La combinación entre los canales compartidos y la búsqueda con tecnología de IA permite que los miembros del equipo encuentren rápidamente la información que necesitan.

Usa los flujos de trabajo de IA y Slackbot para automatizar recordatorios, actualizaciones de estado, aprobaciones y otras tareas, con el objetivo de preservar la organización.

Integra otras herramientas, facilita una comunicación rápida con canales y juntas, y comparte actualizaciones asincrónicas para sostener el dinamismo del proyecto.

Reúne todas tus conversaciones, notas de reuniones, archivos y flujos de trabajo en Slack para que los equipos estén alineados y avanzar en las tareas.

Acerca de este ejemplo de uso

La gestión eficaz de proyectos va más allá del seguimiento de tareas. Es un sistema que impulsa el avance del trabajo, evita que se omitan tareas y maximiza el tiempo que tu equipo dedica a tareas de alto valor. Cuando la gestión de proyectos se realiza correctamente, ayuda a los empleados a sostener el enfoque y delegar tareas con facilidad, de modo que puedas ver el avance en tiempo real.

Slack es un sistema operativo de trabajo centralizado que hace que la gestión de proyectos sea más fácil y eficiente. Los equipos pueden usar estos consejos prácticos para aprovechar la plataforma al máximo.

Cómo gestionar proyectos con Slack

La gestión de proyectos en Slack te ayuda a integrar los diferentes aspectos de tu proceso (conversaciones, documentos, notas de reuniones y herramientas de seguimiento de proyectos) en el espacio de trabajo en el que tu equipo ya colabora. Las herramientas e integraciones de Slack permiten a los miembros de los equipos coordinar sus tareas y comunicarse sin tener que abrir otras aplicaciones, y la IA de Slack facilita la realización de búsquedas en todos tus recursos de una sola vez y la automatización de los flujos de trabajo.

Estas son algunas de las funciones de Slack que favorecen una gestión de proyectos eficaz:

Usa canales para mantener las conversaciones en un solo lugar

Integra todas las comunicaciones en canales. Cada proyecto o flujo de trabajo puede tener su propio canal, lo que ayuda a que las conversaciones conserven un propósito claro y que puedan hacerse búsquedas en ellas. También puedes crear canales independientes para cada proyecto, como #inicio-de-proyecto y #revisión-de-proyecto, lo que posibilita que los equipos lleven un registro del progreso y se concentren en las tareas oportunas e importantes.

Conecta tus componentes tecnológicos con integraciones

Una gestión eficiente de los proyectos se basa en un flujo de información adecuado en todo el kit de herramientas del equipo. Slack se conecta de forma nativa con muchas aplicaciones y software de uso habitual para el trabajo de proyectos:

Plataformas de gestión de tareas, como Asana y Monday

Paquetes de diseño, como Miro y Figma

Herramientas de almacenamiento en la nube, como Google Drive y Dropbox

Asistentes para reuniones, como Zoom y Gong

Plataformas de relación con clientes, como Salesforce y Zendesk

Motores de automatización, como Zapier y Workato

Este tipo de integraciones pueden enviar notificaciones en tiempo real a los canales de Slack, de modo que los equipos estén al tanto cuando se completa una tarea o se actualiza un archivo. Este aumento de la visibilidad elimina la necesidad de ir de una herramienta a otra, con lo que se ahorra tiempo y los equipos pueden permanecer concentrados en las tareas productivas.

Convierte a Slackbot en tu asistente personal

Slackbot es tu asistente de IA personal en Slack. Úsalo para automatizar tareas de gestión de proyectos, como la programación de reuniones de sincronización, el envío de recordatorios a los propietarios de tareas sobre fechas límite próximas y la presentación de actualizaciones relacionadas con hitos. También es útil para automatizar otras acciones, como aprobaciones, comprobaciones y recordatorios.

Agiliza las operaciones con la automatización de flujos de trabajo con IA

Usa la automatización de flujos de trabajo con tecnología de IA dentro de Slack a fin de crear procesos estandarizados para tu proyecto. Automatiza tareas como el direccionamiento de aprobaciones, la recopilación de actualizaciones de estado y la incorporación de empleados. Cuando las tareas repetitivas se ejecutan de forma automática, los proyectos avanzan con mayor rapidez y se desarrollan más fluidamente.

