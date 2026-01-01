Los canales compartidos, combinados con la búsqueda con IA, permiten a los miembros encontrar la información que necesitan rápidamente.

Usa flujos de trabajo de IA y Slackbot para organizarte automatizando recordatorios, cambios de estado, aprobaciones y mucho más.

Integra otras herramientas, agiliza la comunicación con los canales y juntas y publica novedades asíncronas para que el proyecto siga su curso sin problemas.

Reúne tus conversaciones, notas, archivos y flujos de trabajo en Slack para que tus equipos remen en la misma dirección para sacar el trabajo adelante.

Acerca de este caso de uso

Una gestión de proyectos eficaz va mucho más allá de supervisar tareas. Se trata de un sistema que saca el trabajo adelante, evita que se pase algo por alto y aumenta al máximo el tiempo que tu equipo puede dedicar al trabajo más importante. Cuando se realiza de forma adecuada, la gestión de proyectos ayuda a los empleados a centrarse y delegar sus tareas, para que puedas ver el progreso en tiempo real.

Slack es un sistema operativo de trabajo centralizado que simplifica la gestión de proyectos y la vuelve más eficiente. Los equipos pueden usar estos consejos útiles para sacar el máximo partido a la plataforma.

Gestionar proyectos con Slack

La gestión de proyectos en Slack te permite integrar las diferentes partes de tus procesos (conversaciones, documentos, notas de reuniones y seguimientos de tareas) en el espacio de trabajo donde colabora tu equipo. Las herramientas e integraciones de Slack permiten a tus equipos coordinarse y comunicarse sin tener que cambiar de aplicación. Además, la IA de Slack ayuda a buscar en todos tus recursos y automatizar tus flujos de trabajo.

Estas son algunas de las funciones de Slack que ayudan a conseguir una gestión de proyectos eficaz:

Usa canales para mantener las conversaciones en un solo lugar

Reúne toda tu comunicación en los canales. Cada proyecto o flujo de trabajo puede tener su propio canal, lo que ayuda a que las conversaciones sean útiles y se puedan consultar. También puedes crear canales independientes para cada fase del proyecto, como #inicio.proyecto y #revisión-proyecto, para que tus equipos lleven un seguimiento y se centren en tareas más urgentes y relevantes.

Conecta tu ecosistema tecnológico gracias a las integraciones

Una gestión de proyectos eficiente necesita un flujo de información adecuado entre todas las herramientas de tus equipos. Slack se conecta con diferentes aplicaciones y softwares habituales para trabajar:

Gestores de tareas como Asana y Monday

Suites de diseño como Miro y Figma

Almacenamiento en la nube como Google Drive y Dropbox

Asistentes de reuniones como Zoom y Gong

Plataformas de clientes como Salesforce y Zendesk

Motores de automatización como Zapier y Workato

Este tipo de integraciones pueden enviar notificaciones en tiempo real a los canales de Slack para que tus equipos sepan cuándo se ha completado una tarea o editado un archivo. Este aumento en la visibilidad evita tener que ir cambiando de herramienta, lo que ahorra mucho tiempo y permite que tus equipos se centren en el trabajo verdaderamente productivo.

Usa Slackbot como tu asistente personal

Slackbot es tu asistente de IA personal en Slack. Puedes usarlo para automatizar tareas de gestión de proyectos, como programar reuniones, recordatorios sobre fechas de entrega o novedades sobre el progreso de tus proyectos. También es muy útil para automatizar otras tareas, como las aprobaciones, puestas al día y recordatorios.

Optimiza tus operaciones con la automatización de flujos de trabajo con IA

Usa la automatización de flujos de trabajo con IA en Slack para crear procesos estandarizados para tus proyectos. Automatiza tareas, como la derivación de aprobaciones, la obtención de novedades de estado y la incorporación. Cuando las tareas repetitivas se realizan automáticamente, los proyectos se agilizan y todo funciona de manera más fluida.

