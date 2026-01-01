Effizientes Projektmanagement mit Slack

Geteilte Channels in Verbindung mit einer KI-gestützten Suche ermöglichen es den Teammitgliedern, die benötigten Informationen schnell zu finden.

Nutze KI-Workflows und Slackbot, um Erinnerungen, Statusaktualisierungen, Genehmigungen und vieles mehr zu automatisieren und so den Überblick zu behalten.

Integriere weitere Tools, sorge für eine schnelle Kommunikation über Channels und Huddles und veröffentliche asynchrone Updates, um die Dynamik des Projekts aufrechtzuerhalten.

Sammle alle deine Unterhaltungen, Notizen zu Meetings, Dateien und Arbeitsabläufe in Slack, damit deine Teams auf dem Laufenden bleiben und die Arbeit vorankommt.

Über diesen Anwendungsfall

Effektives Projektmanagement geht über reine Aufgabenverfolgung hinaus. Es handelt sich um ein System, das den Arbeitsfluss aufrechterhält, verhindert, dass Aufgaben übersehen werden, und die Zeit maximiert, die dein Team für wertschöpfende Tätigkeiten aufwendet. Richtig umgesetzt hilft das Projektmanagement den Mitarbeitenden, den Überblick zu behalten und Aufgaben problemlos zu delegieren, sodass du den Fortschritt in Echtzeit verfolgen kannst.

Slack ist eine zentrale Arbeitsplattform, die das Projektmanagement sowohl vereinfacht als auch effizienter macht. Teams können diese praktischen Tipps nutzen, um das Beste aus der Plattform herauszuholen.

Projekte verwalten mit Slack

Das Projektmanagement in Slack hilft dir dabei, die verschiedenen Aspekte deines Arbeitsprozesses – Unterhaltungen, Dokumente, Notizen zu Meetings und Aufgabenlisten – in den Workspace zu integrieren, in dem dein Team bereits zusammenarbeitet. Mit den Tools und Integrationen von Slack können Kolleg:innen sich abstimmen und kommunizieren, ohne zu anderen Apps wechseln zu müssen. Und dank der KI von Slack lassen sich alle Ressourcen auf einen Blick durchsuchen und Arbeitsabläufe automatisieren.

Hier sind einige der Slack-Funktionen, die ein effektives Projektmanagement unterstützen:

Mit Channels bleiben Unterhaltungen an einem Ort

Führe die gesamte Kommunikation in Channels zusammen. Jedes Projekt oder jeder Arbeitsbereich kann einen eigenen Channel haben, wodurch die Unterhaltungen zielgerichtet und durchsuchbar bleiben. Du kannst auch für jede Projektphase eigene Channels einrichten, beispielsweise #projektstart und #projektprüfung. So können Teams den Fortschritt besser verfolgen und sich auf zeitnahe, relevante Aufgaben konzentrieren.

Integrationen vernetzen deinen Tech-Stack

Effizientes Projektmanagement basiert auf einem nahtlosen Informationsfluss zwischen allen Tools eines Teams. Slack kann standardmäßig mit zahlreichen Apps und mit Software verknüpft werden, die üblicherweise für die Arbeit an Projekten genutzt werden:

Aufgabenmanagement-Apps wie Asana und Monday

Design-Suites wie Miro und Figma

Cloud-Speicher wie Google Drive und Dropbox

Meeting-Plattformen wie Zoom und Gong

Kundenplattformen wie Salesforce und Zendesk

Automatisierungsplattformen wie Zapier und Workato

Durch solche Integrationen können Echtzeitbenachrichtigungen in Slack-Channels gesendet werden, sodass Teams sofort erfahren, wenn eine Aufgabe abgeschlossen oder eine Datei aktualisiert wurde. Durch diese verbesserte Übersicht müssen die Benutzer:innen nicht mehr zwischen verschiedenen Tools hin- und herwechseln, was Zeit spart und es den Teams ermöglicht, sich auf ihre eigentliche Arbeit zu konzentrieren.

