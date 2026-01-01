Les canaux partagés, associés à une recherche alimentée par l’IA, permettent aux membres de l’équipe de trouver rapidement les informations dont ils ont besoin.

Utilisez les flux de travail IA et Slackbot pour automatiser les rappels, les mises à jour de statut, les approbations et bien plus encore, afin de rester organisé(e).

Intégrez d’autres outils, facilitez une communication rapide via les différents canaux et réunions d’équipe, et publiez des mises à jour asynchrones pour maintenir la dynamique du projet.

Rassemblez toutes vos conversations, notes de réunion, fichiers et flux de travail dans Slack pour assurer la cohésion des équipes et faire avancer les projets.

À propos de ce cas d’utilisation

Une gestion de projet efficace va au-delà du simple suivi des tâches. C’est un système qui assure la fluidité du travail, évite les oublis de tâches et maximise le temps que votre équipe consacre aux tâches à forte valeur ajoutée. Bien menée, la gestion de projet aide les collaborateurs à rester concentrés et à déléguer facilement les tâches, ce qui permet de suivre l’avancement en temps réel.

Slack est un système d’exploitation professionnel centralisé qui rend la gestion de projet à la fois plus facile et plus efficace. Les équipes peuvent utiliser ces conseils pratiques pour tirer le meilleur parti de la plateforme.

Comment gérer des projets avec Slack

La gestion de projet dans Slack vous aide à intégrer les différents aspects de vos processus (conversations, documents, notes de réunion et outils de suivi des tâches) dans l’espace de travail où votre équipe collabore déjà. Les outils et intégrations de Slack permettent aux coéquipiers de se coordonner et de communiquer sans avoir jongler entre différentes applications, et l’IA de Slack facilite la recherche dans toutes vos ressources en une seule fois et l’automatisation des flux de travail.

Voici quelques fonctionnalités de Slack qui favorisent une gestion de projet efficace :

Utilisez les canaux pour centraliser les conversations

Rassemblez toutes les communications dans les canaux. Chaque projet ou flux de travail peut avoir son propre canal, ce qui permet de garder les conversations ciblées et faciles à rechercher. Vous pouvez également créer des canaux distincts pour chaque phase du projet, tels que #lancement-projet et #suivi-projet, permettant aux équipes de suivre les progrès et de rester concentrées sur les tâches pertinentes au bon moment.

Connectez votre pile technologique grâce aux intégrations

Une gestion de projet efficace repose sur une circulation fluide de l’information à travers l’ensemble des outils de l’équipe. Slack se connecte nativement à de nombreuses applications et logiciels couramment utilisés pour les projets :

Les gestionnaires de tâches comme Asana et Monday

Les suites d’outils de design comme Miro et Figma

Le stockage cloud comme Google Drive et Dropbox

Les assistants de réunion comme Zoom et Gong

Les plateformes clients telles que Salesforce et Zendesk

Les moteurs d’automatisation comme Zapier et Workato

Des intégrations comme celles-ci peuvent envoyer des notifications en temps réel dans les canaux Slack afin que les équipes sachent lorsqu’une tâche est terminée ou qu’un fichier est mis à jour. Cette visibilité accrue élimine la nécessité de jongler entre différents outils, ce qui permet de gagner du temps et de maintenir les équipes concentrées sur un travail productif.

Utilisez Slackbot, votre assistant personnel

Slackbot est votre assistant IA personnel dans Slack. Utilisez-le pour automatiser les tâches de gestion de projet telles que la planification des réunions quotidiennes, le rappel des échéances aux responsables de tâches et la diffusion des mises à jour relatives aux étapes clés. Il est également utile pour automatiser d’autres tâches comme les approbations, les enregistrements et les rappels.

Optimisez vos opérations grâce à l’automatisation des flux de travail par l’IA

Utilisez l’automatisation des flux de travail par l’IA dans Slack pour créer des processus standardisés pour votre projet. Automatisez les tâches telles que le circuit d’approbation, la collecte des mises à jour de statut et l’intégration. Lorsque les tâches répétitives sont automatisées, les projets avancent plus vite et se déroulent plus facilement.