Resuelve problemas rápidamente con juntas

¿Necesitas resolver un problema rápidamente? Reúnete con un compañero en una conversación por video o audio en tiempo real sin salir de Slack. Las juntas también son una gran manera de facilitar las reuniones de sincronización sin necesidad de enviar invitaciones de calendario a una reunión formal.

Conversa con socios y clientes a través de Slack Connect

Con Slack Connect, puedes invitar a proveedores o socios externos a una conversación en un canal. Evita las demoras propias del correo electrónico y mantén la comunicación centralizada, incluso cuando hay participantes externos en tu proyecto.

Haz un seguimiento de cada proyecto con plantillas

Las plantillas son particularmente útiles para el lanzamiento de proyectos, ya que ayudan a los equipos a crear un flujo de trabajo de gestión de proyectos sin empezar desde cero. La automatización, las herramientas de seguimiento de tareas y las estructuras de canales están prediseñadas para su uso en Slack y pueden adaptarse para satisfacer tus necesidades. Con la plantilla de gestión de proyectos de Slack, puedes ponerte en marcha y empezar a trabajar rápidamente.

Ventajas de la gestión de proyectos en Slack

Con la gestión de proyectos en Slack, puedes mantener todos tus datos en el mismo lugar y al equipo sincronizado. Estas son algunas de las ventajas de la coordinación del trabajo de proyectos en Slack:

Más velocidad en la toma de decisiones. Gracias a la centralización de conversaciones y documentos, los equipos pueden reunir la información y las aprobaciones para tomar decisiones con mayor rapidez. Los equipos que usan Slack para la gestión de proyectos informan una productividad un 47 % mayor.

Gracias a la centralización de conversaciones y documentos, los equipos pueden reunir la información y las aprobaciones para tomar decisiones con mayor rapidez. Los equipos que usan Slack para la gestión de proyectos informan una productividad un 47 % mayor. Menos (y más eficientes) reuniones de estado. Usa herramientas como las actualización asincrónicas de canales, los flujos de trabajo automatizados y los hilos para que la necesidad de realizar reuniones frecuentes sea menor. Según investigaciones de Slack, los equipos informan que las reuniones se reducen en un 39 % cuando el trabajo del proyecto se realiza en Slack.

Usa herramientas como las actualización asincrónicas de canales, los flujos de trabajo automatizados y los hilos para que la necesidad de realizar reuniones frecuentes sea menor. Según investigaciones de Slack, los equipos informan que las reuniones se reducen en un 39 % cuando el trabajo del proyecto se realiza en Slack. Responsabilidad mejorada. Aclara quién es responsable de cada tarea, haz un seguimiento del progreso sin necesidad de crear informes de proyecto externos y mantén las conversaciones y la toma de decisiones dentro de los canales designados. Contar con una mejor comunicación y visibilidad desde el principio implica una mejor asignación de responsabilidades para todos los miembros del equipo.

Aclara quién es responsable de cada tarea, haz un seguimiento del progreso sin necesidad de crear informes de proyecto externos y mantén las conversaciones y la toma de decisiones dentro de los canales designados. Contar con una mejor comunicación y visibilidad desde el principio implica una mejor asignación de responsabilidades para todos los miembros del equipo. Conocimiento en el que pueden hacerse búsquedas. Usa la búsqueda con tecnología de IA para encontrar lo que necesitas dentro de los canales, ya sea un documento compartido, una decisión o una actualización de estado. Disponer del contexto conversacional ayuda a mejorar la continuidad entre las etapas de un proyecto.

Usa la búsqueda con tecnología de IA para encontrar lo que necesitas dentro de los canales, ya sea un documento compartido, una decisión o una actualización de estado. Disponer del contexto conversacional ayuda a mejorar la continuidad entre las etapas de un proyecto. Reducción en el cambio de herramientas. Integra a Slack con otras herramientas del proyecto para incorporar los datos en un lugar central e impulsar el avance del trabajo sin necesidad de cambiar de plataforma continuamente.

Slack es fundamental para el modo en que nuestra empresa colabora y para aumentar la velocidad, y es esencial para construir relaciones con nuestros clientes. Usamos Slack todos los días. Brad Lightcap Director de operaciones, OpenAI

¿Cuáles son las principales etapas de la gestión de proyectos?

La gestión de proyectos consiste en coordinar un proyecto desde la planificación inicial hasta el cierre final. Si bien los tipos de proyectos pueden presentar grandes diferencias, la mayoría atraviesa cinco etapas distintivas. A través de cada una de ellas, el trabajo de un gerente de proyectos es mantener a los equipos alineados, hacer un seguimiento del progreso medible hacia el logro de hitos y delegar tareas según sea necesario para que el proyecto avance. Las cinco etapas incluyen:

1. Inicio

Para poner en marcha el proyecto, el gerente debe definir su alcance, objetivos y finalidad. Además, debe identificar cuáles son los grupos de interés y determinar las métricas para evaluar el éxito del proyecto. El objetivo de esta etapa es describir cuál es la importancia del proyecto y cómo se definirá el éxito.

2. Planificación

Durante la planificación de un proyecto, se definen los hitos, las cronologías, los recursos, las vinculaciones y la propiedad de las tareas. Cuando se dispone de un plan sólido, los equipos saben qué pueden esperar y quién es responsable de cada tarea, lo que simplifica el proceso para que la etapa de ejecución sea fructífera.

3. Ejecución

En esta etapa, el equipo lleva a cabo las tareas definidas en la planificación. A fin de que el avance del proyecto sea fluido, los gerentes de proyectos deben priorizar las comunicaciones, alentar la colaboración y resolver problemas con rapidez.

4. Supervisión

La supervisión se realiza durante la ejecución y ayuda al gerente del proyecto a estar al tanto de las cronologías, los objetivos y los riesgos, y llevar a cabo ajustes en tiempo real en el plan del proyecto.

5. Cierre

El cierre ocurre luego de que se completa y entrega el trabajo. Los gerente de proyectos trabajan con el equipo para atar cabos sueltos, crear informes sobre los resultados para compartir con los grupos de interés y detectar información que pueda mejorar la eficiencia de los proyectos a futuro.

¿Cuáles son algunas estrategias de gestión de proyectos que mejoran los resultados?

Si bien las herramientas son importantes, tener una estrategia sólida de gestión de proyectos es esencial para el éxito. Definir una estrategia y comunicarla a los miembros del equipo antes del inicio del proyecto puede ser útil para favorecer el desarrollo fluido y eficiente del trabajo. Estrategias de gestión de proyectos que mejoran los resultados:

Priorización. La organización de las tareas según la urgencia y el impacto ayuda a garantizar que las entregas esenciales se completen. Cuando los miembros del equipo priorizan tareas del proyecto, pueden concentrarse en avanzar, en lugar de quedar atrapados por labores de bajo valor o no esenciales.

La organización de las tareas según la urgencia y el impacto ayuda a garantizar que las entregas esenciales se completen. Cuando los miembros del equipo priorizan tareas del proyecto, pueden concentrarse en avanzar, en lugar de quedar atrapados por labores de bajo valor o no esenciales. Armonización de los grupos de interés. La comunicación con los grupos de interés a lo largo del proyecto preserva la alineación en lo que respecta al alcance y los objetivos. También puede ayudar a reducir la necesidad de rehacer tareas y ajustar las expectativas a medida que el proyecto avanza.

La comunicación con los grupos de interés a lo largo del proyecto preserva la alineación en lo que respecta al alcance y los objetivos. También puede ayudar a reducir la necesidad de rehacer tareas y ajustar las expectativas a medida que el proyecto avanza. Planificación de recursos. Para que un proyecto sea fructífero, es necesario contar con los recursos adecuados antes del inicio. Dedicar tiempo a asegurarse de que los miembros del equipo estén informados y preparados para participar en los momentos adecuados, y de que las herramientas y los recursos necesarios estarán a su disposición cuando lo hagan, aporta a la fluidez de un proyecto.

