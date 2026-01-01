Slack의 엔터프라이즈급 보안

Slack은 사용성에는 영향을 주지 않으면서도 엔터프라이즈급 보안이 사용자 협업과 작업 처리의 모든 면에 적용되어 있습니다. 따라서 Slack을 십분 활용하면서도 최고의 업무 생산성을 올릴 수 있습니다.

Slack을 신뢰하는 기업:

Slack의 내부 보안 프로그램

업계를 선도하는 Slack의 보안 프로그램은 모든 계층에서 조직과 데이터를 보호하는 심층 방어 개념을 기반으로 합니다. 가장 널리 인정되는 보안 표준을 준수하는 인증을 획득하고 있으며, 규정 준수 요건을 충족하는 데 도움이 되는 솔루션을 제공하고, 아키텍처 및 운영 수준에서 엄격한 기준을 적용해 고객의 데이터를 안전하게 지켜드립니다.

규정 준수 인증 및 규제

Slack은 가장 널리 인정되는 보안 표준보다도 더 엄격한 기준을 적용하고 고객의 규정 준수 요건을 충족하는 데 도움이 되는 솔루션을 제공합니다.

Slack 인증 및 증명

Slack의 고객 규정 준수 지원 현황

보안 아키텍처 및 사례

Slack의 전담 보안 팀에서는 업계에서 인정하는 모범 사례 및 프레임워크를 사용하여 고객의 데이터를 안전하게 지켜드립니다. Slack의 보안 접근 방식은 보안 관리, 위험 관리 및 규정 준수에 주력하는 것입니다. 여기에는 보관 및 전송 중인 암호화, 네트워크 보안 및 서버 강화, 관리 액세스 통제, 시스템 모니터링, 기록 및 경고 등이 포함됩니다.

Slack의 제품 보안 기능

Slack에는 민첩성을 낮추지 않고 모든 보안 문제를 관리하는 데 필요한 제어 기능, 가시성, 유연성을 제공할 수 있는 강력한 보안 및 데이터 보호 기능 세트가 준비되어 있습니다.

ID 및 기기 관리

정보 보안은 사용자 위치와 관계없이 ID 제어로 시작됩니다. Slack에서는 사용자와 그룹을 관리하고, ID 제공업체를 통해 인증을 간소화하고, 역할과 권한을 할당할 수 있습니다. 적절한 사용자와 승인된 기기만 Slack의 회사 정보에 액세스할 수 있게 해 주는 솔루션을 제공합니다.

ID 및 액세스 제어

SAML 기반 SSO(Single Sign-On)

세션기간

2단계 인증

SCIM/JIT를 통한 사용자 프로비저닝

도메인 요청

장치 관리

EMM(엔터프라이즈 모빌리티 관리)*

보조 인증*

세션 관리

메시지 복사 및 파일 다운로드 차단*

기본 브라우저 제어*

탈옥 또는 루팅된 장치 차단*

최소 앱 버전*

데이터 보호

당사의 기본 보안 제어 정책의 일환으로 Slack은 기본적으로 전송 중인 데이터와 미사용 데이터를 암호화합니다. 또한, 가시성과 제어 기능을 강화하는 도구도 제공합니다.

EKM(엔터프라이즈 키 관리)

DLP(데이터 손실 방지)^

감사 로그 API

그리드 워크스페이스 검색

앱 및 통합 관리

정보 거버넌스

모든 회사에는 데이터 손상 위험을 낮추기 위한 지속적인 전략이 필요하며, 모든 접근 방식에 적용되는 하나의 해결책은 없습니다. Slack은 조직의 요구에 맞는 유연한 관리 및 위험 관리 기능을 제공합니다.

전역 보존 정책

eDiscovery^

데이터 내보내기

사용자 지정 서비스 약관(TOS)

* 모바일 기능

^ 타사 솔루션 필요(Slack의 Discovery API에 의해 지원됨)