Resuelve problemas rápido con las juntas

¿Necesitas resolver un problema rápidamente? Habla con tus compañeros en conversaciones de vídeo o audio en tiempo real sin salir de Slack. Las juntas también te ayudan a organizar reuniones de sincronización sin tener que enviar invitaciones de calendario ni preparar una reunión formal.

Chatea con tus socios y clientes a través de Slack Connect

Con Slack Connect, puedes incluir a tus proveedores externos o tus socios en la conversación de un canal. Evita los retrasos del correo electrónico y centraliza la comunicación, aunque tengas que involucrar a personas que no pertenezcan a tu organización.

Supervisa todos los proyectos con las plantillas

Las plantillas, que son muy útiles para dar el pistoletazo de salida a tus proyectos, ayudan a los equipos a crear un flujo de trabajo de gestión de proyectos sin tener que empezar desde cero. Las automatizaciones, el seguimiento de tareas y las estructuras de canales vienen prediseñadas en Slack, pero se pueden ajustar para que se adapten a tus necesidades. Puedes ponerte manos a la obra rápidamente con la plantilla de gestión de proyectos de Slack.

Ventajas de gestionar proyectos en Slack

Gestionar proyectos en Slack te permite reunir todos tus datos en un mismo lugar y que tu equipo reme en la misma dirección. Algunas de las ventajas de coordinar los proyectos en Slack son estas:

Mayor rapidez en la toma de decisiones. Con las conversaciones y los documentos centralizados, los equipos pueden obtener la información y las aprobaciones que necesiten más rápido. Los equipos que usan Slack para gestionar proyectos afirman que han aumentado su productividad en un 47 %.

Con las conversaciones y los documentos centralizados, los equipos pueden obtener la información y las aprobaciones que necesiten más rápido. Los equipos que usan Slack para gestionar proyectos afirman que han aumentado su productividad en un 47 %. Reuniones menos frecuentes, pero más eficientes. Usa herramientas, como las novedades de canales asíncronas, los flujos de trabajo automatizados y los hilos de conversaciones para olvidarte de las reuniones. De acuerdo con la investigación de Slack, los equipos afirman que han reducido su número de reuniones en un 39 % gracias a que trabajan dentro de Slack.

Usa herramientas, como las novedades de canales asíncronas, los flujos de trabajo automatizados y los hilos de conversaciones para olvidarte de las reuniones. De acuerdo con la investigación de Slack, los equipos afirman que han reducido su número de reuniones en un 39 % gracias a que trabajan dentro de Slack. Asignación de responsabilidades mejorada. Asigna responsabilidades claras, supervisa el progreso sin tener que generar informes externos sobre el proyecto y centra las conversaciones y la toma de decisiones en sus canales correspondientes. Comunicación y visibilidad mejoradas desde el principio para mejorar la asignación de responsabilidades de todos los miembros del equipo.

Asigna responsabilidades claras, supervisa el progreso sin tener que generar informes externos sobre el proyecto y centra las conversaciones y la toma de decisiones en sus canales correspondientes. Comunicación y visibilidad mejoradas desde el principio para mejorar la asignación de responsabilidades de todos los miembros del equipo. Información consultable. Encuentra todo lo que necesites en los canales gracias a la búsqueda con IA, ya sea un documento compartido, una decisión o un cambio de estado. Ver la información de las conversaciones ayuda a mejorar la continuidad entre fases de proyectos.

Encuentra todo lo que necesites en los canales gracias a la búsqueda con IA, ya sea un documento compartido, una decisión o un cambio de estado. Ver la información de las conversaciones ayuda a mejorar la continuidad entre fases de proyectos. Menos cambio de herramientas. Integra Slack con otras herramientas para integrar datos en un solo lugar y sacar el trabajo adelante sin tener que cambiar constantemente de plataforma.

Slack es fundamental para la forma de colaborar de nuestra empresa, ya que aumenta la velocidad, y es esencial para trabajar con nuestros clientes. Usamos Slack todos los días. Brad Lightcap COO, OpenAI

¿Cuáles son las principales fases de la gestión de proyectos?

