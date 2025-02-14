Política de retención de datos
Figma complies with our privacy policy available at figma.com/privacy. We store the personal information we receive for as long as you use our services or as necessary to fulfill the purpose(s) for which it was collected, provide our services, resolve disputes, establish legal defenses, conduct audits, pursue legitimate business purposes, enforce our agreements, and comply with applicable laws. Unless there is a legal requirement to retain data, we delete personal data in response to user or customer requests.
Política de archivo y eliminación de datos
Figma complies with our privacy policy available at figma.com/privacy. We store the personal information we receive for as long as you use our services or as necessary to fulfill the purpose(s) for which it was collected, provide our services, resolve disputes, establish legal defenses, conduct audits, pursue legitimate business purposes, enforce our agreements, and comply with applicable laws. Unless there is a legal requirement to retain data, we delete personal data in response to user or customer requests.
Política de almacenamiento de datos
Figma complies with our privacy policy available at figma.com/privacy. We store the personal information we receive for as long as you use our services or as necessary to fulfill the purpose(s) for which it was collected, provide our services, resolve disputes, establish legal defenses, conduct audits, pursue legitimate business purposes, enforce our agreements, and comply with applicable laws. Unless there is a legal requirement to retain data, we delete personal data in response to user or customer requests.
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no