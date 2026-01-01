Imaginez : vous participez à un fil de discussion Slack avec un développeur et un ingénieur du service d’assistance pour résoudre un problème lié à votre nouvelle fonctionnalité. Vous vous attendiez à une conversation normale et vous retrouvez avec quantité d’informations clients et d’idées de produit.

Cependant, vous devez développer et hiérarchiser ces idées avant d’agir. Si vous utilisez un autre outil pour créer un ticket officiel, vous perdrez le contexte de la conversation naturelle, sans compter que les futures discussions seront dispersées entre différentes applications et deviendront cloisonnées.

Heureusement, vous n’avez pas besoin de basculer entre plusieurs outils pour transformer les idées en actions. Vous pouvez gérer votre backlog produit depuis Slack avec un modèle de planification de backlog qui vous permet d’organiser et de visualiser votre backlog tout en collaborant de manière naturelle.

Qu’est-ce qu’un backlog produit ?

Un backlog produit est un élément fondamental de nombreuses méthodologies de gestion de projets, en particulier Agile et Scrum. Le guide officiel Scrum définit un backlog produit comme « la source unique de travail entrepris par l’équipe Scrum ».

Les nouvelles fonctionnalités, les améliorations des produits existants et les corrections de bugs importantes doivent toutes figurer dans le backlog produit avant de pouvoir être ajoutées à la feuille de route produit. En plus d’être la source d’information unique sur laquelle repose la planification de sprint, le backlog produit est essentiel à la planification stratégique et une collaboration efficace avec les parties prenantes à travers les équipes.

Qu’est-ce qu’un modèle de backlog ?

Un modèle de backlog vous aide à standardiser et organiser votre backlog produit. Les équipes produit peuvent utiliser un modèle de backlog d’équipe pour effectuer des tâches critiques telles que la hiérarchisation, la planification de sprint et le perfectionnement du backlog.

L’utilisation d’un modèle de backlog permet de maintenir tout le monde sur la même longueur d’onde et garantit que vous disposez toujours des bonnes informations dans le bon format. Le modèle de backlog idéal sera différent pour chaque entreprise. Assurez-vous que toutes les parties prenantes contribuent à la création du vôtre.

Avantages de notre modèle de backlog de projet

Vous pouvez désormais créer et gérer votre backlog dans Slack à l’aide d’un modèle dynamique qui prend en charge votre gestion de projet de manière collaborative et adaptée aux méthodes de travail de votre équipe.

Centraliser vos flux de travail créatifs

Ce modèle de backlog de projet est essentiel pour les équipes qui veulent s’assurer qu’aucune idée, aucune user story ou aucun élément de backlog ne se perde parmi les communications quotidiennes. En collectant et stockant automatiquement les éléments de backlog, que ce soit pour la planification de sprint ou les initiatives internes, le modèle de backlog produit permet d’organiser les exigences de manière fluide tout en respectant les bonnes pratiques applicables pour les équipes de projet.

Stockage des idées simplifié

Le modèle de hiérarchisation de backlog permet aux membres de l’équipe d’ajouter rapidement de nouveaux éléments de backlog mentionnés dans les conversations, y compris les user stories et les idées de fonctionnalités. Grâce à ce processus fluide, les responsables et les parties prenantes peuvent visualiser le flux d’idées, favorisant la collaboration au sein de l’équipe. L’outil de suivi garantit qu’aucun élément n’est négligé tout en offrant une vue claire des étapes suivantes. La centralisation des backlogs produit permet de garder une trace des story points et des estimations, ce qui booste votre équipe et maintient l’ensemble de ses membres sur la même longueur d’onde.

Organisation stratégique

Une fois les éléments de backlog capturés, le modèle de backlog partagé permet aux membres de l’équipe de les organiser par priorité et impact sur le développement du projet concerné. Grâce à ce processus de tri, la planification de sprint peut se concentrer sur les éléments à forte valeur ajoutée tout en répondant aux exigences des parties prenantes. Qu’il s’agisse d’un modèle de backlog de sprint pour votre équipe de développement ou d’un backlog de suivi des tâches, cet outil garantit que vos plans sont alignés sur les objectifs commerciaux. Les équipes qui utilisent cette approche peuvent visualiser les actions effectuées et les éléments qui nécessitent une attention immédiate, simplifiant les flux de travail agiles pour une efficacité optimale.

