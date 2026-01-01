Segurança de nível empresarial no Slack

Confie no Slack para proteger seus dados e atender aos requisitos de conformidade

Leitura de 3 minutos

Cada aspecto do trabalho realizado no Slack é protegido por uma segurança de nível empresarial, sem sacrificar a usabilidade. Dessa maneira, você agrega mais valor e faz seu melhor trabalho.

Aprovado por:

Logotipo da AmeritradeLogotipo da NikkeiLogotipo da Roche

Programa de segurança interna do Slack

O programa de segurança de ponta do Slack se inspira no conceito de defesa em profundidade: protege cada nível da sua organização e dos seus dados. Continuamos a conquistar certificados de cumprimento com as normas de segurança mais amplamente reconhecidas, oferecer soluções que ajudam você a atender aos requisitos de conformidade e empregar medidas rigorosas nos âmbitos estrutural e operacional para manter os seus dados seguros.

Certificados e regulamentos de conformidade

O Slack cumpre e ultrapassa algumas das normas de segurança mais amplamente reconhecidas e oferece soluções para ajudar você a atender aos requisitos de conformidade.

Certificados e atestados do Slack 

Logotipo da ISO/IEC 27001ISO IEC 27017Logotipo da ISO IEC 27018Logotipo da AICPA SOC 2Logotipo da AICPA SOC 3Logotipo da Cloud Security AllianceLogotipo da FedRAMP Moderate

O Slack apoia os clientes no cumprimento da conformidade 

Logotipo da HIPPALogotipo de conformidade com a FINRALogotipo do RGPDLogotipo da residência de dados

Práticas e estrutura de segurança

A equipe exclusiva de segurança do Slack usa as melhores práticas e estruturas aceitas pelo setor para manter os seus dados seguros. Nossa abordagem de segurança foca a governança de segurança, a gestão de riscos e a conformidade. Isso inclui a criptografia em repouso e em trânsito, a segurança de rede e o fortalecimento do servidor, o controle do acesso administrativo, o monitoramento do sistema, logs, alertas e muito mais.

Recursos de segurança dos produtos do Slack

O Slack apresenta um conjunto robusto de recursos de produtos de proteção de dados e segurança que garantem a você a flexibilidade, a visibilidade e o controle necessários para gerenciar todos os desafios de segurança, sem comprometer a agilidade.

Gerenciamento de identidade e dispositivo

A proteção das suas informações começa com controles de identidade, independentemente da localização dos usuários. O Slack permite que você gerencie usuários e grupos, simplifique a autenticação com provedor de identidade, além de atribuir funções e permissões. Fornecemos a você soluções para garantir que apenas as pessoas certas e os dispositivos aprovados possam acessar as informações da sua empresa no Slack.

Controles de acesso e identidade

  • Logon único baseado em SAML
  • Duração da sessão
  • Autenticação de dois fatores
  • Provisionamento de usuários e grupos por meio do SCIM/JIT
  • Reivindicação de domínios

Gerenciamento de dispositivos 

  • Gerenciamento de mobilidade corporativa (EMM, na sigla em inglês)*
  • Autenticação secundária*
  • Gerenciamento de sessão
  • Bloqueio de cópia de mensagens e download de arquivos*
  • Controle de navegador padrão*
  • Bloquear dispositivos com jailbreak ou rooting*
  • Versão mínima do app*

Proteção de dados 

Por padrão, o Slack criptografa dados em repouso e em trânsito como parte de nossos controles de qualidade fundamentais. Também oferecemos ferramentas que garantem a você ainda mais visibilidade e controle.

  • Enterprise Key Management (EKM)
  • Prevenção contra perda de dados (DLP)
  • API de logs de auditoria
  • Descoberta de workspace Grid
  • Gerenciamento de apps e integrações

Governança de informação 

Cada empresa precisa de uma estratégia contínua para reduzir o risco de comprometer os dados, e não há uma abordagem única para todos. O Slack oferece recursos de governança e gestão de riscos flexíveis o suficiente para atender às necessidades da sua organização, independentemente de onde estiverem.

  • Políticas de retenção global
  • eDiscovery^
  • Exportações de dados
  • Termos de Serviços personalizados (TOS)

 

 

* Recurso para dispositivos móveis
^ É necessário obter uma solução de terceiros (com suporte da API de descoberta do Slack)

Entre em contato com slack.com/contact-sales para saber mais.

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