Réglez rapidement les problèmes grâce aux appels d’équipe

Vous devez résoudre un problème rapidement ? Invitez un collègue à une conversation vidéo ou audio en temps réel sans quitter Slack. Les appels d’équipe constituent également un excellent moyen d’organiser des points d’équipe sans avoir besoin d’envoyer d’invitation formelle à une réunion.

Échangez avec vos partenaires et clients via Slack Connect

Grâce à Slack Connect, vous pouvez intégrer des fournisseurs et des partenaires externes à une conversation dans un canal. Évitez les retards liés aux e-mails et centralisez la communication, même lorsque des intervenants externes participent à votre projet.

Suivez chaque projet grâce aux modèles

Particulièrement utiles pour les lancements de projets, les modèles aident les équipes à créer un flux de travail de gestion de projet sans partir de zéro. Les automatisations, les outils de suivi des tâches et les structures de canaux sont préconfigurés pour une utilisation dans Slack et peuvent être adaptés à vos besoins. Vous pouvez vous lancer rapidement avec le modèle de gestion de projet de Slack.

Les avantages de la gestion de projets dans Slack

La gestion de projets dans Slack permet de centraliser toutes vos données et de garantir que votre équipe est coordonnée. La coordination du travail sur les projets dans Slack présente notamment les avantages suivants :

Des prises de décision plus rapide. Grâce à la centralisation des conversations et des documents, les équipes peuvent rassembler les informations et les approbations nécessaires pour prendre des décisions plus rapidement. Les équipes qui utilisent Slack pour la gestion de projet déclarent être à 47 % plus productives.

Grâce à la centralisation des conversations et des documents, les équipes peuvent rassembler les informations et les approbations nécessaires pour prendre des décisions plus rapidement. Les équipes qui utilisent Slack pour la gestion de projet déclarent être à 47 % plus productives. Des réunions de suivi moins nombreuses, mais plus efficaces. Utilisez des outils comme les mises à jour asynchrones des canaux, les flux de travail automatisés et les fils de discussion pour réduire la nécessité d’organiser fréquemment des réunions. Selon une étude de Slack, les équipes déclarent avoir besoin de 39 % de réunions en moins lorsque l’organisation d’un projet se déroule dans Slack.

Utilisez des outils comme les mises à jour asynchrones des canaux, les flux de travail automatisés et les fils de discussion pour réduire la nécessité d’organiser fréquemment des réunions. Selon une étude de Slack, les équipes déclarent avoir besoin de 39 % de réunions en moins lorsque l’organisation d’un projet se déroule dans Slack. Un meilleur sens des responsabilités. Clarifiez les responsabilités liées aux tâches, suivez les progrès sans avoir besoin de produire de rapports de projet externes et maintenez les conversations et la prise de décision au sein des canaux désignés. Une meilleure communication et une plus grande visibilité dès le départ responsabilisent mieux les membres de l’équipe.

Clarifiez les responsabilités liées aux tâches, suivez les progrès sans avoir besoin de produire de rapports de projet externes et maintenez les conversations et la prise de décision au sein des canaux désignés. Une meilleure communication et une plus grande visibilité dès le départ responsabilisent mieux les membres de l’équipe. Une base de connaissances consultable. Trouvez ce dont vous avez besoin dans les différents canaux grâce à la recherche optimisée par l’IA, qu’il s’agisse d’un document partagé, d’une décision ou d’une mise à jour de statut. La prise en compte du contexte conversationnel contribue à améliorer la continuité entre les phases du projet.

Trouvez ce dont vous avez besoin dans les différents canaux grâce à la recherche optimisée par l’IA, qu’il s’agisse d’un document partagé, d’une décision ou d’une mise à jour de statut. La prise en compte du contexte conversationnel contribue à améliorer la continuité entre les phases du projet. Une réduction des changements d’environnement. Intégrez Slack à vos autres outils de projet pour centraliser les données et assurer la continuité du travail sans changer constamment de plateforme.

