在 Slack 上打造专门的程序错误报告、分类和跟踪空间，既可以简化程序错误报告流程，又可以提升团队协作效率。
程序错误报告模板
使用 Slack 的问题日志模板简化跟踪程序错误和问题的方法。
问题日志模板
借助 Slack 的待办事项模板，对项目进行收集、排序优先级、存档和跟踪，从而提升团队工作效率。
待办事项模板
借助我们的技术规格模板，梳理并明确技术规格项目的详细内容。
技术规格模板

