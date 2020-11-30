Verwandle mit dem Workflow-Builder* alltägliche Prozesse in Automatisierungen, ohne auch nur eine Zeile Code zu schreiben. Füge Workflows Drittanbietertools wie Miro hinzu, um die Arbeit und Abläufe aus Slack heraus zu organisieren, und nutze Vorlagen für einen schnellen Start. Mehr Infos über Automatisierungen
Für Miro verfügbare Vorlagen:
* Workflow-Builder ist nur in kostenpflichtigen Abonnements verfügbar
Überprüfe die Details, um die Sicherheitspraktiken dieser App besser zu verstehen. Mehr Infos über die Bewertung von Apps für deinen Workspace findest du in unserem Support-Center.
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