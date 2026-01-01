Salesforce、Asana、Jira などのサードパーティ管理ツールを Slack と連携させることで、チームはリアルタイムで最新情報を受け取り、アプリを頻繁に切り替えることなく作業を進められます。

Slack の組み込みワークフロー、カスタマイズ可能なテンプレート、サードパーティアプリのインテグレーションを活用することで、定期的な更新作業の自動化、再現性のあるプロセスの確立、すべての関係者へのスムーズな情報共有を実現できます。

リスト、チャンネル、canvas を活用して、実行可能なタスク、重要な期限、個人の担当範囲、プロジェクトの中心となる情報を、文脈を失うことなく継続的に把握できます。

会話、タスク、ファイル、更新、決定事項を Slack に直接集約し、情報の分散をなくして、部門横断型チーム全体にわたって状況を完全に把握できるようにします。

このユースケースについて

プロジェクト追跡は、必要な情報がスプレッドシート、タスク管理ツール、メールスレッド、その他のアプリに散在していると複雑になります。タスクに関する指示と、締め切りに関する会話が別々の場所にあるという状況が考えられます。このような状況では、チームメンバーはコンテキストを探すために時間を無駄にし、プロジェクトリードは、何が進んでいて、何が阻害されていて、誰が次のステップを担当しているのかを把握しにくくなります。

Slack を活用すれば、チームがすでにコミュニケーションやコラボレーションに使っているワークスペースで、すべてのプロジェクト追跡をまとめて行えます。既存のプロジェクトアプリを統合し、Slack のネイティブ機能を使って進捗管理を効率化しましょう。チャンネルで会話を一元化し、リストでタスクの割り当てとモニタリングを行い、canvas で重要な情報を集約し、ワークフローでリマインダーを自動化できます。

Slack でプロジェクト追跡を行うことで、チームが進捗を追い、コンテキストを把握し、作業を前進させるための、共有された統一の場所が生まれます。

Slack でプロジェクトを追跡する方法

成果物がスケジュールどおりか確認するために、プロジェクトリードが 3 人にメッセージを送らなければならない…このようなことはあってはなりません。また、次のステップの担当者を確認するためにチームメンバーが 1 か月分のメールスレッドをさかのぼらなければならない、ということも同様です。そして、誰も、納期遅れを急に告げられて不意を突かれることがあってはなりません。

Slack はチームに、プロジェクトが進行する中で作業状況を共有できる場を提供します。専用のプロジェクトチャンネルでは、チームメンバーが必要なことを議論し、そこから生まれたアクションアイテムを、割り当て済みタスクのリストに変換し、決定事項を canvas にドキュメント化できます。週次進捗レポートを送信したり、迫りくる期限をリマインドしたりするワークフロープロセスを作成することもできます。タスクが滞った場合、プロジェクトリードはその原因と、それを説明する会話や決定事項をすぐに確認できます。

以下の Slack 機能は、チームが連携したプロジェクト追跡プロセスを構築するのに役立ちます。

Slack チャンネルでプロジェクトの進捗を追跡する

プロジェクトごとに専用のSlack チャンネルを作成することで、情報を一か所にまとめられます。メールやドキュメントを掘り起こす必要はありません。すべてのチームメンバーが、チャンネルの履歴を通じて同じ会話、ピン留めアイテム、共有ファイルを確認でき、検索も可能です。Slackbot を使えば、「Q2 のマーケティング予算はどうなりましたか？」のように会話形式で質問するだけで、自分で探さなくても情報を要約した回答を得られます。

一貫した命名規則を使うことが、プロジェクトチャンネルを識別・検索・管理する最善の方法です。例えば、ウェブサイトの刷新に取り組むチームであれば、#siteupdate-planning、#siteupdate-build、#siteupdate-qa といったチャンネルを作成するとよいでしょう。名前がパターンに従っているため、サイドバーをざっと見て目的の会話を見つけることが簡単になります。また、プロジェクトの各フェーズが完了したら、不要になったチャンネルをアーカイブできます。

Slack のリストでプロジェクトタスクを管理する

新規顧客キャンペーンに関する会話の中で、コピーの草稿を担当する人、クリエイティブのデザインを担当する人、最終承認を担当する人がそれぞれ決まることがあります。チャンネルに新しいメッセージが増えていくと、そのような約束事を追跡するのが難しくなることがあります。Slack のリストを使えば、会話の中で生まれたアクションアイテムを、背景情報を残しながら、構造化されたタスクへと変換できます。

メッセージをタスクに変換する方法 :

メッセージにカーソルを合わせ、3 つのドットアイコンをクリックします。 「リストに追加」を選択します。 適切なリストを見つけて選択し、「追加」をクリックします。 表示されたアイテムの詳細で、該当するフィールドをクリックします。