Slack occupe un rôle central dans la collaboration de notre entreprise, pour en augmenter la vélocité, et fait partie intégrante du développement de notre relation client. Nous utilisons Slack tous les jours. Brad Lightcap COO, OpenAI

Quelles sont les principales phases de la gestion de projet ?

La gestion de projet consiste à piloter un projet depuis sa planification initiale jusqu’à sa clôture finale. Bien que les types de projets puissent être très variés, la plupart progressent à travers cinq étapes distinctes. À chaque étape, le rôle d’un chef de projet est de veiller à la cohésion des équipes, de suivre les progrès mesurables vers les objectifs fixés et de déléguer les tâches nécessaires pour faire avancer les projets. Les cinq étapes comprennent :

1. L’initiation

Pour lancer le projet, le chef de projet doit définir sa portée, ses objectifs et sa finalité. Il doit également identifier les intervenants du projet et les indicateurs de réussite. L’objectif de cette phase est de décrire pourquoi le projet est important et comment le succès sera défini.

2. La planification

Lors de la planification de projet, vous définissez vos jalons, vos échéances, vos ressources, vos dépendances et la responsabilité des tâches. Une fois votre planning bien en place, les équipes savent à quoi s’attendre et les responsabilités de chacun, ce qui facilite le bon déroulement de la phase d’exécution.

3. L’exécution

À ce stade, l’équipe accomplit les tâches définies lors de la planification. Pour que le projet avance sans encombre, les chefs de projet doivent privilégier la communication, encourager la collaboration et résoudre rapidement les problèmes.

4. Le suivi

Le suivi s’effectue pendant l’exécution, permettant au chef de projet de connaître les délais, les objectifs et les risques et d’apporter des ajustements en temps réel au planning du projet.

5. La clôture

La clôture intervient une fois les travaux terminés et livrés. Les chefs de projet travaillent avec l’équipe pour régler les derniers détails, rédiger des rapports sur les résultats à partager avec les intervenants et rechercher des pistes d’amélioration pour optimiser l’efficacité des projets futurs.

Quelles sont les stratégies de gestion de projet qui permettent d’améliorer les résultats ?

Si les outils sont importants, une stratégie de gestion de projet solide est essentielle à la réussite. Définir une stratégie et la communiquer aux membres de l’équipe avant le début du projet peut contribuer à assurer le bon déroulement et l’efficacité du travail. Les stratégies de gestion de projet qui améliorent les résultats comprennent :

La priorisation. Classer les tâches par ordre d’urgence et d’impact permet de garantir la réalisation des livrables essentiels. Lorsque les membres de l’équipe priorisent les tâches du projet, ils peuvent rester concentrés sur les progrès au lieu de perdre du temps sur des tâches de faible valeur ou non essentielles.

Classer les tâches par ordre d’urgence et d’impact permet de garantir la réalisation des livrables essentiels. Lorsque les membres de l’équipe priorisent les tâches du projet, ils peuvent rester concentrés sur les progrès au lieu de perdre du temps sur des tâches de faible valeur ou non essentielles. La coordination des intervenants. La communication avec les intervenants tout au long du projet permet de maintenir la coordination sur la portée et les objectifs. Elle peut également contribuer à réduire les corrections et à ajuster les attentes au fur et à mesure de l’évolution du projet.

La communication avec les intervenants tout au long du projet permet de maintenir la coordination sur la portée et les objectifs. Elle peut également contribuer à réduire les corrections et à ajuster les attentes au fur et à mesure de l’évolution du projet. La préparation des ressources. Pour qu’un projet soit réussi, il est indispensable que les ressources adéquates soient en place avant son lancement. Il s’agit de prendre le temps de s’assurer que les membres de l’équipe sont informés et prêts à intervenir au bon moment, et que les outils et ressources nécessaires seront à leur disposition, ce qui contribue au bon déroulement du projet.

