Seguridad de nivel empresarial en Slack

La seguridad de nivel empresarial está integrada en todos los aspectos de la colaboración y realización de trabajos en Slack sin sacrificar su capacidad de uso. De este modo, podrás sacar el máximo rendimiento a Slack y a tu trabajo.

Confían en nosotros:

Programa de seguridad interna de Slack

El programa de seguridad líder del sector de Slack se basa en el concepto de defensa en profundidad: asegura tu organización y tus datos en cada una de sus capas. Seguimos obteniendo las certificaciones de los estándares de seguridad con mayor reconocimiento, ofreciendo soluciones para cumplir los requisitos de seguridad y empleando medidas estrictas a nivel operativo y arquitectural para proteger tus datos.

Certificados y regulaciones de cumplimiento

Slack cumple y, en ocasiones, supera los estándares de seguridad con mayor reconocimiento y ofrece soluciones para que tú también cumplas los requisitos de seguridad correspondientes.

Certificados y testimonios de Slack

Slack ayuda a sus clientes a cumplir con estos estándares y normativas:

Arquitectura de seguridad y procesos

El equipo de seguridad de Slack sigue las prácticas recomendadas y marcos del sector para proteger tus datos. Nuestra estrategia de seguridad se centra en la gobernanza de la seguridad, la gestión de riesgos y el cumplimiento. Esto incluye el cifrado en reposo y en tránsito, la seguridad de la red y el endurecimiento del servidor, el control de acceso administrativo, la supervisión del sistema, el registro y las alertas, entre otros aspectos.

Seguridad en los productos de Slack

Slack incluye una serie de productos de seguridad y protección de datos fiables que te otorgan el control, visibilidad y flexibilidad necesarias para enfrentarte a cualquier desafío de seguridad de una forma sencilla y fluida.

Gestión de identidad y dispositivos

La protección de tu información empieza con los controles de identidad, sin importar la ubicación de tus usuarios. Slack te permite gestionar usuarios y grupos, unificar los procesos de autenticación usando tu proveedor de identidad y asignar funciones y permisos. Te proporcionamos las soluciones necesarias para garantizar que solo las personas y dispositivos adecuados acceden a la información de tu empresa en Slack.

Identidad y controles de acceso

Inicio de sesión único basado en SAML

Duración de la sesión

Autenticación de dos factores

Gestión de usuarios y grupos con SCIM/JIT

Reclamación de nombres de dominios

Administración de dispositivos

Administración de movilidad empresarial (EMM)*

Autenticación secundaria*

Administración de sesiones

Copia de mensajes en bloque y descarga de archivos*

Control del navegador predeterminado*

Bloqueo de dispositivos con jailbreak o rooting*

Versión mínima de la aplicación*

Protección de datos

De manera predeterminada, y como parte de nuestros controles básicos de seguridad, Slack cifra los datos en reposo y en tránsito. También proporcionamos herramientas para que tengas más visibilidad y control.

Administración de claves de cifrado (EKM)

Prevención de pérdida de datos (DLP)^

API de registros de auditoría

Visibilidad del espacio de trabajo de Grid

Administración de integraciones y aplicaciones

Gobernanza de la información

Todas las empresas necesitan una estrategia continua que reduzca la posibilidad de que se pongan en peligro sus datos, pero no existe una solución universal. Slack ofrece capacidades de gobernanza y gestión de riesgos lo suficientemente flexibles como para satisfacer las necesidades de tu organización, sin importar cuáles sean.

Políticas de retención de datos globales

eDiscovery^

Exportación de datos

Condiciones de servicio personalizadas

* Función móvil

^ Se necesita una solución de terceros (compatible con la Discovery API de Slack)

Contacta con slack.com/contact-sales si quieres obtener más información.