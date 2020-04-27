Règle de conservation des données
monday.com customers retain full control of their uploaded data, and may modify or delete it at all times - using the means available through the service's user interface.
Règles d’archivage et de suppression des données
Upon termination of contract, customers are able to request deletion of their data as part of the account closure procedure. All customer data will then be deleted within 90 days, which includes a 30-day period to allow for rollback, and additional 60 days to delete the data from our databases and our sub-processors' databases.
Règle de stockage des données
All data at rest is encrypted using AES-256. Data is stored and backed up in across multiple AWS Availability Zones. Backups are retained for 25 days, and we have established a disaster recovery site in a separate AWS region to ensure availability.
Site(s) de centre de données
États-Unis, Allemagne
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosting
Société chargée de l’hébergement des données
Amazon Web Services, Google Cloud Platform
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no