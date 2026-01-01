최신 기능의 문제를 해결하기 위해 개발자와 지원 엔지니어가 Slack 스레드에서 대화하고 있다고 가정해 보겠습니다. 평범한 내용에 대해 대화할 것으로 생각했지만, 대신 고객 인사이트와 귀중한 제품 아이디어를 확보한 상황입니다.

하지만 나아가기 전에 이러한 아이디어를 구체화하고 우선순위를 지정해야 합니다. 공식 티켓을 생성하기 위해 다른 도구로 이동하면 자연스러운 대화의 맥락을 잃게 되며, 추후 대화가 여러 앱에 흩어져 고립될 것입니다.

다행히도 아이디어를 행동으로 옮기기 위해 여러 도구 간에 전환할 필요가 없습니다. 백로그 계획 템플릿을 사용하여 Slack 내에서 제품 백로그를 관리할 수 있으며, 자연스럽게 협업하면서 백로그를 체계화하고 시각화할 수 있습니다.

제품 백로그란 무엇인가요?

제품 백로그는 많은 프로젝트 관리 방법론에 쓰이는 기본 요소로, 특히 애자일과 스크럼에 쓰입니다. 공식 스크럼 가이드에는 제품 백로그를 ‘스크럼 팀이 수행하는 작업의 단일 출처’라고 정의되어 있죠.

새로운 기능, 기존 제품의 개선 사항 그리고 대규모 버그 수정은 모두 제품 로드맵에 추가하기 전에 제품 백로그에 포함해야 합니다. 제품 백로그는 스프린트 계획의 정보 출처로 사용되는 것 외에도 전략적 계획과 팀 간 이해 관계자와의 효과적인 협업에 필수적인 요소입니다.

백로그 템플릿이란 무엇인가요?

백로그 템플릿을 사용하면 제품 백로그를 표준화하고 구성할 수 있습니다. 제품 팀은 팀 백로그 템플릿을 사용하여 우선순위 지정, 스프린트 계획, 백로그 개선 같은 중요한 작업을 수행할 수 있습니다.

백로그 작업 템플릿을 사용하면 모두가 문제없이 계속 진행하고 항상 올바른 형식으로 적합한 정보를 확보할 수 있습니다. 이상적인 백로그 템플릿은 회사마다 다르므로 템플릿을 만들 때 모든 이해 관계자의 의견을 수렴해야 합니다.

프로젝트 백로그 템플릿의 이점

이제 팀의 기존 작업 방식에 자연스럽게 녹아들고 협업 중심의 프로젝트 관리를 지원하는 동적 템플릿을 사용하여 Slack 내에서 백로그를 구축하고 관리할 수 있습니다.

창의적 워크플로를 중앙 집중화

프로젝트 백로그 템플릿은 일상적인 커뮤니케이션에서 어떤 창의적 아이디어, 사용자 스토리, 또는 백로그 항목도 놓치지 않으려는 팀에게 필수적입니다. 제품 백로그 템플릿은 스프린트 계획이든 내부 이니셔티브든 백로그 항목을 자동으로 수집하고 저장해 프로젝트 팀의 모범 사례에 부합하면서 요구 사항을 체계화하는 원활한 방법을 제공합니다.

아이디어의 간편한 저장

백로그 우선순위 템플릿은 팀원이 사용자 스토리와 기능 아이디어를 포함하여 대화에서 언급된 새로운 백로그 항목을 빠르게 추가할 수 있는 곳입니다. 이러한 유연한 프로세스를 통해 관리자와 이해 관계자는 아이디어의 흐름을 시각화하여 팀 내 협업을 촉진할 수 있습니다. 추적기는 다음으로 어떤 사항을 해결해야 하는지 명확하게 보여주면서 어떤 항목도 간과하지 않도록 보장합니다. 모든 제품 백로그를 위한 중앙 집중식 공간을 제공하여 스토리 포인트와 추정치를 추적하기가 더 쉽게 만들며, 팀이 추진력을 구축하고 같은 정보를 공유할 수 있습니다.

전략적 구성

백로그 항목이 기록되면 공유 백로그 템플릿을 통해 팀원이 프로젝트 개발에서의 우선순위와 영향력에 따라 항목을 구성할 수 있습니다. 이러한 정렬 과정을 통해 스프린트 계획을 바탕으로 이해 관계자의 요구 사항을 해결하면서 고부가가치 항목에 집중할 수 있습니다. 개발 팀을 위한 스프린트 백로그 템플릿이든 작업 추적 백로그든 이 도구를 사용하여 계획을 비즈니스 목표에 맞춰 나갈 수 있습니다. 이러한 접근 방식을 사용하여 팀이 완료된 작업과 즉시 주의가 필요한 작업을 파악하여 최적의 효율성을 위해 애자일 워크플로를 간소화할 수 있습니다.

