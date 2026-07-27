使用 Slackbot 和 AI 工具自动生成会议摘要、设置提醒并跟踪行动项，在增强团队责任意识的同时，将节省下来的时间用于更有价值的任务。

利用频道和录制的视频剪辑，在不同时区之间提供快速状态更新或解释任务，既不会挤占日程安排，也不会干扰工作日。

提前共享议程、目标和讨论主题，让参与者有时间消化信息，为实时同步会议中的高效讨论做好充分准备，并做出明智决策。

关于此使用场景

低效的会议不仅浪费时间，还会打乱沟通节奏、拖慢决策进程。在远程或混合办公的环境中，每个接触点都至关重要，效率低下的会议会迅速削弱团队的士气，加剧挫败感。

借助 Slack，你可以做好会前充分准备、会中高效协作，并在会后保持动力，从而减少不必要的沟通摩擦和上下文切换。将所有内容集中在一处，更容易让团队保持专注，减少在发送文档、共享权限、确认信息同步等事项上耗费的时间。

以下是在 Slack 中高效开会的实用指南，涵盖更广泛的策略，以及实现高效省时的小窍门。

如何借助 Slack 让会议更高效

Slack 是提升工作场所高效沟通的得力工具。我们的研究表明，使用 Slack 的团队会议减少了 39%，工作效率提升了 47%。你可以提前发布文档、共享屏幕，并通过团队聊天或视频进行快速实时沟通。此外，还可以录制视频剪辑来更新团队动态，并将重要信息整理到画板中，确保会议按计划进行。以下是 Slack 功能如何帮助你更好地利用时间：

使用 Slackbot 自动化议程和会议要点回顾

Slackbot 是 Slack 内置的 AI 代理，旨在为帮你摆脱管理工作，让你专注于协作本身。Slackbot 可查阅所有可访问的组织信息，并回复对话式问询。该工具可以安排会议、呈现提醒、分析文档、建立简介并生成频道摘要。只需让 Slackbot 安排会议并建立呈现相关目标的议程，即可搞定一切。

Slackbot 的会议要点回顾让你能即时汇总会议，搜索频道和消息列中的所需信息，并简化简介和报告。当你不再浪费时间搜索所需信息或手动做笔记时，会议便能更高效地进行。

将会议上下文投入专属频道

Slack 频道让你可以轻松分享想法和共享文档，同时保持对话井然有序且处于可搜索状态。收集会议议程、笔记、决策和行动项等关键信息，然后将其整理到每个项目、团队或计划对应的专属频道中。当你团队的沟通位于正确的频道中时，每个人都能获取所需的上下文，而无需依赖频繁的会议。

使用抱团取代不必要的日历邀请

抱团让团队成员可以随时发起带屏幕共享功能的实时通话。它非常适合那些打字说不清楚、但又不需要占用日历中的开会时间的对话。如果团队成员当时不在线，你也可以录制一段剪辑共享给他们。

通过工作流程自动化减少手动协调

内置的提醒、定期提示词和审批功能有助于减少手动协调。Slack 的 AI 驱动型工作流程构建器让你无需懂代码即可建立工作流程，包括团队会议工作流程。轻松建立自动化工作流程，用于新成员入职、收集反馈或主持问答环节，减少对冗长会议的需求。

关联你喜爱的应用集成，进行更高效的协作

Slack 可与超过 2,600 个应用集成，让你将所有工具整合在一起。关联项目管理工具、日历、视频会议平台等，最大限度提升会议效率。开会时，你可以在 Asana 中逐项梳理项目计划，在 Miro 中打开协作白板，或在 Jira 中更新新工单——全程无需离开 Slack。

使用可自定义模板，让同步会议按计划推进

针对会议议程、待办事项列表、入职培训等多种场景，Slack 提供了可自定义的模板，帮助你让抱团和会议始终按计划推进。使用每周会议议程模板优化你的每周同步会议——这是一个可复用的框架，帮助你减少会前准备，充分利用会议时间。

无法开会时，发送一段剪辑

通过剪辑，你可以录制简短的视频或音频消息，用于异步提供状态更新、演示设计方案或共享反馈。这对于跨时区与团队成员的沟通尤为实用。无需费心协调日历时间，仅需将剪辑发送到频道即可。你的团队可以在方便时随时观看，加快播放速度，并在重新上线后随时在消息列中回复。

任何能够异步完成的事情，最好都通过 Slack 来完成。你可以轻松地将人员添加到消息列或频道中，以获取更多意见。 OpenAI 首席研究工程师” Boris Power

使用 Slack 开会的优势

Slack 作为协作层，在提升团队会议质量的同时减少不必要的会议数量。通过改善跨职能协作，让信息更易获取，Slack 成为以有意义的方式连接团队的中心，其中包括：

怎样才算一场高效的会议？

一场高效的会议应遵循预定义的议程，高效覆盖各项议题，并以明确的后续步骤和任务分工收尾。重点关注以下几个组成部分：

明确目标与预期成果。 从会议开始就确定会议目标和预期成果，并指定跟进负责人。

从会议开始就确定会议目标和预期成果，并指定跟进负责人。 制定明确的议程。 会议开始时提供一份简洁清晰的书面议程，让所有人一目了然。会议期间以此为指南推进会议，并紧扣当前议题。

会议开始时提供一份简洁清晰的书面议程，让所有人一目了然。会议期间以此为指南推进会议，并紧扣当前议题。 邀请合适的参与者。 仅邀请真正需要出席的团队成员。参会人数过多、意见过杂，反而会模糊会议目标，降低效率。

仅邀请真正需要出席的团队成员。参会人数过多、意见过杂，反而会模糊会议目标，降低效率。 严格把控时间。 确保会议按计划推进。如果出现与议程无关的议题，记录下来，另安排一场会议单独讨论。

确保会议按计划推进。如果出现与议程无关的议题，记录下来，另安排一场会议单独讨论。 明确可落地的后续步骤。 会议结束时明确后续步骤，并将任务分配给具体负责人，避免任务无人认领。

会议结束时明确后续步骤，并将任务分配给具体负责人，避免任务无人认领。 后续跟进与问责。任务有了明确负责人，问责制自然落实，后续跟进也会更加简化。

每一场会议都应该有其存在的意义，无论是推动决策、对齐团队目标、集思广益，激发新创意，还是认识新团队成员。主持一场高效的会议需要付出努力，但省下的时间远超投入——当你让一切按计划推进，团队也会由衷感激。

何时使用异步更新，何时召开实时会议

现代团队在沟通方式上有多种选择。在很多情况下，异步更新能够节省时间和精力，让团队成员从参加实时会议中解放出来，把更多时间投入项目工作。但有时候，你也需要通过实时会议来进行充分的沟通。

异步更新 非常适合快速同步跟进或说明操作方法。例如，如果团队成员需要了解某次客户会议的情况，你可以录制一段剪辑，汇总会议成果分享给他们。

非常适合快速同步跟进或说明操作方法。例如，如果团队成员需要了解某次客户会议的情况，你可以录制一段剪辑，汇总会议成果分享给他们。 实时协作 通常适用于集体决策、较为复杂的项目进展更新、方向性讨论，以及定期将团队聚集在一起进行沟通。

通常适用于集体决策、较为复杂的项目进展更新、方向性讨论，以及定期将团队聚集在一起进行沟通。 减少会议过载 的方法是将实时会议限制在真正需要的场合。如果通过异步更新（例如剪辑或画板）即可达到同样的目的，就不必安排实时会议。

的方法是将实时会议限制在真正需要的场合。如果通过异步更新（例如剪辑或画板）即可达到同样的目的，就不必安排实时会议。 混合办公或分布式团队的成员往往身处不同地点，横跨多个时区。尽可能使用异步更新来优化团队的工作日安排，同时也别忘了定期开启抱团，进行简短的沟通互动。

主持更高效会议的五个小窍门

主持一场高效的会议，需要兼顾投入、组织和判断力。在 Slack 中进行异步协作可以减少不必要的会议，但实时协作仍然至关重要。以下是五个让会议更成功的实用小窍门：

会前共享议程。给予团队成员时间消化相关信息并准备好问题，而不是在会议开始时才让他们措手不及。员工提前拿到材料，才能更充分地参与讨论，做出更明智的决策。 讨论保持专注，设定时间限制。当讨论偏离议题时主动引导，及时拉回正轨。考虑为每个讨论要点设定具体的时间限制，让会议保持按计划推进，并严格遵守。 即时记录决策与行动项。不要让议程上的任何事项悬而未决。做好笔记、分配任务负责人，并为各项决策做好准备，以便采取行动。书面笔记有助于落实责任，也能让未能参会的团队成员了解情况。 减少不再创造价值的例行会议。没有规定你必须每天，甚至每周都进行一次实时站会。找到适合你团队的会议节奏，让共处的时间发挥最大价值。 尽可能让提醒和跟进自动化。自动化流程可以减少手动操作，并为你和团队提供内置的责任机制。使用 Slackbot 设置任务提醒并安排后续会议。

使用 Slack 打造更高效的会议

高效会议离不开信息透明、责任明确，以及合理利用时间。Slack 可以作为团队对话、会议记录、提醒、工作流程和跟进事项的核心协作工作区，是管理会议的理想中心。

探索 Slack 会议模板、工作流程、抱团、集成以及 AI 驱动型的会议工具。