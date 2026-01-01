Segurança de nível empresarial no Slack

Cada aspecto do trabalho realizado no Slack é protegido por uma segurança de nível empresarial, sem sacrificar a usabilidade. Dessa maneira, você agrega mais valor e faz seu melhor trabalho.
Aprovado por:
Programa de segurança interna do Slack
O programa de segurança de ponta do Slack se inspira no conceito de defesa em profundidade: protege cada nível da sua organização e dos seus dados. Continuamos a conquistar certificados de cumprimento com as normas de segurança mais amplamente reconhecidas, oferecer soluções que ajudam você a atender aos requisitos de conformidade e empregar medidas rigorosas nos âmbitos estrutural e operacional para manter os seus dados seguros.
Certificados e regulamentos de conformidade
O Slack cumpre e ultrapassa algumas das normas de segurança mais amplamente reconhecidas e oferece soluções para ajudar você a atender aos requisitos de conformidade.
Certificados e atestados do Slack
O Slack apoia os clientes no cumprimento da conformidade
Práticas e estrutura de segurança
A equipe exclusiva de segurança do Slack usa as melhores práticas e estruturas aceitas pelo setor para manter os seus dados seguros. Nossa abordagem de segurança foca a governança de segurança, a gestão de riscos e a conformidade. Isso inclui a criptografia em repouso e em trânsito, a segurança de rede e o fortalecimento do servidor, o controle do acesso administrativo, o monitoramento do sistema, logs, alertas e muito mais.
Recursos de segurança dos produtos do Slack
O Slack apresenta um conjunto robusto de recursos de produtos de proteção de dados e segurança que garantem a você a flexibilidade, a visibilidade e o controle necessários para gerenciar todos os desafios de segurança, sem comprometer a agilidade.
Gerenciamento de identidade e dispositivo
A proteção das suas informações começa com controles de identidade, independentemente da localização dos usuários. O Slack permite que você gerencie usuários e grupos, simplifique a autenticação com provedor de identidade, além de atribuir funções e permissões. Fornecemos a você soluções para garantir que apenas as pessoas certas e os dispositivos aprovados possam acessar as informações da sua empresa no Slack.
Controles de acesso e identidade
- Logon único baseado em SAML
- Duração da sessão
- Autenticação de dois fatores
- Provisionamento de usuários e grupos por meio do SCIM/JIT
- Reivindicação de domínios
Gerenciamento de dispositivos
- Gerenciamento de mobilidade corporativa (EMM, na sigla em inglês)*
- Autenticação secundária*
- Gerenciamento de sessão
- Bloqueio de cópia de mensagens e download de arquivos*
- Controle de navegador padrão*
- Bloquear dispositivos com jailbreak ou rooting*
- Versão mínima do app*
Proteção de dados
Por padrão, o Slack criptografa dados em repouso e em trânsito como parte de nossos controles de qualidade fundamentais. Também oferecemos ferramentas que garantem a você ainda mais visibilidade e controle.
- Enterprise Key Management (EKM)
- Prevenção contra perda de dados (DLP)
- API de logs de auditoria
- Descoberta de workspace Grid
- Gerenciamento de apps e integrações
Governança de informação
Cada empresa precisa de uma estratégia contínua para reduzir o risco de comprometer os dados, e não há uma abordagem única para todos. O Slack oferece recursos de governança e gestão de riscos flexíveis o suficiente para atender às necessidades da sua organização, independentemente de onde estiverem.
- Políticas de retenção global
- eDiscovery^
- Exportações de dados
- Termos de Serviços personalizados (TOS)
* Recurso para dispositivos móveis
^ É necessário obter uma solução de terceiros (com suporte da API de descoberta do Slack)
Entre em contato com slack.com/contact-sales para saber mais.
Ótimo!
Agradecemos seu feedback!
Entendi!
Agradecemos seu feedback.
Estamos com problemas. Tente novamente mais tarde.