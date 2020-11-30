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Miro

Mehr Möglichkeiten, Miro in Slack zu nutzen

Mit Workflow-Builder automatisieren

Verwandle mit dem Workflow-Builder* alltägliche Prozesse in Automatisierungen, ohne auch nur eine Zeile Code zu schreiben. Füge Workflows Drittanbietertools wie Miro hinzu, um die Arbeit und Abläufe aus Slack heraus zu organisieren, und nutze Vorlagen für einen schnellen Start. Mehr Infos über Automatisierungen

Für Miro verfügbare Vorlagen:

Neues Miro-Board

Formular in Slack ausfüllen, um ein Miro-Board zu erstellen

* Workflow-Builder ist nur in kostenpflichtigen Abonnements verfügbar