Slackbot wird dein persönlicher Assistent

Slackbot ist dein persönlicher KI-Assistent in Slack. Nutze ihn, um Aufgaben im Projektmanagement zu automatisieren, wie zum Beispiel die Planung von Stand-up-Meetings, die Erinnerung von Aufgabenverantwortlichen an bevorstehende Fristen und die Bereitstellung von Updates zu Meilensteinen. Er eignet sich auch zur Automatisierung anderer Aufgaben wie Genehmigungen, Check-ins und Erinnerungen.

Deine Arbeitsabläufe werden durch KI-gestützte Workflow-Automatisierung optimiert

Nutze die KI-gestützte Workflow-Automatisierung in Slack, um einheitliche Prozesse für dein Projekt zu erstellen. Automatisiere Aufgaben wie das Routen von Genehmigungen, das Abrufen von Statusaktualisierungen und das Onboarding. Wenn wiederkehrende Aufgaben automatisch erledigt werden, kommen Projekte schneller in Gang und laufen reibungsloser ab.

Huddles lösen Probleme schneller

Möchtest du ein Problem schnell lösen? Lade deine Kolleg:innen zu einer Video- oder Audio-Unterhaltung in Echtzeit ein, ohne Slack zu verlassen. Huddles sind zudem eine gute Möglichkeit, Team-Check-ins zu organisieren, ohne Kalendereinladungen für ein formelles Meeting versenden zu müssen.

Slack Connect verbindet Teams mit Partner:innen und Kund:innen

Mit Slack Connect kannst du externe Lieferant:innen oder Partner:innen in eine Channel-Unterhaltung einbinden. Vermeide Verzögerungen bei der E-Mail-Kommunikation und kommuniziere immer an einem zentralen Ort – auch wenn externe Partner:innen an deinem Projekt beteiligt sind.

Verfolge Projekte anhand von Vorlagen nach

Vorlagen sind besonders nützlich für Projektstarts und helfen Teams dabei, einen Projektmanagement-Workflow aufzubauen, ohne bei Null anfangen zu müssen. Es gibt Vorlagen für Automatisierungen, Aufgabenverfolgungen und Channels in Slack, die du jederzeit an deine Bedürfnisse anpassen kannst. Mit der Projektmanagement-Vorlage von Slack kannst du schnell loslegen.

Vorteile des Projektmanagements in Slack

Wenn du Projekte in Slack verwaltest, befinden sich alle deine Daten an einem Ort und dein Team ist stets auf dem Laufenden. Zu den Vorteilen der Projektkoordination in Slack gehören unter anderem:

Schnellere Entscheidungsfindung: Da Unterhaltungen und Dokumente an einem Ort gebündelt sind, können Teams die erforderlichen Informationen und Genehmigungen schneller einholen und so Entscheidungen zügiger treffen. Teams, die Slack für das Projektmanagement nutzen, geben an, um 47 % produktiver zu sein.

Da Unterhaltungen und Dokumente an einem Ort gebündelt sind, können Teams die erforderlichen Informationen und Genehmigungen schneller einholen und so Entscheidungen zügiger treffen. Teams, die Slack für das Projektmanagement nutzen, geben an, um 47 % produktiver zu sein. Weniger (und effizientere) Meetings zum aktuellen Stand: Nutze Tools wie asynchrone Channel-Updates, automatisierte Arbeitsabläufe und Threads, um die Notwendigkeit häufiger Meetings zu verringern. Laut einer Studie von Slack geben Teams an, dass sie 39 % weniger Meetings benötigen, wenn die Projektarbeit in Slack stattfindet.

