Seguridad de nivel empresarial en Slack

La seguridad de nivel empresarial está integrada en todos los aspectos relativos a la colaboración y al trabajo en Slack, sin sacrificar la facilidad de uso. De este modo, podrás aprovechar Slack al máximo y hacer tu mejor trabajo.

Confían en nosotros:

Programa de seguridad interna de Slack

El programa de seguridad líder del sector de Slack se basa en el concepto de defensa en profundidad: protege a nuestra organización y tus datos en cada capa. Constantemente estamos obteniendo certificaciones que cumplen con los estándares de seguridad del más amplio reconocimiento, ofrecemos soluciones para ayudarte a alcanzar los requisitos de cumplimiento normativo y aplicamos medidas rigurosas en las operaciones y la estructura para mantener tus datos seguros.

Certificados y regulaciones de cumplimiento

Slack cumple y supera algunos de los estándares de seguridad del más amplio reconocimiento y ofrece soluciones para ayudarte a alcanzar los requisitos de cumplimiento normativo.

Certificados y atestaciones de Slack

Slack apoya el cumplimiento normativo de los clientes con:

Arquitectura y prácticas de seguridad

El equipo de seguridad dedicado de Slack aplica las prácticas recomendadas y las estructuras aceptadas por el sector para mantener tus datos seguros. Nuestro enfoque de seguridad se centra en la gobernanza de la seguridad, la administración de riesgos y el cumplimiento normativo. Esto incluye el cifrado de datos en reposo y en tránsito, la seguridad de la red y el fortalecimiento de la protección del servidor, el control de acceso administrativo, la supervisión del sistema, el registro y las alertas, entre otras funciones.

Funciones de seguridad del producto de Slack

Slack incluye un conjunto sólido de funciones de protección de datos y seguridad que te dan el control, la visibilidad y la flexibilidad que necesitas para manejar todos los desafíos relativos a la seguridad sin comprometer la agilidad.

Administración de identidades y dispositivos

El primer paso en la protección de tu información son los controles de identidad, donde sea que se encuentren tus usuarios. Slack te permite administrar usuarios y grupos, simplificar la autenticación usando tu proveedor de identidad y asignar roles y permisos. Te damos las soluciones para garantizar que solo las personas adecuadas y los dispositivos aprobados puedan acceder a la información de tu empresa en Slack.

Controles de identidad y acceso

Inicio de sesión único basado en SAML

Duración de la sesión

Autenticación de dos factores

Administración de usuarios y grupos con SCIM/JIT

Reclamo de nombres de dominios

Administración de dispositivos

Administración de movilidad empresarial (EMM)*

Autenticación secundaria*

Administración de sesiones

Bloqueo de copia de mensajes y descarga de archivos*

Control del navegador por defecto*

Bloqueo de dispositivos con Jailbreak o con rooting*

Versión mínima de la app*

Protección de datos

De manera predeterminada, y como parte de nuestros controles básicos de seguridad, Slack cifra los datos en reposo y en tránsito. También brindamos herramientas que te dan aún más visibilidad y control.

Administración de claves Enterprise (EKM)

Prevención de pérdida de datos (DLP)^

API de registros de auditoría

Descubrimiento de espacios de trabajo con el plan Enterprise Grid

Administración de app e integraciones

Gobernanza de la información

Todas las empresas necesitan una estrategia continua que reduzca la posibilidad de que se pongan en peligro sus datos, pero no existe una solución universal. Slack ofrece funcionalidades de gobernanza y administración de riesgos lo suficientemente flexibles como para satisfacer las necesidades de tu organización, sin importar cuáles sean.

Políticas de conservación globales

eDiscovery^

Exportación de datos

Términos de servicio personalizados (TOS)

* Opción para dispositivos móviles

^ Solución de terceros obligatoria (compatible con Discovery API de Slack)

Ponte en contacto con slack.com/contact-sales para obtener más información.