必要なフィールドがリストにない場合は、手動で調整できます。チームメンバーが作業の進捗に合わせてこれらのフィールドを更新することで、プロジェクトチームは各タスクの担当者、期限、進捗状況を把握できます。また、リストのレイアウト（テーブル形式またはボード形式）を変更したり、サブタスクを追加したりすることも可能です。これにより、タスクをより小さなステップに分割し、それぞれに担当者と期限を設定して、Slack 上で直接追跡できます。

canvas でプロジェクトハブを作成する

プロジェクト計画とミーティングのメモが別々の場所にあり、重要なリンクがメッセージ全体に散らばっていると、チームメンバーは古い情報をもとに作業してしまいがちです。Slack の canvas を使えば、概要、目標、タイムライン、役割分担、決定事項、リソースをまとめた共有プロジェクトハブを作成できます。

例えば、ウェブサイトリニューアルチームは、プロジェクトのマイルストーン、関係者の責任、承認済みデザイン、リリース要件ごとにセクションを設け、プロジェクトの進行に合わせて更新していくことができます。

canvas はチャンネルに紐付いており、上部のタブからいつでもアクセスできるため、チームメンバーが最新のプロジェクト情報を簡単に確認できます。重要なファイルやリソースへのリンクを追加したり、Slack のリストを canvas に直接コピーしたりすることも可能です。チャンネルのメンバーであれば誰でも canvas を開いて内容を確認・更新し、そのまま関連する会話に戻ることができます。別の場所で情報を検索するために Slack を離れる必要はありません。

ワークフロービルダーでプロジェクトの更新を自動化する

プロジェクトリードは毎週金曜日に同じ質問を繰り返すことがあります。「今週完了したことは何ですか？」「次に取り組む予定は何ですか？」「進捗を妨げているものはありますか？」ワークフロービルダーを使えば、そのような質問を自動的に送信できるため、チームは定期的な更新サイクルを確保しつつ、プロジェクトリードが回答を追いかける手間を省けます。

同様のアプローチを毎日のスタンドアップ・ミーティングにも活用できます。毎朝非同期のチェックインを投稿するワークフローを設定し、全員の最新情報を 1 つのスレッドにまとめ、「阻害要因あり」とマークされた項目を専用チャンネルにルーティングしてフォローアップすることができます。長期プロジェクトでは、週次ステータスの報告を促す定期的なメッセージをスケジュール設定することで、進捗が見落とされることを防げます。Asana、Jira、Salesforce などの外部ツールを利用している場合は、それらの情報を Slack に流し込むことも可能です。連携済みのアプリがプロジェクトの Slack チャンネルに通知や更新を同期・送信するため、全員が 1 つのコラボレーションスペースで連携し続けられます。

テンプレートを使ってプロジェクトの追跡を標準化する

プロジェクト追跡システムを毎回ゼロから作り直す代わりに、一貫性のある、すぐに使える基盤として、Slack テンプレートを出発点にすることができます。事前設定済みのチャンネル、canvas、リスト、ワークフローにより、チームはプロジェクト開始時から必要なフレームワークをすぐに利用でき、作業にすばやく取りかかることができます。

Slack のプロジェクトトラッカーテンプレートを使えば、タスク、ステータス、担当者、期日を追跡するための構成をすぐに利用できます。プロジェクト管理スターターキットには、プロジェクト概要 canvas、タスクトラッカーリスト、タスク更新時に自動投稿するワークフローが含まれています。

同じ構成から始めることでセットアップ時間を短縮でき、複数の部門横断型プロジェクト間での追跡の一貫性も保たれます。これにより、チームが足並みを揃えやすくなり、リーダーも各イニシアチブ間で進捗を比較しやすくなります。

Slack インテグレーションでプロジェクトツールを連携する

チームが複数のツールを使ってプロジェクト作業を管理している場合、Slack インテグレーションを活用することで、そのアクティビティを会話と同じワークスペースに集約できます。Monday.com、ClickUp、Claude などのサードパーティツールを連携して、Slack プラットフォーム内で活用しましょう。カレンダー、タスク管理ツール、ファイルストレージプラットフォーム、レポート作成システムからの更新を、関連するプロジェクトチャンネルに表示させることができます。

例えば、デザイナーが、タスク管理ツールのキャンペーンアセットの期日を Slack から直接変更したとします。すると、ライター、プロジェクトリード、その他の関係者は、普段作業しているスペースでその更新をすぐに確認できます。チームはハドルミーティングで遅延がリリーススケジュールに与える影響を手早く話し合えるため、次の進捗確認ミーティングを待つ必要がありません。

各プロジェクトツールを一日中チェックする代わりに、チームメンバーは自分の作業に影響する変更を把握し、プロジェクトの会話がすでに行われている場所で対応できます。

Slack はもう業務に欠かせないツールです。Slack のおかげで、会社が成長しオフィスが増えていく中でも、遠方のオフィスやチームとのつながりを保つことができます。 Shopify Culture Specialist Lisa Madokoro 氏

Slack をプロジェクト追跡に活用するメリット

Slack は、タスク追跡を会話、ツール、ファイルと近い場所に保つことで、プロジェクト管理を効率化します。プロジェクトの更新情報を日常のコミュニケーションから切り離すのではなく、情報共有、問題解決、意思決定を行うのと同じ場所で進捗を追跡できます。

主なメリットは以下のとおりです。

プロジェクトの可視性向上。 タスク、更新情報、締め切り、プロジェクトの会話を確認できるようにすることで、チームが作業の進捗状況を把握し、ブロッカーを特定できるようにします。

タスク、更新情報、締め切り、プロジェクトの会話を確認できるようにすることで、チームが作業の進捗状況を把握し、ブロッカーを特定できるようにします。 ステータス更新の迅速化。 チャンネルで進捗を共有し、ワークフローを活用して定期的なチェックインやステータス報告依頼を自動化します。

チャンネルで進捗を共有し、ワークフローを活用して定期的なチェックインやステータス報告依頼を自動化します。 チームの説明責任の強化。 リストで担当者と期限を割り当て、各タスクの責任者と締め切りを全員が確認できるようにします。

リストで担当者と期限を割り当て、各タスクの責任者と締め切りを全員が確認できるようにします。 ツール切り替えの削減。 Slack のインテグレーションでプロジェクトツールを連携し、アプリを何度も切り替えることなく関連する更新情報を受け取れるようにします。

Slack のインテグレーションでプロジェクトツールを連携し、アプリを何度も切り替えることなく関連する更新情報を受け取れるようにします。 プロジェクト情報へのアクセス向上。 会話、ファイル、ドキュメント、タスク、その他のプロジェクトリソースを一元化し、見つけやすくします。

会話、ファイル、ドキュメント、タスク、その他のプロジェクトリソースを一元化し、見つけやすくします。 追跡の一貫性向上。テンプレートと自動ワークフローを活用して、プロジェクト全体の進捗状況を追跡・報告するための再現性のあるプロセスを構築できます。

Slack でのプロジェクト追跡に役立つ 7 つのベストプラクティス

効果的なプロジェクト追跡を実現するには、現在の状況、作業の担当者、次に対応すべき事項をチーム全員が明確に把握できるようにすることが重要です。Slack では、プロジェクト情報を一元化し、進捗の共有・確認方法に関する明確なルールを設けることで、一貫性のある管理プロセスを構築できます。

以下のベストプラクティスを活用して、プロジェクトを整理し、スムーズに進めましょう。

プロジェクト更新情報を管理するための一元的な場所を設ける。プロジェクトごとに専用の Slack チャンネルを作成し、そのチャンネルで最新情報、意思決定の内容、ファイル、その他の重要な情報を共有できるようにしましょう。 タスクとマイルストーンの担当者を明確にする。Slack のリストを活用してタスクを割り当て、期限を設定し、各作業を前進させる責任者を明確にしましょう。 一貫した更新プロセスを確立する。プロジェクトのステータスを共有する定期的なサイクルを設けるとともに、テンプレートを使用して、進捗を管理、報告するための統一された構造をチームに提供しましょう。 プロジェクトのコンテキストを会話に結びつける。プロジェクトチャンネルでタスクや意思決定についてディスカッションし、canvas を活用して補足ドキュメントやリソースを、作業に関する会話の近くにまとめておきましょう。 定期的な更新とリマインダーを自動化する。ワークフロービルダーを使用して、ステータス報告を促すメッセージ、更新情報の収集、チームメンバーへの定期的なプロジェクトチェックインのリマインドを自動化しましょう。 プロジェクト情報を見つけやすくする。主要なリソースをプロジェクトチャンネルと canvas に整理し、わかりやすい命名規則を設けることで、チームメンバーがプロジェクト情報をすぐに見つけられるようにしましょう。 関係者と定期的に進捗を確認する。関係者に定期的にステータスの更新を共有し、進捗状況やブロッカー、プロジェクトに影響する変更を常に把握できるようにしましょう。

現代のチームにプロジェクト管理が欠かせない理由

プロジェクト管理により、ご自身とチームは作業の進捗状況を継続的に把握でき、遅延を引き起こす前に問題を特定し、優先順位やスケジュールの見直しが必要なタイミングを把握しやすくなります。タスク、マイルストーン、締め切り、担当者を明確に可視化することで、それぞれの責任と次のステップが全員に伝わるため、説明責任も向上します。

この共有された全体像により、チームはさまざまな情報源から断片的な更新を集めるのではなく、プロジェクトの現状に基づいて適切な判断を下せるようになります。Slack では、プロジェクト追跡が作業を前進させる会話やコラボレーションと並行して行われます。チャンネル、リスト、canvas、ワークフロー、テンプレート、インテグレーションがプロジェクト情報を一元化し、進捗状況の把握、問題への対処、次のステップの決定を行うために必要なコンテキストをチームに提供します。