Nutze Tools wie asynchrone Channel-Updates, automatisierte Arbeitsabläufe und Threads, um die Notwendigkeit häufiger Meetings zu verringern. Laut einer Studie von Slack geben Teams an, dass sie 39 % weniger Meetings benötigen, wenn die Projektarbeit in Slack stattfindet. Mehr Rechenschaftspflicht: Kläre die Zuständigkeiten für Aufgaben, verfolge den Fortschritt, ohne externe Projektberichte erstellen zu müssen, und sorge dafür, dass die Unterhaltungen und die Entscheidungsfindung in den dafür vorgesehenen Channels bleiben. Eine bessere Kommunikation und Transparenz von Anfang an bedeuten eine stärkere Verantwortlichkeit für alle Teammitglieder.

Kläre die Zuständigkeiten für Aufgaben, verfolge den Fortschritt, ohne externe Projektberichte erstellen zu müssen, und sorge dafür, dass die Unterhaltungen und die Entscheidungsfindung in den dafür vorgesehenen Channels bleiben. Eine bessere Kommunikation und Transparenz von Anfang an bedeuten eine stärkere Verantwortlichkeit für alle Teammitglieder. Eine durchsuchbare Wissensdatenbank: Finde mit der KI-gestützten Suche in den Channels genau das, was du brauchst – sei es ein geteiltes Dokument, eine Entscheidung oder ein Status-Update. Der Blick auf den Kontext der Unterhaltung trägt dazu bei, die Kontinuität zwischen den Projektphasen zu verbessern.

Finde mit der KI-gestützten Suche in den Channels genau das, was du brauchst – sei es ein geteiltes Dokument, eine Entscheidung oder ein Status-Update. Der Blick auf den Kontext der Unterhaltung trägt dazu bei, die Kontinuität zwischen den Projektphasen zu verbessern. Weniger Kontextwechsel: Integriere Slack in andere Projekt-Tools, um Daten an einem zentralen Ort zu bündeln und den Arbeitsfluss aufrechtzuerhalten, ohne ständig zwischen verschiedenen Plattformen wechseln zu müssen.

Slack spielt bei der Zusammenarbeit unseres Unternehmens mit anderen und für das Arbeitstempo eine zentrale Rolle und ist für den Beziehungsaufbau mit unseren Kund:innen unverzichtbar. Wir nutzen Slack jeden Tag. Brad Lightcap COO, OpenAI

Wie sehen die wichtigsten Phasen des Projektmanagements aus?

Projektmanagement bedeutet, ein Projekt von der anfänglichen Planung bis zum endgültigen Abschluss zu begleiten. Auch wenn sich die Projektarten stark voneinander unterscheiden können, durchlaufen die meisten fünf verschiedene Phasen. In jeder Phase ist es die Aufgabe der Projektmanager:innen, die Teams aufeinander abzustimmen, messbare Fortschritte bei der Erreichung von Meilensteinen zu verfolgen und Aufgaben nach Bedarf zu delegieren, um das Projekt voranzubringen. Die fünf Phasen umfassen:

1. Start

Um das Projekt ins Rollen zu bringen, müssen Projektmanager:innen den Umfang, die Ziele und den Zweck festlegen. Außerdem sollten sie die Projektbeteiligten und die Erfolgskennzahlen ermitteln. Das Ziel dieser Phase besteht darin, darzulegen, warum das Projekt wichtig ist und wie ein erfolgreicher Abschluss aussehen soll.

2. Planung

Während der Projektplanung legst du deine Meilensteine, Zeitpläne, Ressourcen, Abhängigkeiten und die Zuständigkeiten für die einzelnen Aufgaben fest. Mit einem soliden Plan wissen die Teams, was sie erwartet und wofür jede Person verantwortlich ist, was den Weg für eine erfolgreiche Umsetzungsphase ebnet.

3. Umsetzung

In dieser Phase führt das Team die im Plan festgelegten Aufgaben aus. Damit das Projekt reibungslos voranschreitet, müssen Projektmanager:innen der Kommunikation Priorität einräumen, die Zusammenarbeit fördern und Probleme zügig lösen.

4. Überwachung

Die Überwachung erfolgt während der laufenden Projektdurchführung und hilft Projektmanager:innen, den Überblick über Zeitpläne, Ziele und Risiken zu behalten und den Plan in Echtzeit anzupassen.