Para que un proyecto sea fructífero, es necesario contar con los recursos adecuados antes del inicio. Dedicar tiempo a asegurarse de que los miembros del equipo estén informados y preparados para participar en los momentos adecuados, y de que las herramientas y los recursos necesarios estarán a su disposición cuando lo hagan, aporta a la fluidez de un proyecto. Gestión de riesgos. Los equipos que adoptan un abordaje proactivo de la gestión de riesgos pueden afrontar los desafíos con mayor eficiencia y, así, minimizar las demoras. La previsión anticipada de posibles problemas y la creación de planes para lidiar con ellos puede dar sus frutos al mantener el rumbo del proyecto cuando se presentan problemas.

Los equipos que adoptan un abordaje proactivo de la gestión de riesgos pueden afrontar los desafíos con mayor eficiencia y, así, minimizar las demoras. La previsión anticipada de posibles problemas y la creación de planes para lidiar con ellos puede dar sus frutos al mantener el rumbo del proyecto cuando se presentan problemas. Modelos de colaboración de Agile. Algunos equipos optan por adoptar un enfoque Agile de la gestión de proyectos, que prioriza la retroalimentación continua, el progreso iterativo y la flexibilidad constante. La metodología de Agile descompone las tareas en fragmentos pequeños y manejables, y permite a los equipos adaptar su estrategia a medida que el trabajo avanza. Esto suele generar resultados con mayor rapidez.

Cinco consejos para una gestión de proyectos exitosa

Cuando se dispone de herramientas y estrategias de proyecto, los resultados positivos dependen de la coherencia. Estas son cinco prácticas recomendadas de gestión de proyectos para favorecer un avance exitoso.

Asigna la propiedad y la responsabilidad de manera clara. Cuando los miembros del equipo saben qué tareas tienen asignadas y cuándo deben completarse, la estructura de responsabilidad integrada hace que todos trabajen según lo previsto. Estandariza tu estilo y frecuencia de comunicación. Elige métodos y patrones predecibles para comunicarte con tu equipo (por ejemplo, una actualización semanal por escrito y comunicaciones diarias en el canal del proyecto), de modo que los miembros sepan qué deben esperar y cuándo. Mantén la visibilidad del estado en tiempo real. Crea un espacio central y de actualización continua para compartir las novedades sobre el estado. Las listas de tareas, las cronologías y los impedimentos del proyecto pueden destacarse y actualizarse en el mismo lugar, como en una publicación o un archivo compartido fijados en el canal del proyecto. Implementa una disciplina estricta en las reuniones. Lleva la necesidad de hacer reuniones al mínimo mediante el mayor uso posible de actualizaciones asincrónicas. Cuando tengas una reunión, concéntrate en tomar decisiones y resolver problemas. Desarrolla documentación sólida y consultable. Carga archivos, conversa sobre decisiones y documenta procesos y resultados a medida que se avanza con el proyecto. Usa Slack para crear una base de conocimientos en la que puedan hacerse búsquedas y que tu equipo pueda volver a consultar para resolver preguntas, compartir con nuevos empleados y recopilar información con la finalidad de mejorar proyectos futuros.

Una gestión de proyectos más inteligente con Slack

La eficacia en la gestión de proyectos depende de una buena comunicación y organización. Cuando centralizas estos aspectos en Slack, puedes aprovechar las herramientas de planificación y ejecución de proyectos, crear un centro de conocimiento consultable, y mantener las comunicaciones del equipo en un solo lugar en vez de que estén dispersas en mensajes de texto, correos electrónicos y otras aplicaciones.

Slack te ayuda a gestionar los proyectos de principio a fin. Los canales permiten mantener las conversaciones visibles y orientadas a un propósito, y las integraciones extraen datos de otros sistemas. Mientras tanto, las herramientas como Slackbot y la automatización de flujos de trabajo con IA ayudan a los miembros del equipo a reducir las tareas rutinarias, como la entrada de datos o la revisión de documentación para encontrar la información que necesitan.

Con Slack, puedes agilizar los procesos de los proyectos, disminuir la fricción y entregar resultados con mayor rapidez. Explora las funciones de gestión de proyectos de Slack para saber cómo pueden ayudarte a lograr una mayor eficacia y eficiencia.