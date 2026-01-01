Slack : une sécurité de niveau professionnel

Tous les aspects de la collaboration entre les utilisateurs et de la gestion de projets dans Slack sont protégés par un système de sécurité de niveau professionnel, sans impact sur l’ergonomie, pour que vous puissiez tirer le maximum de Slack et travailler au mieux.

Ils nous font confiance :

Programme de sécurité interne de Slack

Le programme de sécurité de pointe de Slack est inspiré du concept de « défense en profondeur » : sécuriser notre organisation et vos données, à tous les niveaux. Nous continuons de décrocher des certificats de sécurité répondant aux principales normes actuelles, offrons des solutions pour vous aider à remplir vos obligations en matière de conformité et employons des mesures draconiennes sur les plans architecturaux et opérationnels pour garantir la sécurité de vos données.

Règles et attestations de conformité

En plus de respecter et de dépasser certaines des normes de sécurité les plus largement reconnues, Slack propose des solutions qui vous aident à répondre à vos besoins en matière de conformité.

Certifications et attestations de Slack

Slack assure la conformité de ses clients avec

Architecture et pratiques de sécurité

Pour assurer la protection de vos données, l’équipe Slack chargée de la sécurité fait appel aux bonnes pratiques et aux frameworks préconisés par notre secteur d’activité. Notre approche de la sécurité se concentre sur la gouvernance de la sécurité, la gestion des risques et la conformité. Cela inclut le chiffrement du trafic et du stockage des données, la sécurité du réseau et le renforcement des serveurs, le contrôle d’accès administratif, la surveillance du système, la journalisation et les alertes, etc.

Fonctionnalités de sécurité de Slack

Slack propose une gamme robuste de fonctionnalités de sécurité et de protection des données vous offrant le contrôle, la visibilité et la flexibilité nécessaires pour répondre à tous vos défis de sécurité, sans perdre en agilité.

Gestion des identités et des appareils

La protection de vos informations commence par un contrôle des identités, peu importe la localisation de vos utilisateurs. Slack vous permet non seulement de gérer vos utilisateurs et groupes et de simplifier leur authentification grâce à votre fournisseur d’identité, mais aussi d’attribuer des autorisations et des rôles. Nous vous offrons les solutions qui vous permettront de vous assurer que seuls les personnes autorisées et les appareils approuvés pourront accéder aux informations de votre entreprise dans Slack.

Contrôles des identités et des accès

Authentification unique basée sur SAML

Durée de session

Authentification à deux facteurs

Gestion des utilisateurs et des groupes via SCIM/JIT

Revendication de la propriété de noms de domaines

Gestion des appareils mobiles

Gestion des appareils mobiles en entreprise*

Authentification secondaire*

Gestion de la session

Blocage des copies de messages et du téléchargement de fichiers*

Commande pour définir un navigateur par défaut*

Blocage des appareils mobiles débridés ou rootés*

Version minimale de l’application*

Protection des données

Par défaut, les contrôles de sécurité de base de Slack assurent le chiffrement du trafic et du stockage des données. Nous proposons également des outils vous offrant une visibilité et un contrôle encore plus étendus.

Gestion des clés de chiffrement Slack Enterprise (Slack EKM)

Prévention de la perte des données (DLP)^

API des journaux d’audit

Visibilité des espaces de travail Grid

Gestion des applications et des intégrations

Gouvernance des informations

Toutes les entreprises ont besoin d’une stratégie visant à réduire le risque de piratage des données, mais il n’existe pas de solution toute faite. Les fonctionnalités de Slack en matière de gouvernance et de gestion des risques sont suffisamment souples pour s’adapter à tous les impératifs de votre organisation.

Règles générales de conservation

eDiscovery^

Exportation des données

Conditions d’utilisation personnalisées

* Fonctionnalité pour les appareils mobiles

^ Solution tierce requise (prise en charge par Discovery API de Slack)

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