Pour qu’un projet soit réussi, il est indispensable que les ressources adéquates soient en place avant son lancement. Il s’agit de prendre le temps de s’assurer que les membres de l’équipe sont informés et prêts à intervenir au bon moment, et que les outils et ressources nécessaires seront à leur disposition, ce qui contribue au bon déroulement du projet. La gestion des risques. Les équipes qui adoptent une approche proactive en matière de gestion des risques peuvent relever les défis plus efficacement, minimisant ainsi les retards. Anticiper les problèmes potentiels et élaborer des stratégies pour les gérer peut s’avérer payant pour maintenir un projet sur la bonne voie lorsque des problèmes surviennent.

Les équipes qui adoptent une approche proactive en matière de gestion des risques peuvent relever les défis plus efficacement, minimisant ainsi les retards. Anticiper les problèmes potentiels et élaborer des stratégies pour les gérer peut s’avérer payant pour maintenir un projet sur la bonne voie lorsque des problèmes surviennent. Des modèles de collaboration agile. Certaines équipes choisissent d’adopter une approche agile pour la gestion de projet, en privilégiant les commentaires en continu, les progrès itératifs et la flexibilité constante. La méthodologie agile décompose les tâches en petites étapes gérables et permet aux équipes d’adapter leur approche au fur et à mesure de l’avancement du travail, ce qui permet souvent d’obtenir de meilleurs résultats plus rapidement.

Cinq conseils pour une gestion de projet réussie

Avec des outils et des stratégies de projet en place, la réussite repose sur la constance. Voici cinq pratiques de gestion de projet efficaces pour assurer leur réussite.

Attribuez clairement les propriétés et les responsabilités. Lorsque les membres d’une équipe savent quelles tâches leur incombent et quand elles doivent être terminées, ils sont responsabilisés, ce qui permet à chacun de rester sur la bonne voie. Standardisez votre style et votre rythme de communication. Choisissez des méthodes et des récurrences prévisibles pour communiquer avec votre équipe (par exemple, une mise à jour écrite hebdomadaire et des points quotidiens dans le canal du projet) afin qu’ils sachent à quoi s’attendre et quand. Garantissez une visibilité en temps réel du statut. Créer un hub central et où le statut est mis à jour en temps réel. Les listes de tâches, les échéanciers et les obstacles au projet peuvent tous être répertoriés et mis à jour au même endroit, par exemple dans une publication épinglée ou un fichier partagé au sein du canal du projet. Mettez en place des règles pour les réunions. Réduisez la nécessité d’organiser des réunions en utilisant autant que possible les mises à jour asynchrones. Lors de vos réunions, concentrez-vous sur la prise de décisions et la résolution des problèmes. Créez une documentation fournie et consultable. Téléchargez les fichiers, discutez des décisions et documentez les processus et les résultats au fur et à mesure de l’avancement du projet. Utilisez Slack pour créer une base de connaissances consultable que votre équipe pourra exploiter pour poser des questions, partager avec les nouvelles recrues et explorer pour obtenir des informations permettant d’améliorer les projets futurs.

Une gestion de projet plus intelligente avec Slack

La réussite d’un projet repose sur une bonne communication et une bonne organisation. En centralisant ces éléments dans Slack, vous pouvez tirer parti des outils de planification et d’exécution de projets, créer un centre de connaissances consultable et maintenir la communication d’équipe au même endroit au lieu d’être dispersée dans des messageries, des boîtes de réception et d’autres applications.

Slack vous aide à gérer vos projets de A à Z. Les canaux permettent de maintenir les conversations ciblées et visibles, et les intégrations permettent de récupérer des données provenant d’autres systèmes. Parallèlement, des outils comme Slackbot et l’automatisation des flux de travail par l’IA aident les membres de l’équipe à réduire les tâches répétitives telles que la saisie de données ou la recherche d’informations dans la documentation.

Avec Slack, vous pouvez rationaliser les processus de projet, réduire les points de friction et livrer plus rapidement. Explorez les fonctionnalités de gestion de projet de Slack pour découvrir comment elles peuvent vous aider à être plus efficace et performant.