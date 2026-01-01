Comment Spotify a augmenté ses revenus publicitaires et rationalisé ses opérations

Spotify vous permet de façonner votre playlist à votre image. De Foo Fighters à Cardi B, il y en a pour tous les goûts. La playlist de Stephen Satzberg reste cependant unique en son genre. Le directeur de la stratégie et des opérations commerciales de la plateforme s’intéresse davantage à ce qu’il entend entre les chansons.

« Nous vendons les publicités qui sont diffusées sur Spotify entre les morceaux et les podcasts », explique l’intéressé. « Lorsque j’entends une publicité sur Spotify, je suis fier car c’est le fruit de notre travail. »

Afin d’exploiter au mieux ces intervalles musicaux, Spotify Advertising a intégré Slack et Salesforce Sales Cloud. Ainsi, les équipes des ventes publicitaires peuvent communiquer plus facilement, gagner des contrats plus vite et rationaliser chaque phase du processus de vente publicitaire. L’utilisation de Slack par l’équipe de Spotify Advertising a totalement transformé sa méthode de travail et augmenté sa productivité, ce qui lui a valu le Prix d’excellence commerciale de Slack.

Découvrons en musique comment Spotify Advertising en est arrivé là.

Simplification des opérations pour améliorer la productivité et l’efficacité de l’équipe

Rationalisation de la communication pour un service de streaming

Morceau : « Communication Breakdown » de Roy Orbison

Plateforme incontournable pour découvrir une infinité de morceaux, de playlists et de podcasts, Spotify est à la pointe du streaming depuis sa création en 2006. Jusqu’à récemment, l’entreprise menait ses processus de vente internes de façon manuelle et, par conséquent, peu efficace. Les équipes devaient consacrer beaucoup de temps aux tâches administratives et étaient par conséquent davantage concentrées sur le reporting que sur leurs clients, ce qui a généré du mécontentement. Alexis Lopez, qui dirige l’équipe d’automatisation de Spotify Advertising, affirme que la communication était l’une des principales difficultés.

« C’est une grosse équipe, avec une portée mondiale », confie-t-elle. « Par ailleurs, nous utilisions plusieurs outils différents. »

Composée d’équipes pour les ventes, la gestion des campagnes et la gestion des comptes, l’unité commerciale Spotify devait coordonner ses collaborateurs afin d’optimiser sa performance. Toutefois, les discussions et les stratégies concernant les campagnes et les opportunités étaient généralement cloisonnées et disséminées entre les e-mails, Gchat et Salesforce. Les fils d’e-mails excluaient parfois des parties prenantes clés et les conversations parallèles ne faisaient que brouiller les traces.

Intégration des flux de travail d’automatisation de Salesforce vers Slack pour l’équipe des ventes publicitaires

Morceau : « Work » de Rihanna

Pour supprimer ces obstacles à la communication, Spotify Advertising a notamment utilisé Slack et l’intégration Salesforce Sales Cloud afin de concevoir des flux de travail. Par exemple, l’équipe des ventes publicitaires gagne un temps considérable en s’appuyant sur un flux de travail qui configure un canal unique pour chaque campagne menée. Désormais, lorsqu’une opportunité dans Sales Cloud est avancée à 25 %, un canal Slack est automatiquement créé et chaque membre de l’équipe est immédiatement ajouté à des fins de collaboration et de transparence.

Alexis Lopez reconnaît que certaines équipes éprouvaient quelques doutes quant à la gestion d’un grand nombre de canaux différents. Mais cette inquiétude s’est dissipée en l’espace de quelques semaines seulement. Les collaborateurs sont très satisfaits de pouvoir trouver facilement les informations dont ils ont besoin ou poser une question dans un canal sans avoir à identifier la personne spécifique à qui s’adresser.

Aujourd’hui, Spotify Advertising déploie plus de 20 flux de travail visant à simplifier chaque phase du processus, de la présentation initiale à l’achèvement de la campagne. Ainsi, les équipes ont diminué leurs réunions et leurs échanges d’e-mails, dynamisé leurs revenus publicitaires et augmenté le taux de diffusion de leurs campagnes de 97 % à 99 %, un record. De plus, grâce à des communications centralisées et à un partage de connaissances optimisé, l’équipe est plus connectée et plus efficace que jamais.

« L’automatisation a considérablement amélioré les performances et la productivité de notre équipe. Nos collaborateurs gagnent un temps précieux en s’affranchissant de tâches manuelles fastidieuses. Désormais, ils peuvent se concentrer sur l’innovation et sur nos clients. » Alexis Lopez Responsable des technologies opérationnelles et de l’automatisation, Spotify Advertising

Réduction des outils au sein de l’entreprise avec Slack Connect et Enterprise Grid

Morceau : « Connection » de OneRepublic

Les flux de travail automatisés, la visibilité transverse et les communications par canaux ont boosté les revenus publicitaires et réduit les outils ainsi que les étapes nécessaires pour les négociations et les campagnes.

