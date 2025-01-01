想象这样一个场景：你正在 Slack 的一个消息列中，与一名开发人员和一名技术支持工程师共同解决新功能的某个问题。原本你以为这只是一次常规沟通，结果却意外收获了大量宝贵的客户见解和产品创意。

但在采取进一步行动前，你需要先完善这些创意，并确定它们的优先级。如果你切换到另一个工具去建立正式工单，不仅会丢失这场即兴对话中的上下文信息，更不用说后续沟通会分散在不同应用中，形成信息孤岛。

好在，你无需在多个工具间反复切换，就能将创意转化为实际行动。借助待办事项规划模板，你可以直接在 Slack 内管理产品待办事项，它既能整理并直观呈现待办事项，又能在自然协作的过程中推进工作。

什么是产品待办事项？

产品待办事项是众多项目管理方法（尤其在敏捷与 Scrum 中）的核心组成部分。官方 Scrum 指南中将其定义为“Scrum 团队所有待执行工作的唯一来源”。

无论是新功能开发、现有产品改进，还是重要程序错误修复，都必须先纳入产品待办事项，之后才有可能被加入产品路线图。除了作为冲刺规划的“单一数据源”，产品待办事项对于战略规划以及跨团队利益相关者的高效协作也至关重要。

什么是待办事项模板？

待办事项模板可以帮助你实现产品待办事项的标准化与结构化。产品团队可借助团队待办事项模板，完成优先级排序、冲刺规划、待办事项优化等核心工作。

使用待办事项模板，能更轻松地确保团队全员方向一致，同时保证所需信息始终以规范格式呈现。不过，不同公司的理想待办事项模板形态各异，因此在创建模板时，务必收集所有利益相关者的意见。

我们项目待办事项模板的优势

如今，你可以在 Slack 内借助动态模板创建并管理待办事项，此模板以协作为核心，契合团队现有工作模式，为项目管理提供有力支持。

集中管理你的创意工作流程

对于希望确保创意灵感、用户故事、待办事项不淹没在日常沟通中的团队来说，此项目待办事项模板至关重要。无论是为冲刺规划还是内部项目收集待办事项，此产品待办事项模板都会自动收集并存储这些内容，既为需求整理提供了无缝的方式，又符合项目团队的最佳实践规范。

更轻松地存储创意

团队成员可通过此待办事项优先级排序模板，快速添加对话中提及的新待办事项，包括用户故事、功能创意等。这个流畅的流程能让管理者与利益相关者直观看到创意流转情况，促进团队内部协作。模板自带的跟踪功能可确保任何事项都不会被遗漏，同时清晰展示下一步需处理的内容。而且因为所有产品待办事项集中存放，也让团队更容易跟踪故事点与工作量估算，助力团队保持工作节奏、实现信息同步。

规划更具战略性

待办事项收集完成后，团队成员可通过此共享的待办事项模板，按优先级和对项目开发的影响程度对事项进行分类。这种分类方式能让冲刺规划聚焦于高价值事项，同时满足利益相关者的需求。无论是开发团队使用的冲刺待办事项模板，还是用于任务跟踪的待办事项模板，该工具都能确保计划和业务目标保持一致。通过这种方式，团队可清晰区分“已完成的事项”与“需要紧急处理的事项”，简化敏捷工作流程，最大程度提升效率。

进度跟踪更高效

跟踪待办事项清单从“提出”到“实现”的全过程进度至关重要，而这份工作待办事项模板能让跟踪过程更轻松。借助该工具，团队成员可以实时查看待办事项，并监控项目举措、故事点或功能的状态。全员共享的实时进度视图能确保冲刺不偏离轨道，让管理者可根据优先级变化及时调整计划。无论你是将此模板用于冲刺待办事项管理，还是更广泛的敏捷项目管理场景，都可对 Slack 待办事项模板进行自定义调整，确保其能高效适配并满足你的工作流程需求。

待办事项跟踪模板应包含哪些内容？

我们的任务待办事项模板具备灵活性，可帮助你创建符合团队工作流程与工具使用习惯的产品待办事项。不过，以下几项核心内容对所有产品待办事项而言都至关重要：

用户故事

用户故事是产品待办事项的核心基础。它通过定义“最终用户的需求”和“用户能获得的直接价值”，聚焦于待办事项的核心目的。用户故事只需用简单几句话表述即可，因此需要在待办事项模板中添加文本字段，撰写包含以下三要素的用户故事：