5. Abschluss

Der Abschluss erfolgt nach der Fertigstellung und Ablieferung des fertigen Projekts. Projektmanager:innen arbeiten mit dem Team zusammen, um letzte Details zu klären, erstellen Berichte über die Ergebnisse zur Weitergabe an die Beteiligten und suchen nach Erkenntnissen, um die Effizienz künftiger Projekte zu verbessern.

Welche Projektmanagement-Strategien führen zu besseren Ergebnissen?

Zwar sind Tools wichtig, doch ist eine solide Projektmanagementstrategie für den Erfolg unerlässlich. Wenn du vor Projektbeginn eine Strategie festlegst und diese den Teammitgliedern vermittelst, kann dies dazu beitragen, dass die Arbeit reibungslos und effizient voranschreitet. Zu den Projektmanagementstrategien, die zu besseren Ergebnissen führen, gehören:

Priorisierung: Die Priorisierung von Aufgaben nach Dringlichkeit und Auswirkungen trägt dazu bei, dass wichtige Ergebnisse erzielt werden. Wenn Teammitglieder Projektaufgaben priorisieren, können sie sich darauf konzentrieren, Fortschritte zu erzielen, anstatt sich von weniger wichtigen oder unwesentlichen Aufgaben ablenken zu lassen.

Die Priorisierung von Aufgaben nach Dringlichkeit und Auswirkungen trägt dazu bei, dass wichtige Ergebnisse erzielt werden. Wenn Teammitglieder Projektaufgaben priorisieren, können sie sich darauf konzentrieren, Fortschritte zu erzielen, anstatt sich von weniger wichtigen oder unwesentlichen Aufgaben ablenken zu lassen. Stakeholder:innen-Abstimmung: Die Kommunikation mit den Beteiligten während des gesamten Projekts sorgt dafür, dass alle hinsichtlich des Umfangs und der Ziele auf dem gleichen Stand bleiben. Außerdem kann dies dazu beitragen, Nacharbeiten zu reduzieren und die Erwartungen im Laufe des Projekts anzupassen.

Die Kommunikation mit den Beteiligten während des gesamten Projekts sorgt dafür, dass alle hinsichtlich des Umfangs und der Ziele auf dem gleichen Stand bleiben. Außerdem kann dies dazu beitragen, Nacharbeiten zu reduzieren und die Erwartungen im Laufe des Projekts anzupassen. Ressourcenplanung: Für ein erfolgreiches Projekt müssen vor dem Start die richtigen Ressourcen bereitstehen. Wenn man sich die Zeit nimmt, sicherzustellen, dass die Teammitglieder informiert und darauf vorbereitet sind, zum richtigen Zeitpunkt einzugreifen, und dass ihnen die erforderlichen Tools und Ressourcen zur Verfügung stehen, wenn es soweit ist, trägt dies zu einem reibungslosen Projektablauf bei.

Für ein erfolgreiches Projekt müssen vor dem Start die richtigen Ressourcen bereitstehen. Wenn man sich die Zeit nimmt, sicherzustellen, dass die Teammitglieder informiert und darauf vorbereitet sind, zum richtigen Zeitpunkt einzugreifen, und dass ihnen die erforderlichen Tools und Ressourcen zur Verfügung stehen, wenn es soweit ist, trägt dies zu einem reibungslosen Projektablauf bei. Risikomanagement: Teams, die beim Risikomanagement proaktiv vorgehen, können Herausforderungen effizienter bewältigen und Verzögerungen so auf ein Minimum reduzieren. Das Vorhersehen möglicher Probleme und das Erstellen von Plänen zu deren Bewältigung kann sich auszahlen, indem es dafür sorgt, dass ein Projekt auch bei auftretenden Schwierigkeiten im Zeitplan bleibt.