효율적인 진행 상황 추적

구상부터 실현까지 백로그 리스트의 진행 상황을 추적하는 것은 중요하며, 작업 백로그 템플릿으로 이를 더 쉽게 진행할 수 있습니다. 이 도구를 통해 팀원은 백로그를 보고 이니셔티브나 스토리 포인트, 기능의 상태를 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. 전체 팀에 걸친 이러한 지속적인 가시성을 바탕으로 스프린트를 문제없이 계속 운영할 수 있어 관리자가 변화하는 우선순위에 따라 조정할 수 있습니다. 스프린트 백로그 관리에든 더 광범위한 애자일 프로젝트 관리 요구 사항에든 이 템플릿을 사용하면 Slack의 백로그 템플릿을 모든 사항에서 효율적이고 효과적으로 업무 운영에 적용할 수 있도록 사용자 지정할 수 있습니다.

백로그 추적기 템플릿에는 무엇을 포함해야 하나요?

Slack의 작업 백로그 템플릿은 팀의 워크플로와 도구에 맞는 제품 백로그를 생성하는 유연성을 제공하도록 설계되었습니다. 모든 제품 백로그에는 빠질 수 없는 요소가 있습니다.

사용자 스토리

사용자 스토리는 제품 백로그의 핵심이며, 최종 사용자가 무엇을 필요로 하고 어떻게 직접적인 효과를 얻게 될지 정의하여 항목의 목적에 초점이 맞춰져 있습니다. 사용자 스토리는 몇 개의 간단한 문장으로만 작성해야 하므로 백로그 템플릿에 텍스트 필드를 추가하고 다음을 포함하여 사용자 스토리를 작성하세요.

Who(누가): 사용자가 누구인지 정의합니다. B2B의 경우에는 역할, B2C 경우에는 인구통계학적 특성이 될 수 있습니다.

What(무엇을): 원하는 사항을 정의합니다. ‘자신’을 기준으로 하는 문장을 사용하여 최종 사용자의 사고방식을 적극적으로 고려하세요.

Why(왜): 필요한 이유를 정의합니다. 사용자가 원하는 ‘무엇’이 더 큰 맥락의 ‘왜’와 어떻게 부합하는지 확인하세요.

예를 들어, “프로젝트 관리자로서 저는 Slack 대화를 백로그 항목으로 전환하여 팀의 통찰력과 아이디어를 자연스럽게 효과적으로 활용하고 싶습니다.”라고 작성할 수 있습니다. 백로그 템플릿을 어떻게 형식화하든 사용자 스토리가 쓰인 열이 가장 먼저 보이도록 해야 합니다.

우선순위

이 필드는 정기적으로 백로그의 우선순위를 지정하고 백로그를 개선해야 하는 제품 소유자에게 필수적입니다. 제품 소유자와 협력하여 제품 소유자들에게 가장 도움이 되는 것이 무엇인지 확인하면 됩니다. 하지만 일반적으로 우선순위 지정을 지원하는 백로그 정보에는 다음이 포함됩니다.

비즈니스 가치: 이 기능이나 개선 사항이 제공하는 직접적인 가치가 무엇인지

카테고리: 새로운 기능인지, 제품 개선 사항인지, 아니면 버그인지 여부

긴급성: 고려해야 할 긴급한 내외부의 마감일이 있는지

종속성: 이 백로그 항목에 의존하는 다른 기능이나 개선 사항이 있는지

고객 요청: 이 기능, 개선 사항, 또는 버그에 대해 몇 개의 고객 요청을 받았는지, 고가치 고객이 가하는 압박은 어느 정도인지

제품 백로그 템플릿에 이와 같은 풍부한 데이터를 제공하면 백로그의 우선순위를 지정하고 스프린트를 계획하는 것이 훨씬 쉬워집니다.

스토리 포인트(애자일 및 스크럼)

스토리 포인트는 애자일 및 스크럼 방법론의 필수 요소로, 사용자 스토리를 완료하는 데 필요한 예상 시간과 작업 투입량을 측정합니다. 우선순위를 결정하는 주요 요소이기도 합니다. 스토리 포인트를 결정하는 다양한 접근 방식이 있지만, 주요 요소는 다음과 같습니다.

