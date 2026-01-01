Imagínate que estás en un hilo de Slack con un desarrollador y un ingeniero de soporte abordando una incidencia con tu función más reciente. Esperabas una conversación normal y, en su lugar, lo que tienes es una mina de oro de información sobre clientes e ideas de producto.

Pero, para poder hacer algo, tienes que desarrollar y priorizar estas ideas. Si vas a otra herramienta para crear un ticket oficial, perderás el contexto de la conversación orgánica, sin mencionar que las conversaciones posteriores se dispersarán entre diferentes aplicaciones y se aislarán.

Por suerte, no tienes que ir cambiando entre varias herramientas para convertir ideas en acciones. Puedes gestionar las tareas atrasadas de tu producto desde Slack con una plantilla de planificación de tareas atrasadas con la que organizar y visualizar tus tareas atrasadas mientras colaboras de forma orgánica.

¿Qué son las tareas atrasadas de un producto?

Las tareas atrasadas de un producto son una parte fundamental de muchas metodologías de gestión de proyectos, especialmente Agile y Scrum. La guía oficial de Scrum define las tareas atrasadas de un producto como “la única fuente de trabajo emprendido por el equipo Scrum”.

Las nuevas funciones, mejoras para productos existentes y correcciones de errores más grandes deben estar todas en las tareas atrasadas del producto antes de que puedan añadirse a la hoja de ruta del producto. Además de ser la fuente de información para la planificación de sprints, las tareas atrasadas del producto son esenciales para la planificación estratégica y la colaboración eficaz con las partes interesadas de todos los equipos.

¿Qué es una plantilla de tareas atrasadas?

Se trata de una plantilla que te ayuda a estandarizar y organizar las tareas atrasadas de tu producto. Los equipos de producto pueden utilizarla para llevar a cabo tareas críticas como la priorización, la planificación de sprint y el refinamiento de tareas atrasadas.

Gracias a ella, es mucho más fácil mantener a todo el mundo al día y tener siempre la información correcta en el formato correcto. La plantilla ideal de tareas atrasadas será diferente para cada empresa, así que, al crear la tuya, asegúrate de obtener opiniones de todas las partes interesadas.

Los beneficios de nuestra plantilla de tareas atrasadas del proyecto

Ahora puedes crear y gestionar tus tareas atrasadas dentro de Slack usando una plantilla dinámica que respalda tu gestión de proyectos de una manera centrada en la colaboración y orgánica a la forma en que tu equipo ya está trabajando.

Centraliza tus flujos de trabajo creativos

Esta plantilla de tareas atrasadas del proyecto es esencial para los equipos que quieren evitar que se pierda ninguna chispa creativa, historia de usuario o elemento de tareas atrasadas en las comunicaciones diarias. Al recopilar y almacenar automáticamente elementos de tareas atrasadas, ya sea para la planificación de sprints o para iniciativas internas, esta plantilla permite organizar requisitos mientras se alinea con las prácticas recomendadas para equipos de proyecto.

Almacenamiento fácil de ideas

La plantilla de priorización de tareas atrasadas es donde los miembros del equipo pueden añadir rápidamente nuevos elementos de tareas atrasadas mencionados en conversaciones, incluidas historias de usuario e ideas de funciones. Este proceso fluido permite a los gerentes y las partes interesadas visualizar el flujo de ideas, lo que fomenta la colaboración dentro del equipo. El rastreador evita que se pasen por alto elementos mientras ofrece una vista clara de lo que se debe abordar a continuación. Al proporcionar un lugar centralizado para todas las tareas atrasadas del producto, es más fácil monitorizar los puntos de historia y las estimaciones, lo que ayuda a tu equipo a generar impulso y a mantenerse coordinado.

Organización estratégica

Una vez capturados los elementos de tareas atrasadas, la plantilla compartida de tareas atrasadas permite a los miembros del equipo organizarlos por prioridad e impacto en el desarrollo del proyecto. Este proceso de clasificación permite que la planificación de sprints se centre en elementos de alto valor mientras aborda los requisitos de las partes interesadas. Ya sea una plantilla de tareas atrasadas de sprint para tu equipo de desarrollo o unseguimiento de tareas atrasadas, esta herramienta asegura que tus planes estén alineados con los objetivos de negocio. Al usar este enfoque, los equipos pueden identificar lo que está hecho y lo que necesita atención inmediata, lo que optimiza los flujos de trabajo ágiles para una eficiencia óptima.

