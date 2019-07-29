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Plus de manières d’utiliser Zoom dans Slack

Automatiser avec le générateur de flux de travail

Le générateur de flux de travail* vous permet de transformer les processus quotidiens en automatisations, sans rédiger une seule ligne de code. Ajoutez des outils tiers comme Zoom aux flux de travail pour gérer le travail et les processus dans Slack, et utilisez des modèles pour vous lancer rapidement. En savoir plus sur les automatisations

Modèles disponibles pour Zoom :

Lancer une réunion Zoom

Créer une réunion Zoom et générer un lien pour que votre équipe puisse vous rejoindre via Slack

*Le générateur de flux de travail est disponible uniquement avec les forfaits payants