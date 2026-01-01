Segurança de nível empresarial no Slack

Cada aspecto do trabalho realizado no Slack é protegido por uma segurança de nível empresarial, sem sacrificar a usabilidade. Dessa maneira, você agrega mais valor e faz seu melhor trabalho.

Aprovado por:

Programa de segurança interna do Slack

O programa de segurança de ponta do Slack se inspira no conceito de defesa em profundidade: protege cada nível da sua organização e dos seus dados. Continuamos a conquistar certificados de cumprimento com as normas de segurança mais amplamente reconhecidas, oferecer soluções que ajudam você a atender aos requisitos de conformidade e empregar medidas rigorosas nos âmbitos estrutural e operacional para manter os seus dados seguros.

Certificados e regulamentos de conformidade

O Slack cumpre e ultrapassa algumas das normas de segurança mais amplamente reconhecidas e oferece soluções para ajudar você a atender aos requisitos de conformidade.

Certificados e atestados do Slack

O Slack apoia os clientes no cumprimento da conformidade

Práticas e estrutura de segurança

A equipe exclusiva de segurança do Slack usa as melhores práticas e estruturas aceitas pelo setor para manter os seus dados seguros. Nossa abordagem de segurança foca a governança de segurança, a gestão de riscos e a conformidade. Isso inclui a criptografia em repouso e em trânsito, a segurança de rede e o fortalecimento do servidor, o controle do acesso administrativo, o monitoramento do sistema, logs, alertas e muito mais.

Recursos de segurança dos produtos do Slack

O Slack apresenta um conjunto robusto de recursos de produtos de proteção de dados e segurança que garantem a você a flexibilidade, a visibilidade e o controle necessários para gerenciar todos os desafios de segurança, sem comprometer a agilidade.

Gerenciamento de identidade e dispositivo

A proteção das suas informações começa com controles de identidade, independentemente da localização dos usuários. O Slack permite que você gerencie usuários e grupos, simplifique a autenticação com provedor de identidade, além de atribuir funções e permissões. Fornecemos a você soluções para garantir que apenas as pessoas certas e os dispositivos aprovados possam acessar as informações da sua empresa no Slack.

Controles de acesso e identidade

Logon único baseado em SAML

Duração da sessão

Autenticação de dois fatores

Provisionamento de usuários e grupos por meio do SCIM/JIT

Reivindicação de domínios

Gerenciamento de dispositivos

Gerenciamento de mobilidade corporativa (EMM, na sigla em inglês)*

Autenticação secundária*

Gerenciamento de sessão

Bloqueio de cópia de mensagens e download de arquivos*

Controle de navegador padrão*

Bloquear dispositivos com jailbreak ou rooting*

Versão mínima do app*

Proteção de dados

Por padrão, o Slack criptografa dados em repouso e em trânsito como parte de nossos controles de qualidade fundamentais. Também oferecemos ferramentas que garantem a você ainda mais visibilidade e controle.

Enterprise Key Management (EKM)

Prevenção contra perda de dados (DLP)

API de logs de auditoria

Descoberta de workspace Grid

Gerenciamento de apps e integrações

Governança de informação

Cada empresa precisa de uma estratégia contínua para reduzir o risco de comprometer os dados, e não há uma abordagem única para todos. O Slack oferece recursos de governança e gestão de riscos flexíveis o suficiente para atender às necessidades da sua organização, independentemente de onde estiverem.

Políticas de retenção global

eDiscovery^

Exportações de dados

Termos de Serviços personalizados (TOS)

* Recurso para dispositivos móveis

^ É necessário obter uma solução de terceiros (com suporte da API de descoberta do Slack)

Entre em contato com slack.com/contact-sales para saber mais.