关于此使用场景
低效的会议不仅浪费时间，还会打乱沟通节奏、拖慢决策进程。在远程或混合办公的环境中，每个接触点都至关重要，效率低下的会议会迅速削弱团队的士气，加剧挫败感。
借助 Slack，你可以做好会前充分准备、会中高效协作，并在会后保持动力，从而减少不必要的沟通摩擦和上下文切换。将所有内容集中在一处，更容易让团队保持专注，减少在发送文档、共享权限、确认信息同步等事项上耗费的时间。
以下是在 Slack 中高效开会的实用指南，涵盖更广泛的策略，以及实现高效省时的小窍门。
如何借助 Slack 让会议更高效
Slack 是提升工作场所高效沟通的得力工具。我们的研究表明，使用 Slack 的团队会议减少了 39%，工作效率提升了 47%。你可以提前发布文档、共享屏幕，并通过团队聊天或视频进行快速实时沟通。此外，还可以录制视频剪辑来更新团队动态，并将重要信息整理到画板中，确保会议按计划进行。以下是 Slack 功能如何帮助你更好地利用时间：
使用 Slackbot 自动化议程和会议要点回顾
Slackbot 是 Slack 内置的 AI 代理，旨在为帮你摆脱管理工作，让你专注于协作本身。Slackbot 可查阅所有可访问的组织信息，并回复对话式问询。该工具可以安排会议、呈现提醒、分析文档、建立简介并生成频道摘要。只需让 Slackbot 安排会议并建立呈现相关目标的议程，即可搞定一切。
Slackbot 的会议要点回顾让你能即时汇总会议，搜索频道和消息列中的所需信息，并简化简介和报告。当你不再浪费时间搜索所需信息或手动做笔记时，会议便能更高效地进行。
将会议上下文投入专属频道
Slack 频道让你可以轻松分享想法和共享文档，同时保持对话井然有序且处于可搜索状态。收集会议议程、笔记、决策和行动项等关键信息，然后将其整理到每个项目、团队或计划对应的专属频道中。当你团队的沟通位于正确的频道中时，每个人都能获取所需的上下文，而无需依赖频繁的会议。
使用抱团取代不必要的日历邀请
抱团让团队成员可以随时发起带屏幕共享功能的实时通话。它非常适合那些打字说不清楚、但又不需要占用日历中的开会时间的对话。如果团队成员当时不在线，你也可以录制一段剪辑共享给他们。
通过工作流程自动化减少手动协调
内置的提醒、定期提示词和审批功能有助于减少手动协调。Slack 的 AI 驱动型工作流程构建器让你无需懂代码即可建立工作流程，包括团队会议工作流程。轻松建立自动化工作流程，用于新成员入职、收集反馈或主持问答环节，减少对冗长会议的需求。
关联你喜爱的应用集成，进行更高效的协作
Slack 可与超过 2,600 个应用集成，让你将所有工具整合在一起。关联项目管理工具、日历、视频会议平台等，最大限度提升会议效率。开会时，你可以在 Asana 中逐项梳理项目计划，在 Miro 中打开协作白板，或在 Jira 中更新新工单——全程无需离开 Slack。
使用可自定义模板，让同步会议按计划推进
针对会议议程、待办事项列表、入职培训等多种场景，Slack 提供了可自定义的模板，帮助你让抱团和会议始终按计划推进。使用每周会议议程模板优化你的每周同步会议——这是一个可复用的框架，帮助你减少会前准备，充分利用会议时间。
无法开会时，发送一段剪辑
通过剪辑，你可以录制简短的视频或音频消息，用于异步提供状态更新、演示设计方案或共享反馈。这对于跨时区与团队成员的沟通尤为实用。无需费心协调日历时间，仅需将剪辑发送到频道即可。你的团队可以在方便时随时观看，加快播放速度，并在重新上线后随时在消息列中回复。
任何能够异步完成的事情，最好都通过 Slack 来完成。你可以轻松地将人员添加到消息列或频道中，以获取更多意见。
使用 Slack 开会的优势
Slack 作为协作层，在提升团队会议质量的同时减少不必要的会议数量。通过改善跨职能协作，让信息更易获取，Slack 成为以有意义的方式连接团队的中心，其中包括：
- 更快达成共识、做出决策。当所有人都能获取相同信息并高效沟通时，团队便能更轻松保持步调一致并做出决策。例如，在会议中需要明确此前某个决策时，可以让 Slackbot 在项目频道中搜索，快速调出所需文档。
- 通过异步沟通减少不必要的会议。借助频道对话，你无需实时开会也能保持信息同步。例如，遇到需要向不同时区的新团队成员说明某事时，录制一段剪辑留给他们稍后观看，省去专门安排会议的麻烦。
