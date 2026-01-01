Imagine isto: você está em uma conversa no Slack com um desenvolvedor e um engenheiro de suporte resolvendo um problema com seu recurso mais recente. Você esperava uma conversa normal, mas encontrou uma mina de ouro de insights de clientes e ideias de produto.

Mas você precisa desenvolver e priorizar essas ideias antes de fazer qualquer coisa. Se você for para outra ferramenta para criar um tíquete oficial, perderá o contexto da conversa orgânica, sem mencionar que conversas futuras ficarão espalhadas entre diferentes apps e, portanto, isoladas.

Felizmente, não é necessário alternar entre várias ferramentas para transformar ideias em ações. Você pode gerenciar suas pendências de produto diretamente no Slack com um modelo de planejamento de pendências que permite a você organizar e visualizar suas pendências enquanto colabora de forma orgânica.

O que são pendências de produto?

Pendências de produto são uma parte fundamental de muitas metodologias de gerenciamento de projetos, particularmente Agile e Scrum. O guia oficial do Scrum define as pendências de produto como “a única fonte de trabalho realizado pela equipe Scrum”.

Novos recursos, melhorias para produtos existentes e correções de bugs maiores devem estar nas pendências de produto antes de poderem ser adicionados ao plano de ação do produto. Além de ser a fonte da verdade para o planejamento de sprint, as pendências de produto são essenciais para o planejamento estratégico e a colaboração eficaz com as partes interessadas em diferentes equipes.

O que é um modelo de pendências?

Um modelo de pendências ajuda você a padronizar e organizar suas pendências de produto. Equipes de produto podem usar um modelo de pendências de equipe para realizar tarefas críticas como priorização, planejamento de sprint e refinamento de pendências.

Usar um modelo de pendências torna muito mais fácil manter todos no caminho certo e garantir que você sempre tenha as informações certas no formato certo. O modelo de pendências ideal será diferente para cada empresa, portanto reúna contribuições de todas as partes interessadas ao criar o seu.

Os benefícios do nosso modelo de pendências de projeto

Agora você pode criar e gerenciar suas pendências no Slack usando um modelo dinâmico que apoia seu gerenciamento de projetos de uma forma focada na colaboração e orgânica em relação ao modo como sua equipe já está trabalhando.

Centralize seus fluxos de trabalho criativos

Esse modelo de pendências de projeto é essencial para equipes que querem garantir que nenhuma fagulha criativa, história de usuário ou item de pendências se perca nas comunicações diárias. Coletando e armazenando automaticamente itens de pendências, seja para planejamento de sprint ou iniciativas internas, o modelo de pendências de produto oferece uma maneira simplificada de organizar requisitos e alinha-se com as práticas recomendadas para equipes de projeto.

Armazenamento prático de ideias

O modelo de priorização de pendências é o lugar onde os membros da equipe podem rapidamente adicionar novos itens de pendências mencionados em conversas, incluindo histórias de usuário e ideias de recursos. Esse processo fluido permite que gerentes e partes interessadas visualizem o fluxo de ideias, promovendo a colaboração na equipe. O rastreador garante que nenhum item seja negligenciado e oferece uma visão clara do que precisa ser abordado em seguida. Fornecendo um local centralizado para todas as pendências de produto, fica mais fácil acompanhar pontos de história e estimativas, ajudando sua equipe a ganhar ritmo e permanecer alinhada.

Organização estratégica

Uma vez que os itens de pendências são registrados, o modelo de pendências compartilhado permite que os membros da equipe os organizem por prioridade e impacto no desenvolvimento do projeto. Esse processo de classificação permite que o planejamento de sprint se concentre em itens de alto valor e atenda aos requisitos das partes interessadas. Seja um modelo de pendências de sprint para sua equipe de desenvolvimento ou pendências de rastreamento de tarefas, essa ferramenta garante que seus planos estejam alinhados com os objetivos de negócio. Usando essa abordagem, as equipes podem identificar o que foi feito e o que precisa de atenção imediata, simplificando fluxos de trabalho ágeis para a máxima eficiência.

Acompanhamento eficiente do progresso

Acompanhar o progresso de listas de pendências da concepção à realização é crucial, e esse modelo de pendências de trabalho pode ajudar a tornar isso mais fácil. Com essa ferramenta, os membros da equipe podem ver pendências e monitorar o status de iniciativas, pontos de história ou recursos em tempo real. Essa visibilidade contínua em toda a equipe garante que sprints permaneçam no caminho certo, permitindo que gerentes façam ajustes com base nas prioridades crescentes. Esteja você usando esse modelo para gerenciamento de pendências de sprint ou necessidades mais amplas de gerenciamento de projetos ágeis, o modelo de pendências do Slack pode ser personalizado a fim de garantir que tudo seja adaptado para atender às suas operações de trabalho de forma efetiva e eficiente.

O que deve ser incluído em um modelo de rastreamento de pendências?

Nosso modelo de pendências de tarefas foi projetado para dar a você a flexibilidade de criar pendências de produto que se alinhem com os fluxos de trabalho e as ferramentas da sua equipe. No entanto, existem alguns elementos que são essenciais para todas as pendências de produto.

Histórias de usuário

As histórias de usuário são a base das pendências de produto. Elas focam o propósito do item definindo o que o usuário final precisa e como ele se beneficiará diretamente. As histórias de usuário devem ter apenas algumas frases simples, portanto adicione um campo de texto ao seu modelo de pendências e escreva histórias de usuário que incluam:

Quem é o usuário. Pode ser a função dele em um contexto B2B ou o perfil demográfico dele em um contexto B2C.

O que ele quer. Use declarações em primeira pessoa para realmente entender a mentalidade do usuário final.

