想像一下：您正在 Slack 的討論串中，與一位開發人員和支援工程師一起處理最新功能的問題。原以為只是一次普通的對話——結果卻意外挖掘出大量的客戶見解與產品創意。

但在採取行動之前，您必須先充實並排定這些點子的優先順序。如果跳到其他工具去建立正式的支援單，就會失去這段自然對話的背景脈絡，更別說後續討論還會分散在不同的應用程式中，造成資訊孤立。

幸好，您不必在多個工具之間切換就能將點子化為行動。透過 Slack 內建的待辦事項規劃範本，您可以直接在 Slack 裡管理產品待辦事項，邊協作邊整理並視覺化您的待辦事項。

什麼是產品待辦事項？

產品待辦事項是許多專案管理方法的核心要素，特別是 Agile 和 Scrum。依照官方的 Scrum 指南，產品待辦事項被定義為「Scrum 團隊所承擔工作的唯一來源」。

在新功能、現有產品的改進，以及較大的錯誤修正被納入產品發展藍圖之前，這些項目都必須先列入產品待辦事項。除了作為衝刺規劃的唯一依據外，產品待辦事項也是進行策略規劃及與跨團隊利害關係人有效協作的關鍵工具。

什麼是待辦事項範本？

待辦事項範本幫助您標準化和整理您的產品待辦事項。產品團隊可以使用團隊待辦事項範本來執行關鍵任務，例如優先級排序、衝刺規劃和待辦事項改進。

使用待辦事項範本，可以更輕鬆地讓所有人保持步調一致，並確保隨時擁有正確格式的正確資訊。理想的待辦事項範本在每間公司可能都不一樣，因此在建立範本時務必要徵求所有利害關係人的意見。

我們的專案待辦事項範本的優點

現在，您可以在 Slack 內使用動態範本建立並管理待辦事項，這個範本以協作為核心，並自然融入團隊現有的工作流程，支援專案管理。

集中化您的創意工作流程

對於希望確保每個創意火花、使用者案例或待辦事項在日常溝通中不被遺漏的團隊，這個專案待辦事項範本是至關重要的工具。透過自動收集與儲存待辦事項，無論是用於衝刺規劃或內部專案，產品待辦事項範本都能提供一個順暢的方式來整理需求，同時符合專案團隊的最佳做法。

輕鬆儲存構想

這個待辦事項優先排序範本是團隊成員可以快速將對話中提到的新待辦事項 (包括使用者案例和功能點子) 加入的地方。這種靈活的流程讓經理和利害關係人能夠直觀地掌握點子流向，促進團隊內的協作。追蹤工具可確保沒有任何項目被忽略，並清楚呈現接下來需要處理的事項。透過為所有產品待辦事項提供一個集中管理的地方，更容易追蹤案例點數與預估時間，幫助團隊保持動力並保持一致的共識。

策略性組織

待辦事項被記錄下來後，分享的待辦事項範本就能讓團隊成員依照優先順序及對專案開發的影響來整理這些項目。這個排序流程讓衝刺規劃能專注於高價值項目，同時滿足利害關係人的需求。無論是針對開發團隊的衝刺待辦事項範本，或是工作追蹤型的待辦事項，這個工具都能確保您的計畫與業務目標保持一致。透過這種方式，團隊可以清楚辨識已完成的事項與需要立即處理的事項，從而精簡敏捷工作流程，提升效率。

高效率的進度追蹤

從待辦事項的初始到完成，追蹤進度至關重要，而這個工作待辦事項範本可以讓這件事變得更簡單。使用此工具，團隊成員能即時查看待辦事項，並監控專案、案例點數或功能的狀態。這種對整個團隊的持續可視化，確保衝刺能按計畫進行，並讓經理能根據不斷變化的優先順序做出調整。無論您是將此範本用於衝刺待辦事項管理，還是更廣泛的敏捷專案管理需求，Slack 的待辦事項範本都可以自訂，確保所有內容都能高效且有效地配合您的工作流程。

待辦事項追蹤工具範本應該包含什麼內容？

我們的任務待辦事項範本旨在為您提供靈活性，讓您建立符合團隊工作流程與工具的產品待辦事項。不過，有幾個元素對每個產品待辦事項至關重要。

使用者案例

使用者案例是產品待辦事項的骨幹。它們透過定義終端使用者的需求以及他們將如何直接受益，來聚焦項目的用途。使用者案例應保持簡短，僅需幾句話，因此請在您的待辦事項範本中新增文字欄位，並撰寫包含以下內容的使用者案例：

