Seguridad de nivel empresarial en Slack

La seguridad de nivel empresarial está integrada en todos los aspectos relativos a la colaboración y al trabajo en Slack, sin sacrificar la facilidad de uso. De este modo, podrás aprovechar Slack al máximo y hacer tu mejor trabajo.
Confían en nosotros:
Programa de seguridad interna de Slack
El programa de seguridad líder del sector de Slack se basa en el concepto de defensa en profundidad: protege a nuestra organización y tus datos en cada capa. Constantemente estamos obteniendo certificaciones que cumplen con los estándares de seguridad del más amplio reconocimiento, ofrecemos soluciones para ayudarte a alcanzar los requisitos de cumplimiento normativo y aplicamos medidas rigurosas en las operaciones y la estructura para mantener tus datos seguros.
Certificados y regulaciones de cumplimiento
Slack cumple y supera algunos de los estándares de seguridad del más amplio reconocimiento y ofrece soluciones para ayudarte a alcanzar los requisitos de cumplimiento normativo.
Certificados y atestaciones de Slack
Slack apoya el cumplimiento normativo de los clientes con:
Arquitectura y prácticas de seguridad
El equipo de seguridad dedicado de Slack aplica las prácticas recomendadas y las estructuras aceptadas por el sector para mantener tus datos seguros. Nuestro enfoque de seguridad se centra en la gobernanza de la seguridad, la administración de riesgos y el cumplimiento normativo. Esto incluye el cifrado de datos en reposo y en tránsito, la seguridad de la red y el fortalecimiento de la protección del servidor, el control de acceso administrativo, la supervisión del sistema, el registro y las alertas, entre otras funciones.
Funciones de seguridad del producto de Slack
Slack incluye un conjunto sólido de funciones de protección de datos y seguridad que te dan el control, la visibilidad y la flexibilidad que necesitas para manejar todos los desafíos relativos a la seguridad sin comprometer la agilidad.
Administración de identidades y dispositivos
El primer paso en la protección de tu información son los controles de identidad, donde sea que se encuentren tus usuarios. Slack te permite administrar usuarios y grupos, simplificar la autenticación usando tu proveedor de identidad y asignar roles y permisos. Te damos las soluciones para garantizar que solo las personas adecuadas y los dispositivos aprobados puedan acceder a la información de tu empresa en Slack.
Controles de identidad y acceso
- Inicio de sesión único basado en SAML
- Duración de la sesión
- Autenticación de dos factores
- Administración de usuarios y grupos con SCIM/JIT
- Reclamo de nombres de dominios
Administración de dispositivos
- Administración de movilidad empresarial (EMM)*
- Autenticación secundaria*
- Administración de sesiones
- Bloqueo de copia de mensajes y descarga de archivos*
- Control del navegador por defecto*
- Bloqueo de dispositivos con Jailbreak o con rooting*
- Versión mínima de la app*
Protección de datos
De manera predeterminada, y como parte de nuestros controles básicos de seguridad, Slack cifra los datos en reposo y en tránsito. También brindamos herramientas que te dan aún más visibilidad y control.
- Administración de claves Enterprise (EKM)
- Prevención de pérdida de datos (DLP)^
- API de registros de auditoría
- Descubrimiento de espacios de trabajo con el plan Enterprise Grid
- Administración de app e integraciones
Gobernanza de la información
Todas las empresas necesitan una estrategia continua que reduzca la posibilidad de que se pongan en peligro sus datos, pero no existe una solución universal. Slack ofrece funcionalidades de gobernanza y administración de riesgos lo suficientemente flexibles como para satisfacer las necesidades de tu organización, sin importar cuáles sean.
- Políticas de conservación globales
- eDiscovery^
- Exportación de datos
- Términos de servicio personalizados (TOS)
* Opción para dispositivos móviles
^ Solución de terceros obligatoria (compatible con Discovery API de Slack)
Ponte en contacto con slack.com/contact-sales para obtener más información.
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