考和查找信息的方式。



Slackbot 采用了深受喜爱的 Slack 搜索栏，并对其进行了全面升级。通过 Slackbot，搜索将成为你的思考伙伴。它能与你一起思考、适应你的风格，甚至为你规划后续步骤。Slackbot 了解你工作的全部上下文，当上下文实时变化时，它提供的答案、建议和后续步骤也会随之更新。借助 Slackbot，我们将从“帮助我查找信息”迈向“帮助我识别、规划，以及行动”，这一切都在全新的聊天体验中得以实现。

Slackbot 将 AI 与搜索功能结合在一个对话中。原生 AI 能够处理你的“即刻”需求，例如汇总长消息列或翻译消息，而企业级搜索则能查找分散在各个应用和云端硬盘中的文件与数据。只需向 Slackbot 提问，它就能充分利用这两大功能帮助你推进工作。

内置信任与安全，而非附加

企业 AI 唯有以信任为先才能发挥作用。

Slackbot 建立在与 Slack 相同的信任基础上。它受到 Slack AI 防护措施的保护，这个多层安全框架旨在保护你的数据安全。Slackbot 遵循角色、权限和访问控制，仅显示你有权访问的信息，并附有清晰的引用以显示信息来源。

你的互动内容仅对你可见。你的数据将依据 Slack 的安全和合规标准受到保护并妥善处理。实时防护可检测并化解提示注入、不安全内容或网络钓鱼企图等问题，同时严格的权限检查确保 Slackbot 仅可访问用户在 Slack 内已获授权查看的数据。

这是客户期望的企业级信任和安全，通过私人对话式体验得以实现。

这仅仅是一个开始

随着时间推移，Slackbot 的功能将变得更加强大。当 Agentforce 和其他第三方代理引入你的组织时，Slackbot 将成为你与它们一起工作的理想方式。

由于 Slackbot 已理解你的上下文、优先级和工作方式，它将成为你最先寻求帮助的对象。你将无需再寻找合适的代理或工具，只需向 Slackbot 提问，它便会在后台协调跨系统和代理的工作，让你始终专注于重要业务。

准备好认识全新的 Slackbot 了吗？

Slackbot 将从今天起分阶段向企业增强套餐和 Enterprise+ 套餐客户推出，在一月和二月持续开放。如需开始使用，请在工作区顶部搜索栏的右侧找到 Slackbot 图标，然后直接发起对话即可。

了解专为实际工作场景打造的私人代理如何改变你的日常，或联系销售为你的团队寻找合适的套餐。