誰 是使用者。這可能是在 B2B 情境下的角色，或在 B2C 情境下的族群特徵。

什麼 是他們想要的。使用「我」的敘述方式，以更貼近終端使用者的視角與思維。

為什麼 他們需要。他們的具體「需求」如何對應到更大的「目的」？

例如，「作為專案經理，我希望將 Slack 對話轉換為待辦事項，這樣我就能自然且有效地利用團隊的洞察與點子。」無論您如何設計待辦事項範本，使用者案例欄位都應該放在最顯眼的位置。

優先順序

這個欄位對產品負責人至關重要，因為他們需要定期為待辦事項排定優先順序並進行改良。與產品負責人合作，瞭解哪些資訊對他們最有幫助，但通常支持優先排序的待辦事項資訊包括：

商業價值： 此功能或改進提供了什麼直接價值？

類別： 這是新功能、產品改進，還是程式異常？

緊急程度： 是否有任何緊迫的外部或內部截止期限需要考量？

相依性： 是否有其他功能或改進依賴於此待辦事項項目？

客戶要求： 這個功能、改進或錯誤已收到多少客戶需求？來自高價值客戶的壓力有多大？

在您的產品待辦事項範本中提供這類完整資料，可以大大簡化待辦事項的優先排序與衝刺規劃。

案例點數 (Agile 與 Scrum)

案例點數是 Agile 和 Scrum 方法中的核心元素，用來衡量完成一個使用者案例所需的預估時間與精力，並且是決定優先順序的重要依據。雖然有多種方式來計算案例點數，但主要的要素包括：

技術層面、資料和測試需求的複雜性

所需工作量

風險或不確定性

所需工作量

所需資源

在設計團隊待辦事項範本時，與產品負責人合作決定要在範本中包含多少這些要素，並加上一個欄位用來填寫最終的案例點數預估值。

狀態

狀態是產品待辦事項範本中最簡單的元素，但對於保持專案進度至關重要。下拉式選單欄位中可包含的一些可能狀態：

待辦事項

暫停

準備開發

進行中

順利進行中

有風險 (可能延遲)

審核中

測試中

準備部署

完成

與您的團隊及其他利害關係人討論，決定哪些資訊最有用。

利害關係人

最後但同樣重要的是，利害關係人的協作應該內建在您的專案待辦事項範本中——而這通常也是流程中最令人頭痛的部分。在 Slack，我們非常重視協作，因此我們的任務追蹤待辦事項範本包含了一些特殊欄位與功能，幫助您與利害關係人更順暢地合作。



在待辦事項項目中標記一個或多個人員 ，然後建立工作流程來通知他們相關更新。

在每次建立新項目時，設定預設使用者 (例如產品負責人)。

使用頻道欄位類型和自訂 自動化工作流程 ，自動將更新分享至頻道 ，確保專案團隊不會錯過任何重要的待辦事項更新。

將 Slack 訊息連結至 待辦事項，無論是直接從訊息建立待辦事項，或是事後加入訊息連結。這樣就能確保重要對話不會遺失。

利害關係人的協作對專案成功至關重要，而這個待辦事項範本提供了許多創新的方式來管理協作。

第三方整合可完善您的專案待辦事項範本

產品待辦事項需要大量努力來建立、維護和更新。透過第三方 Slack 整合和工作流程建立工具，您可以利用待辦事項範本，使整個專案管理流程更加高效且具協作性。

善用整合功能管理產品待辦事項的最佳方式，是利用您的 Frontline 工具自動建立新的待辦事項。

(只要確保自動建立的所有待辦事項都使用獨特的狀態，這樣您就能輕鬆檢視並篩除任何不相關或重複的通知。)

將功能需求加入您的產品待辦事項

客戶需求——以及潛在客戶的需求——對於開發出真正優秀的產品並促成銷售至關重要，同時也為您的產品發展藍圖提供了豐富的點子來源。

利用 Slack 整合功能，自動將功能需求新增為待辦事項。這能簡化功能需求的流程，並幫助您更高效地開發出更優秀的產品。

整合範例：

為您的產品待辦事項新增改進項目

產品改進容易被忽略，因為它們既不是緊急程式異常，也不是吸引眼球的新功能。此外，它們往往隱藏在客戶支援單中，直到釀成大問題之前，產品團隊通常都無法察覺。

將您的支援工單軟體與 Slack 整合，讓支援人員能直接與產品經理聯繫。這種協作能讓您主動解決使用者問題，並避免團隊間的摩擦。

整合範例：

擷取並建立程式異常的待辦事項項目

程式異常是產品待辦事項中最令人頭痛的部分，但同樣不能被忽視。與產品改進一樣，採取主動處理的方式可以減少客戶與開發團隊的挫折感。

利用整合功能將程式異常自動新增到待辦事項中，讓您能依照優先順序進行處理。

整合範例：