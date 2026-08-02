使用 Slackbot 和 AI 工具產生自動會議摘要、設定提醒和追蹤待辦事項，即可強化團隊責任歸屬，同時節省時間，投入更有價值的工作。

運用頻道和錄製的影片剪輯，就算團隊成員分散在不同時區，也能快速更新進度或說明工作，不會讓行事曆塞滿行程，也不會影響日常工作節奏。

提前分享會議議程、目標與討論主題，參與者才有時間消化資訊，並做好充分準備，在即時同步會議中高效討論，同時做出明智的決策。

研究顯示，透過建立集中的工作空間，避免切換情境的麻煩，讓使用 Slack 的團隊生產力提升 47%，會議需求減少 39%。

關於此使用情境

會議效率不彰不僅浪費時間，還會讓溝通失焦、拖慢決策速度。在遠端或混合工作環境中，每次交流互動都很珍貴。如果會議沒有效率，可能迅速消耗士氣、加深團隊的挫折感。

透過 Slack，你可以在會議前做好準備、會議中進行協作、會後延續工作，減少溝通摩擦與情境切換。將所有東西都聚集在同一個地方，團隊更容易專注於任務，減少花費在傳送文件、分享權限及確保所有人步調一致的時間。

以下提供在 Slack 中提高會議效率的實用指引、更全面的策略，以及讓會議高效又省時的訣竅。

如何使用 Slack 提升會議效率

Slack 是提升職場溝通效率的神器。我們的研究顯示，使用 Slack 的團隊可以少開 39% 的會議，生產力也能提升 47%。你可以提前張貼文件、共享螢幕，並透過團隊聊天或視訊功能快速即時地確認大家的進度。此外，還可以錄製影片剪輯為團隊提供更新資訊，並透過畫板整理重要資訊，讓會議順暢進行。以下說明 Slack 功能如何協助你善用時間：

使用 Slackbot 自動處理議程與會議要點回顧

Slackbot 是 Slack 內建的 AI 智慧代理，專門幫你處理行政工作，讓你能專注於協作。Slackbot 會檢視所有可存取的組織資訊，只要像聊天一樣跟它對話，這項工具就能幫忙安排會議、顯示提醒、分析文件、建立簡報，以及產生頻道摘要。需要開會的時候，只要請 Slackbot 安排時間，並建立包含相關目標的議程，即可輕鬆搞定。

Slackbot 的會議要點回顧功能可以幫忙即時總結會議內容、在頻道和對話串中搜尋所需資訊，並簡化簡報與報告的準備工作。因此不用浪費時間翻找資料或手動記錄，會議效率自然提升。

將會議背景資訊存放在專屬頻道中

Slack 頻道讓你輕鬆分享想法與文件，同時確保對話保持井然有序且方便搜尋。你可以收集會議議程、記錄、決策與待辦事項等重要資訊，並整理到各專案、團隊或計畫的專屬頻道中。當團隊的溝通記錄都存放在適當的頻道時，每位成員都能掌握所需的背景資訊，無需頻繁開會。

使用微型會議取代不必要的行事曆邀請

微型會議讓團隊成員能隨時加入即時通話，並支援螢幕共享功能。當某些事情用打字講不清楚，但又不需要特地在行事曆上約開會時，這種形式最合適。若團隊成員無法同時上線，你也可以錄製一段剪輯與他們分享。

將工作流程自動化，告別人工協調

內建的提醒、週期性提示與核准功能，有助於減少人工協調工作。Slack 提供 AI 工作流程建立工具，讓你不必學習寫程式，即可建立工作流程，包括團隊會議工作流程。你可以輕鬆建立自動化工作流程，用於新成員就職引導、收集意見回饋或進行問答，有效減少冗長會議的需求。

連結喜愛的應用程式整合，提升協作效率

Slack 支援超過 2,600 款應用程式整合，可將所有工具都集中在一起。不管是專案管理工具、行事曆，還是視訊會議平台等服務，都可以串聯起來，大大提升會議效率。開會時，你可以直接在 Asana 中過一遍專案計畫、在 Miro 上開啟協作白板，或在 Jira 中更新支援單，全程無需離開 Slack。

善用可自訂範本，讓同步會議不偏離主題

舉凡會議議程、待辦清單、就職引導等多種情境，都有可自訂範本供你使用，讓微型會議與一般會議按部就班地進行。你可以透過每週會議議程範本改善每週同步會議流程，當中的架構可重複使用，有助於將會議準備時間縮到最短，並充分運用每次會議的時間。

不方便開會時，傳送剪輯吧

透過剪輯功能，你可以錄製簡短的影片或語音訊息，以非同步方式進行進度更新、檢視設計方案或分享意見回饋。這在跨時區與團隊成員溝通特別有幫助，不用再費心協調行事曆，只需將剪輯上傳到頻道，團隊成員就能在方便的時候觀看、調整播放速度，並在上線時到對話串中回覆。

只要是可以非同步處理的事，最好都直接用 Slack 搞定。你可以很輕鬆地把其他人拉進對話串或頻道，讓他們補充自己的看法。 OpenAI 首席研究工程師 Boris Power

使用 Slack 開會的好處

Slack 作為協作平台，能在提升團隊會議品質的同時，減少不必要的會議次數。透過促進跨部門協作、讓資訊更容易取得，Slack 成為深化團隊連結的核心樞紐，具體表現在以下幾個面向：

怎樣是高效的會議？

開會要有效率，必須嚴格遵守預先訂好的議程、有效率地探討所有討論主題，結束時要確定明確的後續步驟和任務責任分配。請專注以下幾個元素：

明確的目標與成果。 一開始就要訂好會議目標與預期成果，並指派任務負責人進行後續追蹤。

一開始就要訂好會議目標與預期成果，並指派任務負責人進行後續追蹤。 訂好議程。 會議一開始，就要提供簡潔易懂的書面議程給所有人參考，並在會議期間將議程當成指引，同時緊扣訂好的討論主題。

會議一開始，就要提供簡潔易懂的書面議程給所有人參考，並在會議期間將議程當成指引，同時緊扣訂好的討論主題。 適當的與會者。 只邀請真正需要出席的團隊成員。人數過多、意見紛雜，反而會模糊會議目標，造成效率低落。

只邀請真正需要出席的團隊成員。人數過多、意見紛雜，反而會模糊會議目標，造成效率低落。 時間管理。 掌控好開會節奏。如果出現議程以外的事項，請記錄下來，另外安排會議討論。

掌控好開會節奏。如果出現議程以外的事項，請記錄下來，另外安排會議討論。 實際可行的後續步驟。 會議結束時明確訂定後續步驟，並將任務指派給特定人員，避免任務沒有人負責。

會議結束時明確訂定後續步驟，並將任務指派給特定人員，避免任務沒有人負責。 後續追蹤的責任歸屬。當任務有明確負責人時，大家自然會對任務負責，也能簡化後續追蹤工作。

每場會議都應有明確的目標，無論是為了做決策、同步團隊目標、構思新想法，還是認識新進員工。主持一場高效的會議確實需要付出心力，但絕對能節省大量時間、帶來豐厚回報。如果你能控制好節奏，讓會議順利進行，團隊成員都會很感謝你。

非同步更新 vs.即時會議：什麼時候適用

現代團隊在溝通方式上有多種選擇。在許多情況下，非同步更新能節省時間與精力，讓團隊不用熬過一場場即時會議，可將更多時間用於專案工作。不過有時候為了妥善溝通確認，還是需要開即時會議。

非同步更新 非常適合快速同步現況，或說明某些事情該怎麼做。例如，若某位團隊成員需要瞭解客戶會議的最新情況，你可以錄製一段剪輯，總結會議結論。

非常適合快速同步現況，或說明某些事情該怎麼做。例如，若某位團隊成員需要瞭解客戶會議的最新情況，你可以錄製一段剪輯，總結會議結論。 即時協作 通常在大家集體做決策、比較複雜的專案進度更新、討論未來方向，或者團隊定期聚在一起同步進度時才需要。

通常在大家集體做決策、比較複雜的專案進度更新、討論未來方向，或者團隊定期聚在一起同步進度時才需要。 減少過多會議 的方法，就是只有在真正需要的時候才開即時會議。如果透過非同步更新 (例如剪輯或畫板) 就能達到相同目標，就不要安排即時會議。

的方法，就是只有在真正需要的時候才開即時會議。如果透過非同步更新 (例如剪輯或畫板) 就能達到相同目標，就不要安排即時會議。 混合辦公或分散式團隊通常在不同地點工作，甚至跨越好幾個時區。盡可能多利用非同步更新，對簡化團隊的日常工作非常有幫助。不過，也別忘了定期召開微型會議來關心進度。

提升會議效率的五個訣竅

開會要有效率，需要用心投入、做好組織規劃，還要有良好的判斷力。雖然透過 Slack 的非同步協作可減少不必要的會議，但即時協作還是不可或缺。以下是五個順利開會的實戰技巧：

會前分享議程。提前讓團隊成員消化資訊、準備好問題，而不是等開會了才讓大家措手不及。員工手邊有資料可參考，更能充分參與討論並產出實質成果，做出更明智的決策。 讓討論聚焦重點，並控制好時間。當對話偏離主題時，應引導拉回正題。為了讓會議按計畫進行，你可以為每個討論主題設定具體時限並嚴格遵守。 即時記錄決議與待辦事項。別讓議程事項懸而未決。請做好記錄、指派任務負責人，並準備好落實各項決議。書面記錄有助於強化責任歸屬，也方便未能出席會議的團隊成員掌握情況。 減少已沒有意義的例行會議。沒有人規定一定要每天或每週舉行一次即時站立式會議。找出最適合你們團隊的開會節奏，才能讓大家聚在一起的每分每秒發揮最大的價值。 盡可能將提醒與後續追蹤自動化。自動化能減少人工作業，還能為你和團隊在流程中內建一套責任歸屬機制。使用 Slackbot 設定任務提醒，並安排之後的會議吧。

善用 Slack 讓開會更順利

開會要有效率，取決於資訊透明度、明確的責任歸屬，以及對時間的有效運用。Slack 可作為團隊對話、會議記錄、提醒、工作流程與後續追蹤的核心協作工作空間，是舉辦會議的理想平台。

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