用户身份 。明确用户是谁。在 B2B 场景下，可描述其角色；在 B2C 场景下，可说明其人口统计特征。

用户需求 。用第一人称“我”的表述方式，代入最终用户的视角。

需求原因 。用户的这一具体需求，如何服务于其更核心的目标？

例如，“作为项目经理，我希望将 Slack 对话转化为待办事项，以便自然且高效地利用团队的洞察与创意。”无论你采用何种模板格式，“用户故事”一栏都应该放在核心显眼位置。

优先级

该字段对产品负责人至关重要，他们需要定期对待办事项进行优先级排序和优化。可以与产品负责人协作，确定最符合其需求的优先级评估维度，但通常而言，支撑优先级排序的待办事项信息包括：

业务价值： 该功能或优化能带来哪些直接业务价值？

类别： 这是新功能、产品改进还是修复程序错误？

紧急程度： 是否存在需考虑的外部或内部紧急截止日期？

依赖关系： 是否有其他功能或改进需要依赖该待办事项？

客户请求： 该功能、改进或程序错误修复，已收到多少客户请求？高价值客户的推动力度有多大？

在产品待办事项模板中提供这类详细信息，能大幅降低待办事项优先级排序和冲刺规划的难度。

故事点（敏捷和 Scrum）

故事点是敏捷与 Scrum 方法论中的核心要素，用于估算完成一个用户故事所需的时间和工作量，也是优先级排序的重要参考因素。确定故事点的方法有多种，但核心要素包括：

技术层面、数据处理和测试需求的复杂度

所需投入的工作量

风险或不确定性

涉及的工作量

所需资源

在设计团队任务待办事项模板时，要与产品负责人协作，确定模板中应该包含上述哪些要素，同时预留字段填写最终的故事点估算结果。

状态

状态是产品待办事项模板中最简单却关键的要素，对确保项目不偏离轨道至关重要。可以在下拉字段中设置以下潜在状态选项：

待办

暂停

准备开发

进行中

按计划进行

有风险（可能延迟/推迟）

审核中

测试中

准备部署

已完成

具体设置哪些状态，需要与团队和其他利益相关者沟通，确定最实用的选项。

利益相关者

最后但同样重要的是，项目待办事项模板中需要纳入利益相关者协作，这往往是项目流程中最容易产生困扰的环节。Slack 的核心优势在于协作，因此我们的任务跟踪待办事项模板包含特殊字段和功能，帮助你与利益相关者高效协作。



为某一待办事项标记一位或多位相关人员， 并建立工作流程，向他们推送相关更新通知。

定义创建新待办事项时的默认用户 （例如产品负责人）。

使用频道字段类型和自定义 自动化工作流程 ， 自动向频道共享更新 ， 确保项目团队不会遗漏待办事项的重要变动。

， ， 通过“从消息创建待办事项”或“后续添加消息链接”两种方式，关联到 Slack 消息。 这样便不会丢失关键沟通记录。

利益相关者协作是项目成功的关键，而此待办事项模板提供了多种灵活方式，帮助你高效管理协作流程。

可补充项目待办事项模板的第三方集成

产品待办事项的创建、维护和更新需要投入大量精力。通过第三方 Slack 集成和工作流程构建器，你可以充分发挥待办事项模板的价值，让整个项目管理流程更高效、协作更顺畅。

利用集成优化产品待办事项的最佳方式，是通过日常核心工具自动创建新的待办事项。

（只需为所有自动创建的待办事项设置独特状态，以便你轻松审核，剔除无关或重复的提醒。）

向产品待办事项中添加功能请求

客户请求和潜在客户的请求，是开发优质产品、促成销售的关键，也是产品路线图创意的重要来源。

借助 Slack 集成，可以将功能请求自动转化为新的待办事项。这能简化功能请求的流转流程，帮助你更高效地开发出更贴合需求的产品。

集成示例：

向产品待办事项中添加改进

产品改进很容易被忽视，因为它们既不像紧急程序错误那样紧迫，也不像全新功能那样吸引关注。这些建议常被埋没在客户支持工单中，直到演变成大问题，产品团队才会察觉。

将工单软件与 Slack 集成，客服人员与产品经理之间可以搭建起直接沟通的渠道。这种协作模式能让团队主动解决用户问题，避免跨团队沟通障碍。

集成示例：

捕捉程序错误并创建待办事项

程序错误是产品待办事项中最令人困扰的内容，但又无法回避。与产品改进类似，主动处理程序错误的方式能减少客户与开发团队双方的困扰。

通过集成将程序错误自动添加到待办事项中，便于你据此确定优先级并推进修复。

集成示例：