Wie Spotify mit Slack den Anzeigenverkauf angekurbelt und die operativen Abläufe optimiert hat

Spotify-Playlists sind so persönlich wie Fingerabdrücke. Was für die einen die Foo Fighters sind, sind für die anderen Cardi B. Stephen Satzbergs Playlist unterscheidet sich jedoch von allen anderen, denn als Director of Business Strategy and Operations bei Spotify achtet er auf die besondere Atmosphäre between den Songs.

„Wir verkaufen die Werbung, die bei Spotify zwischen unseren Songs und unseren Podcasts läuft“, sagt Satzberg. „Es ist wirklich toll, wenn ich Spotify höre und eine Werbung kommt und ich weiß, dass sie das Ergebnis unserer gemeinsamen Arbeit hier ist“.

Um die Zeit zwischen den Songs optimal zu gestalten, hat Spotify Advertising Slack in die Salesforce Sales Cloud integriert. So können die Werbeteams Kommunikationsprobleme lösen, Deals schneller abschließen und jede Phase des Anzeigenverkaufsprozesses optimieren. Slack hat die Art und Weise, wie die Arbeit erledigt wird, verändert und gleichzeitig die Produktivität erhöht, wofür das Spotify Advertising-Team die Auszeichnung „Exzellenter Vertrieb“ erhalten hat.

Schauen wir uns an, wie Spotify Advertising das geschafft hat (passende Songs inklusive!).

Vereinfachung von Abläufen, um die Produktivität und Effizienz des Teams zu verbessern

Optimierung der Kommunikation für einen Streaming-Dienst

Wiedergabe: „Communication Breakdown“ von Roy Orbison

Spotify, der beliebte Dienst zum Entdecken von Musik, Playlists und Podcasts, ist seit seiner Gründung im Jahr 2006 ein Vorreiter in Sachen Streaming. Bis vor kurzem liefen die internen Vertriebsprozesse jedoch manuell und waren recht ineffizient. Der hohe Aufwand für die Erledigung administrativer Aufgaben führte dazu, dass sich die Teams mehr auf die Berichterstellung als auf ihre Kunden konzentrierten, was zu einiger Unzufriedenheit führte. Alexis Lopez, die das Team für Geschäftsautomatisierung bei Spotify Advertising leitet, gibt zu, dass die Kommunikation eine der größten Herausforderungen war.

„Wir sind ein großes Team und arbeiten weltweit“, sagt sie. „Außerdem kamen bei uns viele verschiedene Tools zum Einsatz.“

Die Spotify-Geschäftseinheit, bestehend aus den Teams für Vertrieb, Kampagnenmanagement und Kundenbetreuung, musste sich untereinander abstimmen, um erfolgreich zu sein. Die Gespräche und Strategien zu Kampagnen und Opportunitys liefen jedoch oft isoliert und unzusammenhängend über E-Mails, Gchat und Salesforce. In E-Mail-Threads wurden manchmal versehentlich wichtige Mitwirkende ausgeschlossen und Nebengespräche per E-Mail verwässerten den digitalen „Papierweg“ noch zusätzlich.

Einführung von Automatisierungsworkflows zwischen Salesforce und Slack für das Anzeigenverkaufsteam

Wiedergabe: „Work“ von Rihanna

Spotify Advertising hat diese Hürden bei der Kommunikation unter anderem dadurch überwunden, dass es mit Slack und der Salesforce Sales Cloud-Integration Workflows erstellt hat. Eine wertvolle Arbeitserleichterung für das Werbeteam ist zum Beispiel ein Workflow, der einen eigenen Channel für jede seiner Kampagnen einrichtet. Wenn eine Opportunity in der Sales Cloud zu 25 % abgeschlossen ist, wird automatisch ein Slack-Channel erstellt und alle Teammitglieder werden zwecks Zusammenarbeit und Transparenz sofort hinzugefügt.

Alexis räumt ein, dass einige Teams anfangs nervös waren, so viele verschiedene Channels verwalten zu müssen. Aber sie sagt, dass sie schon nach ein paar Wochen von dem neuen Prozess begeistert waren. Sie fanden es toll, wie einfach sie die benötigten Informationen finden oder eine Frage im Channel stellen konnten, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, wer die richtige Ansprechperson ist – alle waren ja da.

Heute arbeitet Spotify Advertising mit mehr als 20 Workflows, um jeden Prozessschritt zu optimieren – vom ersten Pitch bis zum Abschluss der Kampagne. Dadurch konnte das Team die Anzahl der Meetings und der E-Mails reduzieren, die Einnahmen aus dem Anzeigenverkauf steigern und die Auslieferungsquot der Kampagnen von 97 % auf 99 % erhöhen, wodurch es sein bisher bestes Jahr verzeichnen konnte. Dank der zentralen Kommunikation und des verbesserten Wissensaustauschs ist das Team zudem besser vernetzt und leistungsfähiger als je zuvor.

„Die Automatisierung hat die Leistung und Produktivität unseres Teams wirklich verbessert. Die Mitarbeitenden sparen viel Zeit, weil sie keine manuellen Aufgaben mehr erledigen müssen, die keinen Mehrwert für ihre Arbeit haben. Jetzt können sie sich auf Innovationen und auf unsere Kunden konzentrieren.“ Alexis Lopez Manager, Business Operations Tech & Automation, Spotify Advertising

Reduzierung der Anzahl der Tools im gesamten Unternehmen mit Slack Connect und Enterprise Grid

Wiedergabe: „Connection“ von OneRepublic

Automatisierte Workflows, teamübergreifende Transparenz und Channel-basierte Kommunikation haben den Anzeigenverkauf verbessert und die für die Bearbeitung von Deals und Kampagnen erforderlichen Tools und Schritte reduziert.

Tools wie Slack Connect, mit denen E-Mails ersetzt werden können, heben die Effizienz auf die nächste Stufe. Slack Connect macht die Arbeit, die außerhalb von Organisationen stattfindet, schneller, produktiver und sicherer, indem es Unterhaltungen aus unübersichtlichen, isolierten E-Mail-Threads an einen zentralen, digitalen Ort verlagert, auf den alle dazugehörigen Teammitglieder und Partner leicht zugreifen können.

Durch die Einführung von Slack Connect sparen Admins viel Zeit und Geld. Slack Connect bietet alle Sicherheitsfunktionen auf Enterprise-Ebene und Compliance-Standards von Slack und gewährleistet die Sicherheit der Kommunikation und Daten in externen Partnerschaften.

Enterprise Grid von Slack vereint Unternehmensprioritäten wie Datenschutz und Sicherheit. Es bietet genau das richtige Maß an administrativen Kontrollmöglichkeiten, damit Teams autonom arbeiten können. Es gibt zwar Richtlinien, aber so wenig strenge Regeln wie möglich.

Enterprise Grid bietet Teams ein globales Sicherheitsnetz für umfassendere Unternehmensrichtlinien und ermöglicht ihnen maßgeschneiderte Erfahrungen, die ihre Identität und Kultur in verschiedenen Workspaces bewahren.

Beschleunigung des Anzeigenverkaufs und Kampagnenmanagements durch Automatisierung

Von verbesserten Auslieferungsquoten der Ads profitieren alle

Wiedergabe: „All I Do Is Win“ von DJ Khaled

Durch die optimale Automatisierung der Kampagnen von Spotify Advertising konnten die Auslieferungsquoten der Kampagnen erhöht und die Pünktlichkeit der Veröffentlichungen verbessert werden.

Vor Slack war es für die Kampagnen-Führungskräfte sehr mühsam, jede einzelne Position nach Start der Kampagne nachzuverfolgen. Zur Steigerung der Effizienz hat Spotify mithilfe der Slack-API einen Pacing Bot entwickelt, der Benachrichtigungen von Anzeigenservern (GAM und Megaphone) direkt an die entsprechenden Slack-Channels sendet. Das erhöht die Transparenz und erspart den Führungskräften die manuelle Überwachung, sodass die Teams die Erwartungen der Kunden übertreffen können. Dank der Benachrichtigungen zur Kampagnenüberwachung kann das Kampagnenmanagement-Team bei Spotify außerdem den Überblick über bevorstehende Starts und kritische Kampagnen behalten, wodurch die Zahl der verspäteten Kampagnenstarts deutlich reduziert und die Auslieferung maximiert wird.

„Wir können die Kampagnen, die unterdurchschnittlich performt haben, optimieren und sicherstellen, dass diese Kampagnen optimale Ergebnisse erzielen“, sagt Steven Satzberg. „Das bedeutet weniger unterdurchschnittliche Auslieferungen für unser Unternehmen, weniger unterdurchschnittliche Auslieferungen für unsere Partner, mehr Umsatz für Spotify und bessere Ergebnisse für unsere Kunden.“

Seit der Integration von Slack in das Anzeigengeschäft konnte Spotify laut Satzberg die Effizienz und Produktivität seiner Teams um 40 % steigern. Und die Kunden sind wesentlich zufriedener, weil ihre Kampagnen die bestmöglichen Ergebnisse erzielen und sie wissen, dass sie ihr Budget optimal eingesetzt haben.

Flexibilität bringt Fortschritt

Wiedergabe: „Takin’ Care of Business“ von Bachman-Turner Overdrive

Durch die Automatisierung der Kampagnen-Lebenszyklen in Slack hat Spotify Advertising die Auslieferungsquoten von Kampagnen erhöht, die Pünktlichkeit von Veröffentlichungen verbessert, teamübergreifende Transparenz ermöglicht und die Channel-basierte Kommunikation gefördert. Werbetreibende können die relevantesten Zielgruppen ansprechen und authentische und dauerhafte Verbindungen zu Millionen von Spotify-Hörer:innen aufbauen.

„Die Zukunft des Anzeigengeschäfts bei Spotify ist unglaublich vielversprechend. In den letzten anderthalb Jahren haben wir erstmals mehr als 1 Milliarde Euro umgesetzt. Mit Integrationen wie Salesforce und Slack haben wir die Produktivität um 40 % gesteigert.“ Daniel Walsh Global Head of Business Strategy and Operations, Spotify Advertising

Intern hat Slack Spotify Advertising dabei unterstützt, sein Ziel zu erreichen, Teams zusammenzubringen, die an verschiedenen Teilen des Kampagnenlebenszyklus arbeiten. Durch die Flexibilität der Plattform und die engen Integrationen mit Salesforce und Plugins von Drittanbietern konnte das Unternehmen seine bestehenden Prozesse nahtlos optimieren. Mithilfe von Echtzeit-Workflows und Dashboards können die Teams ihre Arbeit effizient erledigen und die Kommunikation jederzeit aufrechterhalten, da die Teams ihre Aufgaben an einem Ort mit voller Transparenz erledigen können.