Teams, die beim Risikomanagement proaktiv vorgehen, können Herausforderungen effizienter bewältigen und Verzögerungen so auf ein Minimum reduzieren. Das Vorhersehen möglicher Probleme und das Erstellen von Plänen zu deren Bewältigung kann sich auszahlen, indem es dafür sorgt, dass ein Projekt auch bei auftretenden Schwierigkeiten im Zeitplan bleibt. Modelle für flexible Zusammenarbeit: Manche Teams entscheiden sich für einen flexiblen Ansatz im Projektmanagement, bei dem kontinuierliches Feedback, iterative Fortschritte und ständige Flexibilität im Vordergrund stehen. Die agile Methodik unterteilt Aufgaben in kleine, überschaubare Schritte und ermöglicht es Teams, ihre Vorgehensweise im Laufe der Arbeit anzupassen, wodurch oft schneller bessere Ergebnisse erzielt werden.

Fünf Tipps für erfolgreiches Projektmanagement

Sind die Projekt-Tools und -Strategien erst einmal vorhanden, hängt der Erfolg von der konsequenten Umsetzung ab. Hier sind fünf bewährte Methoden für das Projektmanagement, mit denen du dein Projekt erfolgreich vorantreiben kannst.

Klare Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten festlegen: Wenn die Teammitglieder wissen, für welche Aufgaben sie zuständig sind und wann diese erledigt sein müssen, sorgt die damit verbundene Verantwortlichkeit dafür, dass alle am Ball bleiben. Kommunikationsstil und Rhythmus vereinheitlichen: Wähle vorhersehbare Methoden und Abläufe für die Kommunikation mit deinem Team – zum Beispiel ein wöchentliches schriftliches Update und tägliche Check-ins im Projekt-Channel –, damit die Teammitglieder wissen, was sie wann erwartet. Echtzeit-Transparenz über den Status gewährleisten: Richte eine zentrale, ständig aktuelle Anlaufstelle für Statusmeldungen ein. Aufgabenlisten, Zeitpläne und Projektbarrieren können alle an derselben Stelle hervorgehoben und aktualisiert werden, beispielsweise in einem gepinnten Beitrag oder einer freigegebenen Datei im Projekt-Channel. Nur strikt notwendige Meetings: Reduziere den Bedarf an Meetings, indem du, wenn möglich, auf asynchrone Informationen zurückgreifst. Wenn du ein Meeting abhältst, konzentriere dich darauf, Entscheidungen zu treffen und Probleme zu lösen. Zuverlässige, durchsuchbare Dokumentation erstellen: Lade Dateien hoch, besprich Entscheidungen und dokumentiere Abläufe und Ergebnisse im Laufe des Projekts. Nutze Slack, um eine durchsuchbare Wissensdatenbank aufzubauen, auf die dein Team bei Fragen zurückgreifen kann, die es an neue Mitarbeitende weitergeben und aus der es Erkenntnisse für die Verbesserung künftiger Projekte gewinnen kann.

Intelligenteres Projektmanagement mit Slack

Erfolgreiches Projektmanagement hängt von guter Kommunikation und Organisation ab. Wenn du all dies in Slack bündelst, kannst du die Vorteile von Tools zur Projektplanung und -durchführung nutzen, eine durchsuchbare Wissensdatenbank aufbauen und die Teamkommunikation an einem zentralen Ort bündeln, anstatt sie über SMS, E-Mails und andere Anwendungen zu verstreuen.

Slack hilft dir beim Projektmanagement von Anfang bis Ende. Channels sorgen dafür, dass Unterhaltungen übersichtlich und gut sichtbar bleiben, und Integrationen beziehen Daten aus anderen Systemen ein. Inzwischen helfen Tools wie Slackbot und KI-gestützte Workflow-Automatisierung den Teammitgliedern dabei, Routineaufgaben wie die Dateneingabe oder das Durchforsten von Dokumentationen nach benötigten Informationen zu reduzieren.

Mit Slack kannst du Projektabläufe optimieren, Reibungsverluste verringern und Ergebnisse schneller liefern. Entdecke die Projektmanagement-Funktionen von Slack und erfahre, wie du damit effizienter und effektiver arbeiten kannst.