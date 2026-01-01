5 Schritte zur erfolgreichen Einführung von Slack in deinem Team

Du hast Slack in deinem Team eingeführt. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Meilenstein!

Nach dem ersten Rollout von Slack haben wir beobachtet, dass Organisationen stark von der Entwicklung einer Einführungsstrategie profitieren, die sicherstellt, dass ihr gesamtes Team Slack nutzt.

Es hat viele Vorteile, wenn alle Slack nutzen, u. a.:

Bessere Kommunikation Nahtloses Projektmanagement Mehr Engagement der Mitarbeitenden Insgesamt bessere Effizienz

Dieser Leitfaden hilft dir, diese Vorteile voll für dich zu nutzen, mit Strategien zur Messung der Akzeptanz und Tipps zur Unterstützung von Mitarbeitenden, die bei der Einführung von Slack möglicherweise an die Hand genommen werden müssen.

1. Den Grad der Akzeptanz verstehen

Der erste Schritt zur Entwicklung deiner Slack-Einführungsstrategie besteht darin zu verstehen, wie die Akzeptanz von Slack in deinem Team ausfällt. Als Slack-Administrator:in steht dir zum Einstieg eine effektive Analytik zur Verfügung:

Verwende dein Analytik-Dashboard, um einen Einblick zu gewinnen, wie Slack in deiner Organisation eingesetzt wird.

Du kannst im Tab Übersicht eine übergeordnete Ansicht der Aktivität deines Workspace ansehen, darunter:

Mitglieder insgesamt: Die Anzahl der Personen (ohne deaktivierte Mitglieder oder Gäste) mit einem Account mit Zugriffsrechten, einem beanspruchten Account oder einer ausstehenden Einladung

Die Anzahl der Personen (ohne deaktivierte Mitglieder oder Gäste) mit einem Account mit Zugriffsrechten, einem beanspruchten Account oder einer ausstehenden Einladung Beanspruchte Mitglieder: Die Anzahl der Personen (ohne deaktivierte Mitglieder oder Gäste), die sich mindestens einmal bei deinem Slack-Workspace oder deiner Organisation angemeldet haben

Wenn du eine Diskrepanz zwischen der Gesamtanzahl der Mitglieder und den beanspruchten Mitgliedern siehst, kannst du die Akzeptanz von Slack verbessern. Dabei kann eine Analytik auf Mitgliedsebene hilfreich sein.

Im Tab Mitglieder kannst du eine CSV-Datei mit Mitgliedsdaten exportieren:

Wir empfehlen, die folgenden Datenfelder in deinen Export aufzunehmen, damit du die Akzeptanz von Slack durch die Mitglieder besser nachvollziehen kannst:

Wähle Spalten bearbeiten aus und exportiere deine Mitgliederliste mit Datum der Beanspruchung , Datum der Deaktivierung , Aktive Tage , Zuletzt aktiv und anderen Feldern von Interesse.

aus und mit , , , und anderen Feldern von Interesse. Wenn du Inhaber:in oder Administrator:in einer Grid-Organisation bist, binde auch das Feld In Rechnung enthalten mit ein.

Verwende die Spalte Datum der Beanspruchung , um Mitglieder zu identifizieren, die sich noch nicht bei Slack angemeldet haben. Wenn in dieser Spalte kein Datum steht, haben die entsprechenden Benutzer:innen ihre Accounts noch nicht genutzt.

, um Mitglieder zu identifizieren, die sich noch nicht bei Slack angemeldet haben. Wenn in dieser Spalte kein Datum steht, haben die entsprechenden Benutzer:innen ihre Accounts noch nicht genutzt. Wenn Profildaten verfügbar sind, überprüfe die Spalte Mein Job und suche nach Trends bei inaktiven Benutzer:innen.

und suche nach Trends bei inaktiven Benutzer:innen. Verwende die Spalte Aktive Tage, um deine Superuser:innen zu identifizieren.

Tipp: Du kannst Ziele für die Akzeptanz für verschiedene Abteilungen oder Mitarbeitergruppen definieren, basierend auf ihren aktuellen Akzeptanzraten und wo du Wachstum sehen möchtest.

Bedenke bei der Überprüfung deiner Akzeptanzdaten folgende Fragen: In welchen Teams gibt es eine hohe Akzeptanz von Slack? Was können wir von ihnen lernen?

Welche Teams haben Slack nur zögerlich angenommen? Wie können wir sie weiter unterstützen?

2. Dein Einführungs-Team sinnvoll zusammenstellen

Jetzt, da du den Stand der Slack-Akzeptanz bei dir kennst, ist es wichtig, dass du die richtigen Personen involvierst, die deine diesbezüglichen Ziele unterstützen. Zu einem erfolgreichen Team gehören hier z. B.:

Sponsor:in: Diese Person hat die Vision und treibt den Wandel voran, normalerweise ein:e CEO oder eine Führungskraft bzw. Direktor:in auf mittlerer Ebene mit viel Einfluss und dem Auftrag, die digitale Transformation voranzutreiben.

Abteilungsleiter:innen und Botschafter:innen: Diese Personen können das Engagement der Abteilung vorantreiben, Schulungen abhalten und Input der Benutzer:innen einholen.

Projektleiter:in: Diese Person kümmert sich um alles, während du deine Einführungsstrategien umsetzt.

Administrator:innen: Diese Benutzer:innen unterstützen Mitarbeitende bei der täglichen Nutzung von Slack, bei der Fehlerbehebung und bei allgemeinen Produktfragen.

Interne Kommunikation: Nutze dein Kommunikations- oder HR-Team, um das Bewusstsein für Slack zu stärken und das Engagement zu fördern.

Tipp: Du kannst die Superuser:innen, die du im ersten Schritt identifiziert hast, dafür einsetzen, ein internes Botschafternetzwerk aufzubauen. Botschafter:innen können auf vielfache Weise bei der Einführung helfen – von der Durchführung von Schulungen und dem Angebot von Peer-to-Peer-Support bis hin zum Setzen von Impulsen.

3. Das „Warum“ verdeutlichen

Sobald du die richtigen Personen involviert hast, um die Einführung erfolgreich voranzutreiben, liefere deinem Team überzeugende Gründe für die Verwendung von Slack. Benutzer:innen probieren Slack eher aus, wenn sie verstehen, warum Slack als Tool für die Zusammenarbeit ausgewählt wurde und wann sie es verwenden sollten.

Orientiere dich an den folgenden Anwendungsbereichen, die unserer Beobachtung nach in allen Organisationen auf breites Interesse stoßen:

Tipp: Führe nicht nur klare Anwendungsbereiche ein, sondern motiviere auch deine leitenden Sponsor:innen und Abteilungsleiter:innen dazu, ihre Unterstützung von Slack zu kommunizieren.

Vorlage für Netiquette-Leitfaden von Slack herunterladen Du kannst auch deinen eigenen Slack-Netiquette-Leitfaden mit bewährten Methoden erstellen, die von den erfolgreichsten Slack-Kund:innen eingesetzt werden. Nach Fertigstellung kann dieses Dokument veröffentlicht und in deiner gesamten Organisation geteilt werden. Passe unsere Vorlage für den Netiquette-Leitfaden an deine Organisation an.

4. Deine eingeladenen Benutzer:innen ins Boot holen

Wir alle brauchen manchmal einen kleinen Stups. Es kann sein, dass Mitarbeitende, die zu Slack eingeladen wurden, die Einladungs-E-Mail zur Aktivierung ihres Accounts verpasst haben.

Das Gute ist: Inhaber:innen und Administrator:innen können diese eingeladenen Mitglieder über alle Nachrichten in Channels benachrichtigen, zu denen eingeladene Mitglieder hinzugefügt wurden.

Beweg e in einem Offenen Channel mit eingeladenen Mitgliedern den Cursor über die Nachricht, die du teilen möchtest, klicke auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle Weitere Nachrichtenaktionen aus. Wähle Ausstehende Mitglieder benachrichtigen aus und klicke auf E-Mail senden .

. Ausstehende Mitglieder erhalten dann eine E-Mail-Benachrichtigung mit einer Vorschau der Nachricht. Anschließend können sie wählen, ob sie die Nachricht in Slack öffnen oder per E-Mail antworten möchten.

Tipp: Überlege, ob du mit diesen ausstehenden Mitgliedern sprechen möchtest, um ihre Vorbehalte gegenüber der Verwendung von Slack besser nachzuvollziehen. Außerdem kannst du die Abteilungsleiter:innen und Frontline-Führungskräfte damit beauftragen, innerhalb ihrer Teams die nötigen Impulse zu setzen.

5. Sicherstellen, dass dein Team geschult wird

Für Mitarbeitende, die ganz neu bei Slack sind, solltest du sicherstellen, dass sie Zugriff auf die Schulungsmaterialien haben, die sie benötigen, um kompetent in Slack zu arbeiten. Wir haben Kurzanleitungen, Webinare und andere hilfreiche Ressourcen für neue Slack-Benutzer:innen zusammengestellt.

Teile unser Slack für neue Benutzer:innen mit deinen ausstehenden Mitgliedern, damit sie zusätzlich zu den Live-Schulungen, die du möglicherweise anbietest, auf diese On-Demand-Ressourcen zugreifen können.

Es kann die Akzeptanz von Slack bei dir beeinträchtigen, wenn Benutzer:innen weiterhin veraltete Tools verwenden, die von deiner Organisation nicht mehr anerkannt werden. Du kannst andere Kommunikationstools auslaufen lassen, sodass Slack zur primären Kommunikations- und Kollaborationsplattform für dein Team wird.

Tipp: Versuche, wöchentliche Bürostunden über Slack Huddles zu veranstalten, in denen dein Team Fragen zu den neuen Funktionen, Workflows, Apps und allem rund um Slack stellen kann.

Wenn du Hilfe bei den obigen Schritten benötigst, besuche das Support-Center von Slack oder kontaktiere das Slack-Team direkt unter feedback@slack.com.



Zusätzliche Ressourcen:

Dein Leitfaden für Home-Office mit Slack

Webinar: Erste Schritte in Slack

Erste Schritte mit Slack Connect

20 Slack-Tipps für eine bessere Arbeitsumgebung