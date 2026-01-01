Sicherheit auf Unternehmensebene bei Slack

Sicherheit auf Unternehmensebene ist in jedem Aspekt der Zusammenarbeit in Slack integriert, ohne die Benutzerfreundlichkeit zu beeinträchtigen. So kann der größtmögliche Nutzen aus Slack gezogen und optimale Arbeit geleistet werden.

Diese Kunden vertrauen uns:

Internes Sicherheitsprogramm von Slack

Das branchenführende Sicherheitsprogramm von Slack basiert auf dem Konzept der intensiven Verteidigung: zum Schutz unserer Organisation und der Sicherheit von Daten auf jeder Ebene. Wir erwerben weiterhin Zertifizierungen, indem wir die angesehensten Sicherheitsstandards einhalten, Lösungen anbieten, mit denen Compliance-Anforderungen leichter erfüllt werden können, und rigorose Maßnahmen auf architektonischer und operativer Ebene einsetzen, um Daten zu schützen.

Compliance-Zertifizierungen und -Vorschriften

Slack erfüllt und übertrifft einige der allgemein anerkannten Sicherheitsstandards und bietet Lösungen, die Kundinnen und Kunden bei der Erfüllung ihrer Compliance-Anforderungen unterstützen.

Slack-Zertifizierungen und -Bescheinigungen

Slack unterstützt kundenseitige Compliance-Anforderungen mit:

Sicherheitsarchitektur und -praktiken

Das dedizierte Sicherheits-Team von Slack nutzt branchenübliche bewährte Methoden und Frameworks, um Daten zu schützen. Unser Sicherheitsansatz konzentriert sich auf Sicherheit, Governance, Risiko-Management und Compliance. Das beinhaltet eine Verschlüsselung im Ruhezustand und bei der Übertragung, Netzwerksicherheit und Server-Absicherung, administrative Zugangskontrolle, Systemüberwachung, Protokollierung, Warnungen und mehr.

Produktsicherheitsfunktionen von Slack

Slack beinhaltet einen umfassenden Satz an Sicherheits- und Datenschutz-Produktfunktionen, mit denen du die nötige Kontrolle, Sichtbarkeit und Flexibilität erhältst, um alle deine Sicherheitsprobleme zu lösen, ohne an Flexibilität einzubüßen.

Identitäts- und Geräte-Management

Damit wird sichergestellt, dass vor jeder Informationsübermittlung unabhängig vom Standort der Benutzerin bzw. des Benutzers Identitätskontrollen durchgeführt werden. Slack ermöglicht es, einzelne Benutzerinnen und Benutzer und Gruppen zu verwalten, Authentifizierungen mithilfe eines Identitäts-Providers zu optimieren sowie Rollen und Berechtigungen zuzuweisen. Wir bieten Funktionen, mit denen dafür gesorgt wird, dass nur die richtigen Leute und genehmigte Geräte Zugriff auf die Daten eines Unternehmens in Slack haben.

Identitäts- und Zugangskontrollen

SAML-basiertes Einmaliges Anmelden

Sitzungsdauer

Zwei-Faktor-Authentifizierung

Benutzer- und Gruppen-Provisioning via SCIM/JIT

Domain-Beanspruchung

Geräte-Management

Enterprise Mobility Management (EMM)*

Sekundäre Authentifizierung*

Sitzungs-Management

Blockierung von Nachrichtenkopien und Datei-Downloads*

Standard-Browser-Steuerung*

Geräte mit Jailbreak oder Root-Zugriff blockieren*

Mindestversion der App*

Datenschutz

Standardmäßig verschlüsselt Slack Daten im Ruhezustand und bei der Übertragung im Rahmen der grundlegenden Sicherheitskontrollen. Wir stellen Tools bereit, die noch mehr Sichtbarkeit und Kontrolle verschaffen.

Enterprise Key Management (EKM)

Schutz vor Datenverlust (Data Loss Prevention, DLP)^

Audit-Logs API

Grid-Workspace-Erkennung

App- und Integrationsverwaltung

Informations-Governance

Jedes Unternehmen benötigt eine fortlaufende Strategie, um das Risiko kompromittierter Daten zu reduzieren, und hierbei gibt es keine Einheitslösung. Slack bietet Governance- und Risikoverwaltungsfunktionen, die flexibel genug sind, um alle Anforderungen von Organisationen zu erfüllen.

Globale Aufbewahrungsrichtlinien

eDiscovery^

Datenexporte

Benutzerdefinierte Nutzungsbedingungen (TOS)

* Mobilfunktion

^ Lösung von Drittanbieter erforderlich (unterstützt von Slack-Ermittlungs-API)

Unter slack.com/vertrieb-kontaktieren sind weitere Informationen verfügbar.