La gestión de proyectos consiste en administrar un proyecto desde su planificación hasta su cierre. Aunque los tipos de proyecto pueden ser muy diferentes, la mayoría pasan por cinco fases principales. En cada una de ellas, el trabajo de un gestor de proyectos es que los equipos remen en la misma dirección, monitorizar el progreso y delegar el trabajo según corresponda para que todo vaya como la seda. Estas son las cinco fases:

1. Inicio

Para que el proyecto empiece a moverse, el gestor de proyectos debe establecer el alcance, los objetivos y la finalidad del proyecto. También deberá identificar las partes involucradas y las métricas que determinan si el proyecto es un éxito o no. El objetivo de esta fase es describir por qué el proyecto es importante y los factores de su éxito.

2. Planificación

Durante la planificación de proyectos, deberás establecer hitos, plazos, recursos, dependencias y la asignación de tareas. Con un plan sólido, los equipos saben qué deben esperar y de qué se encarga cada persona, haciendo que todo sea más sencillo de cara a la fase de ejecución.

3. Ejecución

En esta fase, el equipo completa las tareas establecidas durante la planificación. Para que el proyecto siga adelante sin problemas, los gestores de proyectos deben priorizar la comunicación, fomentar la colaboración y resolver los problemas rápidamente.

4. Supervisión

La supervisión se lleva a cabo mientras se ejecuta el proyecto, lo que ayuda al gestor a conocer los plazos, los objetivos y los riesgos para realizar los ajustes necesarios en el plan de proyecto sobre la marcha.

5. Cierre

El cierre se produce cuando el trabajo se ha finalizado y entregado. Los gestores de proyectos colaboran con el equipo para no dejar flecos sueltos, crear informes sobre los resultados para las partes interesadas y buscar información que ayude a mejorar la eficiencia de futuros proyectos.

¿Qué estrategias de gestión de proyectos pueden ayudar a mejorar los resultados?

Aunque las herramientas son importantes, una estrategia de gestión de proyectos sólida es esencial para el éxito. Definir una estrategia y transmitirla a los miembros del equipo antes del comienzo del proyecto puede ayudar a sacar todo adelante de manera fluida y eficiente. Estas son algunas estrategias de gestión de proyectos que te ayudarán a mejorar los resultados:

Priorización. Ordenar tareas según su urgencia y su impacto garantiza que todo lo esencial se complete cuando toca. Cuando los miembros del equipo priorizan las tareas del proyecto, pueden centrarse en progresar en lugar de perder tiempo con tareas que no son necesarias o que aportan poco valor.

Ordenar tareas según su urgencia y su impacto garantiza que todo lo esencial se complete cuando toca. Cuando los miembros del equipo priorizan las tareas del proyecto, pueden centrarse en progresar en lugar de perder tiempo con tareas que no son necesarias o que aportan poco valor. Adaptación a las partes interesadas. La comunicación durante el proyecto con las partes interesadas permite adaptarse al alcance y los objetivos. También puede reducir el trabajo más tedioso y ajustar las expectativas a medida que proyecto avanza.

La comunicación durante el proyecto con las partes interesadas permite adaptarse al alcance y los objetivos. También puede reducir el trabajo más tedioso y ajustar las expectativas a medida que proyecto avanza. Planificación de recursos. Un proyecto adecuado necesita los recursos adecuados antes de iniciarse. Dedicar tiempo para asegurarte de que los miembros del equipo tienen toda la información que necesitan para empezar a trabajar en el momento justo, así como las herramientas y recursos necesarios para sacar adelante el trabajo, ayuda a que el proyecto se desarrolle sin problemas.