기술적 요소, 데이터, 테스트 요구 사항의 복잡성

필요한 작업 투입량

위험성 또는 불확실성

관련 작업량

필요한 리소스

팀 작업 백로그 템플릿을 설계할 때 제품 소유자와 협업하여 스토리 포인트의 최종 추정 필드와 함께 템플릿에 포함할 요소의 개수를 선택하세요.

상태

상태는 제품 백로그 템플릿의 가장 간단한 요소이지만, 프로젝트를 문제없이 계속 진행하는 데 필수적입니다. 드롭다운 필드에는 다음과 같은 잠재적 상태를 포함할 수 있습니다.

해야 할 일

보류 중

개발 준비 완료

진행 중

계속 진행 중

위험(지연 가능성 있음)

검토 중

테스트

배포 준비 완료

완료

팀원, 다른 이해 관계자와 상의하여 무엇이 가장 유용한지 결정하세요.

이해 관계자

마지막으로, 이해 관계자와의 협업은 프로젝트 백로그 템플릿에 반드시 포함해야 합니다. 이는 프로세스에서 가장 답답한 부분이 될 수 있죠. Slack에서는 협업이 중요시되기 때문에 작업 추적 백로그 템플릿에는 이해 관계자와 협업할 수 있도록 지원하는 특별한 필드와 기능이 포함되어 있습니다.



백로그 항목에서 한 명 이상의 사용자를 태그한 다음, 관련 업데이트를 알리는 워크플로를 만듭니다.

새 항목이 만들어질 때마다 기본 사용자(예: 제품 소유자)를 정의 합니다.

업데이트 사항을 채널에 자동으로 공유합니다. 여기에는 채널 필드 유형과 사용자 지정하여 자동화된 워크플로 를 사용하며, 이를 통해 프로젝트 팀이 중요한 백로그 업데이트를 누락하지 않을 수 있습니다.

메시지에서 백로그 항목을 생성하거나 나중에 메시지 링크를 추가하여 Slack 메시지에 연결 합니다. 이렇게 하면 중요한 대화를 절대 놓치지 않습니다.

이해 관계자 협력은 프로젝트 성공에 매우 중요하며, 백로그 템플릿은 이를 관리할 수 있는 많은 창의적인 방법을 제공합니다.

프로젝트 백로그 템플릿을 보완하는 타사 통합

제품 백로그는 작성, 유지 관리 및 업데이트에 많은 작업 투입량이 필요합니다. 타사 Slack 통합과 워크플로 빌더를 통해 백로그 템플릿을 활용하여 전체 프로젝트 관리 프로세스를 더욱 효율적이고 협력적인 방식으로 운영할 수 있습니다.

제품 백로그에 통합을 활용하는 가장 좋은 방법은 실무에서 사용하는 도구를 통해 새로운 백로그 항목을 자동으로 만드는 것입니다.

(자동으로 만들어지는 모든 백로그 항목에 고유한 상태를 사용하여 쉽게 검토하고 관련 없거나 중복된 알림을 제거할 수 있도록 해 두세요.)

제품 백로그에 기능 요청 추가

고객의 요청과 잠재 고객의 요청은 진정으로 훌륭한 제품을 개발하고 판매를 성사하기 위한 핵심 요소이며, 제품 로드맵을 위한 훌륭한 아이디어 기반을 제공하기도 합니다.

Slack 통합을 사용하여 기능 요청을 새로운 백로그 항목으로 자동 추가하세요. 이를 통해 기능 요청 파이프라인을 간소화하고 더 나은 제품을 더 효율적으로 개발할 수 있습니다.

통합 예시

제품 백로그를 위한 개선 사항 추가

제품 개선 사항은 긴급한 버그나 화려한 새 기능이 아니기 때문에 간과하기 쉽습니다. 또한 고객 지원 티켓에 파묻혀 큰 문제가 되기 전까지 제품 팀이 확인하기 어려운 경우가 많죠.

티켓팅 소프트웨어를 Slack과 통합하여 지원 담당자가 제품 관리자와 직접 소통할 수 있도록 하세요. 이러한 협업을 통해 사용자 문제를 선제적으로 해결하고 팀 간의 마찰을 피할 수 있습니다.

통합 예시

버그에 대한 백로그 항목을 기록 및 생성

버그는 제품 백로그에서 가장 까다로운 요소이지만, 무시할 수도 없습니다. 제품 개선과 마찬가지로 선제적 접근 방식으로 고객과 개발 팀 모두의 불만 사항을 줄일 수 있습니다.

통합을 사용하여 백로그에 버그를 자동으로 추가하세요. 그에 따라 우선순위를 지정할 수 있습니다.

통합 예시