Suivi efficace de la progression

Le suivi de la progression des listes de backlog depuis la conception jusqu’à la réalisation est essentiel. Ce modèle de backlog de travail peut vous faciliter la tâche. Cet outil aide les membres de l’équipe à consulter les backlogs et surveiller le statut des initiatives, story points ou fonctionnalités en temps réel. Cette visibilité continue parmi l’équipe garantit que les sprints restent sur la bonne voie, tandis que les responsables peuvent apporter des ajustements en fonction de l’évolution des priorités. Que vous utilisiez ce modèle dans le cadre de la gestion de backlog de sprint ou de besoins plus larges de gestion de projets agile, le modèle de backlog de Slack est adaptable à vos besoins, de sorte que vous pouvez gérer efficacement l’ensemble de vos opérations.

Que faut-il inclure dans un modèle de suivi de backlog ?

Notre modèle de backlog des tâches vous offre la flexibilité nécessaire à la création d’un backlog produit aligné sur les flux de travail et outils de votre équipe. Cependant, quelques éléments se doivent d’y figurer.

User stories

Les user stories constituent la base d’un backlog produit. Ils précisent l’objectif de chaque élément en définissant ce dont l’utilisateur final a besoin et la façon dont il en bénéficiera directement. Les user stories ne doivent comporter que quelques phrases simples. Ajoutez un champ de texte à votre modèle de backlog et rédigez des user stories qui incluent les éléments suivants :

Le qui : il peut s’agir de son rôle dans un contexte B2B ou de ses caractéristiques démographiques dans un contexte B2C.

Le quoi : utilisez des déclarations à la première personne pour vraiment vous mettre dans l’état d’esprit de l’utilisateur final.

Le pourquoi : de quelle façon son « quoi » spécifique s’intègre-t-il dans son « pourquoi » global ?

Par exemple : « En tant que chef de projets, je veux transformer les conversations Slack en éléments de backlog afin de pouvoir exploiter de manière naturelle et efficace les informations et idées de mon équipe. » Quelle que soit la mise en forme de votre modèle de backlog, votre colonne consacrée aux user stories doit être centrale.

Priorité

Ce champ est essentiel pour le propriétaire du produit, qui doit régulièrement hiérarchiser et affiner le backlog. Si vous devez collaborer avec votre propriétaire de produit pour savoir ce qui lui sera le plus utile, les informations du backlog qui participent à la hiérarchisation incluent généralement ce qui suit :

Valeur commerciale : quelle plus-value directe cette fonctionnalité ou cette amélioration apporte-t-elle ?

Catégorie : s’agit-il d’une nouvelle fonctionnalité, d’une amélioration du produit ou d’un bug ?

Urgence : y a-t-il des échéances externes ou internes urgentes à prendre en compte ?

Dépendances : y a-t-il d’autres fonctionnalités ou améliorations qui dépendent de cet élément du backlog ?

Demandes clients : combien de demandes clients avez-vous reçues pour cette fonctionnalité, cette amélioration ou ce bug ? Quelle pression exercent les clients à forte valeur ajoutée ?

L’intégration de ce type de données riches dans votre modèle de backlog produit facilite la hiérarchisation du backlog et la planification des sprints.

Story points (méthodologies agile et Scrum)

Les story points représentent un élément essentiel des méthodologies agile et Scrum. Ils mesurent le temps et l’effort estimés pour créer une user story et jouent un facteur essentiel dans la priorisation. S’il existe de nombreuses approches différentes pour déterminer les story points, les principaux éléments sont les suivants :

Complexité des aspects techniques, des données et des exigences de test

Effort nécessaire

Risque ou incertitude

Quantité de travail impliquée

Ressources requises

Lors de la conception de votre modèle de backlog des tâches d’équipe, collaborez avec les chefs de produits pour choisir la quantité d’éléments à inclure dans le modèle et ajoutez un champ réservé à l’estimation finale des story points.