Un proyecto adecuado necesita los recursos adecuados antes de iniciarse. Dedicar tiempo para asegurarte de que los miembros del equipo tienen toda la información que necesitan para empezar a trabajar en el momento justo, así como las herramientas y recursos necesarios para sacar adelante el trabajo, ayuda a que el proyecto se desarrolle sin problemas. Gestión de riesgos. Los equipos que abordan la gestión de riesgos de manera proactiva pueden enfrentarse a ellos de forma más eficiente, lo que reduce los retrasos en los proyectos. Anticiparse a los problemas y crear planes para afrontarlos ayuda a que el proyecto siga su curso aunque puedan surgir complicaciones.

Los equipos que abordan la gestión de riesgos de manera proactiva pueden enfrentarse a ellos de forma más eficiente, lo que reduce los retrasos en los proyectos. Anticiparse a los problemas y crear planes para afrontarlos ayuda a que el proyecto siga su curso aunque puedan surgir complicaciones. Modelos de colaboración ágil. Algunos equipos quieren agilizar la gestión de proyectos, priorizando modelos de comentarios y sugerencias continuos, progreso iterativo y flexibilidad constante. Una metodología ágil divide las tareas en pequeños procesos más manejables y permite a los equipos adaptar sus estrategias a medida que progresa el trabajo, lo que suele generar resultados mejores más rápido.

Cinco consejos para una gestión de proyectos adecuada

Con las herramientas de proyectos y las estrategias adecuadas, el éxito solo dependerá de tu constancia. Aquí tienes cinco prácticas recomendadas de gestión de proyectos para que el trabajo salga adelante.

Asigna tareas y responsabilidades de forma clara. Cuando los miembros del equipo saben qué tareas deben hacer y cuándo deben estar listas, se genera un sentido de la responsabilidad que hace que todo el mundo reme en la misma dirección. Estandariza el estilo y la cadencia de tus comunicaciones. Selecciona métodos y patrones predecibles para comunicarte con tu equipo. Por ejemplo, puedes enviar un mensaje semanal con las últimas novedades o comprobaciones de estado diarias en el canal del proyecto, para que sepan qué mensajes van a llegar y cuándo. Ofrece información sobre el estado del proyecto en tiempo real. Crea un lugar centralizado en el que informar sobre las novedades del estado del proyecto de manera constante. Puedes destacar y actualizar las listas de tareas, los plazos y los obstáculos del proyecto en un mismo lugar, como una publicación fijada o un archivo compartido dentro del canal del proyecto. Establece directrices estrictas para las reuniones. Olvídate de las reuniones usando las novedades asíncronas siempre que puedas. Cuando tengas una reunión, céntrate en las decisiones y en solucionar problemas. Crea documentos consultables y útiles. Carga archivos, habla sobre las decisiones y documenta los procesos y resultados a medida que avanza el proyecto. Usa Slack para crear una base de conocimientos consultable que tu equipo podrá usar para responder a preguntas, compartirla con nuevos miembros del equipo o para buscar datos que puedan ayudar a abordar mejora futuros proyectos.

Gestión de proyectos más inteligente con Slack

Una buena gestión de proyectos necesita una comunicación y organización adecuadas. Cuando centralizas todo esto en Slack, puedes aprovechar al máximo las herramientas de planificación y ejecución de proyectos, crear un repositorio de información consultable y fusionar la comunicación de tus equipos, en lugar de tenerla dispersada entre mensajes, correos electrónicos y otras aplicaciones.

Slack te ayuda a gestionar proyectos de principio a fin. Los canales mantienen las conversaciones centradas en torno a un tema y a la vista. Además, las integraciones pueden incluir datos de otros sistemas. Mientras tanto, herramientas como Slackbot y la automatización de flujos de trabajo con IA ayudan a los miembros a olvidarse de tareas rutinarias, como la incorporación de datos o la búsqueda de información entre cientos de documentos.

Con Slack, puedes optimizar los procesos de gestión de proyectos, reducir las fricciones y entregar tu trabajo más rápido. Explora las funciones de gestión de proyectos de Slack para descubrir cómo pueden ayudarte a ser más eficiente y eficaz.