Des outils conçus pour remplacer les e-mails tels que Slack Connect boostent l’efficacité. Slack Connect transfère les conversations coincées dans des fils d’e-mails cloisonnés vers un espace numérique centralisé et facilement accessible par les membres d’équipe et les partenaires appropriés. Cela permet d’accélérer le travail réalisé en dehors de l’entreprise tout en offrant une productivité et une sécurité accrues.

Adopter Slack Connect permet aux administrateurs de faire des économies de temps et d’argent significatives. Cet outil possède toutes les fonctionnalités de sécurité professionnelle et les normes de conformité de Slack, en sécurisant les communications et les données des partenariats externes.

La solution Enterprise Grid de Slack met l’accent sur la confidentialité et la sécurité des données. Elle propose des contrôles administratifs correctement proportionnés afin que les équipes puissent travailler de façon autonome avec des lignes directrices, mais très peu de règles strictes.

En proposant une sécurité globale pour des politiques d’entreprise de grande envergure, Enterprise Grid offre aux équipes des expériences sur mesure qui préservent leur identité et leur culture au sein de différents espaces de travail.

Des revenus publicitaires et une gestion des campagnes accélérés grâce à l’automatisation

Des taux de diffusion publicitaire optimisés et bénéfiques pour tous

Morceau : « All I Do Is Win » de DJ Khaled

La rationalisation de l’automatisation pour les campagnes de Spotify Advertising a augmenté les taux de diffusion et amélioré la ponctualité des lancements. Voici comme l’équipe y est parvenue.

Avant Slack, il était compliqué pour les responsables de campagne de suivre chaque élément une fois les campagnes lancées. Pour gagner en efficacité, Spotify s’est appuyé sur l’API de Slack pour créer un bot de stimulation qui envoie les alertes des serveurs publicitaires (GAM et Megaphone) directement dans les canaux Slack concernés. Cela accroît la visibilité tout en évitant aux responsables de devoir tout contrôler manuellement. Les équipes peuvent ainsi dépasser les attentes des clients. Par ailleurs, les alertes de suivi des campagnes permettent à l’équipe de gestion de Spotify de rester au fait des lancements à venir et des risques, ce qui réduit significativement les retards de lancement et optimise la diffusion.

« Nous avons pu optimiser les campagnes peu performantes et garantir leur diffusion maximum », explique Stephen Satzberg. « Cela signifie donc moins de diffusions insuffisantes pour notre entreprise ainsi que pour nos partenaires, plus de revenus pour Spotify et de meilleurs résultats pour nos clients. »

Depuis l’intégration de Slack dans ses activités publicitaires, Stephen Satzberg affirme que Spotify a augmenté de 40 % l’efficacité et la productivité de ses équipes. De leur côté, les clients sont plus satisfaits. Ils profitent des meilleurs résultats possibles pour leurs campagnes, et ce dans le respect de leurs budgets.

Le progrès vient avec la flexibilité

Morceau : « Takin’ Care of Business » de Bachman-Turner Overdrive

En automatisant le cycle de vie de ses campagnes dans Slack, Spotify Advertising a amélioré les taux de diffusion des campagnes ainsi que la ponctualité des lancements, a généré une visibilité transverse et a mis en place une communication par canaux. Ainsi, les annonceurs peuvent mieux cibler les différentes audiences et les marques peuvent établir des liens authentiques et durables avec les millions d’auditeurs de Spotify.

« L’avenir s’annonce radieux pour les activités publicitaires de Spotify. Au cours de l’année et demie écoulée, nous avons franchi pour la première fois le cap du milliard d’euros. Nous avons augmenté notre productivité de 40 % avec des intégrations comme Salesforce et Slack. » Daniel Walsh Responsable mondial de la stratégie et des opérations commerciales, Spotify Advertising

En interne, Slack a permis à Spotify Advertising d’atteindre ses objectifs en rassemblant ses équipes qui travaillent sur différents aspects du cycle de vie des campagnes. Grâce à la flexibilité de la plateforme ainsi qu’à des intégrations étroites avec Salesforce et des modules complémentaires tiers, l’entreprise a pu facilement optimiser ses processus existants. Les équipes peuvent travailler efficacement avec des flux de travail et des tableaux de bord en temps réel. Elles peuvent mener des tâches dans un espace centralisé et en toute transparence, pour une communication garantie à tout moment.