Statut

Le statut est l’élément le plus simple de votre modèle de backlog produit, mais aussi essentiel pour maintenir les projets sur la bonne voie. Voici quelques statuts potentiels à inclure dans un champ déroulant :

À faire

En attente

Prêt pour le développement

En cours

À jour

À risque (d’être retardé)

En révision

Test en cours

Prêt pour le déploiement

Terminé

Échangez avec votre équipe et les autres parties prenantes afin d’identifier les éléments les plus utiles.

Parties prenantes

Enfin, la collaboration avec les parties prenantes doit être intégrée dans votre modèle de backlog de projet, ce qui représente souvent la partie la plus frustrante du processus. Chez Slack, nous privilégions la collaboration. C’est pourquoi notre modèle de backlog de suivi des tâches inclut des champs et des fonctionnalités spécifiques pour vous aider à travailler avec les parties prenantes.



Identifiez une ou plusieurs personnes dans un élément de backlog , puis créez un flux de travail pour les informer des mises à jour utiles.

Définissez un ou plusieurs utilisateurs par défaut (tel que le chef du produit) dès qu’un nouvel élément est créé.

Partagez automatiquement les mises à jour vers les canaux en utilisant le type de champ Canal et des flux de travail automatisés personnalisés, afin que votre équipe projet ne passe jamais à côté d’une mise à jour importante du backlog.

Créez des liens vers les messages Slack, soit en générant un élément de backlog à partir d’un message, soit en ajoutant des liens de message plus tard. Ainsi, vous ne perdez jamais de vue ces conversations clés.

La collaboration avec les parties prenantes est essentielle à la réussite du projet. Ce modèle de backlog offre de nombreuses façons créatives de la gérer.

Intégrations tierces pour compléter votre modèle de backlog de projet

Les backlogs produit nécessitent quantité d’efforts pour être créés, maintenus et mis à jour. Grâce aux intégrations Slack tierces et au générateur de flux de travail, vous pouvez exploiter votre modèle de backlog de façon à rendre l’ensemble de votre processus de gestion de projets plus efficace et collaboratif.

La meilleure façon d’exploiter les intégrations pour votre backlog produit consiste à utiliser vos outils de premier plan pour créer automatiquement de nouveaux éléments de backlog.

(Veillez simplement à utiliser un statut unique pour tous les éléments de backlog créés automatiquement afin de pouvoir facilement les examiner et d’éliminer les alertes non pertinentes ou en double.)

Ajouter des demandes de fonctionnalités à votre backlog produit

Les demandes des clients (existants comme potentiels) sont essentielles pour développer un produit d’exception et conclure des ventes. Elles fournissent également une excellente source d’idées pour votre feuille de route produit.

Utilisez les intégrations Slack pour ajouter automatiquement les demandes de fonctionnalités comme nouveaux éléments de backlog. Cette démarche simplifie le processus et vous aide à développer un meilleur produit plus efficacement.

Exemples d’intégrations :

Ajouter des améliorations à votre backlog produit

Les améliorations de produit sont faciles à négliger, car ce ne sont ni des bugs urgents ni de nouvelles fonctionnalités. Elles se perdent souvent dans les tickets d’assistance et ne sont pas visibles par l’équipe produit jusqu’à ce qu’elles deviennent un problème.

Intégrez votre logiciel de génération de tickets avec Slack afin que vos agents d’assistance soient directement en lien avec vos gestionnaires de produit. Cette collaboration vous permet de résoudre les problèmes des utilisateurs de manière proactive et d’éviter les frictions entre équipes.

Exemples d’intégrations :

Capturer et créer des éléments de backlog pour les bugs

Si les bugs représentent l’élément le plus frustrant de votre backlog produit, vous ne pouvez pas les ignorer pour autant. À l’instar des améliorations de produit, l’approche proactive génère moins de frustrations, aussi bien pour vos clients que pour vos équipes de développement.

Utilisez les intégrations pour ajouter automatiquement les bugs à votre backlog afin de pouvoir les hiérarchiser en conséquence.

Exemples d’intégrations :