Seguimiento eficiente del progreso

Llevar un seguimiento del progreso de las listas de tareas atrasadas desde su concepción hasta su realización es crucial, y esta plantilla de tareas atrasadas de trabajo puede facilitarlo. Con esta herramienta, los miembros del equipo pueden ver las tareas atrasadas y monitorizar el estado de las iniciativas, los puntos de historia o las funciones en tiempo real. Gracias a esta visibilidad continua en todo el equipo, los sprints se mantienen en el camino correcto, lo que permite a los gerentes realizar ajustes basados en prioridades en evolución. Independientemente de si usas esta plantilla para la gestión de tareas atrasadas de sprint o para satisfacer necesidades más amplias de gestión de proyectos ágiles, la puedes personalizar para asegurar que todo esté adaptado para abordar con eficacia tus operaciones de trabajo.

¿Qué debe incluirse en una plantilla de seguimiento de tareas atrasadas?

Nuestra plantilla está diseñada para darte la flexibilidad de registrar las tareas atrasadas de producto y alinearlas con los flujos de trabajo y las herramientas de tu equipo. Sin embargo, hay algunos elementos que son fundamentales para cada tarea atrasada de producto.

Historias de usuario

Las historias de usuario son la columna vertebral de una tarea atrasada de producto. Además, enfocan la finalidad del elemento definiendo qué necesita el usuario final y cómo se beneficiará directamente. Las historias de usuario deben ser solo unas simples frases, así que añade un campo de texto a tu plantilla de tareas atrasadas y escribe historias de usuario en las que se incluya:

Quién es el usuario. Podría ser su función en un contexto B2B o su demografía en un contexto B2C.

Qué quiere. Usa declaraciones en primera persona para meterte realmente en la mentalidad del usuario final.

Por qué lo necesita. ¿Cómo encaja su “qué” específico en su “por qué” más amplio?

Por ejemplo, “Como gestor de proyectos, quiero convertir las conversaciones de Slack en elementos de tareas atrasadas para poder aprovechar de forma orgánica y eficaz las perspectivas e ideas de mi equipo”. Sin importar cómo formatees tu plantilla de tareas atrasadas, tu columna de historias de usuario debe estar en primera línea.

Prioridad

Este campo es esencial para el propietario del producto, que tiene que priorizar y ajustar periódicamente el registro de tareas atrasadas. Colabora con el propietario del producto para ver qué es lo que más le resulta útil, pero normalmente la información de las tareas atrasadas que sirve para establecer prioridades incluye:

Valor empresarial: ¿Qué valor directo proporciona esta función o mejora?

Categoría: ¿Esto es una función nueva, una mejora del producto o un error?

Urgencia: ¿Hay alguna fecha límite externa o interna urgente que se deba tener en cuenta?

Dependencias: ¿Hay otras funciones o mejoras que dependan de este elemento de tareas atrasadas?

Solicitudes de clientes: ¿Cuántas solicitudes de clientes se han recibido para esta función, mejora o error? ¿Cuánta presión proviene de clientes de alto valor?

Proporcionar este tipo de datos enriquecidos en tu plantilla de tareas atrasadas del producto hace que sea mucho más fácil priorizar las tareas atrasadas y planificar sprints.

Puntos de historia (Agile y Scrum)

Los puntos de historia son una parte esencial de las metodologías Agile y Scrum. Miden el tiempo y el esfuerzo estimados para completar una historia de usuario y constituyen un factor importante en la priorización. Hay numerosos enfoques diferentes para determinar los puntos de historia, pero los elementos principales son:

Complejidad de aspectos técnicos, datos y requisitos de pruebas

Esfuerzo necesario

Riesgo o incertidumbre

Cantidad de trabajo involucrado

Recursos requeridos

Al diseñar tu plantilla de tareas atrasadas del equipo, colabora con los propietarios del producto para elegir cuántos de estos elementos incluir en la plantilla junto con un campo para la estimación final de puntos de historia.

Estado

El estado es el elemento más simple de la plantilla de tareas atrasadas, pero esencial para mantener los proyectos en marcha. Estos son algunos estados potenciales que incluir en un campo desplegable:

Pendiente

En pausa

Listo para desarrollo

En curso

Según lo previsto

En riesgo (de llegar tarde/retrasarse)

En revisión

Pruebas

Listo para implementación

Listo

Habla con tu equipo y otras partes interesadas para determinar cuál es más útil.

Partes interesadas

Por último, pero no menos importante, la colaboración con las partes interesadas debe integrarse en la plantilla de tareas atrasadas del proyecto y, a menudo, es la parte más frustrante del proceso. En Slack, nos encanta la colaboración, así que nuestra plantilla de seguimiento de tareas incluye algunos campos y funciones especiales para ayudarte a trabajar con las partes interesadas.



Etiqueta a una o más personas en un elemento de tareas atrasadas , luego crea un flujo de trabajo para notificarles con actualizaciones relevantes.

Define un usuario o usuarios predeterminados (como el propietario del producto) siempre que se cree un nuevo elemento.

Comparte automáticamente las actualizaciones en canales usando el tipo de campo de canal y flujos de trabajo automatizados personalizados para que tu equipo de proyecto nunca se pierda una actualización importante de las tareas atrasadas.

Crea enlaces con mensajes de Slack creando un elemento de tareas atrasadas a partir de un mensaje o añadiendo enlaces de mensajes más tarde. De esta forma, nunca perderás el rastro de esas conversaciones críticas.

La colaboración de las partes interesadas es crítica para el éxito del proyecto y esta plantilla de tareas atrasadas ofrece muchas formas creativas de gestionarla.

Integraciones de terceros para complementar tu plantilla de tareas atrasadas del proyecto

Las tareas atrasadas del producto requieren mucho esfuerzo para crear, mantener y actualizar. Con integraciones de Slack de terceros y el Creador de flujos de trabajo, puedes aprovechar tu plantilla de tareas atrasadas para hacer que todo tu proceso de gestión de proyectos sea más eficaz y colaborativo.

La mejor forma de aprovechar las integraciones para tus tareas atrasadas del producto es usar tus herramientas de primera línea para crear automáticamente nuevos elementos de tareas atrasadas.

(Asegúrate de usar un estado único para todos los elementos de tareas atrasadas que se crean automáticamente para que puedas revisarlos fácilmente y descartar cualquier alerta irrelevante o duplicada.)

Añade solicitudes de funciones a tus tareas atrasadas del producto

Las solicitudes de los clientes (y las solicitudes de clientes potenciales) son clave para desarrollar un producto verdaderamente excelente y cerrar ventas. Además, suponen una gran fuente de ideas para tu hoja de ruta del producto.

Usa las integraciones de Slack para añadir automáticamente solicitudes de funciones como nuevos elementos de tareas atrasadas. Así, se optimiza el flujo de trabajo para las solicitudes de funciones y puedes desarrollar un producto mejor y con más eficacia.

Ejemplos de integraciones:

Añade mejoras para tus tareas atrasadas del producto

Las mejoras del producto son fáciles de pasar por alto porque no son errores urgentes ni llamativas nuevas funciones. Además, suelen estar enterradas entre tickets de atención al cliente y no son visibles para el equipo de producto hasta que se convierten en un gran problema.

Integra tu software de tickets con Slack para que tus agentes de soporte tengan una línea directa con tus gestores de producto. Esta colaboración te permite resolver problemas de usuarios de forma proactiva y evitar fricciones entre equipos.

Ejemplos de integraciones:

Captura y crea elementos de tareas atrasadas para errores

Los errores son el elemento más frustrante de las tareas atrasadas de tu producto, pero tampoco se pueden ignorar. Como ocurre con las mejoras del producto, el enfoque proactivo significa menos frustraciones tanto para tus clientes como para tus equipos de desarrollo.

Usa integraciones para añadir automáticamente errores a tus tareas atrasadas y así poder priorizar adecuadamente.

Ejemplos de integraciones: