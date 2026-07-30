Slackbot をはじめとする AI ツールを使って、ミーティングの要約を自動生成し、リマインダーを設定し、アクション項目を記録することで、チームの責任の所在が明確になるとともに、時間を節約して、より重要なタスクに集中できます。

チャンネルや、録音・録画したクリップを活用すれば、カレンダーがミーティングで埋まったり、業務の流れを妨げたりすることなく、タイムゾーンを超えて進捗を簡単に報告し、タスクをわかりやすく説明できます。

アジェンダや目標、話し合いのトピックを事前に共有しておくと、参加者は前もって情報を理解し、準備を整えてミーティングに臨めます。これにより、建設的なディスカッションや情報にもとづいた意思決定を行いやすくなります。

調査によると、Slack を使っているチームは生産性を 47% 向上させ、ミーティングの回数を 39% 減らしています。また、ワークスペースの一元化により、ツールやシステムの切り替えが不要になります。

このユースケースについて

非効率なミーティングは、時間が無駄になるだけでなく、コミュニケーションの妨げとなり、意思決定を遅らせます。とくにリモートワークやハイブリッド型の職場環境では、いかにスムーズにやりとりできるかが重要であるため、非生産的なミーティングはチーム全体の士気を低下させ、フラストレーションを高める要因になり得ます。

Slack を利用することで、ミーティングの適切な準備や、協働的な話し合いが可能になり、ミーティング終了後も勢いを維持できます。余計な手間やツールの切り替えも減らせます。すべてが 1 か所に集まるため、ドキュメントの送信、アクセス権の付与、全員への周知といった作業に費やす時間を減らして、チームはタスクに集中しやすくなります。

ここでは、Slack で効果的なミーティングを運営するための実践的なガイド、より広い視野での戦略、そして時間効率の高い効果的なミーティングを行うためのヒントを紹介します。

Slack でミーティングをより効果的に運営する方法

Slack は職場での効果的なコミュニケーションを最大限に実現するための優れたツールです。私たちの調査によると、Slack を利用するチームはミーティングの回数が 39% 少なく、生産性が 47% 高くなっています。事前に資料を投稿したり、画面を共有したり、チームチャットやビデオを使ってスピーディーにライブで確認ができたりすることが、それに貢献しています。さらに、ビデオクリップを録画してチームに最新情報を共有したり、重要な情報を canvas にまとめてミーティングをスムーズに進めたりすることも可能。以下では Slack の機能が時間の有効活用にどのように役立つかを紹介します。

Slackbot でアジェンダやミーティングの要約を自動化する

Slackbot は Slack に組み込まれた AI エージェントです。Slackbot が管理作業を引き受けてくれることで、人間のメンバーはコラボレーションに集中できます。Slackbot はアクセス権のある組織内のすべての情報を参照し、会話形式で質問に回答します。ミーティングのスケジュール設定、リマインダーの確認、ドキュメントの分析、ブリーフの作成、チャンネルの要約などもこなします。たとえば、ミーティングのスケジュール設定と関連する目標を盛り込んだアジェンダの作成を依頼すれば、すぐに対応してくれます。

Slackbot のミーティング要約機能を使えば、ミーティングを即座に要約し、チャンネルやスレッドから必要な情報を見つけ出して、ブリーフィングやレポート作成を効率化できます。情報を探し回ったり、手動でメモを取ったりする時間がなくなることで、ミーティングがさらに効率的になります。

専用チャンネルにミーティングの背景情報を集約する

Slack チャンネルを使うことで、アイデアやドキュメントを簡単に共有し、会話を検索可能なかたちで整理できます。プロジェクトやチームごとに専用のチャンネルを用意して、ミーティングのアジェンダや議事録、決定事項、アクション項目といった重要情報をまとめて管理しましょう。チームのコミュニケーションが適切なチャンネルにリアルタイムで集約されていれば、頻繁にミーティングを行わなくても、全員が必要な背景や経緯をつかめます。

ハドルミーティングでスケジュール設定の手間をなくす

ハドルミーティングを使えば、チームメンバーは気軽にライブ通話に参加できます。画面共有機能も利用可能です。文字で伝えるには少し複雑すぎるけれど、カレンダーにミーティングの予定を入れるほどでもない、そんな会話にぴったりの形式です。オンラインのタイミングが合わないときは、クリップを録画してチームメンバーに共有する方法もあります。

ワークフロー自動化で手作業での調整をなくす

組み込みのリマインダー、繰り返し作業に対応するプロンプト、承認機能により、手作業での調整を減らせます。AI を搭載した Slack のワークフロービルダーを使えば、コーディングの知識がなくても、チームミーティングのワークフローを含む、さまざまなワークフローを作成できます。新メンバーのオンボーディング、フィードバックの収集、Q&A セッションなどの自動化を簡単に作成して、時間のかかるミーティングの必要性を減らしましょう。

お気に入りのアプリを連携させてコラボレーションを強化する

Slack は 2,600 以上のアプリと連携が可能で、すべてのツールを 1 か所にまとめることができます。プロジェクト管理ツール、カレンダー、ビデオ会議プラットフォームなどを接続して、ミーティングの効率を最大化しましょう。ミーティング中に、たとえば Asana でプロジェクトの計画を確認したり、Miro で共同作業のホワイトボードを開いたり、Jira で新しいチケットを更新したり。すべて Slack を離れることなく可能です。

カスタマイズ可能なテンプレートでミーティングの進行を管理する

ミーティングのアジェンダ、To-do リスト、オンボーディングなど、さまざまなタスクに対応したテンプレートをカスタマイズすることで、ハドルミーティングや会議をスムーズに進行できます。たとえば、週次ミーティングアジェンダのテンプレートを利用すれば、毎週の準備を最小限に抑え、ミーティング時間を最大限に活用できます。

ミーティングができないときはクリップを送る

クリップを使えば、短い動画や音声でメッセージを記録して、進捗報告やデザインの説明、フィードバックの共有を非同期で行えます。異なるタイムゾーンで働く同僚とのコミュニケーションにも便利です。チャンネルにクリップを投稿するだけなので、スケジュール調整に手間どることもありません。メンバーは各自都合のよいときに視聴でき、再生速度を変えて確認することも可能。その後、自分のタイミングでスレッドで応答できます。

非同期でのやり取りは、Slack を通じて行うのがベストですね。スレッドやチャンネルに簡単にメンバーを追加して、さらなるインプットを得ることができます。 OpenAI Principal Research Engineer Boris Power 氏

Slack をミーティングに活用するメリット

コラボレーションの基盤として機能する Slack は、チームがミーティングの質を高めながら、ミーティングの回数を減らすことに役立ちます。部門横断的なコラボレーションを促進し、情報へのアクセスをより簡単にすることで、Slack はチームを有意義につなぐハブになります。具体的なメリットは以下のとおりです。

効果的なミーティングを実現するには？

効果的なミーティングとは、事前に決めたアジェンダに沿って進み、議題を効率よくカバーし、明確な次のステップと担当者を決めて終わるものです。以下のポイントに着目しましょう。

目標と成果を明確にする。 ミーティングの目標と期待される成果をあらかじめ定め、そのフォローアップを行う担当者を割り当てます。

ミーティングの目標と期待される成果をあらかじめ定め、そのフォローアップを行う担当者を割り当てます。 アジェンダを定める。 簡潔でわかりやすいアジェンダを書面で用意し、全員がそれを確認できる状態にしてミーティングに臨みましょう。ミーティング中はアジェンダをガイドとして利用し、議題から外れないよう心がけます。

簡潔でわかりやすいアジェンダを書面で用意し、全員がそれを確認できる状態にしてミーティングに臨みましょう。ミーティング中はアジェンダをガイドとして利用し、議題から外れないよう心がけます。 適切なメンバーに参加してもらう。 必要なメンバーだけを招待します。参加者が多すぎると意見が分散し、ミーティングの目標が見えにくくなって、効率も下がります。

必要なメンバーだけを招待します。参加者が多すぎると意見が分散し、ミーティングの目標が見えにくくなって、効率も下がります。 時間を管理する。 予定に沿ってミーティングを進めましょう。アジェンダにない話題が出た時にはメモしておき、必要に応じて別途ミーティングの開催を検討します。

予定に沿ってミーティングを進めましょう。アジェンダにない話題が出た時にはメモしておき、必要に応じて別途ミーティングの開催を検討します。 実行可能な次のステップを確認する。 次のステップを定め、具体的な担当者を割り当てて、ミーティングを締めくくります。タスクを担当者なしのままで放置しないようにしましょう。

次のステップを定め、具体的な担当者を割り当てて、ミーティングを締めくくります。タスクを担当者なしのままで放置しないようにしましょう。 フォローアップの担当者を決める。タスクに明確な担当者がつくことで、責任感が自然と生まれ、以降のフォローアップもスムーズになります。

どんなミーティングも目的に従って進めるべきです。意思決定、チーム目標のすりあわせ、新しいアイデアのブレインストーミング、新メンバーとの交流など、さまざまな目的でミーティングが行われます。効果的なミーティングを主導するには努力が必要ですが、それは時間の節約という結果で報われます。物事がスムーズに進むようになることで、チームからも感謝されるでしょう。

非同期とリアルタイム、どちらを選ぶべきか

現代のチームにはさまざまなコミュニケーション手段があります。多くの場面では、情報共有を非同期的に行うことで、時間と手間を節約でき、ミーティングに費やしていた時間をプロジェクトの作業に充てることができます。ただ、ときには、状況をしっかりと確認するためにリアルタイムのミーティングが必要になる場面もあります。

非同期での情報共有 は、簡単な近況報告や方法の説明に最適です。たとえば、クライアントとの打ち合わせの結果をチームメンバーに伝えたい場合は、内容を要約したクリップを録画して共有できます。

は、簡単な近況報告や方法の説明に最適です。たとえば、クライアントとの打ち合わせの結果をチームメンバーに伝えたい場合は、内容を要約したクリップを録画して共有できます。 リアルタイムでのコラボレーション は、共同での意思決定や、より込み入ったプロジェクトの進捗共有、大きな方針に関する話し合いなどを行う際に必要になります。定期的にチーム全体が一堂に会する機会としても重要です。

は、共同での意思決定や、より込み入ったプロジェクトの進捗共有、大きな方針に関する話し合いなどを行う際に必要になります。定期的にチーム全体が一堂に会する機会としても重要です。 ミーティング過多を防ぐ ために、本当に必要なときだけリアルタイムのミーティングを開くようにしましょう。クリップや canvas といった非同期の方法で同じ目的を達成できるなら、わざわざミーティングを設定する必要はありません。

ために、本当に必要なときだけリアルタイムのミーティングを開くようにしましょう。クリップや canvas といった非同期の方法で同じ目的を達成できるなら、わざわざミーティングを設定する必要はありません。 ハイブリッドワークや分散型のチームでは、多くの場合、メンバーが異なる場所やタイムゾーンで働いています。そのようなチームでは業務を効率化するために、できるかぎり非同期での情報共有を行うのがいいでしょう。ただし、定期的にハドルミーティングを行って状況確認をすることも大切です。

効果的なミーティングを実現するための 5 つのヒント

効果的なミーティングの運営には、献身的な姿勢、段取り、そして的確な判断力が求められます。Slack での非同期コラボレーションによって不要なミーティングを減らせるとはいえ、リアルタイムのコラボレーションも依然として重要です。成功するミーティングを実現するための実践的な 5 つのヒントを紹介します。

ミーティング前にアジェンダを共有する。現場でいきなり知らせて参加者を驚かせるのではなく、事前に内容を伝えて、メンバーが理解し、質問を準備できる時間を確保しましょう。あらかじめ資料が手元にあることで、より充実した議論と適切な意思決定が可能になります。 議論の焦点を絞り、時間を区切る。話題が関係のない方向に流れたときは、軌道修正しましょう。議題ごとに時間制限を設ける方法も、ミーティングを予定どおりに進めるために有効です。 決定事項やアクション項目をその場で記録する。アジェンダの項目を未対応のまま残さないようにしましょう。議事録をとり、タスクの担当者を割り当て、決定事項にもとづいて行動を起こす準備を整えます。書面での記録は責任の所在を明確にするとともに、ミーティングに出席できなかったメンバーへの情報共有にも役立ちます。 価値を生まない定例ミーティングを減らす。毎日あるいは毎週、リアルタイムで進捗報告ミーティングを行わなければならない決まりはありません。チームに合った頻度へと調整し、その時間を最大限に活用できるようにしましょう。 リマインダーやフォローアップをできる限り自動化する。自動化によって手作業が減るとともに、チームメンバーに自然と責任感が生まれます。Slackbot を活用して、タスクのリマインダーやミーティングのスケジュール設定を自動化しましょう。

Slack でミーティングをより良いものに

生産性の高いミーティングを実現するには、情報の可視化、責任の明確化、時間の有効利用が欠かせません。チームの会話、議事録、リマインダー、ワークフロー、フォローアップを一元管理できる Slack は、コラボレーションの拠点として、ミーティングの中心的なハブとなります。

Slack のミーティング用テンプレート、ワークフロー、ハドルミーティング、インテグレーション、AI 搭載のミーティングツールをぜひご活用ください。