Por que ele precisa disso. Como “o que” ele quer especificamente se encaixa no “porquê” mais amplo?

Por exemplo, “Como gerente de projeto, quero transformar as conversas no Slack em itens de pendências para que eu possa aproveitar os insights e as ideias da minha equipe de forma orgânica e eficaz”. Independentemente de como você formatar seu modelo de pendências, sua coluna de histórias de usuário deve ficar em destaque.

Prioridade

Esse campo é essencial para o proprietário de produto, que precisa priorizar e refinar as pendências regularmente. Converse com o proprietário de produto para ver o que é mais útil para ele, mas normalmente as informações das pendências que fundamentam a priorização incluem:

Valor comercial: que valor direto esse recurso ou melhoria está proporcionando?

Categoria: isso é um novo recurso, uma melhoria do produto ou um bug?

Urgência: há prazos externos ou internos urgentes que precisam ser considerados?

Dependências: há outros recursos ou melhorias que dependem desse item de pendências?

Solicitações de clientes: quantas solicitações de clientes foram recebidas para esse recurso, melhoria ou bug? Quanta pressão está vindo de clientes de alto valor?

Fornecer esse tipo de dados ricos no seu modelo de pendências de produto torna muito mais fácil priorizar as pendências e planejar sprints.

Pontos de história (Agile e Scrum)

Pontos de história são uma parte essencial das metodologias Agile e Scrum. Eles medem o tempo e o esforço estimados para concluir uma história de usuário e são um fator importante na priorização. Há muitas abordagens diferentes para determinar pontos de história, mas os elementos principais são:

Complexidade de aspectos técnicos, dados e requisitos de teste

Esforço necessário

Risco ou incerteza

Quantidade de trabalho envolvido

Recursos necessários

Ao criar seu modelo de pendências de tarefas de equipe, converse com os proprietários de produto para escolher quantos desses elementos incluir no modelo junto com um campo para a estimativa final de pontos de história.

Status

Status é o elemento mais simples do seu modelo de pendências de produto, mas é essencial para manter os projetos no rumo certo. Alguns dos possíveis status para incluir em um campo de menu suspenso:

A fazer

Em espera

Pronto para desenvolvimento

Em andamento

No prazo

Em risco (de atraso)

Em revisão

Em teste

Pronto para implantação

Concluído

Converse com sua equipe e outras partes interessadas para determinar o que é mais útil.

Partes interessadas

Por último, mas não menos importante, a colaboração com as partes interessadas deve ser incorporada ao seu modelo de pendências de projeto, e geralmente é a parte mais frustrante do processo. No Slack, valorizamos a colaboração, portanto nosso modelo de pendências de rastreamento de tarefas inclui alguns campos e recursos especiais para ajudar você a trabalhar com as partes interessadas.



Marque uma ou mais pessoas em um item de pendências e crie um fluxo de trabalho para notificá-las com atualizações relevantes.

Defina um ou mais usuários padrão (como o proprietário de produto) sempre que um novo item for criado.

Compartilhe automaticamente atualizações em canais usando o tipo de campo de canal e fluxos de trabalho automatizados personalizados, para que sua equipe de projeto nunca perca uma atualização importante das pendências.

Vincule mensagens do Slack criando um item de pendências em uma mensagem ou adicionando links de mensagens posteriormente. Assim, você sempre pode acompanhar aquelas conversas críticas.

A colaboração das partes interessadas é fundamental para o sucesso do projeto, e esse modelo de pendências oferece muitas maneiras criativas de gerenciá-la.

Integrações de terceiros para complementar seu modelo de pendências de projeto

Criar, manter e atualizar pendências de produto exige muito esforço. Com integrações de terceiros no Slack e o Criador de fluxo de trabalho, você pode aproveitar seu modelo de pendências para tornar todo o seu processo de gerenciamento de projetos mais eficiente e colaborativo.

A melhor maneira de aproveitar as integrações para suas pendências de produto é usar suas principais ferramentas para criar automaticamente novos itens de pendências.

(Apenas certifique-se de usar um status único para todos os itens de pendências que são criados automaticamente para que você possa facilmente revisá-los e eliminar alertas irrelevantes ou duplicados.)

Adicione solicitações de recursos às suas pendências de produto

Solicitações de clientes atuais e potenciais são muito importantes para desenvolver um excelente produto e fechar vendas. Elas também fornecem uma grande fonte de ideias para o plano de ação do produto.

Use integrações do Slack para adicionar automaticamente solicitações de recursos como novos itens de pendências. Isso otimiza o pipeline para solicitações de recursos e ajuda você a desenvolver um produto melhor de forma mais eficiente.

Exemplos de integrações:

Adicione melhorias para suas pendências de produto

É fácil negligenciar as melhorias de produto, pois não são bugs urgentes ou recursos novos e chamativos. Elas também costumam estar escondidas em tíquetes de suporte ao cliente e não ficam visíveis para a equipe de produto até se tornar um grande problema.

Integre seu software de tíquetes ao Slack para que seus agentes de suporte tenham uma linha direta com seus gerentes de produto. Essa colaboração permite que você resolva proativamente os problemas dos usuários e evite dificuldades entre as equipes.

Exemplos de integrações:

Registre e crie itens de pendências para bugs

Bugs são o elemento mais frustrante das suas pendências de produto, mas também não podem ser ignorados. Assim como com as melhorias de produto, a abordagem proativa significa menos frustrações tanto para seus clientes quanto para suas equipes de desenvolvimento.

Use integrações para adicionar bugs automaticamente às suas pendências para que você possa priorizar de forma adequada.

Exemplos de integrações: