Slack の定着を図るための 5 つのステップ

チームに Slack が導入されたら、まずは第一段階突破です。おめでとうございます！

導入が完了したら、次はチームメンバー全員に Slack を常に利用してもらうための「定着戦略」を立てましょう。実際、そのアプローチで多くの組織が効果を上げています。

チームメンバー全員が Slack を使うことで、以下のような効果が期待できます。

コミュニケーションが向上する プロジェクト管理が円滑になる 従業員エンゲージメントが高まる 全般的な効率がアップする

本ガイドでは、実際にこうした効果が得られるよう、定着度を測る方法や、従業員をサポートするヒントをお伝えしていきます。

1. 定着度を把握する

定着戦略を練るための最初のステップは、チーム内での Slack の定着状況を把握することです。そのために、Slack 管理者向けの、簡単に使える高性能なアナリティクス機能が用意されています。

Slack アナリティクスダッシュボードを使って、組織内での Slack の利用状況をさまざまなデータから確認できます。

例えば「概要」タブから、次のようなワークスペースのアクティビティの概要を確認できます。

合計メンバー数 : プロビジョニングされたアカウントや申請済みアカウント、未承諾の招待を持つメンバーの数（解除されたメンバーまたはゲストを除く）

プロビジョニングされたアカウントや申請済みアカウント、未承諾の招待を持つメンバーの数（解除されたメンバーまたはゲストを除く） 申請済みメンバー数 : Slack ワークスペースまたは OrG に少なくとも 1 回サインインしたメンバーの数（解除されたメンバーまたはゲストを除く）

合計メンバー数と申請済みメンバー数との間に開きがあれば、定着を促進させる余地があるといえます。そこで具体的な施策の検討に役立つのが、メンバーレベルのアナリティクスです。

「メンバー」タブから、メンバーのデータを CSV でエクスポートできます。

メンバーごとの定着度を詳しく把握するには、エクスポートする際に、次のようなデータフィールドを含めるとよいでしょう。

「列を編集する」 を選択し、 「申請日付」 、 「解除日」 、 「アクティブ日数」 、 「最後にアクティブだった日」 、ほかの関連フィールドを含めた メンバーリストをエクスポート します。

を選択し、 、 、 、 、ほかの関連フィールドを含めた します。 あなたが Grid OrG オーナーまたは管理者なら、 「請求に含まれるメンバー」 フィールドも含めることができます。

「申請日」 列から、Slack にまだログインしていないメンバーを特定できます。この列に日付が入っていないユーザーは、まだアカウントを申請していません。

列から、Slack にまだログインしていないメンバーを特定できます。この列に日付が入っていないユーザーは、まだアカウントを申請していません。 プロフィールデータがある場合は、 「役職・担当」 列から、非アクティブのユーザーに共通する傾向がないか確認できます。

列から、非アクティブのユーザーに共通する傾向がないか確認できます。 「アクティブ日数」列では、Slack を頻繁に使っている「スーパーユーザー」も特定できます。

Tip : 現在の定着度や定着を促したい重点箇所がわかったら、部署やグループごとに定着目標を定めるとよいでしょう。

以下のような視点から定着度データを確認しましょう。 Slack の定着度が高いのはどのチームか？そのチームから学べることは何か？

Slack の定着が遅いのはどのチームか？そのチームをどう支援したらよいか？

2. 定着促進チームを設置する

Slack の定着度を把握できたら、次は定着目標の達成に向けて、適切な関係者の協力を得ることが重要になります。以下のような人々にチームに加わってもらうことで、プロジェクトを円滑に進められるようになるでしょう。

スポンサー : スポンサーとは、ビジョンを持って変革を主導できる人物のこと。通常は CEO か、 デジタルトランスフォーメーションの推進を担当する、影響力のある中間管理職や役員

部署のリーダーとアンバサダー : 部署内でエンゲージメントの向上を推進し、トレーニングを主催し、ユーザーからの意見を集める人

プロジェクトリーダー : 定着戦略の推進において、詳細を管理してくれる人

管理者 : Slack の日々の利用に関して従業員をサポートし、トラブルを解決したり、製品についての一般的な質問に答えたりする人

社内広報 : 広報部門や人事部門と連携して、Slack に対する意識やエンゲージメントを向上させるよう取り組む人

Tip : ステップ 1 で特定した「スーパーユーザー」の協力を得て、社内アンバサダーのネットワークを作るのもよいでしょう。アンバサダーは、研修を主催する、メンバーのサポートをする、気運を盛り上げるなど、さまざまな形で Slack の定着を後押ししてくれる存在です。

3. Slack が必要な理由を強調する

適切な関係者を定着促進プロジェクトに巻き込むことができたら、次は、チームが納得できるような「Slack を使う理由」を提示しましょう。なぜ Slack がコラボレーションツールに選ばれたのか。どんな時に Slack を使うべきなのか。それをチーム全体で理解できれば、Slack を使ってみようという気運が高まるはずです。

以下は、組織全体で関心を高めることに成功した取り組みの事例です。

#役員に質問 チャンネルを作成する

社内告知 を general チャンネルで行う

Slack を使った IT ヘルプデスク を運用する

新入社員研修 を Slack を使って行う

Tip : 上記のような取り組みに加え、エグゼクティブスポンサーや部署のリーダーにも Slack 使用への支持を表明してもらいましょう。

Slack のマナーガイドのテンプレートをダウンロード 組織独自の Slack マナーガイドを作成するのも一案です。Slack 導入のベストプラクティスを多数紹介したガイドを作って、組織全体で共有しましょう。 マナーガイドのテンプレートをカスタマイズして、自社組織に合わせたガイドを作成できます。

4. 招待したユーザーの注意をひく

時にはお節介も必要です。Slack に招待しても、そのメンバーが招待メールを見逃して、アカウントの申請をしていないケースがあります。

そのような場合に、オーナーと管理者は、招待済みメンバーが追加されているチャンネル内のメッセージに関して、そのメンバーに通知を送ることができます。

招待済みメンバーが参加しているパブリックチャンネルから、共有したいメッセージの上にカーソルを合わせ、3 つのドットアイコンをクリックし、 その他のメッセージのショートカット を選択します。 「保留中のメンバーに通知する」 を選択して、 「メールを送信」 をクリックします。

をクリックします。 保留中のメンバーに、メッセージのプレビューが掲載されたメール通知が送信されます。そのメンバーは Slack でメッセージを開くか、メールで返信するかを選択できます。

Tip : 招待を保留しているメンバーから直接話を聞いて、Slack の利用を妨げている要因を把握した上で、部署のリーダーや現場のマネージャーの協力を得て、チーム内で Slack を使う気運を高めるのもよいでしょう。

5. チームの研修を充実させる

Slack を初めて使う従業員に、Slack で効率的に仕事をするためのトレーニング資料を提供しましょう。Slack には、初めて使う人を対象にしたクイックスタートガイドやウェビナーなど、役立つリソースが用意されています。

また、社内で使用が認められなくなったツールを使い続けているメンバーがいると、Slack の定着推進に影響を与える可能性があります。Slack がチームの主たるプラットフォームであるという認識が浸透するよう、ほかのコミュニケーションツールは段階的に廃止することを検討するとよいでしょう。

Tip : チームメンバーが新しい機能やワークフロー、アプリ、その他 Slack に関する質問ができるよう、週 1 回程度、Slack ハドルミーティングで質問や相談を受けつける機会を設けましょう。

今回ご紹介した各ステップについてサポートが必要な場合は、Slack のヘルプセンターをご利用ください。または、Slack チーム（feedback@slack.com）に直接お問い合わせいただくこともできます。



その他のリソース :

リモートワークのための Slack ガイド

ウェビナー : Slack を使ってみる

Slack コネクトを始める

よりよい職場を構築するための Slack お役立ち情報 20 選