- 更完善的文档记录和可搜索的会议历史。Slack AI 工具平均可为用户每周节省 97 分钟。自动会议摘要和转录让你毫不费力地记录会议。以后需要明确内容时，可搜索以往会议中的讨论项目和决策要点。
- 更强的责任感与后续跟进执行力。更完善的会议文档和更清晰的沟通意味着任务负责人的责任更加明确。会议结束后，将笔记和行动项整理到画板中，让所有人清楚了解任务归属和后续步骤。或者在协作任务列表中捕捉待办事项，无需离开 Slack 即可管理项目。
- 减少工具切换。借助集成，可直接在 Slack 中访问所需工具，无需切换上下文。在 Google Drive 中调取演示文稿，在 Monday.com 上查看项目进度，或使用 Claude 随时起草跟进电子邮件、激发项目创意。
- 提升远程和混合办公团队的协作效率。在远程工作模式下培养团队凝聚力颇具挑战，但 Slack 能让每个人感觉像是在同一个虚拟办公室里并肩工作。团队成员可以根据需要通过频道对话、抱团或剪辑随时互动。
怎样才算一场高效的会议？
一场高效的会议应遵循预定义的议程，高效覆盖各项议题，并以明确的后续步骤和任务分工收尾。重点关注以下几个组成部分：
- 明确目标与预期成果。从会议开始就确定会议目标和预期成果，并指定跟进负责人。
- 制定明确的议程。会议开始时提供一份简洁清晰的书面议程，让所有人一目了然。会议期间以此为指南推进会议，并紧扣当前议题。
- 邀请合适的参与者。仅邀请真正需要出席的团队成员。参会人数过多、意见过杂，反而会模糊会议目标，降低效率。
- 严格把控时间。确保会议按计划推进。如果出现与议程无关的议题，记录下来，另安排一场会议单独讨论。
- 明确可落地的后续步骤。会议结束时明确后续步骤，并将任务分配给具体负责人，避免任务无人认领。
- 后续跟进与问责。任务有了明确负责人，问责制自然落实，后续跟进也会更加简化。
每一场会议都应该有其存在的意义，无论是推动决策、对齐团队目标、集思广益，激发新创意，还是认识新团队成员。主持一场高效的会议需要付出努力，但省下的时间远超投入——当你让一切按计划推进，团队也会由衷感激。
何时使用异步更新，何时召开实时会议
现代团队在沟通方式上有多种选择。在很多情况下，异步更新能够节省时间和精力，让团队成员从参加实时会议中解放出来，把更多时间投入项目工作。但有时候，你也需要通过实时会议来进行充分的沟通。
- 异步更新非常适合快速同步跟进或说明操作方法。例如，如果团队成员需要了解某次客户会议的情况，你可以录制一段剪辑，汇总会议成果分享给他们。
- 实时协作通常适用于集体决策、较为复杂的项目进展更新、方向性讨论，以及定期将团队聚集在一起进行沟通。
- 减少会议过载的方法是将实时会议限制在真正需要的场合。如果通过异步更新（例如剪辑或画板）即可达到同样的目的，就不必安排实时会议。
- 混合办公或分布式团队的成员往往身处不同地点，横跨多个时区。尽可能使用异步更新来优化团队的工作日安排，同时也别忘了定期开启抱团，进行简短的沟通互动。
主持更高效会议的五个小窍门
主持一场高效的会议，需要兼顾投入、组织和判断力。在 Slack 中进行异步协作可以减少不必要的会议，但实时协作仍然至关重要。以下是五个让会议更成功的实用小窍门：
- 会前共享议程。给予团队成员时间消化相关信息并准备好问题，而不是在会议开始时才让他们措手不及。员工提前拿到材料，才能更充分地参与讨论，做出更明智的决策。
- 讨论保持专注，设定时间限制。当讨论偏离议题时主动引导，及时拉回正轨。考虑为每个讨论要点设定具体的时间限制，让会议保持按计划推进，并严格遵守。
- 即时记录决策与行动项。不要让议程上的任何事项悬而未决。做好笔记、分配任务负责人，并为各项决策做好准备，以便采取行动。书面笔记有助于落实责任，也能让未能参会的团队成员了解情况。
- 减少不再创造价值的例行会议。没有规定你必须每天，甚至每周都进行一次实时站会。找到适合你团队的会议节奏，让共处的时间发挥最大价值。
- 尽可能让提醒和跟进自动化。自动化流程可以减少手动操作，并为你和团队提供内置的责任机制。使用 Slackbot 设置任务提醒并安排后续会议。
使用 Slack 打造更高效的会议
高效会议离不开信息透明、责任明确，以及合理利用时间。Slack 可以作为团队对话、会议记录、提醒、工作流程和跟进事项的核心协作工作区，是管理会议的理想中心。
探索 Slack 会议模板、工作流程、抱团、集成以及 AI 驱动型的会议工具。